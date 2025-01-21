Action！ 走進影劇作品裡 線下版的虛實整合旅遊

【圖／文】．台灣光華雜誌

你是否曾到羅馬的真理之口把手探進去；在倫敦敲了貝克街221B號的門；在紐約的大街上，學著Carrie Bradshaw踩著高跟鞋搖擺走路。

旅人的幸福，是可以循著小說或影視作品的線索，走進故事的場景裡，模仿故事裡的主角，自在地穿梭實體與虛幻間。

近年，台灣也出品了許多讓人心嚮往之的作品，你可以跟著《華燈初上》蘿斯媽媽的腳步探遊條通文化；或造訪淡江中學，一窺《不能說的．秘密》裡的鋼琴室；或鑽進台南的巷弄裡，學著《想見你》的男女主角嬉戲玩鬧，體驗巷弄風情；不只深度挖掘台灣的故事，更發現，原來台灣可以這樣玩。

台灣的人情味和輕鬆感，深受外國朋友們喜愛。 （林旻萱攝）

台灣知名度躍升

根據數位旅遊平台Agoda的統計，2024上半年全球十大國際旅客最愛旅遊目的地，台灣名列第六，「台灣」在網路上搜尋排行關鍵字的熱度，也節節上升。

去（2024）年11月甫結束的ITF台北國際旅展是觀光界的年度盛事，也是亞太地區三大旅展之一。結束了疫情期間的休養生息，業者們使盡全力推銷台灣，觀展人次突破36萬。更有多個邦交國，如拉美地區的貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁，非洲大陸的史瓦帝尼，以及亞太地區的馬紹爾群島共和國、帛琉及吐瓦魯，在旅展內設國家館，介紹母國的特色給台灣認識；總統賴清德也親臨致詞，強調「觀光是國家的軟實力，也是外交最堅實的力量。」更深度的交流將帶來更深入的認識，如此台灣與世界的連結將會越來越深。

疫情後，鄰近國家的旅客會想到台灣喝一杯經典的珍珠奶茶，吃一碗芒果冰，來場懷舊之旅。

台灣觀光協會秘書長鐘逸寧和我們聊起，由於台灣防疫成功，獲許多國際媒體報導，使台灣知名度躍升，以前到各地旅展要說明Taiwan不是Thailand，現在不用，大家都知道台灣的位置，團隊推動起台灣觀光蠻有感的。

國境開放之後，鄰近國家之間互訪頻繁，鐘逸寧說起，大家會想到台灣來喝一杯經典的珍珠奶茶，吃一籠朝思暮想的鼎泰豐小籠包，就像一場懷舊之旅。再來則是深度旅遊，不管是大自然的探索，或是天數長的文化體驗，鐘逸寧分享，有業者接到來自德國的旅遊團，天數多達14天，要從簡單的陽明山、合歡山開爬，走過幾座重要的山，最後再以玉山作結，這樣看到的台灣肯定不一樣，「在疫情之後，大家比較喜歡特殊的旅遊。」

台南的巷弄風景出現在許多部電影裡，也是旅人認識台灣的途徑之一。

旅人的致敬

更多的玩法，還有文化部在旅展中推出的「文化帶路，我的島嶼Action」，以十部影劇作品為引子，企劃拍攝場景的朝聖路線。

早在本世紀初颳起F4熱，吸引日韓及東南亞影迷來台追星，近年有《我的少女時代》、《不能說的．秘密》、《想見你》等作品，也引起訪台的風潮。

長年倡議投入國內深度旅遊的蚯蚓文化總經理游智維說道：「影視作品其實是一個很好跟旅客溝通的途徑」，一部作品可能過了幾十年，還被旅人記憶著，同樣的場景、路徑被重遊、仿效、致敬，影視帶動了旅客一來再來，並且不斷地擴散。近年來隨著線上影音串流OTT平台興起，改變了觀影習慣，影視作品時時刻刻、無遠弗屆的發揮影響力。因此文化部從眾多影視作品，考量觀影人次與地域平衡，精選十部作品，帶入地方故事。

舉例來說，最近正夯的棒球主題，讓人想把馬志翔導演、魏德聖監製的《KANO》拿出來複習，故事背景就是木都「嘉義」，在這個小鎮上曾經組織了日、漢、原住民融合的野球隊，打進了日本甲子園。嘉義著名地標的中央噴水池，仍豎立著當年投手吳明捷的雕像。

電影《太陽的孩子》海稻米的故事背景在花蓮豐濱港口部落。 （莊坤儒攝）

被日本編劇宮藤官九郎買下版權重新拍攝的《消失的情人節》，故事發生在嘉義東石和布袋，男女主角同遊白水湖壽島的夕陽時分，是影迷追探時必訪的景點。或是到古城恆春見識《斯卡羅》的年代，體會當時的住民在語言、文化隔閡下，如何為生存而角力到共融和諧。走訪東海岸的花蓮豐濱港口部落，了解電影《太陽的孩子》中，海稻米如何復育，體驗阿美族的文化生活，欣賞美麗的太平洋海景。

聊到這些畫面，鐘逸寧也頗有感的分享，就像台灣人會因為看了韓劇，想去韓國吃個魚板，在路邊小攤喝燒酒和吃生章魚；許多韓國朋友，看了《想見你》想來台灣吃一碗芒果冰，或一探《不能說的．秘密》中的紅磚建築，這些都是旅人出發的動機。「對亞洲客人來說，美食是他們一定會排入行程的，是旅遊很重要的元素。」如此，則可藉由李安導演的《飲食男女》和陳玉勳執導的《總舖師》，一窺台灣飲食的多元薈萃，走訪的路線則包括了高雄內門，和台北公館蟾蜍山的眷村。

還有近期在國際上當紅的作家，旅德的陳思宏寫下《鬼地方》永靖的故事，吳明益的《天橋上的魔術師》描繪昔日的中華商場，楊双子的《台灣漫遊錄》甫獲得美國國家圖書獎，筆下台灣縱貫鐵道的旅行，都開啟了一道道旅遊台灣的蹊徑。

一個劇作都代表一個蛻變中的台灣，一種認識台灣的途徑。下回，找本書，找個影視作品，買張機票，踏上台灣，就來個虛實整合的旅遊吧！