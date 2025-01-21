登高行遠這樣玩 從台灣的起點到台灣最高點

【圖／文．台灣光華雜誌】

近幾年由於地緣政治的變化，台灣被放在全球的鎂光燈下，許多曾經來過台灣的國際旅客，想透過旅遊更加了解台灣的歷史文化與人文特色。

《台灣光華》編輯團隊特別規劃了「從台灣的起點到台灣最高點」的旅遊提案，提供給喜歡在山林縱走健行，或是在城市輕鬆旅行者參考。

清代時期在赤崁樓就可看海看夕陽，現在則要到台南安平觀夕平台。

歷史的起點，古蹟千層派

1624年荷蘭人抵達台南安平，成為台灣走進世界舞台的起點。而台南市作為荷治時期與鄭成功時期的統治中心，亦可視為台灣歷史的開端。

外國旅客遊台第一站建議，可以從台灣桃園國際機場直接搭乘高鐵到台南市，來到台灣最古老的城池──安平古堡。

走進安平古堡等於走進台灣近代歷史的起點，400年前荷蘭東印度公司在安平修築熱蘭遮城（現稱「安平古堡」），揭開台灣歷史新頁，象徵台灣走向世界的開始。

台南市文化局永華文化中心專員呂松穎認為，1624年，台灣第一次與國際地緣政治接軌，被納入東印度公司的節點，不管是去日本或是中國，都以台灣為中繼站。經過400年，台灣重要性不減反增，因為「location、location、location」，不論從東北亞到東南亞，或是從東太平洋到歐亞大陸，未來100年，台灣仍會很重要。

第二站來到荷蘭人在1653年創建的「普羅民遮城」──赤崁樓。

呂松穎說，赤崁樓與台南許多古蹟，就像歷史的千層派。用步行走讀老街，再用「上帝視角」透視，清代的赤坎崁樓可以看海看夕陽、玩沙踏浪；現今可以同時發現荷蘭的遺構、明鄭與清領時期的碑文，以及現代重修的建築。又如台南市中西區同時存在清領時期小巷的結構、日治時期大正年間的道路規劃，也可以找到《台灣通史》中記載的米街等相對位置，歷史的紋理十分豐富；大天后宮、祀典武廟，這些古蹟的位置與風貌，數百年來沒有改變。

來到永樂市場與水仙宮市場，體驗台灣庶民的生活、日常的採買、小吃的豐富與宗教的朝拜，闖蕩近在咫尺，很有探險的氛圍，遊客不妨嘗試另類的台灣漢堡──豬舌刈包，以及看得到爐火猛烈，聞得到火光鑊氣香的炒鱔魚。

曾是台灣面積最大潟湖的台江國家公園，亦是滄海桑田的見證。

滄海桑田，台江內海

第二天的行程，建議從台江文化中心開始。在清領時期，台江內海曾是台灣面積最大的潟湖，亦是明、清時期漢人移民到台灣拓墾的起點。從台江文化中心騎腳踏車到四草綠色隧道，換搭膠筏遊船，隧道兩旁不時可見蚵棚、白鷺鷥、夜鷺等野鳥與紅樹林溼地生態。

接著造訪400年前位於「台江內海」大海灣的國立台灣歷史博物館，了解台灣歷史的縮影，以及南科考古館，這裡可見從大海灣變成陸地，地形地貌改變的流金歲月。

台江內海同時也是「山海圳國家綠道」的起點。台灣千里步道協會專案秘書陶俊成指出，山海圳可以從平地海口走到海拔3,952公尺高的玉山，對國外遊客很有吸引力。台灣橘子關懷基金會甚至以山海圳步道為核心，設計從海岸到山頂的長程超級馬拉松，慢速健行不難，若用超馬來跑便屬於挑戰型的路線。

對文史愛好者來說，山海圳另具有人文意涵的魅力，尤其是以徒步的方式，從海尾朝皇宮走到南科考古館，這段稱為「內海之路」，數百年前其實是在海裡面，因為被稱為「青暝蛇」的曾文溪多次改道，泥沙淤積而成的新生地，亦是滄海桑田的見證。

陶俊成認為，與加拿大、韓國等國際步道協會交流時，發現外國友人對台灣的情勢越來越了解，也對台灣的歷史越來越有興趣，從國家綠道的角度來了解台灣的歷史，不失為認識台灣的途徑。

阿里山鐵路自海拔30公尺的嘉義站出發，體驗林鐵之美。

最高的火車站

山海圳步道全長177公里，知名的長距離步道健行者日本的齊藤正史（Masafumi Saito）曾經走過，他借宿在教會、學校操場，深刻感受到台灣的人情味，能夠近距離接近台灣民眾的生活，對外國遊客來說，反而覺得新鮮。

長達十多天的旅程，陶俊成建議，如果無法體驗全程，可以選擇跳點，以健行加上搭車的方式將旅程縮短。例如先搭乘森林鐵路進入阿里山，一路往下走，經過特富野、達邦等鄒族部落，外國友人特別對鄒族傳統的室內葬文化感到興趣，傾心於色彩斑斕的圖騰，體驗台灣「原」點的多元文化。從里佳部落可搭車前往嘉義大埔鄉參訪曾文水庫，或是抵達烏山頭水庫參觀八田與一紀念園區。有一位來自日本九州的遊客說，他的祖父其實當年曾在台灣跟八田與一協力興建烏山頭水庫，來到烏山頭水庫，就像回家一樣。

搭乘阿里山火車，從嘉義竹崎段開始爬升，一共經過48個隧道，因為繞過180度的大彎，「遊客經歷往前開，接著『倒退嚕』，採『之』字形的方式上山。火車先往左再往右，繞8字型上山。」火車汽笛聲嗚嗚的響著，古意盎然。沿路可在石棹茶園品嚐阿里山高山茶與茶餐，利用半天時光步行「霧之道」、「茶之道」、「雲之道」、「霞之道」、「櫻之道」步道；或是在奮起湖站吃鐵路便當，終點站抵達台灣海拔最高的祝山車站，夜宿阿里山，觀日出、賞雲海，徜徉在山林間。

奧地利社群媒體網紅Anna-Maria Bonfiglio為魚蝦素食者，她對鐵路便當裡的炒高麗菜讚不絕口。

山與海的傍走

長榮航空2024年規劃「歐洲媒體踩線團」，邀請來自奧地利、瑞士等國家的社群媒體經營者，參加台北的長榮馬拉松，結合高鐵的便捷，以點到點的方式踩踏山海圳國家級步道，便是想推薦台灣山林給愛好健行的歐洲遊客。

長榮航空奧地利分公司專員蔡佩芸指出，位於阿爾卑斯山群的奧地利與台灣有很多共同點，都是面積不大的國家，而且多山，國人周末假日喜歡登山健行。

歐洲目前有許多航班直飛台灣，讓旅遊台灣再便利不過，蔡佩芸說，但許多來過台灣的中東歐的遊客，大概僅限於台北，但台灣仍有許多國家級的步道與古城值得造訪，對喜歡山林健行與文化之旅的歐洲人同樣深具吸引力，可以體驗深度又多元的台灣。

奧地利社群媒體網紅Anna-Maria Bonfiglio，2024年年初與年終分別應交通部觀光署等單位邀請，密集造訪台灣兩次。Bonfiglio對能在一天之內從台南安平觀夕平台看海，再到山區關仔嶺泡湯，印象深刻；走在阿里山步道中，因為山景太美，忘了疲累。她吃過各式大菜、小吃後，最推薦夜市的蔥油餅、地瓜球，但不免加上一句，「臭豆腐實在太臭了，」嚐了一口便卻之不恭。

縱橫奧地利廣播界25年的資深廣播人Peter Agathakis，因為製作旅遊節目，造訪過150多個國家。第三次來到台灣的Agathakis認為，阿里山的山景，足以與瑞士的阿爾卑斯山、秘魯的安地斯山媲美。「台灣人非常友善，泰國人也是超級友善；台灣的城市很整潔，日本也是很乾淨的國家，但台灣剛好同時具有兩者的優點。」

「我們奧地利人喜歡登山，我會建議聽眾來台灣登山健行，可以嚐遍不同食物，加上舒適的天氣，體驗絕佳的亞洲氛圍。」Agathakis特別推薦嘉義雞肉飯的咖哩版、奮起湖蘸了山葵的涼拌豆腐，以及台南特色菜西瓜綿虱目魚鰭，他所推薦的私房菜色十分道地，真可謂旅遊達人。

主持旅遊廣播節目的Agathakis認為，阿里山的山景，足以與瑞士的阿爾卑斯山、秘魯的安地斯山媲美。。

登高望遠，笑看浮雲

來到阿里山，可以選擇「平民路線」特富野古道，前段3.2公里是舊有運送林木的「水山線」鐵道，柳杉蓊鬱，森林幽微，同時品嚐阿里山咖啡。也可以再往上走，征服東北亞第一高峰玉山。

野樵國際旅行社活動部資深經理吳亭燁指出，許多喜歡登山的外國客人，指定要爬知名度高、台灣第一高峰玉山，但來之前最好有基本體能的訓練，且有爬過2,000公尺以上高山的經驗，才能避免高山症。

攀登玉山途中，歷經暖、溫、寒等多變氣候，可以遍覽各式的玉山特有種，例如玉山圓柏、玉山杜鵑、玉山龍膽；攀登至海拔2,800到3,400公尺，可見壯麗的參天鐵杉，雖是氣喘吁吁，但能坐看雲海山嵐，十分值得。

吳亭燁說，如果天氣好，在西峰觀景台可以親眼看到玉山主峰「本人」。從塔塔加到排雲山莊段，沿著100年前日本博物學家鹿野忠雄攀登玉山的路線，每說到這個故事，日本登山客分外覺得親切，搭配到東埔泡湯，著實可以體會鹿野忠雄熱愛台灣高山的心情。

相較台灣第一高湖泊雪山翠池，吳亭燁認為，外國登山客會把台灣第二高、海拔約3,310公尺的台東嘉明湖列為訪台另一個必訪名單，主要的原因是能簡易到達，兩座山屋能提供妥善休息，又能遍覽恢宏群山稜線，雲海景色絕美。

不論是一日遠足或是長距離健行，每一位來到台灣的旅客，都可以在台灣找一個美麗的起點，享受藍天、白雲、山嵐等景緻，規劃一段美好的台灣之旅。