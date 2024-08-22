圖像角色說台灣 國際舞台不缺席

【圖／文．台灣光華雜誌】

在LINE訊息框中，用一張「美美」的「姐的風格你不懂」貼圖代言心情，背包掛著「麻吉貓」的玩偶掛飾，手裡是貓貓蟲「咖波」和手搖杯品牌的聯名款，周末抱著「灣A麻吉」的絨毛娃娃「花立漉」追劇，或是滑著「囂搞」的短影音哈哈大笑。這些角色IP自在地走入我們的日常，圖像發揮直球對決的威力，宣洩情緒，表現自我，就像生活的夥伴。

近年來發展蓬勃的圖像角色IP，不知不覺潛入人們生活中各個角落，角色經濟爆發無窮的商機，其文化渲染力，更不容忽視。站上國際舞台，說自己的故事，是許多角色IP品牌經營者的夢想。

看過來！台灣角色IP很精彩

台灣的角色IP這幾年在國際上小有斬獲。台灣角色品牌授權協會（以下簡稱「角協」）理事長鄭文福舉例，1998年誕生的九藏喵窩，以白目眼的可愛貓咪為特色，開發線上遊戲及動畫；其動畫2020年開始在日本千葉電視台播出，是台灣第一部在日本地方電視台播出的動畫影集，至今播出已超過300週。

宇宙喵Kuroro是來自遙遠星球NGC6543（貓眼星雲）的地球特派員， 趣味的宇宙觀吸引日本兒童出版社Poplar（ポプラ社）合作，企劃出版系列叢書，日本東京電視台（TXCOM）是其在日本的策略授權夥伴。

在網路擁有兩億觀看人次的「茶葉少女」，將台灣茶種幻化成萌系少女角色，用世界共通的茶文化為引子，譜寫少女之間的友情與冒險故事，也與日本公司簽下代理授權。

身為台北捷運文化大使的麻吉貓，是一隻從烤箱裡蹦出來的麻糬小白貓，懶洋洋、隨遇而安就是牠的生活態度。麻吉貓活躍在親子市場，在日本、香港與中國有多項聯名與代言。

台灣原創角色IP已準備好要進軍國際。近兩、三年，文化內容策進院與角協合作，率團參展日本授權展和韓國授權展，每一席的入選資格都激烈競爭，角協秘書長彭愛萍說明，文策院建立的徵選機制，邀請國際評審，針對授權市場的接受度、喜愛的風格、IP獨特性等條件評分，選出最適合當地市場的角色IP，上場角逐。而這評比的確有效，彭愛萍說：「這幾年我們運用國際市場評選的機制，把他們帶出去，分數很高的在當地會展的成績都很好。」

在網路擁有兩億觀看人次的「茶葉少女」，用長篇網路漫畫培養粉絲，已小有所成。

骨子裡的台味

台灣市場規模不大，角色IP勢必以國際為目標。關於角色IP，有一說認為在地性是IP識別的要素；但也有人提及當把原屬國的文化特性移除，才方便IP在世界各角落在地化。

兩方的論辯各有所本，彭愛萍解釋：「用台灣元素融進角色IP設計推廣，並非不行，但要有策略和技巧。」她舉「灣A麻吉」為例，當初奧義品牌國際有限公司以台灣特有種梅花鹿（花立漉）、台灣黑熊（鈎鈎熊）、台灣犬（小番犬）、諸羅樹蛙（雨語蛙）和石虎（小虎貓）發想，設計角色IP，也曾經歷一段摸索期，但藉由多次的海外經驗，團隊轉以絨毛玩具為主力，並定位為如「角落生物」的療癒系玩偶；再加上以環保、守護土地、愛護地球為理念宗旨，環保永續的概念吸引有相同理念的企業合作，走出自己的路。

負責幾米經紀的墨色國際負責人李雨珊則聊起，早期談國際市場，多會強化外在形象的東方色彩，「但我當時就認為，幾米要征服大家的不是外在的形象。」她舉國際導演李安為例，「他內在的東方元素並非外顯的，而是伏流在他的電影裡。」

李雨珊將幾米品牌定位為「閱讀．旅行．生活」，其中「生活」的論述特別可與台灣精神連結，「台灣社會經歷過這麼多的挑戰與變化後，我們其實很清楚知道了，『平凡又不簡單』才是台灣真正想要的。」

而主打「自信做自己」的時尚胖女孩「美美」，其創作者H.H先生則說：「我賦予美美的台灣氣息，是熱情，勇於展現自己，和不屈不撓的精神。」

或許外在的形象並非焦點，而是角色IP的人設，其實大家都默默與台灣牽起手來，像老是把黃色上衣套在頭上、無俚頭的「囂搞」，其名稱是台語發音「瘋猴」的意思；饅頭家族是用東方華人社會的主食饅頭來構思IP，總之，大家的骨子裡都有點「台」啦！

美美的逆襲

2013年，網路上出現一名總是一針見血地戳破網路世界的假面，直言不諱的胖女孩「美美」。她的外表不是時下流行的紙片人，而是肉得很性感的時尚達人，除此之外，她很「真」，總是勇氣十足地去反擊社會的諸多歧視與不平等。

美美是超現實社會觀察家H.H先生在自媒體創作的諸多角色之一，意外地引發網友關注後，成為筆下的主角。「美美有一半的靈魂其實是我自己。我以前就跟美美一樣，是個小胖子，只愛畫畫，不愛運動，每天都待在教室裡，跟我比較好的都是女孩子。加上我的個性比較陰柔，因此被罵過很多難聽的話。」H.H先生說。事過境遷，現下的他有了勇氣與力量，於是把過往的事情用自己的方式訴說。「我一直都希望藉由美美來反映，現今社會對外表的不平等，也希望可以由她來撫慰有同樣遭遇的人。」

美美誕生11年了，H.H先生自我解析，早年的美美，攻擊性較強，看不下去的事，會採用激進的手段，就像美美領著大家去攻擊，因此留言區也是猛爆而衝突；而今美美雖不改直率，但改用較為成熟的方式應對，「像是以自嘲的形式，不只讓大家從她的身上得到樂趣，還可以帶起現象的思考和反省。」

經紀：角色IP背後的推手

當初，H.H先生的臉書因為美美，一週內突增20萬個追蹤，在一年內臉書突破100萬的粉絲數，如今已有167萬的按讚數，「而且至今都還是自主觸及，我們沒有投放廣告呦！」一路伴著美美成長，為之經紀的沿途創意媒體有限公司總監廖珮吟說。

經營商業性質的角色IP，除了著作權的守備外，她聊起一定要有獨特性、多樣性和持續性。獨特性，首要必須確立自身品牌角色的核心價值，她笑稱，美美就不可能去接醫美或是減肥的代言。「我們也不斷從她的裝扮、時尚態度和故事背景去創造美美多元的面向，同時虛心接受來自市場、消費者的反饋，修正策略。」

一個IP角色的壽命週期約五年，因此唯有不斷創造話題、持續更新，才能吸引粉絲的注意。廖珮吟說：「這11年來，我們以兩年為一個單位，設定主題做行銷。」初期是那個火辣獨斷、直言不諱的美美，行銷上就以「逆襲」為主題。第二個階段是「戀愛」，H.H先生給了美美一位男友眼鏡男，在內容上多了兩人愛情互動的細節。第三個主題是「朋友」，側重女性友誼的描繪，閨密的私語。第四個主題則是「人性」，讓美美聊起各種心機，告訴你心機是做人的智慧。現階段則是「出走」，就是放飛自己，「不管你是什麼性別，只要保持自己，最真實最自信的那一面，不用去介意別人的眼光跟社會的框架。」

持續的議題設定與主題曝光，美美的女力精神，吸引許多邀約代言，除了與VOGUE和ELLE雜誌合作專欄，更跨足時裝界，登上紐約時裝週，與設計師周裕穎合作，為Just In XX品牌走秀，告訴大眾「美不只一種標準」。2021年美美紮起了長長的雙馬尾，和日本虛擬偶像初音未來合作聯名。2017年，美美收到日本人氣藝人、 Instagram女王渡邊直美的邀約，將「渡邊直美展Naomi’s Party」移師台北，更加入了與美美的合作創作，以「美美與渡邊直美在台灣一起租屋當室友」為主題，台日兩大棉花糖女孩同台，可說是跨國的驚艷。「直美跟美美有相同的品牌價值，這樣跨國界的合作，可說是一場成功的台日文化交流。」

李雨珊表示，幾米的《月亮忘記了》與三麗鷗Hello Kitty合作，是幾米品牌第一次嘗試用角色跟角色聯名，「這等於是二次創作，幾米品牌已經20多年了，是時候讓角色可以有新生命了。」

從繪本得到慰藉與力量

幾米，是華人世界熟悉的繪本作家之一，他的出版品授權超過20個國家…‑地區，共有200多種授權，衍生作品跨界轉譯到音樂劇、表演藝術、電影、動畫、公共藝術、VR互動科技，更參與日本越後妻有大地藝術祭、北阿爾卑斯國際藝術祭等。這些耀眼的成績，背後重要的推手墨色國際創辦人李雨珊說起，當初成立公司幫幾米經紀，「其一的動機是想分享我們從他作品中得到的感動與慰藉。」

李雨珊解釋，同樣是圖像，但幾米與一般的角色IP不同，幾米創作繪本，是一篇篇的故事，有場景，和諸多的角色；也與藝術家經紀不同，幾米品牌是以作品曝光，而非幾米本人，「我們成立公司，是要經營他的作品成為品牌。」再者，一開始幾米繪本是畫給大人看的，因此品牌受眾也設定在18到35歲的成年人，70％是女性，讓幾米品牌從「成人世界裡的童話」起步。

「我們的優勢在於故事，還有故事背後的精神，所以除了視覺圖像，必須要讓故事被看見。」李雨珊說。墨色國際因此多方嘗試透過作品轉譯，讓故事被傳播，增加廣度。在品牌的路上走著走著，幾米的作品衍生成影視娛樂作品，如改編成電影的《星空》獲得釜山國際電影節獎項，動畫《微笑的魚》曾獲得德國柏林影展獎項。2019年在西班牙的特展與講座，獲得深度的迴響。

原本打算再巡展歐洲幾座城市，即轉回亞洲市場，沒料到疫情讓世界按下暫停鍵。這也讓李雨珊思考品牌的下階段更該主動出擊，加速發展數位內容，在各國找尋經紀代理。連續兩年，墨色國際通過徵選參加日本授權展，李雨珊從幾米的眾多作品中選出《月亮忘記了》為幾米IP的前導，作為再次邁向日本授權市場的敲門磚。

日常生活的風景

踏進墨色國際的辦公室，由幾米授權的生活產品琳瑯滿目，從居家用品、服飾配件、文具禮品等，該有的都沒少，在我們的生活中，總不會缺少幾米圖像的慰藉。去年，《月亮忘記了》與日本三麗鷗Hello Kitty聯名，看著小男孩和Hello Kitty一起伏趴在月亮上面的畫面，重新詮釋經典場景，實在太療癒了，「這個案子很有趣，它是我們第一次用角色去跟角色聯名，是我們很大的突破。」

多年來，參與公共藝術成為幾米品牌的特色與優勢，李雨珊說：「因為幾米有故事，有場景，還有隱藏在其中的哲學，是一般角色IP沒有的；那我們就把優點放大，把缺點變成優點。」宜蘭是幾米的故鄉，與縣政府合作的幾米廣場、星空飛天小火車，是遊客到訪宜蘭必須打卡的景點；團隊也收到來自淡海輕軌綠山線的邀約，設計了公共藝術與主題列車；團隊也跨到東部在比西里岸留下足跡；台北信義區的街頭還有一台不會開走的月亮公車。

不只成為島內的生活風景，2015年，李雨珊毛遂自薦寫信給大地藝術祭策展人藝術總監北川富朗，開啟幾米前進大地藝術祭的旅程。以農田作為舞台，藝術作為橋梁，連繫人與自然，在JR（日本國鐵）飯山線上的土市站與越後水澤站，設置藝術作品「Kiss & Goodbye」。不只創作，更展現品牌的企圖，台灣跟日本同步出版了《忘記親一下》的繪本，在當地發售周邊商品，還與台灣的風尚旅行合作舉辦了多場小旅行。

切入藝術祭的策畫獲得回響，2018年再次參展，在「Kiss & Goodbye──記憶信箱」作品中，幾米設計了迷你郵箱，能投遞明信片，讓參觀者與展場能連結互動。疫情後，今年，幾米和團隊再次前往新潟，李雨珊興奮地形容此次的發想「Kiss & Goodbye──被遺忘的珍貴回憶」，幾米以土市車站與越後水澤車站為模本，設計一棟棟縮小的車站，讓其如信箱一般站立在車站周遭，團隊事先向當地募集珍貴的物品，展示在小小的站體內，述說一段段久未想起的珍貴回憶，也讓人憶起幾米作品中的一再提醒，別遺忘了曾經的美好。

2025，幾米品牌即將迎來25週年，用畫筆撫慰你我的心，用品牌與世界連結，而幾米一直是你我日常的風景。