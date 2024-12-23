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綠島之湯─朝日溫泉 徜徉在大海、日出與星空下

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
(交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供)
(交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供)

【圖／文．台灣光華雜誌】

溫泉，是自然與人文的薈萃。據地質學家研究，海邊的溫泉不算罕見，但能結合溫泉文化的，卻是少有。台灣受日本影響，同樣是溫泉文化興盛的國家，也讓綠島開發出獨樹一格的海底溫泉，與日本九州、義大利西西里齊名。

綠島的形成，源自海底火山的噴發，熔岩冷卻堆積後，地殼隆起、又經長年的風化與海蝕而成。

這座孤懸於台東東南方33公里、倒三角形狀的島嶼，方寸16平方公里的土地，有著礁岩、峭壁、沙灘、草原等多變的自然景觀，加上黑潮通過，海水終年溫度都在26℃以上，生態繽紛多樣，對於旅客而言，饒富魅力。

朝日溫泉是世界少見的海邊溫泉浴場，設有露天與半露天的泡湯池、游泳池、煮蛋區等多樣化設施，可以闔家共歡。 (交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供)
朝日溫泉是世界少見的海邊溫泉浴場，設有露天與半露天的泡湯池、游泳池、煮蛋區等多樣化設施，可以闔家共歡。 (交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供)

返鄉來唱綠島小夜曲

人們到綠島旅遊，除了常見兩天一夜的短暫停泊，但也有人在此落腳，實踐長居於鄉野的夢。

然，綠島生活大不易。「一年只能工作6個月。」朝日溫泉營運長林婉美告訴我。10月至翌年的4月，東北季風吹拂，面向太平洋的綠島首當其衝，浪過三公尺，這期間動輒宣布停船，綠島成為「關島」。

林婉美曾是資歷20餘年的資深媒體人，出於對旅遊的喜愛，在退休後創辦旅行社，成為導遊。疫情蔓延的2020年秋，工作瞬間歸零，由於老家在台東鹿野，家人的牽線下，加上曾經在綠島度蜜月的淵源，讓她毅然決然回到綠島，成為朝日溫泉的經營者。

滿腹文人情懷，總是自嘲「陳義過高」的林婉美，除了盼望貢獻鄉里，她心中的典範，是因彼得．梅爾《山居歲月》而竄紅的普羅旺斯，或者是因「秋收稻穗藝術節」而走紅的池上。

她侃侃道來，根據綠島鄉志，在國民政府來台、綠島成為政治犯的流刑地前，日治時代即有發現溫泉資源的紀錄。由於溫泉與海水水乳交融，位置上坐擁太平洋，可以一邊泡湯，一邊面欣賞東升的朝陽，日本人稱其為「旭溫泉」，並將此地視為精神療養的場所。

時常在世界各地行腳的林婉美，將朝日溫泉與捷克知名的溫泉鄉、精神療養勝地卡羅維瓦利（Karlovy Vary）作類比。

來到離島追夢的林婉美。 （林婉美提供）
來到離島追夢的林婉美。 （林婉美提供）

拋磚引玉的社區實踐

經過四年蹲點，林婉美說，這裡的生活，讓她從〈綠島小夜曲〉一路唱到〈陪我看日出〉。

她與團隊，除了投入基本的營運、硬體修繕，也做過許多嘗試，比如舉辦淨灘活動，並將所拾的海廢化為藝術牆面的公共藝術；也在園區內收留動物；還另闢空間打造獨立書店；她曾經動員人脈，因應新年，邀請「梵印舞集」的舞者來此演出，也邀請畫家俞靜如來此進行創作……等等。

更別說，精通英文的她，每每有國際觀光客蒞臨，她便不厭其煩又熱情地為遊客們講述起綠島的點點滴滴。為了服務這些客人，她甚至舉辦英文營隊培力當地人。

因她帶動、催化，開啟了島上小小的文藝復興。

東管處處長林維玲曾經在綠島服務兩年，對當地風光人文如數家珍。 （林旻萱攝）
東管處處長林維玲曾經在綠島服務兩年，對當地風光人文如數家珍。 （林旻萱攝）

大海環抱的露天溫泉

溫泉作為綠島重要的觀光資源。東部海岸國家風景區管理處處長林維玲指出，觀光客赴綠島，約莫有六至七成，都會前往朝日溫泉。

會有溫泉資源，與舊稱「火燒島」的綠島的地質形成有著莫大關聯。泉源位於島嶼東南方，因海域下方的地熱活動，海水或地下水經熔岩漿加熱產生壓力，翻騰的泉源從海底冒出，讓當地人稱此地為「滾水坪」。

經研究，泉質屬於氯化物硫酸鹽泉，無色也無味，溫度約在60～70℃，因水中的微量礦物與稀有物質，對人體有促進新陳代謝的效果。

與本島多數高度商業化的溫泉熱區不同，露天的朝日溫泉，顯得格外親民宜人。林婉美說明，溫泉開園的時間，必須隨著日出時間微調。遊客來到這裡，除了泡湯，更像到了海水浴場。溫泉採混浴形式，須著泳衣，只要購買百來元的門票，就能享受11個溫泉池等硬體設施。

園方會先將海底溫泉抽到熱水槽後稍作沉澱，再依照各池狀況，調節水量，直接流入泉池中。林婉美強調，遊客們在這裡泡到的，可以說是最新鮮的原湯。

在此最熱門的，當數三座建在潮池中的露天溫泉池了，因為三個池水的溫度不一，肖似三溫暖，遊客們可以先在熱池中浸泡15分鐘，稍事休息，再到冷池中。另外附設的八座半露天泡湯池、游泳池，更是備受親子家庭喜愛。

另外，朝日溫泉內特闢有一池供煮食用的泉池。由於溫泉水帶有鹽份，且溫度未達沸騰，煮出溏心的溫泉蛋，別具風味。不僅觀光客喜愛，還常見在地居民特地帶著一大籃雞蛋、玉米、蝦子，在此烹煮後帶回家享用，「每次看到這種狀況，就知道他們家裡一定有親友來訪啦！」因為溫泉而更熟悉當地小事的林婉美，彷彿更像個在地人了。

在綠島朝日溫泉泡湯，趁著朝陽初上，享受被太平洋環抱的幸福感。 （交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供，蕭郢岑設計）
在綠島朝日溫泉泡湯，趁著朝陽初上，享受被太平洋環抱的幸福感。 （交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處提供，蕭郢岑設計）

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