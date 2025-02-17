復興土地的美好 茶籽堂的油茶復興之路

【圖／文．台灣光華雜誌】

全球許多偏鄉小鎮，面臨人口老化、流失的窘境；宜蘭縣一處小社區卻開展出不同故事，背後的起心動念，竟是「苦茶油復興計畫」。

位於宜蘭縣蘇澳鎮南邊的南澳，不論是搭火車或是開車走蘇花公路，都很容易錯過這個小鎮。

近幾年，南澳朝陽社區的私房旅遊路線，卻在玩家的社群中傳了開來。到全台最後一處開闢的朝陽漁港看海、買魚；接著往有太平洋壯闊美景相伴的朝陽國家步道踏青，再到朝陽社區發展協會經營的餐廳大啖時令海鮮，這處半日遊的秘境，甚至吸引數位游牧工作者進行二地居。

往朝陽路上，還有一家茶籽堂。不同於都市百貨公司的專櫃質感，來到南澳的茶籽堂，可以租借電動腳踏車與露營椅，甚至有國內外企業以此為據點進行見學參訪。茶籽堂永續營運部永續發展總監張瑋珊說：「希望第一次來到朝陽社區的遊客，能有更多的停留。」

張瑋珊認為，茶籽堂因為原物料扎根朝陽社區，並且用專業賦能，產生一加一大於二的效能。 (林旻萱攝)

提升苦茶籽自給率

朝陽社區在日治時代因為樟腦業興盛而繁榮；隨著產業沒落、人口外流，雖說有500多位的登記人口，實際長居人口不到200人。

這個安靜衰微的小社區，有許多荒廢的田地，卻是茶籽堂契作新植苦茶園的主力。

張瑋珊說到契作的緣由，是因為2014年食安風暴中，油品議題引人關注。用苦茶粉做清潔用品的茶籽堂，進而發覺供應商提供的多半是進口的「苦茶粉」，品牌創辦人趙文豪也發現全台苦茶籽自給率不到10%。

苦茶樹不僅有水土保持功效，種了可以傳承百年，這麼好的作物，卻在台灣越來越少。

2016年趙文豪成立農業團隊，到全台產區進行調查，出版了《風土痣特刊：尋油記》的踏查結果，為了確保油茶粉全部來自台灣，決定啟動「苦茶油復興計畫」，以契作方式種植苦茶樹，來收成苦茶籽。

苦茶油復興計畫，除了擴大苦茶樹的耕種，也傳遞親近土地的美好價值。 （茶籽堂提供）

苦茶樹耕地的復興

沒有想到開始推動時，就遇到苦茶樹要經過五年才能收成的一大門檻。

為了建立農民的信心，茶籽堂為契作的農民免費提供豐產型的苗木，若不幸枯萎也可以再補貨，藉此提高契作的意願；栽培過程中，由農業規劃師提供栽培管理的支援與訓練，包括遇到缺水、颱風造成災損的輔導，培養農民照顧苦茶樹的信心；最後以優於市場的價格收購，保障農民的收益。

五年的陪伴期間，安排農民參訪、取經，精進栽培技術。農業規劃師楊博宇指出，近年來遇到嚴重的旱災與氣候暖化的問題，為了強化結籽率與出油率，再導入數位監測與精準灌溉系統，讓契作的老農都能驕傲地告訴子女，「我不是一般的農夫，我是專業的農夫。」

輔導措施多管齊下，屬於新種植茶園的朝陽社區，契作面積從2016年的5公頃增加至2024年的17.8公頃。

「對你好，也對我好，」張瑋珊認為，從契作上找到平衡點，共好是可以做到的。茶籽堂又邀請在花蓮崙山、嘉義阿里山的農民加入契作行列，從2016年開始23公頃的契作面積，逐步成長至40.3公頃，目前總計種植了13,760棵苦茶樹，朝向提高台灣苦茶自給率15%的目標邁進。

茶籽堂協助輔導契作農民，導入數位監測與精準灌溉系統。 (林旻萱攝)

永續農業的復興

茶籽堂免費提供苗木與保證收購作法，似乎不是傳統營利型企業會做的事，感性的趙文豪不免自我懷疑。經過探索，他透過B型企業認證，實踐平衡企業獲利與社會及環境責任，發現原來有一群企業家與他理念相同，企業長久之道並非只有自己好，而是照顧好上下游供應鏈，從百年企業到中小企業亦然。

雖然一開始並沒有想藉B型企業認證達到行銷效果，未料卻吸引到相同理念的員工與異業的合作，例如茶籽堂在許多星級飯店備品的市佔率達到前三名，張瑋珊說，因為台灣苦茶籽具有辨識度，加上運用台灣原生植物肖楠葉、水芙蓉，做成洗沐產品等伴手禮，富有台灣意象，成為吸引國際旅客的亮點之一，正是所謂的「越在地，越國際」。

B型企業重要的價值，對茶籽堂而言，還包括落實「苦茶籽的全運用」，除了原本農業廢棄物永續利用，更透過製程提升苦茶籽的經濟價值。

張瑋珊解釋說，第一階段是將苦茶籽去殼後，榨成食用油；第二階段將榨油後的苦茶粉做成家用清潔用品；用萃取方式做成的苦茶粕萃取液，是很好的天然起泡劑，可以做為洗手露、沐浴露的原料；現也正在研發苦茶殼的應用，提高苦茶籽的附加價值。

「蘇澳鎮油茶產銷班第一班」獲茶籽堂贈送一台乘坐式除草機，老人家說很「四序」（sù-sī，台語指舒服安適）；年輕一輩體驗假日回鄉「坐著」輕鬆除草。 （茶籽堂提供）

朝陽社區的復興

張瑋珊說，在五年等待的過程中，發現契作的另一項擔憂，就是農民看不到未來，尤其是已經6、70歲的農民總是會憂心「我還可以做多久？」

因此，在跨過五年的門檻後，每年十月的採收季特別安排在假日進行，讓第二代可以回鄉幫忙，甚至三代同堂採收。設計成家庭日的活動，藉此傳遞老農心中希望代代傳承的願景；也讓第二代思考，或許可以將照顧苦茶樹作為斜槓工作，探索回鄉耕種的可能性。

茶籽堂也借鏡「義大利橄欖油莊園」的構想，義大利橄欖油產量只佔全球10%，但名聲卻響譽國際，若朝陽社區就是一個苦茶油莊園……藉此描繪社區的發展藍圖，社區不能只有苦茶油這項農作物，而是得具有更多吸引年輕人回鄉的產業。

原本朝陽社區發展協會在漁港旁有一家餐廳，茶籽堂發揮整合能力以及美學設計的強項，邀請信義房屋、星展銀行等企業，協助朝陽「客來香」餐廳進行美學改造，包括菜單、招牌設計，沒想到變成打卡名店，有遊客專門為客來香來到南澳，品嚐現撈的海鮮、白帶魚米粉湯。餐廳帶來人潮，吸引年輕人回來工作。

共享辦公空間「Naniwa House 1」，鼓勵「數位游牧」工作者可以二地居。 (林旻萱攝)

苦茶油文化的復興

「我們因為原物料扎根朝陽社區，用專業賦能，產生一加一大於二的效能。」這是張瑋珊所說的，從契作廢耕土地，擴大耕作面積到培育返鄉青年；從活化老化社區到環境永續的復興。

未來還要推動「苦茶油文化的復興」。以食用的苦茶油為例，煎、煮、炒、涼拌、生飲皆可，苦茶油經常用在祝福時節上，形成坐月子、進補、祝壽的飲食文化。

苦茶油文化還包括產地文化，例如以「朝陽社區」為品牌行銷胡蘿蔔、鮮食米、咖啡豆。還有協助社區發展協會申請政府計畫，推動朝陽漁港公園的景觀改造，導入生態池與觀景平台的設計，在太平洋美景相伴下，透過製作社區的旅遊地圖，招徠旅客到朝陽漁港、步道進行半日遊。

茶籽堂與星展銀行合作，承租老屋進行活化改造，開設一處共享辦公空間「Naniwa House 1」，這項浪速計畫鼓勵「數位游牧」工作者可以二地居，同時擁抱工作與歲月靜好的生活，或是進行二天一夜的工作坊、見學之旅，甚至吸引德國、日本的企業來此參觀。

張瑋珊說，今（2025）年計劃推出土地小旅行，「整個朝陽社區就是一座莊園」，邀請更多城市的消費者與國際旅客，親自來看看契作的苦茶園，「義大利有橄欖油，台灣有苦茶油，」了解苦茶籽的好，體驗社區創生的成果，形成親近土地、體驗土地美好的生態系。

這也是「苦茶油復興計畫」超出預期的驚喜，帶動更多遊客到訪，社區的返鄉人口也變多，從土地出發，回到土地，實踐里海生活的理想。