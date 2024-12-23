部落泡湯野趣 芃芃溫泉與原式生活

【圖／文．台灣光華雜誌】

被網友譽為最親民野溪溫泉的「芃芃溫泉」，位於宜蘭縣大同鄉英士村，停妥車，只要徒步15分鐘即可抵達這處水質清透、坐擁翠綠山巒與秘境瀑布的溫泉。而世居於此的泰雅族人，也與芃芃溪相互依存，邀請大家來吃獵人飯包、體驗原民工藝、住一住獵人的家。

英士部落舊稱芃芃社，泰雅語古地名「Kn-bung」，意指「豐盛之地」，英士社區發展協會總幹事鍾岩宏解釋，泰雅族會以周遭環境來稱呼地名，當年祖先來到芃芃溪流域，發現這塊土地資源豐富，有蜜蜂飛舞、苦花魚優游，便以熊蜂（kn-bung）來稱呼這裡，表達豐饒的意境，並逐漸在此定居下來。

豐盛的芃芃溫泉

然而芃芃溪不只孕育豐富物種，還蘊含地熱資源。走近芃芃溪下游，靠近溫泉出沒範圍，即使山區氣溫低，但因為地熱的關係，明顯感覺到周圍的寒意下降。

生活在芃芃溪流域的英士部落，許多族人都是泡芃芃溫泉長大，協會理事長黃天金笑說：「我從小都一直在那邊洗澡啊，」有時候調皮摸黑跑去，回家還會被長輩責罵。部落長輩帶著孩子一起耕作，傳承生活智慧，也帶著小朋友去泡溫泉，對部落族人來說，芃芃溫泉就是他們生活的一部分。

從英士社區裡的四季國小英士分校出發，徒步約15分鐘，即可抵達芃芃溫泉。相較於其他野溪溫泉位於深山溪谷，需要登山數小時甚至數日才可到達，芃芃溫泉算是連新手都能嘗試的入門級野溪溫泉。而且溫泉徵兆範圍大，只要選對季節前往，避開大雨過後的幾周，待主溪流稍微消退，旁邊的小支流或伏流水經地熱加溫，溪谷兩側只要看到小水漥就極有可能是溫泉，徒手往下挖掘，越深水越熱。黃天金表示，只要就地取材，拿石頭疊一疊，就可以建造屬於自己的泡湯池，「看想要四人份、六人份，五星級、六星級都可以，自己打造。」黃天金打趣地說。

英士社區發展協會透過烤火屋，分享泰雅族的文化。

烤火唱歌，體驗原式生活

來到英士部落，除了享受芃芃溫泉，也可參加英士社區發展協會規劃的遊程，半日遊、一日遊任君選擇。

鍾岩宏表示，「整個遊程希望打造的是生態旅遊，認識山和溪，我們怎麼依靠大自然生活並保護它，然後讓人沉浸在我們的文化裡。」

烤火屋裡，鍾岩宏唱起迎賓歌謠「ima lalu su？」，意思是「你叫什麼名字？」就像國外初次見面會互道Nice to meet you.「ima lalu su？」則是泰雅族人去其他部落時，長輩會向晚輩確認其是否為族人的特殊問候方式。泰雅族的名字採親子連名制，名字後方會冠上父親之名，聽到名字就能知道你是誰家的孩子，是來自哪個流域的族人。

竹製的烤火屋是部落長輩帶著青年們共同製作的集體智慧，蘊含了三種工法，第一種是將竹子剖半後，以陰陽交疊的方式拼接，作為牆身可擋風，用於屋頂可排水；第二種則是將竹子打裂後攤平，再以竹片固定，製作窗戶，可讓水匯流在竹片溝槽，待收起窗戶時水才會滴落；第三種則是用完整竹子拼接而成的桌椅。族人每日會來生火，保持屋子的乾燥，能預防蛀蟲和發霉。火亦是部落生活的重要象徵，黃天金解釋，以前族人居住的範圍比較分散，若一大早有煙升起，表示這個家戶平安在吃飯，如果兩三天沒看到炊煙，族人就會擔心地前去探望。火不僅是生存的必需，也是彼此間報平安的信號。

對泰雅部落有了初步認識後，遊客接著可以親手製作獵人飯包，將馬告豬肉、鹹魚、蔬菜、糯米飯用煮過的月桃葉包好，就是家人為獵人上山前準備的愛心便當。帶著飯包，遊客可以跟著族人的引導，溯溪體驗芃芃溫泉的自然野趣，也可以選擇探索橫岐漾（hn-kiyan)古道秘境，走進日治時代的警備道路。

喜歡靜態活動的，協會也有絹印和編織工藝可以體驗，靈感來自部落傳統的染布文化和泰雅編織。可以將山豬、飛鼠等當地可見動物印成可愛的手提袋，或是編織一張印有動物圖騰的明信片，寄給遠方的家人，分享部落生活的精采。

黃天金親手蓋了棟原木屋，邀請大家來住在自然裡。

來去獵人家住一晚

除社區發展協會理事長的身分之外，黃天金還是名經驗豐富的獵人，光是看到山豬的獠牙大小，就能判斷重量，在他的獵場裡沒有他抓不到的獵物。他在自己老家的土地上，親手蓋了棟「梵梵坡──尼喬洛娜原木屋」，屋裡的每樣家具，以及樓梯、床架、木雕裝飾，全都是他親手打造。滿室原木香氣，大片落地窗外是被群山環繞的綠意，遠處的芃芃溪潺潺流過，真的是讓人住在自然裡。

這隱身在山林的木屋，至今接待過印度、韓國、立陶宛、英國、美加等國的旅客，黃天金笑說，來這裡住宿的客人，常會捨不得睡，整夜圍在柴火旁聊天、看星星，直到日出才肯罷休。

原住民族與自然共生，享受山林的美好，也適度取用資源、愛護土地，就像鍾岩宏經常跟泡湯遊客宣導，在體驗溫泉的同時，也請記得維護環境。他的夢想藍圖，是希望部落變成一個大家可以來玩的遊園地，現在正一點一滴實現。