綠色印度 智慧製造 東元電機的先發優勢

【圖／文．台灣光華雜誌】

印度政府推出「綠色印度」政策，目標是2030年公務與商務用車全面電動化。全球第三大、台灣第一大馬達供應商東元集團，靠著技術優勢與絕佳人脈，拿到印度電動車用動力系統（powertrain）5.5萬套的大訂單。

《台灣光華》採訪團隊驅車前往印度第三大城班加羅爾的國際科技園區（TIIP），塵沙飛揚的荒草紅土上，數台挖土機正在動工整地，這是台灣企業在印度境內所規劃的第一座科技工業園區。園區中一棟由白色與木柵格板構成的現代化建築格外顯眼，這是國際科技園區第一家開工的東元電機印度分公司（以下稱「TEMICO」）。

TEMICO執行長Matthew Lim三年前被東元集團總公司從新加坡派來印度「開疆拓土」，新加坡籍的他說得一口好華語，台灣話也能通，娓娓道來拿到這筆大訂單的關鍵。

位於班加羅爾的TEMICO複製台灣經驗，引進智慧製造產線，成功地在印度市場卡位。

電動車趨勢，人脈加乘

TEMICO是東元電機與日商三井（Mitsui）的合資企業，三井自1893年就在孟買設立辦公室，人脈通達，在印度至少有26項投資案。

「三井在印度有很好的network，了解當地的法規以及政府的需求，才得以拿到印度政府的標案。」Matthew Lim說：「三井會找上東元，主要看上東元的技術優勢，不僅能夠掌握電動車動力系統的關鍵製程，在價格或是性能上都有競爭力。」

原來，放眼全印度，除了加拿大一家生產傳動軸系統的公司，東元是第二家有能力接單生產製造重載電動車動力系統的公司。

印度是不簡單的國家，要賺錢也不是那麼容易，這是眾所周知的。「我們先做到風險評估的計算後，才進到印度投資。」Matthew Lim指出，「印度對價格的敏感度是外界很難想像的。」既要滿足印度政府法令與技術上的需求，又要能生產相對低廉的產品，如何降低生產的成本，拉高毛利，是對工廠最大的挑戰，但東元做了60多年的生意，每一年都在如何降低生產成本上，精益求精。

然而，「東元對印度的觀點，與其他的台商有相當大的區別。」他認為，台商投資印度，主要是在中美地緣政治的驅動下，為了與中國脫鉤，才進到印度市場；但東元投資印度，則是看好印度電動車（EV）市場大餅。

其次，許多外商來印度，主要是印度之外有市場，可以在印度製造，銷往海外；但東元是回應「印度製造」的政策，因應在地製造的短鏈趨勢，直接供貨在地市場。

TEMICO將生產高效率馬達及電動車動力系統馬達。

綠色印度，政府帶頭

「目前全球電動車發展有放緩的趨勢，但印度電動車卻剛好相反。」根據Matthew Lim的觀察，中央與地方政府都有共識要發展電動車，支持推動「可持續性公共運輸方案」。

所謂的公共運輸是指公共巴士、公務用車，以及印度滿街跑的Uber或是Ola等二輪或三輪計程車。印度政府自2019年推出「FAME II計畫」，透過補貼創造電動車的採購需求。

9月9日是國際的EV日。2024年印度三輪電動車的總銷售量，已經超過燃油車。也就是說，每100輛三輪車有52輛是電動車。Matthew Lim認為：「來自政府很大的推力，印度將可領導世界EV化。」

TEMICO拿到5.5萬套的訂單後，將供應印度二種電動公共巴士的動力系統，一是動力系統200千瓦的九米公共巴士；另一是235千瓦的12米大巴。

東元集團派出曾到越南、墨西哥設廠的先鋒團隊，到班加羅爾協助安裝自動電工設備、無溶劑凡立水設備、以及自動噴漆／烘乾等設備，等於是將在台灣流暢運作的自動智能化的生產線，移植複製到印度，台灣工廠2024年9月已將生產達標的電動巴士動力系統作成樣品，讓印度分公司可以依此模式生產，只是因應印度大巴需要更大的動力系統，定子的自動繞線、EV的轉子（rotor）都會有不同規格的生產線。

台灣老牌的東元電機的技術優勢，能夠掌握電動車動力系統的關鍵製程，獲得印度政府發展電動巴士的大訂單。

沒水沒電，開疆拓土

事實上，2008年東元集團已在印度德里設立辦公室，2016年到古吉拉特州（Gujarat）設立小馬達工廠。東元集團會長黃茂雄與當時擔任州長的莫迪還有些私交。也因為黃茂雄眼光獨到，很早就到班加羅爾購地，如今已發展成資訊與電動車產業重鎮的班加羅爾，人事與土地成本飛漲，許多投資開發商想到班加羅爾投資，發現土地所剩無幾。

訪問時，辦公室透明玻璃窗外晴朗藍天，不時看到起降的飛機。TEMICO所在的國際科技園區離機場只有二公里，物流公司到機場只要15～20分鐘，十分方便。

只是三年前開始布建工廠時，周圍仍是荒煙蔓草，百廢待興。沒有水、沒有電，沒有網路，歷經過與地方溝通、協調的困難過程，除了台、日籍員工外，工廠皆聘用在地人。印度籍的廠長Ramesh Murugesan認為，經過半年的訓練，員工都能上手。

2023年11月開工後，雖然目前仍會時常斷電，好在時間不久約15～30分鐘，工廠還自備發電機，不致影響製程。

東元集團在印度境內規劃的第一個科技工業園區，TEMICO是第一家開工的公司。

電動車馬達生產基地

TEMICO生產電動車用動力系統及超高效能工業馬達，產線較古吉拉特州廠升級外，同時具備工業4.0基礎，例如導入物聯網（IoT）的設計，台灣可以同步看到工廠的生產進度或是故障環節。

工廠設計之初納入減排因素，包括收集機器生產的電量耗損等碳排的大數據，進行分析。Matthew Lim說，東元集團強調節能、減排、智慧（製造）、自動（化）的生產價值，都可以在印度工廠看到這些元素。

5.5萬套動力系統是眼前交貨目標，工廠產線「急急如律令」地運轉起來。

Matthew Lim認為，印度市場大得不得了，未來競爭對手勢必也會進來搶市。「最重要的是掌握先發的優勢，只要能做，勝算就很大。」對製造商來說，在地化供應鏈的養成需要時間，但東元已經跨出第一步，具有先發的優勢，也將台灣電動車產業的發展推向海外。