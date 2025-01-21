台灣兩輪練習曲 一日往返城市與山海的驚喜

【圖／文．台灣光華雜誌】

珍珠奶茶、台積電、鼎泰豐、夜市⋯⋯是外國人眼中台灣的經典印象，然而，台灣還有一項隱藏的優勢，仍罕為人知，但只要親身體驗過，往往稱其「超乎預期」，而他們，願意為此遠道而來！

「只在此山中，雲深不知處」，是習慣生活在群山林立的島嶼上，台灣人的心境寫照。因著地質條件相當年輕，在台灣這座島嶼上，就有著超過七成的丘陵與山地，包括285座3,000公尺以上的高山，這些山岳被壓縮在3萬6,000平方公里的土地上，迫使平坦的西部人口稠密，卻也凸顯出了廣袤的自然環境。這使得，許多外國人來到台灣，往往會為其唾手可得的山林資源感到驚喜，但對於長年在此生活的台灣人來說，卻是不足為奇的日常景致。

以單車騎行的方式，五感體驗台灣。 （莊坤儒攝）

稍具難度的台灣運動旅行

而想要探訪台灣的山林，再沒有比踩著雙輪馳騁在山野間，更能與自然融為一體，「騎單車，是最五感的體驗。」Michael McCreesh（中文名字陳睿昱）說。這名來自加拿大的台灣女婿，自創運動旅遊品牌「Taiwan Outdoors」，媒合許多渴望來台灣運動旅遊的西方人圓夢，雖然新創品牌未滿一年，業績卻蒸蒸日上。

這必須歸功於Michael在旅遊產業累積超過30年的功力。在長居台灣以前，除了故鄉加拿大，他還待過澳洲、拉脫維亞、倫敦等地，從事過青少年戶外教育、導遊領隊、旅遊產品行銷、旅遊雜誌等工作，雖然職務有別，但都不脫旅遊產業。

幾年前，為了讓孩子學習中文，他與太太回到台灣落腳，本身就喜愛戶外運動的他，自主在網路上分享詳細的台灣旅遊資訊，居然吸引到不少喜愛戶外運動的外籍人士瀏覽，並紛紛傳訊詢問，是否有推出相關的旅遊產品。

由於相比日本、泰國等旅遊大國，台灣的雙語旅遊資訊未達普及，不少旅遊景點甚至需要自駕抵達，這對不諳曉中文的外籍遊客來說，增添旅遊難度。Michael更進一步指出，對於運動旅遊（如健行、賞鳥、潛水、單車等等）愛好者來說，還必須安排租借單車、潛水裝備，或預約鳥類嚮導等事宜，而台灣的小型廠商或自營業者少有英文資訊，通訊軟體也與外籍遊客不同（如歐洲人習慣使用WhatsApp，台灣人則多用Line），讓來台自助運動旅行的困難度也就相對地高。

但這也成為他創辦Taiwan Outdoors的動力。Taiwan Outdoors就像一個hub，藉由與各領域的專業運動人士，還有諳熟外語的廠商合作，為遊客量身訂做專業的運動遊程。

台北市區周邊有許多可用單車一天來回的景點，如圖中的新北市石碇老街。 （莊坤儒攝）

白天登高山，晚上逛夜市

台灣的山林遊憩資源之豐，即便是台灣人，或許也不曾明晰地察覺到。加上便利的優勢，讓許多外籍遊客留下深刻印象。

動感旅行社創辦人鄭世賢，喜歡戶外運動的他，也常在國外單車旅行。從在大型的旅行社工作開始直到自行創業，他在運動旅遊的領域已經耕耘了十多年。連創業的logo都結合了單車把手造型的「動感」，主打的就是單車旅遊產品。

悉數台灣觀光優勢的他直言，「我們的地勢就像被壓扁的蛋糕，光是100公里的距離，就可以從海邊來到高山，不同的植被、地景、稜線的變化，是放眼其他國家都沒有的。」

而猶似呼應，Michael亦舉例，在多數國際觀光客都會落腳的台北，可以早上在台北的四、五星飯店醒來，直接到陽明山來一趟「如來神掌」（路線肖似手掌形狀的）的騎行挑戰，晚上就到饒河街夜市或西門町逛街，或是吃高檔餐廳，或上酒吧喝一杯；亦或是前一日還下榻在礁溪的溫泉旅館，隔一天就能直攻中部海拔2,000公尺以上的梨山，「世界上沒有幾個地方可以辦到。」

台灣人也許會想：「這有什麼好奇怪的呢？」然，所謂有比較有傷害，相比義大利、紐西蘭、瑞士等以單車旅遊聞名的國家，光是想騎一趟經典路線，就必須先花個一、兩日從都市移動到郊區，一趟單車旅程數動輒5～6天起跳。

雖然國際知名度仍不高，但論單車旅遊，「台灣絕對是top等級的。」Michael以其多年的經驗掛保證。

為旅途加分

除了豐沛的自然資源，以及高度便利性，台灣也有不少獨具的優勢，能為旅途加分。

好比若，雖然不比歐洲國家單車文化深厚，但在台灣各地觀光景點，自行車道其實堪稱普遍。並且，首善的大台北地區，共享單車相當普及，多條河濱自行車道，更是備受外籍遊客喜愛的騎行地點。

台灣的製造業也在其中盡了一份力。鄭世賢分享，不少歐美旅客，多需要由旅行社代為租借單車，「動感」主要為客人提供捷安特、美利達等台製單車，往往說到品牌，「可理解、可信賴」的品質，即能讓客人心領神會。

另，單車旅遊有不少眉角細節的講究，除了導遊，旅行社需要提供領騎、補給車（保母車），在用餐、住宿的地點，須同時考量到單車停放的需求，「大原則是，能有明確的指示與規範，讓旅客覺得不為難別人，但也不虧待自己。」台灣可圈可點的治安成其後盾，通常車輛只要依指示停放，「不太有單車被偷的困擾。」鄭世賢說。

長、短途旅客喜好、需求不同

根據鄭世賢觀察，主要來自日韓港澳星馬等亞洲國家的短線旅客，與來自歐美的長線旅客，在旅遊習慣與偏好上，略有不同。

亞洲旅客由於距台灣近，旅行天數多在3～5天不等，由於天數短，旅客多選擇自行攜帶單車來台。

而來自歐美的長線旅客，千里迢迢到亞洲一趟，天數最少10天半個月起跳，他們多會「順遊」多國，來台前後，也常前往日本或是泰國度假。為求移動上的方便，並不會攜帶單車，因此會交由旅行社打點。

並且，在高緯國家生活的歐美客，多會避開台灣燠熱的夏季，故10月至隔年4月是其旅遊旺季，而亞洲旅客則較不受此限。

而除了騎單車以外，亞洲客人較講究美食體驗，尤其日本旅客對於台灣知名的夜市文化饒富嚮往，歐美客人則偏好文化、歷史景點，如大稻埕、廟宇、原住民文化體驗。專業的旅行社會針對不同客群，適時地為客人在騎行途中安排不期之遇，能為行程帶來更多驚喜。

「包山包海」的經典行程

至於說大不大，說小不小的台灣，該如何安排騎行路線？

因「台灣自行車登山王挑戰」（Taiwan KOM Challenge）而聞名的賽道，是台灣最享譽國際的一條單車路線了。雖然全長不過105公里，但從平地花蓮七星潭一路攀升到海拔3,275公尺的台灣公路最高點的武嶺，沿途經過太魯閣的峽谷峭壁、碧綠神木、大禹嶺等景點，劇烈的風景變化與高度的挑戰性，曾獲法國自行車雜誌《Le Cycle》選為「全世界最艱難的10條」，也是「最美的50條」單車道。

「只要是平常有騎單車習慣的旅客，都會聽過KOM。」鄭世賢表示。「動感」所提供的遊程，短天數的騎行路線，便以這條路線為基礎，將其拆分為二天進行，中間安排在天祥過夜。行程終點會來到日月潭，除了不錯過台灣的經典景點，老少咸宜的環湖自行車道更能讓客人放鬆身心。最後再搭車回台中或直接返回台北，晚上安排客人逛逛夜市，即稱得上是滿載而歸的一趟旅行。

至於天數從十天開始起跳的歐美旅客，由於行程綿長，推薦以順時鐘環島一圈來移動。第一站先從台北的河濱自行車道「warm up」，還能順遊大稻埕老街。接著騎往東北角或水金九。再來，由宜蘭往台中武陵農場，下榻在國民賓館或富野渡假村。而後，由武嶺或大禹嶺經太魯閣，切往花東縱谷，東岸的原住民文化體驗是此地的亮點。最後，以屏東199縣道沿岸的海景作為小結。來到西岸後，多採跳點騎行，最後回到台北。鄭世賢說，這趟行程的重點在於「平衡」，能讓山景與海景均衡穿插，如此「包山包海」，足將台灣重點風光一網打盡。

「導演」一場台灣好行

鄭世賢喜歡用「腳本」來形容每一趟行程的企畫，他就像編劇，設想如何在台灣的舞台，為旅客搬演一期一會的寶島遊。

除了穩定服務國際旅客，近兩年，動感也與台北國際自行車展覽會合作，邀請來台參展的買家，以短短的一天半日，體驗台灣的單車文化。遊程之一是由南港展覽館出發，先到南港訪茶園，接著到以天燈著名的平溪，同時體驗礦業文化，最後抵達極東的三貂角。

之二是沿著河濱騎行，沿途將行經專供自由車的觀山練習場、彩虹河濱公園上的輪狀車練習場（Pump track）、北投適宜越野車的土坡場等地，想必作為單車業界人士的他們，必能對台灣的單車文化有所共鳴。這段路線，也會刻意經過大稻埕，還能看到建在洪氾區域而刻意加裝升降梯的社子島天德宮等景點，為旅途增添記憶點。

曾經有旅台多年的外籍人士說，台灣的美並不是迎面而來，而是必須主動前往，細細吟味、探索。或許，這也像極了台灣人婉轉卻熱絡的真性情。台灣很美，雖然少有舉世聞名的景點，但山、海、路，都在城郊咫尺之間，只要願意上路，就能聽見這首悠揚的「台灣練習曲」，在眼前，也在路上！