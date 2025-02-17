「青」春常駐 竹博士的「保青」術

【圖／文．台灣光華雜誌】

即使因應現代生活，傳統的竹工藝已從人們生活中大幅退出，但來到竹工藝重鎮──南投竹山，仍能發現讓人愛不釋手，兼具美感與創新的商品。

「竹采藝品」的工廠內，一根根修長的原竹經過除臘、蒸煮、保青、乾燥、裁切等初步加工，再依終端需求，化成各種器物。

竹博士林群涵。 (林旻萱攝)

百變竹材

竹管經過裁切、打磨，留下一個竹節，可成為茶杯；保留兩個節，可以作為水壺。

長得彎彎曲曲的竹根，經過巧手加工，化作飄逸造型的毛筆筆架、提包的把手、衣服上的鈕釦。

因為生長空間有限而向內擠壓出凹型的「方竹」，循著中央的凹痕裁切，成為竹葉造型的香盤。

竹皮，除了自然老化產生的黃；還有透過「保青」技術保留下新鮮的青綠；煙燻之後，成深褐；或碳化，成為黝黑；以硫酸加上泥土，還能腐蝕出斑駁的紋理。

恍若踏入了竹工藝的大觀園，在竹采藝品的工作室中，琳琅滿目的產品，竟都出自創辦人林群涵的手筆。能夠將同一種媒材萬化千變，無非來自於對於材料的嫻熟，對此，他相當自信：「沒有比竹子可塑性更高的材料了。」

竹茶壺外層以硫酸加泥土打印，侵蝕竹皮後，留下龜裂斑駁的紋理。 (林旻萱攝)

竹的代言人

這話其來有自。

宜蘭子弟的他，從宜蘭農工、嘉義農專，直到中興大學森林系研究所，一路所學，都是森林科班。這樣的背景，讓他對竹材累積了相當的熟悉與專業。

林群涵指出，竹材的應用可簡單分為兩大面向。第一類，是取外層纖維密度最高的竹皮，編織成為器物；第二類，則是將原竹裁切成定寬定厚的長條，再以膠合熱壓成層板。

而台灣因海島型氣候條件，竹材經過劇烈氣候變化的考驗，論硬度、強度、抗彎性尤佳，更是得天獨厚的竹產地──這也是日本劍道用的竹劍，堅持指名台灣竹的道理。

不僅變化彈性更高，竹材生長快速，四年即可成材，是低碳且環保的媒材。深諳竹材優勢種種的他，畢業後，在竹產業重鎮的南投草屯落腳創業。

以保青技術製作的茶則。其中，以方竹製作成的竹蟬茶則（左），曾獲台灣工藝中的優良工藝品獎。 (林旻萱攝)

留下原竹的翠綠

當年，林群涵的碩士論文就捨主流的木材，而擇小眾的竹材作為主題。他從實驗室中的永久標本汲取靈感，開發出獨家的「孟宗竹的竹青保留技術」。

林群涵解釋，由於竹子砍下來後，表皮上的葉綠素會快速分解，加上日照，由綠轉黃，這也是當前的竹製品，多呈黃色的原因。

但他以「置換作用」的方法，將三年生的原竹丟入藥水中加熱，讓葉綠素中的「鎂」與藥水中的「銅」進行交換。加熱完成後，銅會再回到藥水中，以此處理過後的竹材，可大幅延緩葉綠素的分解時間，也不會殘留在材料中，經SGS檢驗合格。

這一抹惹人留心的綠，再化成了坊間罕見、鮮綠餐具、茶具等產品。比起看上一逕古樸的竹工藝品，經過保青技術，竹藝品更有著原竹的靈動韻致。

既無傳統工藝家學的背景為靠山，憑著是對材料的專業與熱情，談起竹藝品的變化仍有源源不絕的點子。雖然，對竹材一往情深的他時有喟嘆，誰叫竹不比木料，有著外顯的美觀紋理，以及豐富的精油香氣，因而難以被矚目。但被譽為「竹博士」的他，能以其專業而將竹媒材的特質淋漓展現，豈非已是稱職的，竹的最佳代言人。