漫畫迷・朝聖地 台灣漫畫重鎮

【圖／文．台灣光華雜誌】

不管你是不是漫畫迷，造訪北、中、南的台灣漫畫基地、台中漫畫博物館、台南浮生圖像所，你會更認識台灣，對台灣感到驚豔。

台灣漫畫基地 台漫聖地巡禮

台漫櫥窗，聖地巡禮

「原來台灣有這麼多本土漫畫，題材不輸給國外。」台漫基地產業經理張曉彤指著架上琳瑯滿目的漫畫書說，這是許多踏進台漫基地的民眾第一個反應。

「一樓的基地書店就像一個櫥窗，告訴大家，台灣漫畫不論是題材或是類型，就是很多元。」張曉彤說。台漫基地所在的後火車站商圈，佔地利之便，不少路過的遊客被店內的台灣漫畫吸引；這裡也是許多國內外同人誌聖地巡禮的一站。

基地書店店長張敏慧指出，許多來自日、美、法、義的漫畫迷或創作者來此挖寶，客人一次採購就是一疊，尤其不少新加坡的客人會事先做好功課，根據一系列書單採購，「不論國籍，對漫迷來說，漫畫真是共通語言。」

張曉彤分享，有次在台漫基地遇見一位來自埃及的漫畫出版社編輯，希望將女性議題的漫畫出版成阿拉伯文，他採購多本漫畫後還說，想洽購小峱峱《守娘》版權回去翻譯出版。「讓我感到十分神奇，他看重的是台灣女權、民俗的議題。」

台灣是自由多元的基地

催生CCC創作平台、現任文化內容策進院（以下簡稱「文策院」）內容策進處組長溫淳雅認為，台灣漫畫還有一個重要的意義，就是自由，可以處理宗教信仰、BL（和製英文boys’ love簡寫，為描寫男性間戀愛的創作類型）等議題。

BL不只在講BL，探討的面向越來越複雜。張曉彤舉例，漫畫家HOM的《大城小市》討論多元成家、老人長照的話題，去關照社會現況。又如CCC追漫台收視長紅的《Day Off》，講的是一位中年喪偶的男性，獨自扶養女兒的社會處境與戀愛的同婚議題。

「如果不是一個性別意識這麼進步的國家，是沒有辦法這麼不著痕跡、又輕鬆的去討論這麼嚴肅的議題。」溫淳雅說，就因為台灣自由又多元，才有土壤來讓它發芽。

張曉彤也認為，台灣的BL不只在亞洲，可以說在全世界都走在非常前面。雖然BL漫畫源自日本，但由於台灣自由度非常高，性別平等指數又是亞洲最高的國家，鼓舞了性別議題創作並且發揮影響力。

張曉彤以去年吸引7,000人次來客數的「BL商業漫畫展」為例，吸引不少國外出版社的編輯看展，還意外促成日本《BL教科書》作者堀亞紀子，相中台灣漫畫家Gene，在文策院的促成下，雙方正在合作漫畫的連載，也委託Gene負責《BL教科書》台灣版的封面。

組成團隊，跨域合作

台漫基地也兼具為漫畫家尋找媒合機會，進行跨域合作的任務。「畢竟雙拳難敵四手，」張曉彤舉例說，聯經出版社為職棒球星出版自傳《證明自己：彭政閔》，找上台漫基地為其媒合團隊，由漫畫基地創作營學員、具有天賦的新人漫畫家楊白創作，再介紹資深的漢寶包（本名蕭乃中）老師負責編劇，前尖端出版社副總編咪牙做分鏡指導，此編輯團隊所製作的《一百萬次的揮棒》漫畫，今（2024）年3月在網路漫畫平台「CCC追漫台」開始連載，引起很好的迴響。

台漫基地三樓的創作空間，提供數位繪圖板、LED發光式透寫台等設備。（莊坤儒攝）

養成基地，迎戰全球競爭

為何要注重提升產能？背後其實是迎戰全球競爭的考量。溫淳雅舉例，目前已售出九國版權，授權金破百萬元的《Day Off》，因為有業績，有聲勢，作品數量一直產出，才能在台灣與全世界打開市佔率。

台漫基地三樓是一處創作空間，提供數位繪圖板、LED發光式透寫台等設備。營運經理王心彤指出，基地每年平均開辦40堂課，給想走在這條路上的漫畫家，提升在話劇、劇本、分鏡上技巧的訓練。同時會將國際賽事等資訊公告在社群平台上，讓創作者有機會進行國際交流與媒合出版，獲得更多出版機會。

你還在質疑台灣有漫畫嗎？來訪台漫基地吧！走進「圈內」，會發現，原來台灣漫畫很精采。

造訪台中市西區林森路上一處古樸懷舊的木屋群，在歷史與歲月的映照下，會讓您解開童年回憶，創造親子共讀的記憶，同時看見台灣漫畫的現在進行式，這裡是「國家漫畫博物館園區」。（莊坤儒攝）

台中漫畫博物館 漫畫之所在．回憶之所在

文化觀光新景點

「原來台中有這樣的地方！」造訪台中漫博館的旅客不禁發出這樣的讚嘆聲。「哇！」的驚嘆聲，不足以形容眼前這棵灰白如銀，規模如一幢房舍那麼大的老榕樹。

國家漫畫博物館經過長達六年的選址，最後由前文化部長史哲拍板定案，選定日治時期的刑務所為館址。讓這處長達十年來以圍籬、藤蔓圍住的歷史文資場域，重新對外開放，揭開神秘的面紗。

「這也是台中漫博館2023年12月開展以來，近五成的參觀者都是非漫畫迷、親子的原因之一。」國家漫畫博物館籌備處主任黃淑娥說，美麗的木屋房舍成為漫博館的活招牌，園區清靜悠閒的氛圍，加上以漫畫、動畫為主題的策展，成為全台一處新的文化觀光景點。

刑務所包括演武場（1937年落成的監獄獄官習武之地）與獄官宿舍群（1915年興建）。小朋友最喜歡的05展間，是昔日刑務所的公共浴場，現今有互動科技，讓參觀者為漫畫上色，以及漫畫家捲貓用「泡漫畫」的概念，設計泡湯的長頸鹿、帶著浴巾與小木桶泡澡的捲兔，成為打卡的熱點。

從小看漫畫長大的黃淑娥認為，漫畫是常民的記憶，生活的一部分。（莊坤儒攝）

常民記憶中的漫畫

來到台中漫博館，聽到參觀者驚呼：「你看，你看，這是爸爸細漢時陣的尪仔冊，不像你們現在這麼好命，漫畫都在手機裡。」

「博物館是常民的記憶，生活的一部分。」黃淑娥指出：「我們希望每個年齡層的民眾，來到漫博館都可以找到他那個年代的回憶。」因為漫畫書之所在，就是回憶之所在。

「從民眾走到哪個漫畫區，可以判別他們的年齡層。」黃淑娥舉例，60、70歲民眾熟悉的老夫子、諸葛四郎、劉興欽《阿三哥與大嬸婆》等漫畫，放在「特藏區」；40…^60歲的民眾對烏龍院、《Young Guns》以及游素蘭的古裝漫畫《傾國怨伶》都不陌生。《小叮噹》、《七龍珠》、《灌籃高手》、《尼羅河女兒》等日漫陪伴30…^40歲的民眾長大。這些漫畫都可在林森路33號租書店找到。

林森路33號是台中漫博館的住址，這裡復刻了早期漫畫租書店的氛圍，民眾可以在此輕鬆地看漫畫，並且完全免費。租書店裡有一區標示著「未經合法取得授權的日本漫畫（俗稱盜版漫畫）」，黃淑娥指出，這裡同時也是典藏研究的現場。

她解釋，1966年施行的《編印連環圖畫輔導辦法》，抑制漫畫出版，致使許多出版商用盜版日漫搶市。

漫畫迷必訪的聖地

12號展間收藏了從1950…^2020年的漫畫雜誌，漫畫迷可以從歷史鋪陳看到台灣漫畫的脈絡，也可以做為漫畫研究、創作，或是粉絲尋找回憶與追粉之處。展間另一角落的新書展，還會不定期舉辦新書發表會，讓創作者與粉絲互動。

對漫畫迷來說，台中漫博館的一大亮點是具有深度與廣度的特展。目前展出「葉宏甲百年紀念」是開館的第一炮，2024年正好是創作者葉宏甲100歲冥誕。黃淑娥透露，這個展覽真正的策展人是葉宏甲的公子葉佳龍，他還為展覽錄製了口述的語音導覽，因為沒有人像他這麼了解葉宏甲。葉佳龍2023年10月26日將父親上萬件的手稿等作品，全數捐給台中漫博館，此次只展出100件手稿、獎盃等物件。除了平面展覽，還有動畫電影、動畫展，觀眾可以找出不曾曝光的機關設計與人物設定。

台灣最早的超級英雄就是諸葛四郎，這個屬於50年代的集體記憶，葉佳龍以一元授權給紙風車演出「諸葛四郎」漫畫舞台劇，目前已近50場的演出。「我們希望諸葛四郎這個IP可以讓更多年輕的一代知道。」黃淑娥說。

想知道葉宏甲在創作諸葛四郎時都聽什麼音樂？「葉宏甲百年紀念」為什麼展出歌手張艾嘉的〈童年〉專輯，來一趟台中漫博館就知道了。

周見信（左）與郭乃文均認為，因為繪本、漫畫，拓展了各自的生命歷程與觸角。（莊坤儒攝）

台南浮生圖像所 送給台灣的禮物

一本漫畫，讓世界認識台灣

很多漫畫迷利用周五至周日開放日，造訪台南浮生圖像所，可以親見《來自清水的孩子》作者周見信在作畫，並且在現購的書上索取簽名。

一共四冊的《來自清水的孩子》，描繪因白色恐怖入獄的蔡焜霖，出獄後創辦了延續台灣漫畫香火的《王子》兒童雜誌，一生推廣人權教育的故事。

當時正在台東大學兒童文學研究所博士班研讀的周見信，與老師游珮芸合作，花了兩年時間，進行文獻資料、圖片和場景形式的考究，2021年出版四集的歷史漫畫。

沒有想到這本書出版後就爆紅，不僅囊括國內各大獎項，2024年還得到法國的「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」。目前已售出英、法、日、韓、德、阿拉伯與義大利文七種語言的國際版權，立陶宛的版本正在洽談。

其中，日文版由專門出版文學、哲學書籍的岩波書店發行，上市四個月即創下四刷的佳績。正如同岩波書店的編輯曾告訴腳本作者游珮芸，看了這套書終於了解台灣從威權到民主的政治轉型，讓人更認識台灣。

2023年周見信參加法國安古蘭漫畫節時，他特地一一探究讀者買書的動機。

第一是喜歡溫柔的畫風，這類的讀者下手速度快；第二是拜「台灣」所賜，因為俄烏戰爭，連帶台灣成為歐洲國家政論節目的焦點，這些外國讀者們一開頭總是帶著憂心忡忡的表情問著：「你們還好嗎？」還有許多讀者回饋「台灣我去過」、「我正準備要去」等熱絡的情誼。

最讓周見信印象深刻的是，三位在歐洲讀視覺設計的黎巴嫩女生，由於黎巴嫩在國際社會的處境與情勢，《來自清水的孩子》激發她們，想為自己的國家畫一本像清水的孩子這樣的漫畫書，讓世界知道黎巴嫩的故事。

「哇！這本書可以觸動黎巴嫩的讀者。」讓周見信十分震撼。

浮生圖像所除了現場許多圖文創作書籍，還會不定期舉辦繪本等展演。（莊坤儒攝）

南漫漫畫節．重磅登場

《來自清水的孩子》其實是周見信第一本創作的漫畫，「一本漫畫的影響力與擴散力，超乎我的想像。」原本從事版畫、壓克力純藝術與繪本創作的周見信說。

從2013年創作《尋貓啟事》繪本，受到文化部的邀請，周見信與浮生圖像所負責人郭乃文風塵僕僕地從馬來西亞華文書市，到墨西哥瓜達拉哈拉、法國安古蘭漫畫節、日本東京的座談與簽書會、瑞士洛桑漫畫節。郭乃文說：「每到一個現場，大家都非常關注台灣，我都會遞出我的名片，歡迎讀者到台灣玩，也一定要造訪浮生圖像所。」

郭乃文與周見信兩人因為從事美術教育相識至今超過25年，為了想更多時間從事創作，十年前，郭乃文提案「版條線，花園」，獲選進駐台南市321巷的藝術聚落，兩人因此從台北搬到台南，並且創作以台南為主題的繪本。2019年遷至成功大學附近的西竹圍之丘文創園區，不定期舉辦繪本、油畫、漫畫展、講座與戲劇表演。

到各國參加許多有關漫畫的書展與活動，周見信許願台南也應有一場漫畫節。郭乃文因而向遊走海外漫畫節時認識的漫畫家發出邀請帖，結合全台唯一的台南應用科大多媒體動畫系，亦請來指標性人物小莊老師與金漫獎的重磅作者等，2023年舉辦第一屆南漫漫畫節創下口碑，引發今年要再舉辦第二屆的期待與壓力。

郭乃文透露，今年12月會再舉辦第二屆，但不論主題是歷史漫畫或是台南400，正如周見信創作《來自清水的孩子》的初心──這是送給台灣的禮物。