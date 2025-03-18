台式心靈雞湯 籤詩裡的吉光片羽

【圖／文．台灣光華雜誌】

2024年世界棒球12強賽冠軍賽前，台灣社會瀰漫著一股既緊張又期待的心情。忐忑不安的網友向「東港鎮海宮線上靈籤」網站尋求神明的看法，抽中一支帶有「苦盡甘來」意涵的籤詩，並上網分享，大大鼓舞了球迷士氣。後來台灣隊果真奪冠，為台灣的求籤風俗更添一抹神奇色彩。究竟，萬事皆求的台灣人都向神明求些什麼？籤詩又是如何為民眾帶來智慧與安慰？

根據文獻記載，華人的求籤民俗約可追溯至唐末五代時期，屬於占卜的一種。除了台灣，在日本、香港、澳門等地也都有類似的習俗。「因為人們對未知的未來都有一種想要探視或是窺視的渴望，」台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢舉例，你不知道自己要做哪一行？轉行到底好不好？當人們無助時，便會想尋求神明的指示。舉凡事業、學業、健康、婚姻、購屋、訴訟等，所有想的到、想不到的，只要心中有煩惱，民眾都能透過拜拜求籤，從籤詩上的文字獲得神明開示。

抽取籤枝後，要再擲筊確定神明旨意，一聖筊或要連擲三聖筊才算數，則依廟方規定。

籤詩是神明的溫柔囑語

林茂賢表示，各廟宇的求籤流程大同小異，大致上都是先進廟點香拜拜，向神明報上自己的姓名、住址，並稟告自己想詢問的詳細事由，在得到神明允諾後才可抽籤。求籤時以一事求一籤為原則，否則一次問神明太多事，祂也不知要回應哪一件。

那要如何得知神明是否允許呢？就得透過擲筊來與祂溝通了。筊杯是兩片外觀呈半月形、一面凸起一面平坦的木片，民眾擲出筊杯，若落地時一片凸面、一片平面稱之為「聖筊」，表示神明允准、同意；若兩片皆凸面則是「陰筊」，代表否定、不同意；若兩片都平面朝上，稱為「笑筊」，表示神明尚未決定，或是笑而不答，可能是說明的資訊不夠清楚，需要再說一次，亦可解讀為NG重來的意思。

當得到神明同意抽籤後，再從籤筒裡抽取籤枝。每間廟宇的籤筒不太一樣，小籤筒可以捧起來向前搖晃，最凸出的那支或是掉出來的那一支，就是神明要賜予的籤；若是立地的大籤筒，則可以用手抓起全部籤枝像是洗牌一般，然後放下，以最凸起的那支為是。抽起的這支籤，需向神明再次確認，以擲筊得知神明旨意。至於是擲一個聖筊即可，還是要連擲出三個聖筊才算數，則是按各廟的規定。

得到神明應允後，便可依照籤條上的數字，到擺放籤詩的木櫃抽屜，抽取相應的籤詩。若仔細觀察不同廟宇的籤詩，會發現各有其系統，例如100首、60甲子籤、28首等，至於要使用哪個系統，則是廟方請示神明後決定。林茂賢指出，籤詩內容通常有兩種，第一種是故事戲齣（台語戲碼之意），比如「文王拉車」、「陳三五娘」、「三顧茅廬」等，透過歷史故事或傳說來表達，第二種則是詩句。就算不懂故事的內容，籤詩上會寫明各種求問的相應解說，例如，財必獲、訟得理、婚可成……，同一個故事可以應用解釋在不同的情況。

以去（2024）年世界棒球12強賽冠軍賽前夕，網友抽中的60甲子籤第11籤為例，籤詩寫著：「靈雞漸漸見分明，凡事且看子丑寅，雲開月出照天下，郎君即便見太平。」依據籤詩上的解說，這首詩是苦盡甘來之兆，若是問功名，表示十年寒窗，有出頭的日子。結果台灣果然在冠軍賽獲勝，印證了籤詩所示，讓人直呼不可思議！

林茂賢認為，透過求籤讓人得到信心與希望，是台灣社會的一種心靈治療。

台灣社會的心靈治療

不論是擲筊或求籤，林茂賢認為，人們會來向神明求問，一定是遇到抉擇、挫折，因為無助，所以想尋求神明的支持。或許有人會認為，把自己的前途交由一張籤紙來決定，未免太冒險，但事實上，人們求神問卜前，心中其實已有了決定，所以會朝自己期待的方向去解釋神諭。「籤詩的內容最後都會鼓勵你，不會說『你死定了』、『你不會成功』這種話。」因為求籤得到正面肯定的回應，會讓人對自己更有信心，對未來有希望，「這其實就是台灣社會的一種心靈治療。」林茂賢說。

那如果抽到大凶、下下籤該怎麼辦？林茂賢笑說，那也沒有關係，即使求到了下下籤，人們也會祈求神明保佑、幫忙化解難關，並提醒自己凡事行事小心。

近年，每逢農曆春節，許多廟宇還會抽出所謂的「國運籤」。林茂賢解釋，廟宇是地方的信仰中心，傳統年俗中，地方宮廟會替信仰圈抽「公籤」來預測運勢，且還不只抽一支，而是替地方的農事、漁牧、生意、人丁等都抽一支籤，並張貼在廟外，提點地方民眾來年在各方面需要留意之處。原本效力只僅於信仰圈的公籤，在當代則被渲染成國運籤，究竟是否具代表性？林茂賢持保留態度。

鎮海宮的波浪式神龕乃是將造船技術運用於建廟工法，構築流暢弧線，令整間廟宇氣勢非凡。

跨越時空的七王爺線上求籤

隨著時代發展，地方宮廟也與時俱進。為了服務更多民眾，有些宮廟還提供了線上求籤服務，其中最為人熟知的，當屬鎮海宮線上靈籤。

位於屏東東港的鎮海宮，主神是蘇府七代巡，又稱七王爺。鎮海宮委員蔡志聰說起線上求籤的因緣，約是民國90年，當時的主委洪全瑞力求廟務經營的突破，嘗試讓鎮海宮數位化，於是找來專長網頁設計的女婿王俊文為鎮海宮架設網站，還提供線上求籤服務。而這所有數位化的過程，包含網站設計、服務項目等，都得向七王爺請示，獲得神明應許才可進行。

點進鎮海宮線上靈籤的網頁，上頭清楚說明求籤的流程，首先，誠心稟報姓名、地址、詢問事由，再點擊畫面上的籤筒求籤，跳出籤號後，再點擊筊杯進行擲筊，得到允杯後便會跳出籤詩和解說。蔡志聰表示，雖然籤詩的字很多，但求籤者在讀籤時，或許會領悟到某些字句，這種無形的感應只有當事人能體會，這就是神明跟信徒溝通的方式。

不受時間、空間的限制，線上求籤24小時全天候服務，分擔人們各種煩惱。鎮海宮還推出線上求籤英文版及app，讓求籤變得更即時、易親近，許多網友到鎮海宮臉書留言分享，感謝七王爺的陪伴，指點迷津，就像是身旁有位睿智的鄰家長輩。現任主委洪新旗表示，宮裡偶爾會遇到參拜的民眾，說自己先前在國外遇到困難時，經由線上求籤得到七王爺的幫助，所以特地回來廟裡拜拜答謝，為鎮海宮帶來更多的香火。

鎮海宮主祀七王爺，全天候分擔人們的各種煩惱，為國內外民眾牽起信仰的連結。

廟裡求籤的儀式感

縱使越來越多的廟宇都提供了線上求籤的服務，如東港東隆宮、北港朝天宮、鹿港天后宮、台北霞海城隍廟等。但，走進廟裡面對神明，點了香向神明稟報的過程，仍是多數人心中無可取代的儀式感。

實體求籤也有眉角，蔡志聰分享，有時候怎麼擲都擲不出聖筊，神明就是沒有允籤，這時可能就要換個問法，問問看祂是不是還需要時間確認，可否等個一刻鐘或是幾天後再來求，玄妙的是，這樣換個問法還真立刻得到了聖筊。洪新旗進一步解釋，鎮海宮的前身是匯集三個聚落神祇的「共合堂」，加上還有因為迎王祭典而與鎮海宮結緣的千歲，所以宮裡供奉的神明眾多。他分享，七王爺作為主神，宮裡的其他神明就好比是祂的幕僚，所以詢問廟務公事時，為求慎重，廟方會先確認七王爺是否坐鎮，畢竟有些問題，並非當值王爺能夠作主的，「倘若七王爺當值，這樣後頭的擲筊、求籤就會格外順利。」

縱使當今社會心理諮商、生命線服務普及，林茂賢分享，老一輩的婆婆媽媽心裡有苦要對誰說？她可能不會找張老師，也不會撥打生命線，但她會跟神明說，講一講心裡就舒坦，這便是宗教信仰帶來的心靈撫慰。正如林茂賢所說，每一個時代都有徬徨無助的心靈，他們需要透過神諭來強化信心。不論是線上或線下，求籤習俗在民眾心中的份量依舊，神明給的籤詩，是台灣人生活中一種無形的溫柔陪伴。