找到回家的路 月桃物語

【圖／文．台灣光華雜誌】

童話故事《糖果屋》裡，漢賽爾與葛麗特姊弟沿著來時做記號的麵包屑找到回家的路。在台灣，布農族的江布妮和那山月桃工坊的成員，則是循著月桃回到故鄉，找到自己文化的根源，也開出一條讓青年回鄉、留鄉的路。

全世界的月桃有230多種，在台灣及離島區域已命名的至少有18種，其中又有16種是在地的特有種。月桃又稱「荳蔻」，在台灣走跳，不管特意或是偶遇，常常可在郊山或路邊見到月桃植株；在端午節前後開花，花期約五到七月，會看到白色帶一抹粉紅的串狀花苞；或在原住民部落見過月桃編織的收納盒，甚或吃過用月桃葉包的粽子，小時候治暈車、清新口氣的仁丹成藥，月桃也是其原料之一。

月桃在原鄉

月桃在台灣生長分布從平地至高海拔地區都有，是善於從自然取材的原住民生活常用的素材；阿美族、布農族、排灣族、泰雅族、鄒族、雅美族、魯凱族等皆有使用月桃的習慣，對於月桃也有不同的稱呼，布農族稱其為Sizu，魯凱族語為Sali，阿美族稱Lenagc，泰雅族稱月桃為Bsyaw；鄒族叫月桃Tappa，而且各族群均有關於月桃的記憶和禁忌。

新竹縣尖石鄉那羅部落是以泰雅族為主的聚落，如今是台灣種植月桃面積最大的產地，新竹縣那山月桃農業運銷合作社經理楊翠喜分享「月桃全株是寶」，昔日原住民會取來月桃葉鞘做編織，但北部和南部的月桃質地不同，適用的編織條件也不同。阿美族會取月桃的葉子加水煮成飲用茶；或拿地底下的莖塊煮排骨湯，是營養的補品。

她憶起小時候老人家會把月桃的嫩心給小孩當作零食，同時有驅除蛔蟲的功效。受傷時，會把月桃莖鞘搗碎成泥，敷在傷口上，可以消炎殺菌消腫，原住民很早就發現了月桃的藥用價值。

尋「香」回家的路

來到山區的那羅部落，此處是台灣知名的香草部落，早年以栽種金盞花、迷迭香、薰衣草等外來品種的香草為主。七年前，原為退休教師、現為那山月桃農業運銷合作社理事主席邱新發，抱著想為部落發展產業出路的念頭，又聽聞東海大學的朋友說起日本沖繩的月桃產業發展得極好，而且日本的月桃是台灣移去的品種，「沖繩可以，台灣沒理由不行。」他揣想，從在地植物出發豈不更好？於是他號召了一群農民，種起七甲地的月桃，再取花與葉子拿來蒸餾，產出精油和純露，主攻保養品領域。

月桃成株要等二到三年的時間，蒸餾精油是取月桃花和葉子，切為細碎的片狀，再入機器以高溫萃取。儘管部落裡有20多年經驗的蒸餾師，但月桃不易萃取，剛開始一滴精油都蒸不出來，費盡力氣找到適當的機器，測試比例，整整實驗了半年的時間才蒸餾出第一滴精油，「而且40公斤的葉子才能蒸得20~25ml的精油，80公斤的花才蒸出60~80ml的精油。」一次開爐要3~4個小時，滴滴精油著實得來不易。

剛開始那山月桃工坊沒有知名度，成員們不遠千里到全台各處去參加市集擺攤，一天才賺沒幾百塊，還曾經被開罰單，一天的辛苦全賠了，邱新發講起過程的辛酸。但是工坊月桃精油品質精良，吸引了香氛師特地來拜訪，讚許品質不輸日本，現場開直播為其宣傳。

天道酬勤，工坊到第三年開始有獲利，當初投入的15名農友股東始得分利，也有更多人以契作的方式加入月桃種植。去年獲得農業部農村發展及水土保持署補助整建了月桃步道，種植了台灣已命名的18種月桃，讓來訪的遊客可親眼、親身接觸月桃，並在導覽行程裡讓遊客種下月桃苗。工坊除了生產自家品牌保養品精油、純露外，也供應國內各化妝品品牌作為原料，近年更有日本廠商來接洽月桃原料，走向國際。

一群人，當初也非香氛專業，這領域跨得不可說不大，但一步一腳印的，把月桃的故事發揚得更動人，也讓部落的青年能在原鄉找到新的出路，留在故鄉的心路，一如他們當初的堅信，「月桃是好物，深具發展的潛力。」

馬斯林恩月桃生態教育園區內，布妮介紹每一株月桃的故事，用五感來認識月桃。

編一條回家的路

原是穿著高跟鞋、在時尚界闖蕩的江布妮，走上月桃編織，是冥冥中註定。

北上多年的江布妮為照顧父親而返鄉，在台東海端原鄉從傳統領域深耕，月桃編織是她最興趣的一塊。有一回她跟原住民兄弟上山，居然發現連自己族人也把月桃跟生薑搞混了，「月桃原本與部落的生活習俗與傳統文化息息相關，但連原住民族都分不清月桃，我們怎麼可能對自己的文化有認同？」再加上台東在地已有許多月桃編織的手作者，讓她決定另闢蹊徑，投注在月桃的文化、教育推廣。她自述，從2002年開始在全台收集各種月桃品種，用唾手可得的路邊月桃練習編織的技法，「那段期間，我讓自己變成蚯蚓，一直一直鑽研，把月桃的文化挖得更深。」

2010年，馬斯林恩月桃生態園區在當地成立，裡頭種植了她收集至今的月桃，布妮和多年一起工作的夥伴謝劍飛兩人一搭一唱，介紹一株株的月桃從哪邊迎娶回來。在我們看來月桃長得都一片綠，模樣跟雙胞胎般沒差別，但她要我們直接感受葉面和葉背的觸感，有些葉背如絲絨般的質地，有些則是厚又沉。再觀察葉面是寬版或是窄楦，日本月桃最為矮小，來自蘭嶼、綠島的月桃，除了網狀的葉脈，還有平行的，是為了蓄存水分。搓揉葉子聞其香氣，不同品種有不同的個性氣味。當介紹到阿里山月桃，搓揉葉子一嗅，馬上會被一股嗆鼻的臭襪子味給薰得皺眉，他們倆就等在一旁看大家的表情。這五感的體驗，讓人記憶深刻。

學界發布台灣月桃品種有18種，但她的園區已經編號到第31號。她解釋，學術界要定名一個品種，至少要花四年以上的時間；「可是我長年收集月桃，看著月桃，觀察月桃的姿態、花序、葉子形狀、綠的深淺，就知道它是不一樣的。」學術名稱是溝通的媒介之一，但是園區裡，那些還族繁不及命名的月桃，就用了自家的暱稱，像花只有拇指大的姆指月桃、銅板月桃，還有爆笑的罰單月桃，是當初找月桃被開罰單所致，「來我這邊有更多是google上查不到的知識。」

以此為文化基地，她半年接職訓局的委託到各縣市授課，存夠了生活的草糧，下半年的時間就用來推廣月桃文化，讓大眾了解月桃與人的關係。

布妮的身上傳承了一代代的布農族知識，再加上她長年的實作經驗，從而對月桃有更深入的理解。

傳承了百多年的布農知識

2017年布妮舉辦《Pune sizu用月桃編一條回家的路》個展，協辦單位從「國立臺灣博物館」借來一件少說有百年歷史的藏品「布農月桃蓆」，布妮看到時嚇了一跳，展品註記著她祖奶奶的名字，編織的技法是她家族特有的，「在布農族，每一個家族都有其獨特的編織技法，外人可能很難理解，有點像『家族記號』的概念。」

這張約有200年歷史的月桃草蓆，被博物館典藏，保存了下來，然後與布妮再次相遇，「我從那個時候就告訴自己，其實這是註定的，我既然被選中了，那就好好走這一條路。」

布妮不滿足於傳統技術性不高的月桃編織，於是往工藝的路上鑽研精進。她拿出進行中的編織作品，內層是傳統的葉鞘編織的籃子，外層用月桃捻成的線打結成網狀裝飾，月桃捻的線材質地粗硬，一看就是技術活，她說從黃麻繩開始練習，整整六年才完成她第一件月桃作品，她也毫不諱言說這是炫技之作，要讓大家知道她玩月桃可以玩到多熟稔。她的多件作品已被國內外現代美術館收藏，她希望把月桃的技法往工藝品的層次推進，她的月桃能以此被記住。

不僅只是月桃編織，布妮要傳承的是更豐厚的布農文化底蘊。她說起多年前，參與了某博物館的特展，展品送到現場陳列一段時間後，工作人員發現，許多月桃展品都發霉了，獨獨布妮的作品沒事。深究才發現是材料處理的程序不同。其他族群的月桃編織，葉鞘僅是晒乾，但布農老人家的教導，葉鞘要掛到讓它發霉、長斑、再回軟了才可以拿來編織。因為，天然的材料內藏的纖維會呼吸，所以表面看起來雖然乾燥，但濕氣還被保存在纖維裡面，就容易長霉。

「老人家不會告訴我們這樣做的道理，只是我們在不斷的驗證比對之後，悟出了這個關卡叫做靜置霉化。」要乾多久？ 「你不知道齁，月桃也會講話，我要確認過月桃的聲音，才收起來。」她帶領我們到掛滿月桃葉鞘的牆面前，用手擺弄著一捲捲的月桃葉鞘，有的發出清脆的沙沙聲響，有的則是沉甸甸的悶著，就知道纖維裡的水氣尚未全部溢散，還要再等。

看布妮談月桃，又嚴肅又快樂，既專精且旁博，她自承，生長在幸運的年代，承接了父執輩近三代百多年的布農知識，再加上多年在部落田調耕耘，一代一代的文化都傳續下來，在她身上。

從長老們的布農知識體系出發，再加上她長年的實作經驗，兩者不斷地交叉比對，將月桃的知識修正，來自布農的江布妮從月桃編織了一條回家的路，而這條路很不一樣。