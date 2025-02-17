不塑「潮」玩 元泰竹藝社

【圖／文．台灣光華雜誌】

竹山鎮頂橫街上，有著復古手寫店招的「元泰竹藝社」，是夕陽產業華麗轉身。由於形象時髦，不少年輕人紛紛上門；也因合乎永續、減塑，讓重視環保精神的歐洲旅客慕名來此採買。

「是不是所有竹山人都會竹編啊？」

「我就不會啊！」

採訪是這麼開場的。打扮得時髦有型的林家宏，實在不是刻板印象中「工藝世家」的第三代。當過職業軍人、維修過戰機，學過設計，還開了家潮牌服飾店，一路走來身分多元的他，因為十年前家人的詢問，欣然回家接班。

工業化、自動化生產的竹牙刷，刷毛的材質、尺寸多樣，可依消費者需求挑選。 (林旻萱攝)

搭上不塑的風潮崛起

面對著竹產業式微的竹山，沒受到「夕陽產業」想法束縛的他，積極地整合家人所累積的技術、人脈、資源。

竹牙刷，是元泰轉型後推出的第一個新產品，林家宏坦言，彼時雖然對於ESG、SDGs等永續發展觀念毫無概念，因為飯店業者的詢問，而嘗試投入開發。

推出後，卻因此吸引到主婦聯盟、荒野保護協會、綠色和平等民間組織的鼓勵，表達希望他能開發出一支能「100%可被環境分解」的牙刷。最後，他開發出以孟宗竹的竹柄加上馬毛的刷毛的牙刷。同年又從募資平台上推出竹吸管，慢慢打開品牌的知名度。

戶外咖的林家宏，將個人興趣融合在品牌創新上。 (林旻萱攝)

竹的異質、跨域狂想

竹藝品，難道一定得做得樸實、禪風嗎？脫胎換骨、2.0版本的元泰，寫滿了林家宏不受刻板印象束縛的另類基因。

「跨領域、異材質」，是林家宏開發新產品的心法。

常被做得刻意古樸的竹杯，被噴上皮革質感的酒紅、愛馬仕橘、戶外風的軍綠等亮麗顏色，搭配上美軍傘繩，以及轉化自露營的營繩調節片的把手，並雷雕刻上饒富台灣意象的黑熊、帝雉、石虎、合歡山暗空公園等圖案。

還有向Asahi啤酒致敬的竹酒杯，不管是維妙維肖的造型，精細的雷雕與雲母噴砂的閃亮質感，竹藝品居然可以細工如此，讓人眼睛一亮。

他將祖母曾經開發製作的耳掏，重新改良設計，推出可以收納的新款。

喜歡將竹與跨領域結合的林家宏，與花蓮巧手的師傅合作，做出以竹管為主要結構的腳踏車。 (林旻萱攝)

專注品質，口碑行銷

雖然目前販售的產品不算多樣，林家宏倒是針對品質做了一番要求。

率先推出的竹牙刷，已走向規格化、自動化量產，有著工業生產的精準，但兼具不輸塑膠製品的溫潤質感。

必須經過手工反覆打磨、削切、噴漆等12道工序的竹杯，則有著瑩潤的手感以及飽滿的色彩。

坦言並沒有花太多經費在品牌行銷上的他說，最好的行銷，就是不需太多說明，就能感受到其中的好品質。

從開在車庫裡頭、專門生產棒針的家庭工廠，到擴大為有十名員工的「竹藝界潮牌」。還登上了日本戶外時尚雜誌《Go Out》，並進軍日本、新馬、英國、瑞士、加拿大的戶外用品店、選品店。

不少關注永續環保議題的藝人主動宣傳，外交官採用當作餽贈外國貴賓的伴手，雲品酒店、日本新潟的民宿「里山十帖」也長期合作採用。

誰說竹產業早已日薄西山？當竹藝品再次以現代的形象進入日常，元泰證明了，傳統工藝仍有很多可能。