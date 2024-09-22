「普」世紀科儀・「度」族群恩仇 鷄籠中元祭170年

【圖／文．台灣光華雜誌】

「三、二、一！開門！」農曆七月一日這天，基隆張廖簡宗親會主任委員開啟「老大公廟」的「龕門」（俗稱「鬼門」），迎接老大公們（是為民間常稱之「好兄弟」）來到陽間，接受常民供養，也為為期一個月的鷄籠中元祭揭開序幕。

鷄籠中元祭，2001年獲交通部觀光局列為台灣12大民俗節慶之一，2008年行政院文化建設委員會（今文化部）指定為國家重要民俗，是台灣重要民俗文化祭典之一。

難能可貴的是，至今延續170年，仍保留完整道教科儀，展現出當地善良且悲天憫人的情懷，不但是基隆地方大事，更年年吸引海內外眾多旅人參與盛宴。

陰陽盛宴的開端

中元祭舉行的時間為農曆七月，也是傳統民俗定義的「鬼月」。每年一到這時，鬼門會開啟，讓亡魂來陽間「放暑假」；為求平安，陽世的信眾會以豐盛供品與紙錢來祭祀他們。

而基隆的「他們」，與台灣其他城市相比較更為多元。

古名雞籠的基隆市，是北部重要天然港口，盛產金煤銅礦，開發時間與台南不相上下，俗諺「北社寮（今和平島），南安平」，說得即是基隆與台南作為早期開發城市的重要地位；也因其地理位置，又稱北玄關，成為兵家必爭之地，包括原先於此生活的巴賽族（凱達格蘭族分支），還有法國人、西班牙人、荷蘭人、日本人與漢民族。

火拼、戰爭中，勝者生、敗者亡，不論是1884年清法戰爭紀念公園客死異鄉的法軍，或是1895年乙未戰爭埋葬於軍人軍屬火葬場之碑的日本士兵，還有萬善祠、金環姨廟、港仔口五十人公祠、被認為埋葬骸骨最為多元的三姓公廟等等，都是家鄉客與異鄉人在基隆的最後落腳處。

祭拜這些無主孤魂——鷄籠中元祭的開端，基隆市無形文化資產審議會委員游淑珺指出，學界多數認為與1853年的漳泉械鬥有關。

水燈頭遊行是為鷄籠中元祭重頭戲。

宗親會的代代相傳

來自漳州與泉州的兩派人馬長年為爭奪地盤而大小械鬥不斷，1853年爆發史上最激烈械鬥，致108人喪生，其後供奉於老大公廟。這場衝突，為基隆社會帶來重大變化，「以賽陣頭取代打破頭」，住民開始以字姓成立宗親會，共計11姓氏，自1855年開始輪值主持鷄籠中元祭。

後續因其他姓氏的加入，數年間擴增為目前的15姓宗親會。問起老一輩的基隆人，他們不僅能唱出宗親姓氏串起的「宗親歌」，還能清楚說明從原先的「張頭許尾」改為「張頭郭尾」的各個時間點，足見當地各組織團體的悠久歷史與強大凝聚力。

游淑珺認為，鷄籠中元祭延續170年不間斷的關鍵，即是宗親會戮力多年的成果。她表示，各個姓氏間彼此制衡與約束，「大家都怕被說做不周到、做不虔誠，會被批評，甚至影響年度運勢。」

是故，鷄籠中元祭才得以將開龕門、豎燈篙、主普壇開燈放彩，到迎斗燈、水燈頭遶境與施放、中元普度和關龕門等十大中元傳統科儀，跨越世紀的完整保留。

水燈頭最早施放時間為農曆七月二十四日，因政府樽節開支而改為十四日施放。

陰森中元的形塑

對基隆人來說，農曆七月十四日請假提早回家，或攜家帶眷到基隆海洋廣場卡位，等待傍晚舉行的水燈頭遊行，是在地人的共同記憶。不論是各宗親會的水燈頭爭奇鬥豔，或是地方、學校等團體帶來的精彩表演，都為鷄籠中元祭添上其他城市中元活動少有的熱鬧氣氛。

而該場景，也或為基隆獨有。對多數台灣人來說，衣服不可曬過夜、盡量不搬家，或是被人拍肩膀時不要回頭，是農曆七月需遵守的禁忌，更顯示出漢民族對於孤魂野鬼的懼怕。

但其實中元祭的起源，並非全然是如此陰森。以宗教層面來看，游淑珺指出，道教的中元節（農曆七月十五日）其實為職掌赦罪的地官大帝誕辰，民間多會在當日早晨向神祇祝壽，並連帶請求赦罪在地獄受苦的無主孤魂，讓他們可以「出獄」享受供品。

而在佛教則有追思與感念之意。傳說「目連救母」中，目連為救在地獄受苦的母親，遵循佛陀指示，於七月十五日以盆陳設供品，供養眾僧以求法力轉換，讓受苦魂魄皆可減緩痛楚，助輪迴轉世，因而佛教稱這日為盂蘭盆節。

道佛兩教在台灣這片土地上交互影響，意外混合上述兩則傳說的地獄觀，形塑如今常民對違反倫常需於地獄贖罪的懼怕與警惕；此外，《春秋左氏傳》中的「鬼有所歸，乃不為厲」，也說明民間普遍對無主孤魂危害陽間的印象。種種因素疊加，或許也體現為何中元節演變至今，在台灣民間有好好款待鬼神「澎湃才能保平安」的特有文化。

別稱「金松宴」的基隆主普壇普度，排場盛大，讓人看得眼花繚亂。

悲天憫人的情懷

在基隆，好兄弟不僅能吃得澎湃，還會有「揪甘心」的心情。

鬼門開後，首先要於農曆十一日豎燈篙，日間升起日燈，向神明發出邀請；傍晚六點後，改升夜燈，指引水陸好兄弟前來主普壇參與普度。農曆十四日，遊行後的水燈頭，被載往望海巷施放，向海上好兄弟發出邀請函。

以紙紮塑成的水燈頭，三開間或五開間外型如同「海上飯店」，屋裡放有銀紙，和印有盥洗用品、服裝及日常用品圖案的「經衣」（又名「巾衣」或「更衣」），讓水上好兄弟梳洗清爽，以體面上岸接受普度。

這款長方形的金紙，用於中元普度，普度前焚燒具邀請之意，並需留意與供品數量相同，避免邀請太多好兄弟前來，卻未提供足夠食物給他們。但宗親會相信水燈頭飄越遠，該宗親會的年度運勢會越旺。游淑珺解釋，「因為『拿人手短、吃人嘴軟』。」

來到農曆十五日，主普壇席開五列長桌，有非當值宗親會的「贊普」，還有當年度主普宗親的「主普」宴席，分為葷、素和西洋三大桌，擺放方式細緻又豪華。

「桌頭」置臉盆、毛巾等用品，供餐前洗塵；接著「五果」、「十二菜碗」、「五牲雕」、「漢食碗桌」等，讓好兄弟大快朵頤；吃飽喝足後，還有被稱為「看生」的各式以食物製成之雕塑品，栩栩如生的樣態，宛如一齣大劇；最後，還有宵夜「九龍碟」、點心「水果籃」。除了桌面，桌下還有遵照傳統坐月子習俗，提供給因難產而亡產婦的麻油雞湯。

吃不慣東方料理的異鄉好兄弟，可在「西洋桌」得其所好。有牛排、紅酒、咖啡、蛋糕、生魚片、味噌湯和軍艦壽司等等，更貼心附上刀叉，方便他們享用。吃完，一旁還有「沐浴亭」、「翰林院」、「同歸所」，以及儀式中焚燒「經衣」，提供前來享受普度的好兄弟們生活所需。

「不論你是本國鬼、外國鬼、小鬼、老鬼，只要你來，我們都會一視同仁的普度供養你。」游淑珺一席話，帶出鷄籠中元祭的核心價值——悲天憫人。