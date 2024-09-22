世界竹地標 草嶺石壁的 竹林療癒力

【圖／文．台灣光華雜誌】

自古文人雅士鍾情於竹，騷人墨客詠竹、畫竹，唐代劉嚴夫《植竹記》云：「君子比德於竹焉」，宋朝大文豪蘇軾有云：「無竹令人俗」、「居不可無竹」；竹因此被賦予高雅、有節的品格。

在海拔1,600公尺的雲林石壁森林療癒基地，上百公頃清幽雅潔的竹林，坐落著現代工藝地景，增添竹林之療癒新意，因此獲得「世界竹地標」之美譽。

雲林縣古坑鄉的草嶺村位在海拔1,600公尺至1,750公尺間，是縣境海拔最高的山村，境內擁有壯麗的山壁景觀，裸露的岩層氣勢磅礡，坡地多見孟宗竹、麻竹、桂竹、杉木、茶樹等物產。

早年草嶺因奇岩、瀑布與溪谷等天然景觀，享有「草嶺十景」的美譽，但地處偏遠，僅山客登石壁山、嘉南雲峰時受到關注，921大地震之後，草嶺道路中斷，訪客銳減，直到政府推動災後重建，遍布的孟宗竹林才成了草嶺石壁發展地方特色的契機。

921大地震的轉機

「有登山客就有發展的機會。」20多年前，石壁竹藝達人郭守發與石壁社區發展協會的居民們，響應一鄉一特色政策，就地取材，申請在草嶺石壁的公有地以孟宗竹搭建「五元兩角」涼亭綠廊、拱橋，往北連接舊時運輸黃檜、牛樟的「木馬古道」，以及「一腳踩三縣」、跨越雲林縣、嘉義縣、南投縣的觀日出、夕照景點「雲嶺之丘」，使得當地成為熱門的郊山景點。

中興大學森林學系特聘教授王昇陽研究，竹林的芬多精以α-蒈烯、3-蒈烯和樟烯為主要成分，且以清晨和傍晚時排放量最大，竹療有助增強正面情緒、減少負面情緒，心率血壓也下降，且血氧飽和度增加，也提升了免疫功能。

近年，森林作為保健與治療場域，在德、日、韓盛行已久，且為國際新興趨勢，石壁的大片竹林便成了雲林縣內發展森林療癒場域的不二之選。

雲林縣政府於2022年修復連接草嶺的縣道149甲線最後一哩公路，並委託台灣大學實驗林管理處評估石壁的人工竹林、人工針葉林的芬多精、負離子、雪松醇濃度，認具有旅遊潛力，在「五元兩角」南側的100公頃的竹林地，規劃「竹創森園區」，由大藏聯合建築師事務所與森林邦團隊、森林療癒師林家民策劃，融入森林療癒的概念，設計森林療癒空間，並獲中央挹注經費，以「五元兩角」為中心南、北串連，打造156公頃竹林與天然森林共融的「草嶺石壁森林療癒基地」。2021年起雲林縣府舉辦石壁森林療癒活動，岩壁地景、茂密的竹林與多項竹構地景，成為台灣森林療癒的亮點空間。

雲林縣政府在草嶺石壁打造全台第一座以竹子為主角的森林療癒基地。

五元兩角，媲美京都嵐山竹林小徑

從高鐵雲林站驅車前往石壁，自虎尾、斗六出發，行經南投竹山鎮再折回古坑，然後沿著台149線，從平地彎彎繞繞一路爬升，從鄉村、聚落到舉目連綿的山巒、千巖萬壑，約莫近兩小時才進入石壁山區。

車輛從開闊的山谷轉入竹林系的車道，翠綠竹林在兩側簇擁，媲美京都嵐山嵯峨野竹林小徑。陽光透過薄薄的竹葉灑落在幽靜小路，光影綠的很有層次，彷彿穿越了1300年的時空，跌落在唐朝田園派詩人王維的竹林小築，腦中閃過的是這首《竹里館》：「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照。」竹林真的令人心生寧靜淡泊之志。

車停在療癒基地入口的「五元兩角」，涼亭組成的綠廊道有許多遊客登高來此享受山野的靜謐清幽。

「涼亭本來是要給山友躲雨的，沒想到能受到遊客喜愛，我也很歡喜。」郭守發說道。

不過，為何石壁竹多多？現年76歲的郭守發，講述著從父親那兒聽來的軼事；他說，國民政府來台後大舉伐木，樹頭也挖空，當時在地一戶人家的三兄弟率先復育竹子，竹筍可賣錢，竹桿當建材、編織器皿，成為經濟作物，農民也跟進，造成當地竹林茂密，成為一大特色。

石壁竹林風情

石壁孟宗竹產筍，冬天也產出冬筍，郭守發說，筍子長在地裡，毋須噴灑農藥、毋須施肥，土地純淨無污染，赤腳踩在竹徑也很舒服。「清晨坐看日出，山谷的雲海有時一小時都不會動，起風時，雲海散了變成山嵐，一捲一捲地竄（閩南語：tshuàn）起來，這是要變天了。」這是一日的石壁。

他又分享四季風情萬種的石壁。入春，地下土氣升溫，竹子根散葉茂，春雨一來春筍冒出頭，草葉跟著青翠。夏天烈日當空，竹林泥地因日照竄出泥土芬芳，秋冬萬物休眠，樹葉歸根變成肥料，四季變幻的風景各不同。

大藏聯合建築師事務所負責人甘銘源，開啟台灣竹構現代化的新篇章。

竹構地景，在山之巔與環境對話

「五元兩角」南側的森林療癒空間「石壁竹創森園區」，分為大眾區及低度干擾的寂靜區，提供分眾的森療體驗，遊客搭配LINE@，輕掃QR Code即可開啟療癒之旅。

「考量山形地勢，位於稜線的竹構地景必須能抗風壓，在山之巔與環境對話，旅人身歷其境，或坐或躺，可用不同的身體姿態享受眼前的自然景觀。」大藏建築師甘銘源說著規劃理念。

大眾區的「瀞座」距五元兩角入口處不遠，是從人聲鼎沸開啟靜心氛圍的第一站。設計團隊成員、初樸建築師事務所葉育鑫以粗壯的孟宗竹當曲梁，細直的桂竹當骨架，搭起半遮頂蓋的竹棚架，基座僅以少量的水泥灌漿，內側有排砌石座，遊客斜坐在石椅上，視線正好落在竹梢的風景、天空與光影，讓人不由得將注意力轉移到大自然。

寧靜的午后，森療師敲擊著脈輪缽，餘韻悠長的缽音紓緩了身體的緊繃，體驗森療的遊客也發出呼嚕呼嚕的打呼聲。

竹林步道上佈滿灑落的竹葉，鋪出鬆軟有彈性的路徑，行走其上的窸窣聲，好似敦促人們慢、再慢、更慢。

坐落於杉木林間的「低語軒」，是座可供多人坐、躺的座椅。「遊客在山上不是走路，就是坐著休息，難得有躺臥的經驗，半躺的座椅就是希望大家都有機會體驗。」甘銘源說。不過，平躺不見得最舒服，為了找出斜躺的角度，設計團隊多次揣摩，最後在30度至40度間找到最佳斜角。「坐著躺著看天空就很舒服，體驗過的人幾乎都很滿意。」他說。

杉木林間的座椅，角度經過設計，讓人躺下很快就能放鬆身心。

寂靜區的明陣、穹頂竹棚

木馬古道盡頭的制高點平台、寂靜區的「風之舞台」，可以坐看嘉南雲峰及台灣第一高山玉山群峰景緻，一旁的「微風小築」是休憩的涼亭，旅人可以就坐用餐，或欣賞遠處山景，享受吹拂而來的微風也很心曠神怡。

鄰近的「明陣」是步行禪的最佳場域。石材崁入泥地做為引導線，採雙螺旋設計，進、出路徑不同，不會交錯，形狀看似簡單，然卻運行有秩，提供遊客漫步靜心，或做為團體療癒活動的場域。一旁的「靜思坪」是竹子搭建的平台，瑜珈、靜坐、躺臥、分享皆可，供森療師創造多種療癒體驗模式。

竹創森園區的最深處是位於稜線尾端的「穹頂竹棚」，設計團隊利用孟宗竹設計曲面三層交接的薄殼結構竹棚，跨距寬達18公尺還可對抗稜線的風壓。表面也很有編織感，紅銅板的屋頂隨著時間推移，會由亮銅色轉為暗褐色、灰綠色，凸顯環境融和與和諧。

「薄殼系統常見混凝土、鋼構材質，竹材很少見，來訪的世界竹會成員感到相當驚艷。」甘銘源自豪地說。更有趣的是，竹棚本就是銅缽造型，加上竹子、銅皮等自然材料造就圓潤的音場環境，在棚下舉辦銅鑼浴療癒體驗，銅鑼靠牆面、置中，聲音反射再折回，音波盪漾，效果各不同，中醫界認為沒有旋律變化的鑼與缽的音聲具放鬆神經系統之效，參與者從出發點走了一個多小時抵達這裡，更容易就釋放壓力。

穹頂竹棚旁的「小柴軒」是座特色景觀廁所。設計團隊就地取用疏伐的柳杉木堆砌成牆，廁間像是座獨立的小庭院，屋頂是半開放式設計，從上俯瞰，小柴軒像是戴頂竹斗笠，遊客如廁時能看見竹林、仰望天空，享受戶外風景。

甘銘源說，身體在大自然的經驗最直接，他想創造一個如廁時就能感知山上美妙風景的廁所，「解放，就是這個意思，身體的經驗會告訴你：嗯！很舒服。」

圓滾滾的竹子，有趣的建材

將竹子的缺點轉換成優點，是石壁竹創森園區的最大特色。竹子其實很有個性，圓滾滾、粗細不一的竹桿，頭、尾不同形狀，因此產生不同的曲率變化，使用上不如木材方便，但甘銘源說，用在圓弧造型的結構，其缺點就變成優點，可以烤彎、定型、綁結，利用曲線做成拱，園區的竹構設計都盡量展現竹子的特色。

森林療癒師林家民說，翠綠的竹林雖是綠色，卻是漸層交錯，極具色彩療癒力。孟宗竹是單桿散生竹種，地下莖橫走生長，腳踩竹徑上很有蓬鬆感，觸感輕快的緩衝感也很是抒壓，最特別的是，竹桿與竹葉隨著風強風弱而搖曳擺動，發出沙沙的竹濤聲，竹林純粹的天籟音律，更顯得療癒。

2024年春天，全球五大洲國、近30國世界竹會200名會員，徜徉在石壁竹林療癒基地的孟宗竹林步道與竹構地景之間，就著各種竹材器皿，品嚐了以在地竹筍入菜的創意料理，體驗淋漓盡致的竹藝術饗宴，使得雲林獲致世界竹會授證為「世界竹地標」。

竹，牢牢地紮根在岩石縫中，歷經風霜依舊蒼勁挺拔，何不閒步在石壁森療基地，讓幽遠的萬坪竹海為遠道的旅人接風洗塵。