終年22℃的包覆 冷泉之鄉──蘇澳

【圖／文．台灣光華雜誌】

夏天消暑，可以跳進冷泉，冬季寒流，也可以泡冷泉。把身體浸在終年年均溫22℃的冷泉水中，靜待片刻不動，身體開始有溫熱感，一顆顆的氣泡覆滿皮膚，這被形容像泡在汽水裡的感覺，你經歷過了沒？

宜蘭蘇澳是個山海小鎮，也是台灣有名的冷泉之鄉。這回透過宜蘭在地文史工作者、蘭燈空間總監的莊文生引路，帶《台灣光華》走探蘇澳。他說，蘇澳早年的空氣夾有淡淡的硫磺氣味，當地人不叫洗冷泉，而是稱「洗磺水」，蘇澳冷泉可飲、可浴，冷泉至今仍是蘇澳的關鍵字。

莊文生稱，蘇澳人不叫洗冷泉，而是稱「洗磺水」。

冷泉的究竟

水要多冷才是冷泉？其實冷泉的定義在各國皆不同，在台灣指地下自然湧出或人為抽取泉溫小於攝氏30度，且游離二氧化碳為500 mg/L以上。

莊文生說明，冷泉必須具備兩大要件，一是豐富的地下水，二是能產生大量二氧化碳的岩層。蘇澳三面環山，東邊面海的地形，容易聚集水氣，雨量充足，補給豐沛的地下水。再者，蘇澳蘊藏豐富的石灰岩，如今仍是宜蘭縣水泥廠最多的地方，周遭有台泥、信大、幸福和潤泰四家水泥廠，水泥最重要的原料是石灰石，佐證產業隨著地理條件而發展，一切其來有自。

引據國內資深地質專家陳肇夏的研究，蘇澳冷泉是碳酸泉，其內溶有大量二氧化碳氣體，係因地底深部火成或變質作用所產生的二氧化碳上升溶入地下水而成。冷泉的泉源推估來自地底下兩公里深處，溫度高達80～90℃，只因含氣體的泉水浮力大於一般地下水，會往上竄，上升過程與上方溫度較低的地下水混合稀釋，最終形成22℃的冷泉。

也因為泉水裡富含氣體的緣故，走在蘇澳冷泉的水域內，若仔細探看水底，有氣泡向上冒的地方，那就是冷泉的露頭。

蘇澳冷泉公園的水質為紅磺泉，現址含括竹中信景的工廠與故居。

冷泉被發現

開發蘇澳冷泉的關鍵人物是被稱為「冷泉之父」的竹中信景。

莊文生說起，早年先民移墾時，見冷泉水域上浮有魚蝦小昆蟲的屍體，以為是毒水，不敢靠近。1895年，日本展開台灣的拓殖，搭乘日本軍艦仙台號來到蘇澳的軍官竹中信景行經七星嶺下，因口渴難耐飲用了當地人告稱的毒湯，飲後發現清冽爽快、通體舒暢；再取水去化驗，證實是碳酸水，其水質優良，還富醫療功效。竹中信景退役後舉家遷到蘇澳，在蘇澳七星嶺下成立了台灣第一家彈珠汽水工廠。取冷泉水作為原料，加入糖和香料，製成清涼飲料，也就是我們現所熟悉的彈珠汽水（納姆內ラムネ）， 汽水瓶中的那顆彈珠其實不是為了好玩才放入的，而是為了不讓汽水漏氣才以彈珠封口，但你是否也有想方設法拿到瓶裡彈珠的童年記憶呢？

還有日本人中村貞一以冷泉水製作羊羹，在蘇澳白米橋頭開店，之後台灣人學徒翁鳳鳴接手經營，羊羹也成為蘇澳在地的伴手禮，直到2023年，百年老店「鳳鳴蘇澳羊羹」才因後繼無人歇業。

蘇澳冷泉打響名號之後，在日治時期即設有男、女大眾公共浴場，冷泉的療效被宣揚，也成為蘇澳鐵道旅行必訪的景點，名列日治時期「天然紀念物」。

冷泉公園設有個人池及家庭池，冷熱雙泉，可以與親朋好友一起享受泡湯趣。

終年22℃的體感

戰後台灣社會全民拚經濟的時期，蘇澳冷泉的發展曾暫停一段時日，到了1980～1990年代，無煙囪的觀光產業論述興起，宜蘭縣府開始有冷泉公園的規劃，供大眾享受，莊文生娓娓道來冷泉在戰後的發展；現在來到蘇澳，可以選擇公營的阿里史冷泉或蘇澳冷泉公園，或者在民營的冷泉旅館享受個人池，也有入住星級飯店的選項。

阿里史冷泉屬於白磺泉，是在地居民日常光顧的大眾浴池，免費的男湯女湯，是許多父子、母女的家族記憶，旁邊也設有泡腳池，可以赤足下水享受一下清涼。

蘇澳冷泉公園的冷泉水質屬於紅磺泉，富含礦質，又以鐵質居多，爰泉水透明微黃。公園現址含括竹中信景的工廠與故居，公園內因之設有「冷泉先驅者」紀念碑。蘇澳冷泉公園區營運經理張獻瑞表示，夏天是冷泉的旺季，每年宜蘭國際童玩藝術節的國際旅客都會來造訪，很受歡迎。

蘇澳冷泉因溶入大量的二氧化碳氣體，浸泡其中會有氣泡覆滿皮膚，被形容像泡在汽水裡的感覺。 （鄧慧純攝）

位在蘇澳冷泉公園旁的金華冷泉旅館，門口即標榜著「來泡汽水澡」，第二代經營者林東柏解釋，因為鄰近冷泉源頭，縣府來檢測水中的游離二氧化碳高達2000 mg/L。我們體驗屈身進入冷泉池中，不一會兒，皮膚上佈滿小氣泡，像泡在無糖的汽水，初期覺得冷冽，但數分鐘後遍體發熱，出浴後皮膚滑溜，這感官體驗著實奇特。只是老闆叮囑，泡冷泉要注意保持通風，小心別被二氧化碳嗆到。

泡冷泉和泡溫泉的經驗截然不同，林東柏說，如果夏天泡冷泉，出浴後身體可以維持2～3小時的清涼，在大太陽下還是舒爽。冬天的話，冷泉水面泛著水煙，室外溫度若僅有15度，泡冷泉也是一大享受。

其實擁有冷泉的國家，不只有台灣和義大利，但是有機會到台灣，請不要錯過了這冬夏皆宜，上天恩賜的天然資源。