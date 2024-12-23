百年溫泉旅遊勝地 在北投泡一個滿載歷史的湯

【圖／文．台灣光華雜誌】

北投溫泉作為台灣溫泉旅遊的濫觴，自日治時期即有台灣第一泉之稱，近年還被《米其林台灣綠色指南》推薦為三星景點，至今仍是國際觀光熱點。北投擁有全球唯二的含鐳青磺泉，溫泉泉質種類豐富，因應溫泉而起的那卡西、酒家菜文化，更增添人文色彩。

搭乘台北捷運淡水線，來到北投站，步出車廂，淡淡的硫磺味飄散在空氣中；若是換搭捷運新北投支線，具溫泉氛圍的車廂裝潢，昭示著溫泉鄉的到來。

地熱谷流出的青磺泉，水質清澈且呈現微綠色澤，是世界唯二的含「鐳」青磺泉。

小心！這溫泉有「鐳」

由北投說書人林智海引路，沿著北投溪緩步上坡，路旁的小水溝滾滾水流還冒著煙，林智海表示，這些都是溫泉，這景象在新北投一帶隨處可見，不過這些都是滾燙的熱水，是不能摸的狀態。

沿著這些溫泉迷霧來到地熱谷，一座台灣形狀的迎賓手湯池，吸引了遊客的注意。「這是引自地熱谷的溫泉，水質清澈且呈現微綠色澤，俗稱『青磺泉』。摸摸看池底綠綠滑滑的，不是藻類而是溫泉的沉澱物。仔細感覺一下，手泡下去時會微微刺刺的，因為青磺泉的pH值約為1～2，屬於強酸，這酸鹼值堪比硫酸……」聽聞林智海的介紹我們嚇得縮回手，「不過青磺泉不像硫、鹽酸有強腐蝕性，泡完用清水沖掉，不用洗肥皂，是可以安心的……」林智海補充說明。

北投的青磺泉還有另一個稱號「鐳泉」，因為裡頭含有放射性元素「鐳」。日本的醫學研究發現這種具放射性的泉質，有消除疲勞、改善筋骨痠痛的效果，在日本甚至還有癌症的溫泉療養。林智海自豪地表示，如此珍稀的溫泉，全世界只有台灣的北投溫泉和日本的玉川溫泉才有。

終年煙霧裊裊的地熱谷，走近就能感受到熱氣。這池面積2,800平方公尺的溫泉露頭，平均水溫70℃以上，有些甚至高達90～100℃，水面可見滾沸的泡泡，滿足了人們對佛教傳說中沸湯地獄的想像，也難怪地熱谷在日治時期被稱作地獄谷。

因為地熱谷的高水溫，早期民眾還會帶蛋、玉米、芋頭等食材來此煮食，林智海打趣地形容是溫泉火鍋。他分享了一張地熱谷整修前的老照片，告示牌上寫著：「小心，蛋都能煮熟，何況是人」，直白的標語令人莞爾。1994年基於安全考量及對溫泉水源的保護，地熱谷已不能煮食，但周圍建置完善的環湖步道，讓遊客可漫步欣賞「磺泉玉露」的美景，還有入口小溪兩旁的石階椅，具岩盤效果，坐在上頭能感受地熱的溫暖。

仙人眷顧之地

被大屯山系環繞的北投，加之地熱帶來的煙霧繚繞，尤其冬天微雨時，讓整座小鎮氤氳的狀態更為明顯，就像有巫師在施展巫術。早先在此生活的凱達格蘭族原住民，將此地稱呼為「patauw」，意即巫術之地，成了北投地名的由來，為北投勾勒了神秘的仙氣。

說北投具有仙氣並非浪得虛名，豐富的溫泉資源，不僅有地熱谷的青磺泉，還有白磺溫泉、鐵磺溫泉、泥漿溫泉等，是少數擁有多種泉質的地區。除了溫泉，北投像是被仙人眷顧，還蘊含其他天然資源，如藺草、唭哩岸石、白瓷土、硫磺，可建造城牆的唭哩岸石至今還能在北投公園瞧見蹤跡；在日治時期開創台灣精緻瓷器之先的北投燒，後也成為台灣磁磚的發源地。北投燒磁磚在當年可說是時髦的象徵，像是建於1921年的佳山溫泉旅館，現作為北投文物館，仍保留了溫泉浴池，上頭的裝飾磁磚、13溝面磚，見證了北投曾繁華的陶瓷產業。

北投溫泉博物館是日治時期的北投公共浴場，兩層樓的和洋建築出自森山松之助之手，曾是東亞最大的公共浴場。

溫泉鄉的文化地景

在豐富的自然資源加持下，發展甚早的北投地區，從日治時期便是結合觀光與娛樂的遊憩區，戰後則轉變為應酬交際的場所。北投文史工作者楊燁表示，北投的吃食以隆重聞名，戰後北投很多的溫泉旅館其實是台北酒樓設的分館，廚師便也調來調去，各各手藝了得。請客需要排場，料理就必須大氣，為因應喝酒，口味也就重一些，諸如佛跳牆、鯉魚大蝦、彩虹蜈蚣蟳等華麗又味美的菜餚，成了北投酒家菜的特色。

交際聚會少不了助興的娛樂，北投的那卡西文化也就因應而生。「那卡西」在日文原意為「像水流動的行業」，泛指走唱維生的歌手、樂手及其音樂演出的形式。日治時期的旅店多配有藝旦的表演服務，戰後隨著西洋樂器的加入，如手風琴、薩克斯風、貝斯、吉他等，音樂伴奏的型態因而改變。

楊燁在《北投行進曲》一書中就寫道：1960、70年代是北投那卡西音樂伴奏服務的全盛時期。他探訪那卡西的資深樂師，也蒐集許多那卡西的小歌本，記錄北投曾有上百組那卡西還不夠跑場的興盛。楊燁笑說，那卡西的樂師功力一流，不只熟悉歌本裡的曲目，沒聽過的，只要客人哼個幾句，就能現場伴奏，若遇到五音不全的客人，在樂師配合伴奏下，客人也可盡情歡唱到彷彿是大歌星在開演唱會。

雖然北投那卡西在卡拉OK、KTV興起後逐漸沒落，但北投另一文化地景──機車限時專送，可是比現代的美食外送還早幾十年流行，並延續至今。新北投地區地勢起伏、巷弄窄，摩托車的機動性高，因而發展出獨特的機車接送服務。早期主要是接送飯店服務生，還會應客人所託幫忙買北投美食，甚至代繳水費、電話費等，服務項目多元。如今這些機車快遞仍是北投婆婆媽媽的好幫手，買菜提重物，一通電話打到車行，機車快遞就把人載到家。這些延伸的文化都為北投增添豐富的人文底蘊。

北投故事的深邃迷人，讓楊燁投入畢生心力蒐羅老物件，研究北投文史。

老照片話北投

新北投地區因溫泉聞名，還可登山，再加上交通便捷，在日治時期就是旅遊熱點。如今街上的遊客有近半來自國外，讓人不禁好奇，究竟，北投的溫泉旅遊是怎麼發展的？

喜歡蒐集北投老照片及老物件的楊燁，從文獻中為我們娓娓道來。在北投溫泉尚未開發前，17世紀的北投就以採硫產業登上國際舞台。然而想不到的是，1893年德國硫磺商人奧利在北投發現溫泉，成了有文獻記載最早在北投泡溫泉的人。

深知溫泉療效的奧利在楓仔埔（今新民路一帶）興建溫泉俱樂部，但裡頭沒有溫泉浴室，必須到北投溪泡野溪溫泉。兩年後日本因《馬關條約》接收台灣，奧利便招待日本官員到他的俱樂部，體會到溫泉療效的日軍隨即在北投選址打算蓋軍醫院。

在奧利接待的日本人當中，在軍政署任職的松本龜太郎也愛上北投溫泉，還秘密進行溫泉事業，松本買了地、搞定溫泉接引管線，1896年他辭去公職，興建「松濤園」溫泉旅館，取得了北投地區溫泉旅館營業登記的第一號。同年陸續有保養園、清泉館等旅館開設，揭開了北投溫泉旅遊的序幕。

後來台北廳長井村大吉整建了北投公園、自來水管路，還建了當時東亞最大的公共浴場──北投溫泉公共浴場，不論是浴場兩層樓的和洋建築，抑或公園的歐式噴水池，在當時都是十分現代化的象徵。其後總督府還在鐵路淡水線新闢了搭往浴場支線──新北投車站，自此人們來北投泡湯更加便利，北投因而有了新舊之分。

這種種的一切，奠基了北投溫泉的興盛。

林智海成立北投說書人，用文化走讀讓更多人認識他美麗的家鄉。

北投博物館生活圈

前人打下基礎，當代北投人強烈的社區營造意識，也為家鄉的繁盛盡了心力。

原為推展北投溫泉觀光而興的新北投車站，1988年因台鐵淡水線全線終止而廢站，整個站體被民間企業收藏在彰化的台灣民俗村。隨著文資保存觀念的提升，在學者、居民、地方文史工作者等多方奔走下，終於在2013年盼到了新北投車站回家的好消息。經過修復重組，在2017年再現風華，木頭站體、銅板屋頂、老虎窗，新北投車站是淡水線鐵路僅存的站體，為百年的鐵道歷史留下見證。

同樣面臨拆除命運的，還有北投公共浴場。林智海表示，戰後的北投公共浴場建築曾作為民眾服務社、派出所，甚至當過婚宴場地，但最終成了廢墟，「小時候我們都叫它鬼屋。」幸好，因纜車議題凝聚了地方意識，最後北投公共浴場被指定為古蹟保留下來，成為溫泉博物館。

這棟由日人森山松之助打造的和洋混和建築，二樓設有榻榻米大廳，供民眾泡湯後休息，一旁的望樓能眺望觀音山夕照；而一樓的大浴池則採用了羅馬柱式的風格，外側迴廊牆上鑲嵌彩繪玻璃，當陽光灑落浴場，玻璃的色彩折射在氤氳的空間，在裡頭泡湯頓時成了超現實的魔幻時刻。

如今浴池雖已不再供泡湯之用，人們卻得以在此認識北投溫泉的發展，還能欣賞孕育自北投溪、具放射性，也是唯一用台灣地名命名登上國際地質圈的珍稀礦物「北投石」。

身為北投囝仔，林智海說起小時候學校都會有叔叔阿姨來講北投的故事，讓他心生對家鄉的認同，決心留在北投以文化導覽的方式，讓更多人認識故鄉。在北投長大的楊燁，費心蒐羅北投的文物，甚至不惜在日本拍賣網站以兩萬元競標一張明信片，北投文史研究，是他決心用一輩子做好的工作。

泡完湯，通體舒暢，讓人回味再三，北投故事的深邃迷人也令人難忘，邀請你親自探訪，寫下你與北投的篇章。