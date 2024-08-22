台灣的時代 他們的故事 外籍漫畫家筆下的「台灣」

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣出版風氣的自由與蓬勃，不僅為漫畫產業注入源源不絕的活水，近年也吸引許多外國漫畫家選擇來台出版作品，甚或打造異國視角的「台灣」故事。

出生於美國底特律的漫畫家柯睿祺（Mark Crilley），25年職業生涯獲獎無數，近年推出的《Mastering Manga》繪畫技法系列叢書，被翻譯為八國語言於全球發行。採訪時，他對中文版能在台灣發行感到榮幸，並「交叉手指」表示，希望藉著這份好運氣，讓台灣讀者閱讀到漫畫《迷蹤台灣》（Lost in Taiwan）中文版。

跟著Paul探索台灣

《迷蹤台灣》故事描述來到台灣，卻對探索異地絲毫不感興趣的Z世代美國少年Paul，為買遊戲機踏出表哥Theo的公寓，途中手機卻因故壞損。沒有工具、朋友的他，迷失在陌生國度裡，直至遇到台灣女孩Peijing和她的表哥Wallace。

兩人慷慨地伸出援手，助他找尋回家路，同時Paul也親身體驗到台灣文化、宗教和美食，讓他重新認識這塊土地，也為他的人生帶來重大變化。

透過第三人稱視角，讀者隨Paul在未知城市展開冒險旅程，一同探索許多台灣地景。晨，店家拉起鐵門發出金屬聲響，與汽機車在街上穿梭時引擎聲嗡嗡噠噠，揭開一天的序幕；午，來到靜謐鄉村，享用Peijing爺爺泡出的一杯回甘茶湯，還有奶奶端上的切片楊桃；暮，在人聲鼎沸的夜市，吃著冒出騰騰熱氣的章魚腳等夜市美食，與主角三人共同歡笑。

柯睿祺表示，這是他第一次將故事進程設定在一天內，「對我來說那是個有趣的閱讀體驗。」使讀者每翻一頁，就能感受到太陽在天空中更低一點，「彷彿你和Paul同樣置身在如此魔幻的一天，這樣獨特的台灣體驗，讓他逐漸愛上台灣，就像我那時一樣。」

「台灣有點被世界忽視了」

原來，成為漫畫家前，甫從大學畢業的柯睿祺曾在朋友鼓勵下，來到台灣教書。他說，第一次來到台灣，他便對夜裡七彩的霓虹燈，以及他無法輕易識別的中文字招牌深深著迷。

讓30年後的他至今留有深刻印象的，還有親切、熱情的台灣人。不論是參加學生家裡舉辦的水餃派對，或是在公車因攀談結識的好友，說起當時回憶的他，臉上始終掛著笑容。

「我感覺台灣有點被世界忽視了。」也因此柯睿祺希望藉由《迷蹤台灣》讓外國讀者能更了解台灣，進而選擇來台旅遊或生活；對於台灣讀者，他也透過致謝詞，向台灣表達他的讚許：「致世界上最善良、最慷慨的人民之一──台灣人民。」

但他也坦言，相對過往充滿戲劇張力的作品，《迷蹤台灣》故事線平穩，讓柯睿祺創作時數度擔心讀者是否會感到無趣，但他的編輯Andrea Colvin告訴他：「別擔心，讓故事保持真實，讓它流露出你真正的經歷。」

在與台灣人相處時，感受到切實的溫暖，讓他決定寫一本「情書」給台灣；因為迷路，讓Paul遇到親切的Peijing和Wallace，「最後Paul擁有了真正的快樂。」說著這席話的柯睿祺，臉上那抹笑容，一如30年前的他與台灣學生合照時那般燦爛。

除了漫畫，盧卡斯近年也與Taiwan Plus合作，以民生社區為背景，繪製出台味十足的賀歲動畫短片。

美麗新世界裡的藝術夢

來自巴西薩爾瓦多的盧卡斯（Lucas Paixão），2023年發表的短篇漫畫《性星冒險記》，以令人臉紅心跳的成人故事，包裹他對性別、職涯等議題的觀點。例如〈畢卡索強迫症〉中，主角畢卡索的焦慮，即反映巴西社會對藝術家一職的刻板印象：「當藝術家會餓死。」

此印象，同樣深深困擾著盧卡斯，讓大學就讀平面設計系的他，始終苦惱著未來。此時對人生的迷茫，與幼時因喜愛女子天團S.H.E而產生對台灣的嚮往，最終讓他決定飛越半個地球來到台灣，攻讀美術系研究所。

本著對中文、台灣文化的喜好，盧卡斯可說是幾乎無痛適應台灣生活，但找尋他心目中的藝術卻沒有那般順遂，「每次要創作的時候，都會有一種腦袋要燒起來的感覺。」盧卡斯說。

而最終解開關卡的那把鑰匙，是2015年的台灣同人誌販售會（CWT）。盧卡斯回憶當時的情景：「我發現台灣很多人在畫漫畫，這也是我小時候的夢想，所以我決定也來畫。」翌年，盧卡斯以Xiao Lu為筆名，投稿第四屆東立原創大賽，作品〈魔筆〉獲少女漫畫組銅獎；同年於網路平台Comico展開連載的《檳榔美少女》，收穫許多讀者好評。

漫畫，解開他的苦惱，也激發出畢業製作《人體敘事與漫畫多元性》，該作品以胴體為載體，用畫筆勾勒專屬於模特兒的故事，為漫畫開創藝術新風貌。盧卡斯透露，此創作的構想，源自於《檳榔美少女》首次在網路平台與讀者見面的條漫形式。

因為真實，所以多元

《檳榔美少女》的故事，描述被譽為明日之星的巴西足球員盧修．桑托斯，因錯失與至親的最後一面，心灰意冷地來到台灣療傷，意外遇見以賣檳榔維生的台灣女孩包小葉，展開一段異國愛情故事。

在地台式對白、日漫必備誇張顏藝（日文用語，指面部表情誇張扭曲），與盧卡斯細膩且色彩飽滿的畫風，使《檳榔美少女》讀來像是品嚐一道無國界料理（fusion cuisine）。而這道揉捻地區與文化所誕生的佳餚主角，是檳榔西施。

因為電影《幫幫我愛神》，讓小盧卡斯對檳榔西施留下深刻印象，但直至來台，他才感受到這個外型獨特的職業，原來在台灣社會裡是風格格外「與眾不同」的存在。

但從朋友、媒體等管道獲取更多資訊後，盧卡斯反而堅定此構想，甚至還和朋友實地來到當時住處附近的檳榔攤，打算來場「職人對談」。

「那位檳榔西施當時很兇地要趕我們走。」個性害羞的盧卡斯，雖然因此再也不敢踏入店裡，但也非徒勞無功，「這個保護自己的個性，後來被我作為女主角設定的參考之一。」

脾氣火爆、好惡分明的女主角包小葉，其實是個心思細膩、心腸柔軟的女孩，獨立自主的個性，更是作為一家經濟支柱的不得不。綜觀《檳榔美少女》角色，可看出盧卡斯對於人觀察的細緻之處，或許是與其出身巴西的多元社會有關，亦或是其景仰的日本創作團隊CLAMP所帶給他的影響，使得故事中的每個角色形象立體，跳脫二元化設定，即使是反派角色，在故事裡也有傳遞社會另一聲音的意涵。

另外，他融匯在巴西、台灣的生活經驗和文化，在劇情中加入阿茲海默症患者與照護者、跨性別族群，還有異國文化衝突等元素，使故事讀來不僅有歡笑，也有感動的淚水。

「我發現台灣社會，對於跨性別、LGBTQ+族群的態度很進步。」盧卡斯以在台北藝術大學求學時經驗為例，校園中有位當時經歷性別重置手術的跨性別女性，從未有人對她發出歧視、不禮貌的評論。

安全、自由且便利，是讓盧卡斯決定長居台灣的原因；對於台灣漫畫產業的前景，他也有類似感受，「我知道文化部、整個市場都有在試著去推，所以有安心的感覺。」

談吐間帶著親切笑容的柳廣成，給人與漫畫截然不同的氛圍。

台灣給了他不同的答案

說起對台灣漫畫的認識，來自香港的漫畫家柳廣成如數家珍，日安焦慮、曾耀慶、61chi和高妍，每位畫風皆是獨特、強烈，他說：「這是我早期對台灣漫畫的認知。」

「風格明顯」一詞，也是外界對柳廣成作品的評價之一。以鉛筆作為主要創作工具的柳廣成，作畫過程中，每次下筆都讓人感受到他的精準與嚴謹，雖僅是一小幅插圖，也讓我們不自覺屏住呼吸，深怕一絲氣息會攪亂作畫步調。

但在採訪中段，說起近三年在台灣的生活，他臉上掛著作畫時沒有的溫和微笑說：「我覺得滿好的，不是為了訪問的答案，是真的滿好的。」

有稜有角的筆鋒與圓融和氣的個性，「反差」成為外界給他的另一標籤。柳廣成認同，但他也表示，日本漫畫家宮崎駿、伊藤潤二等許多創作者，都有類似表現，「因為（創作者）內心世界只能透過創作去呈現，所以自然會表現出不常見的一面。」

創作，時常是內在不為人察覺的「裡人格」表達；而漫畫，是柳廣成幼時的保護傘、與世界溝通的語言，也是他反抗不公義的武器。

2019年8月11日，「爆眼少女事件」震驚全球，讓柳廣成決定開始以畫筆為反送中事件發聲。集結五篇短篇漫畫、32張單幅作品及個人傳記漫畫的《被消失的香港》於2020年出版，填補香港歷史中最重要的一頁。

然，鋒利的畫筆卻未能劃開香港被鎖上的枷鎖，使柳廣成曾一度陷入低潮，他說：「我覺得自己畫完（《被消失的香港》）好像沒有意義。」直到2022年，他與報導者合作《困在隧道的青春》後，才將柳廣成從深淵拉出，「看到案件被跟進、學生困境被關注，使我感覺到（漫畫）是有幫助的。」作為民主國家，台灣給了他不同於香港的答案。

同年，他與作家李昂合作之轉譯作品《北港香爐人人插》漫畫版正式出版。

柳廣成兼具剛硬與柔和的鉛筆筆觸，打造出獨樹一格的畫風。

飽滿的線條，細膩的陰影

柳廣成慣用的5B鉛筆，能將瀰漫於香港社會裡的陰鬱與不安，透過深沉、飽滿的黑色線條，震撼讀者的心緒；運用在《北港香爐人人插》之中，也能將主角林麗姿妖嬈的身姿、靈動的神態，與那雙看透世事的靈魂之窗，用柔軟、細膩的筆觸，讓女性於解嚴前後政局中，彷彿變色龍的多變躍於紙上。

平日喜歡在酒吧小酌的柳廣成，在製作《北港香爐人人插》初期曾與酒友談及工作現況，引來出乎他意料的反應，才讓他意識到，原來這部作品25年前曾引起如此多風浪，「但他們開始講細節的時候，我就阻止他們了。」

柳廣成透露，因為李昂在尋找合作畫家時，便直白表示希望由不通曉事件的外國人操刀，「她希望作者能純粹地去看作品本身，去思考作品如何改編。」他直言，那夜如果吸收了那些「鄉野傳聞」，恐怕會影響他演繹作品的空間。

沒有人情包袱和糾紛干擾下的柳廣成，以其調和剛硬和細膩的畫風，呈現了為女性發聲的著名作品轉譯。除宗教及與事實不符部分有調整，多數設定李昂尊重柳廣成與《北港香爐人人插》迸發出的「跨國必然現象」。或許也是因此，創造出林麗姿回憶小學一年級的自己時，穿著連身香港校服的有趣畫面。

另外，柳廣成表示〈北港香爐人人插〉篇中，江明台與史麗麗的世紀婚禮上，各派人馬神情各異齊聚宴席一幕，李昂稱讚他「畫得每個人都沒有太強的特徵，是一個很大的優點。」他想，或許是曾居住於日本、中國和香港的經歷，讓他潛意識地中和了文化的各種想像。「不幫每個角色定性」這份成長背景贈予他的天賦，歪打正著李昂的構想，也讓他靈活地融入台漫環境。

「相對日本、美國，台灣漫畫較難一眼認出。」柳廣成認為這是台灣漫畫的優勢，多元、無刻板印象，帶給創作者和作品自由發展的空間，「而我也算是當中的一個突出口，成為驗證台灣多元豐富的例子之一。」