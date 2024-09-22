世界竹地標 草嶺石壁的 竹林療癒力
【圖／文．台灣光華雜誌】
自古文人雅士鍾情於竹，騷人墨客詠竹、畫竹，唐代劉嚴夫《植竹記》云：「君子比德於竹焉」，宋朝大文豪蘇軾有云：「無竹令人俗」、「居不可無竹」；竹因此被賦予高雅、有節的品格。
在海拔1,600公尺的雲林石壁森林療癒基地，上百公頃清幽雅潔的竹林，坐落著現代工藝地景，增添竹林之療癒新意，因此獲得「世界竹地標」之美譽。
雲林縣古坑鄉的草嶺村位在海拔1,600公尺至1,750公尺間，是縣境海拔最高的山村，境內擁有壯麗的山壁景觀，裸露的岩層氣勢磅礡，坡地多見孟宗竹、麻竹、桂竹、杉木、茶樹等物產。
早年草嶺因奇岩、瀑布與溪谷等天然景觀，享有「草嶺十景」的美譽，但地處偏遠，僅山客登石壁山、嘉南雲峰時受到關注，921大地震之後，草嶺道路中斷，訪客銳減，直到政府推動災後重建，遍布的孟宗竹林才成了草嶺石壁發展地方特色的契機。
921大地震的轉機
「有登山客就有發展的機會。」20多年前，石壁竹藝達人郭守發與石壁社區發展協會的居民們，響應一鄉一特色政策，就地取材，申請在草嶺石壁的公有地以孟宗竹搭建「五元兩角」涼亭綠廊、拱橋，往北連接舊時運輸黃檜、牛樟的「木馬古道」，以及「一腳踩三縣」、跨越雲林縣、嘉義縣、南投縣的觀日出、夕照景點「雲嶺之丘」，使得當地成為熱門的郊山景點。
中興大學森林學系特聘教授王昇陽研究，竹林的芬多精以α-蒈烯、3-蒈烯和樟烯為主要成分，且以清晨和傍晚時排放量最大，竹療有助增強正面情緒、減少負面情緒，心率血壓也下降，且血氧飽和度增加，也提升了免疫功能。
近年，森林作為保健與治療場域，在德、日、韓盛行已久，且為國際新興趨勢，石壁的大片竹林便成了雲林縣內發展森林療癒場域的不二之選。
雲林縣政府於2022年修復連接草嶺的縣道149甲線最後一哩公路，並委託台灣大學實驗林管理處評估石壁的人工竹林、人工針葉林的芬多精、負離子、雪松醇濃度，認具有旅遊潛力，在「五元兩角」南側的100公頃的竹林地，規劃「竹創森園區」，由大藏聯合建築師事務所與森林邦團隊、森林療癒師林家民策劃，融入森林療癒的概念，設計森林療癒空間，並獲中央挹注經費，以「五元兩角」為中心南、北串連，打造156公頃竹林與天然森林共融的「草嶺石壁森林療癒基地」。2021年起雲林縣府舉辦石壁森林療癒活動，岩壁地景、茂密的竹林與多項竹構地景，成為台灣森林療癒的亮點空間。
五元兩角，媲美京都嵐山竹林小徑
從高鐵雲林站驅車前往石壁，自虎尾、斗六出發，行經南投竹山鎮再折回古坑，然後沿著台149線，從平地彎彎繞繞一路爬升，從鄉村、聚落到舉目連綿的山巒、千巖萬壑，約莫近兩小時才進入石壁山區。
車輛從開闊的山谷轉入竹林系的車道，翠綠竹林在兩側簇擁，媲美京都嵐山嵯峨野竹林小徑。陽光透過薄薄的竹葉灑落在幽靜小路，光影綠的很有層次，彷彿穿越了1300年的時空，跌落在唐朝田園派詩人王維的竹林小築，腦中閃過的是這首《竹里館》：「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯。深林人不知，明月來相照。」竹林真的令人心生寧靜淡泊之志。
車停在療癒基地入口的「五元兩角」，涼亭組成的綠廊道有許多遊客登高來此享受山野的靜謐清幽。
「涼亭本來是要給山友躲雨的，沒想到能受到遊客喜愛，我也很歡喜。」郭守發說道。
不過，為何石壁竹多多？現年76歲的郭守發，講述著從父親那兒聽來的軼事；他說，國民政府來台後大舉伐木，樹頭也挖空，當時在地一戶人家的三兄弟率先復育竹子，竹筍可賣錢，竹桿當建材、編織器皿，成為經濟作物，農民也跟進，造成當地竹林茂密，成為一大特色。
石壁竹林風情
石壁孟宗竹產筍，冬天也產出冬筍，郭守發說，筍子長在地裡，毋須噴灑農藥、毋須施肥，土地純淨無污染，赤腳踩在竹徑也很舒服。「清晨坐看日出，山谷的雲海有時一小時都不會動，起風時，雲海散了變成山嵐，一捲一捲地竄（閩南語：tshuàn）起來，這是要變天了。」這是一日的石壁。
他又分享四季風情萬種的石壁。入春，地下土氣升溫，竹子根散葉茂，春雨一來春筍冒出頭，草葉跟著青翠。夏天烈日當空，竹林泥地因日照竄出泥土芬芳，秋冬萬物休眠，樹葉歸根變成肥料，四季變幻的風景各不同。
竹構地景，在山之巔與環境對話
「五元兩角」南側的森林療癒空間「石壁竹創森園區」，分為大眾區及低度干擾的寂靜區，提供分眾的森療體驗，遊客搭配LINE@，輕掃QR Code即可開啟療癒之旅。
「考量山形地勢，位於稜線的竹構地景必須能抗風壓，在山之巔與環境對話，旅人身歷其境，或坐或躺，可用不同的身體姿態享受眼前的自然景觀。」大藏建築師甘銘源說著規劃理念。
大眾區的「瀞座」距五元兩角入口處不遠，是從人聲鼎沸開啟靜心氛圍的第一站。設計團隊成員、初樸建築師事務所葉育鑫以粗壯的孟宗竹當曲梁，細直的桂竹當骨架，搭起半遮頂蓋的竹棚架，基座僅以少量的水泥灌漿，內側有排砌石座，遊客斜坐在石椅上，視線正好落在竹梢的風景、天空與光影，讓人不由得將注意力轉移到大自然。
寧靜的午后，森療師敲擊著脈輪缽，餘韻悠長的缽音紓緩了身體的緊繃，體驗森療的遊客也發出呼嚕呼嚕的打呼聲。
竹林步道上佈滿灑落的竹葉，鋪出鬆軟有彈性的路徑，行走其上的窸窣聲，好似敦促人們慢、再慢、更慢。
坐落於杉木林間的「低語軒」，是座可供多人坐、躺的座椅。「遊客在山上不是走路，就是坐著休息，難得有躺臥的經驗，半躺的座椅就是希望大家都有機會體驗。」甘銘源說。不過，平躺不見得最舒服，為了找出斜躺的角度，設計團隊多次揣摩，最後在30度至40度間找到最佳斜角。「坐著躺著看天空就很舒服，體驗過的人幾乎都很滿意。」他說。
寂靜區的明陣、穹頂竹棚
木馬古道盡頭的制高點平台、寂靜區的「風之舞台」，可以坐看嘉南雲峰及台灣第一高山玉山群峰景緻，一旁的「微風小築」是休憩的涼亭，旅人可以就坐用餐，或欣賞遠處山景，享受吹拂而來的微風也很心曠神怡。
鄰近的「明陣」是步行禪的最佳場域。石材崁入泥地做為引導線，採雙螺旋設計，進、出路徑不同，不會交錯，形狀看似簡單，然卻運行有秩，提供遊客漫步靜心，或做為團體療癒活動的場域。一旁的「靜思坪」是竹子搭建的平台，瑜珈、靜坐、躺臥、分享皆可，供森療師創造多種療癒體驗模式。
竹創森園區的最深處是位於稜線尾端的「穹頂竹棚」，設計團隊利用孟宗竹設計曲面三層交接的薄殼結構竹棚，跨距寬達18公尺還可對抗稜線的風壓。表面也很有編織感，紅銅板的屋頂隨著時間推移，會由亮銅色轉為暗褐色、灰綠色，凸顯環境融和與和諧。
「薄殼系統常見混凝土、鋼構材質，竹材很少見，來訪的世界竹會成員感到相當驚艷。」甘銘源自豪地說。更有趣的是，竹棚本就是銅缽造型，加上竹子、銅皮等自然材料造就圓潤的音場環境，在棚下舉辦銅鑼浴療癒體驗，銅鑼靠牆面、置中，聲音反射再折回，音波盪漾，效果各不同，中醫界認為沒有旋律變化的鑼與缽的音聲具放鬆神經系統之效，參與者從出發點走了一個多小時抵達這裡，更容易就釋放壓力。
穹頂竹棚旁的「小柴軒」是座特色景觀廁所。設計團隊就地取用疏伐的柳杉木堆砌成牆，廁間像是座獨立的小庭院，屋頂是半開放式設計，從上俯瞰，小柴軒像是戴頂竹斗笠，遊客如廁時能看見竹林、仰望天空，享受戶外風景。
甘銘源說，身體在大自然的經驗最直接，他想創造一個如廁時就能感知山上美妙風景的廁所，「解放，就是這個意思，身體的經驗會告訴你：嗯！很舒服。」
圓滾滾的竹子，有趣的建材
將竹子的缺點轉換成優點，是石壁竹創森園區的最大特色。竹子其實很有個性，圓滾滾、粗細不一的竹桿，頭、尾不同形狀，因此產生不同的曲率變化，使用上不如木材方便，但甘銘源說，用在圓弧造型的結構，其缺點就變成優點，可以烤彎、定型、綁結，利用曲線做成拱，園區的竹構設計都盡量展現竹子的特色。
森林療癒師林家民說，翠綠的竹林雖是綠色，卻是漸層交錯，極具色彩療癒力。孟宗竹是單桿散生竹種，地下莖橫走生長，腳踩竹徑上很有蓬鬆感，觸感輕快的緩衝感也很是抒壓，最特別的是，竹桿與竹葉隨著風強風弱而搖曳擺動，發出沙沙的竹濤聲，竹林純粹的天籟音律，更顯得療癒。
2024年春天，全球五大洲國、近30國世界竹會200名會員，徜徉在石壁竹林療癒基地的孟宗竹林步道與竹構地景之間，就著各種竹材器皿，品嚐了以在地竹筍入菜的創意料理，體驗淋漓盡致的竹藝術饗宴，使得雲林獲致世界竹會授證為「世界竹地標」。
竹，牢牢地紮根在岩石縫中，歷經風霜依舊蒼勁挺拔，何不閒步在石壁森療基地，讓幽遠的萬坪竹海為遠道的旅人接風洗塵。
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