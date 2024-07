穆友∙睦友 進擊的台灣清真產業

【圖/文.台灣光華雜誌】

台灣,在新月評等與萬事達卡的「全球穆斯林旅遊指數」評比中屢屢名列前茅,清真認證的餐飲、穆斯林友善的旅宿、景點、醫療院所持續增加,穆斯林旅台的飲食起居更方便。現在「完美清真」認證的台灣商品也前進伊斯蘭國家,展現台灣友善與美味的魅力。

伊斯蘭齋戒月結束後的第一個週日,台北市政府在大安森林公園舉辦開齋節,許多穆斯林一早就盛裝到場,現場的北非、中東、印度、地中海美食攤位排了長長人龍,特色工藝品攤位吸引遊客駐足欣賞,公園的草地上有許多穆友席地而坐野餐、話家常;另一頭的帳篷區也有人載歌載舞,歡唱同樂。

活動區入口處,全家便利商店開出一台零售車,販售清真認證的麵包、飲料、零食等,一鍋鋪滿魚板、魚卵棒、竹輪、魚丸、鮮香菇、蘿蔔的南洋酸辣口味「馬尚煮」關東煮,不到10分鐘就搶購一空。

「開齋節」,與穆斯林同歡

開齋節是伊斯蘭教最重要的節日,相當於華人的農曆新年,今(2024)年已是台北市政府第九年舉辦。不僅台北,基隆、台中、台南、高雄、花蓮等地舉辦開齋節慶祝活動也行之有年,台灣中部的參山國家風景區管理處,數年前媒合魔菇部落休閒農場設置清真伴手禮專區,今年也首度舉辦「穆斯林嘉年華」,邀集竹、苗、中、彰四縣市41家清真認證的MIT食品業者設攤位,與穆民同歡,展現台灣信仰自由與友善共融。

伊斯蘭教是僅次於基督教的世界第二大宗教,全球約有19億信眾,占世界總人口的四分之一,伊斯蘭教義深深影響信仰伊斯蘭教的穆斯林之生活準則。

去(2023)年國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」與萬事達卡發佈的「全球穆斯林旅遊指數」(GMTI)調查,台灣排名非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第三,台北市也獲得頒發「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎—非伊斯蘭合作組織」。

在台灣,本土穆斯林約5萬人,1990年起政府開放移工來台,加上新住民、國際學生日漸增多,目前在台灣的穆斯林人口約有30萬人。另據觀光署統計,2023年台灣國際觀光客600萬人當中,約有兩成是穆斯林。

駐台北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部主任伊艦軒(Ichwan Joesoef)說,台灣是多元的社會,很歡迎各地的人民來此,因此很支持推動穆斯林友善環境及清真旅遊,許多地標、醫療院所及旅遊景點設有祈禱室、淨下設施,「不是許多國家都如此,但台灣很積極。」他還說,與鄰國相較,在台灣很容易找到清真認證的食物,即使非認證,也是清真友善的產品或服務。

張家清真黃牛肉麵館開業逾60年,現由第二代張亞珍接班。

1990年代啟動清真認證

依伊斯蘭教義,除了禁飲酒、禁吃豬肉,舉凡食衣住行皆有相應的規則,例如食用的家禽、牲畜必須依《伊斯蘭教法》宰殺,才符合清真資格,炊具、餐具的使用也有嚴格規定。

1990年代起,台灣的食品業者為因應出口需要,開始向各地清真寺請求認證,現今受理清真認證的單位有中國回教協會、台北清真寺、台灣清真產業品質保證推廣協會、台灣伊斯蘭協會、伊斯蘭商務發展有限公司、國際清真認/驗證機構之台灣代辦單位等,在台灣可享用清真認證的食品更多了。

旅遊是品嚐在地美食的最好時機。發源於台灣的牛肉麵,是觀光客來台不能錯過的特色美食之一,鄰近台北車站、西門町的張家清真黃牛肉麵館經營逾60載,店門口揭示「Halal」清真認證標誌,店內張貼的「天下第一麵」海報,有著顧客滿滿的評語,格外吸睛。

我們到訪時,第二代、也是教親的張亞珍忙著包水餃,每五秒鐘完成一顆,她說,一天少則包上1,500顆。廚房的鍋爐裡是以牛大骨和著茴香、桂皮、八角、花椒等滷包慢火熬煮的中式白湯頭;紅燒湯頭則是加入獨門拌炒的低辣度辣油,再加一勺糖中和,不嗆不辣,口感溫順,近年店家研發牛肉捲餅,加了雞蛋及甜麵醬,口感層次更豐富;另一品項牛腩麵,肉質紮實不軟爛,都是熱銷商品,每到夜晚或假日,店內總是高朋滿座,多是慕名而來的穆斯林觀光客。

穆斯林遊台,不能錯過台灣味的牛肉麵。

張家清真黃牛肉麵館經營品項很單純,以牛肉為主,紅燒、清燉、半筋半肉牛肉麵、乾拌牛肉麵或不含牛的麻醬麵、酸辣麵、沙茶麵,食客各有所好,牛肉是紐澳進口的清真認證肉品。

「湯要好喝,大骨要煉出來,香料要入味(肉)。」張亞珍說,有些旅客意猶未盡,建議她到海外開分店,但現在缺工,實在分身乏術。

除了在餐館品嚐台灣味,台灣密度高的便利超商也吃得到清真熱食。去年全家便利商店積極開發穆斯林友善餐食,擴大店內「穆斯林友善商品專區」,設置「穆斯林友善熟食專區」,供應夯番薯、茶葉蛋,還引進馬來西亞清真認證的南洋酸辣燙口味關東煮「馬尚煮」,短短不到半年,全台有逾 155 間店面響應。

我們走訪知名景點台北101大樓,其B1的全家超商,店內「穆斯林友善商品專區」陳列清真認證的飲水、台灣泡麵、果乾、餅乾、巧克力、白飯、餐包、濾掛咖啡包、可樂果豌豆酥、地瓜條、脆薯片、口香糖等51品項。「專區陳列的都是熱銷商品。」店長蘇淑美說。

「穆斯林友善熟食專區」販售的「馬尚煮」,從馬來西亞引進人氣魚板、魚卵棒、竹輪、炸魚丸等十款海味,搭配泰式冬蔭功湯頭,以及台灣特產的香菇、玉米、百頁豆腐、魚卵條等,蘇淑美說,此區大大方便穆友餐飲,有穆友一嚐大讚:「這就是家鄉味。」

長榮空廚設置的清真餐飲專用生產線,於2014年取得清真廚房證書及伊斯蘭食品證雙料認證,今年全家也引進長榮空廚製造的三款清真冷凍食品:雞肉餅佐薑黃飯、印度咖哩魚佐香料飯、庫瑪雞肉佐泰米飯,以及機上餐包,宣示在超商飲食能兼顧好品質。

全家便利商店打造穆斯林友善通路,開闢清真專區。

台灣提供「完美清真認證」

「台灣的清真認證在國際間是有名的。」台灣清真產業品質保證推廣協會副理事長、中國回教協會副理事長馬超彥說,全球穆斯林主流國家皆有其專屬的清真認證系統及管理機構,以印尼為例,印尼政府成立的官方清真認證局(BPJPH),規定清真認證的商品必須是由印尼政府承認的認證單位執行,才得以進口,台灣清真產業品質保證推廣協會即是少數印尼政府認可的單位之一。馬超彥說:「台灣的清真認證能在國際居於領先地位,是因為我們有嚴格的審核系統。」

馬超彥解釋,台灣推動的清真認證,基本上屬於「完美清真」,因清真認證並非原料中不含豬、不含酒精這麼簡單,還包括原物料、添加物的調配,例如甘油膠囊所使用的明膠,它的成份是動物性或植物性?若是動物性的明膠,原料又是來自哪裡?牛、羊、豬或魚?若是牛、羊,是否符合清真屠宰?這些分工複雜的程序稱為「清真品保」。

不僅原料成分,從農場到餐桌的一連串物流運輸也不允許遭到交叉污染,「這就是清真完美的概念」,台灣清真認證的作法嚴謹,是讓國際間信賴的原因。

馬超彥說,台灣的半導體產業聞名於全球,相較之下,餐飲、旅宿、伴手禮……觀光財的產值則顯得微不足道,卻是內需市場的擴大、品牌的延伸,尤其,在紐、澳的清真認證肉品已行銷到世界各國,位居東南亞與東北亞樞紐位置的台灣,未來還能在清真物流系統的節點上扮演重要角色。

台灣清真推廣中心帶領廠商到海外推廣清真認證產品。(中華民國對外貿易發展協會──台灣清真推廣中心提供)

MIT商品前進伊斯蘭國家

台灣MIT的清真產品走出去,外貿協會常設的清真產業專業推廣單位「台灣清真推廣中心」是推手之一,中心副主任林嘉儀說,目前台灣約有1,000家廠商取得清真認證,其中八成是食品、原物料廠商,兩成生產醫療、美容、保健品。

近年台灣清真推廣中心邀廠商組團參加波灣國際食品展,赴馬來西亞推廣台灣商品,參與的業者有金車、歐典、永昇、台灣司麥爾、中祥、狀元、維力、紅牌、黑松、統一、十全、味全、日正等清真食品認證的企業,行銷的商品有咖啡、泡麵、麻糬、蘇打餅、醬料及飲料等。

例如,中美兄弟製藥股份有限公司行銷優質蛋白複方營養素、維他命發泡錠;知名蔥抓餅「蔥阿伯」展出植物肉製成的餡餅;與哈根達斯合作太妃麻糬口味冰淇淋、在美國好市多、沃爾瑪上架珍奶口味麻糬的家會香食品股份有限公司,行銷自有品牌「皇族麻糬」的多款口味麻糬。

「眼見為憑!」觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼,多次安排馬國踩線團來台,體驗穆斯林友善環境、安心旅遊。曾負責觀光局(觀光署前身)I-Center旅服中心業務的他,近期規劃整合台灣的清真認證餐廳、穆斯林友善環境,並標示在Google Maps,讓穆友遊台灣更方便。

「Taipei is a second home for me.」一名在台灣工作9年的印尼朋友,參加2024台北開齋節有獎徵答時如是說。

台灣在社會安全、信仰自由及穆斯林旅遊資源等面向皆受國際肯定,未來仍將秉持好客的熱情,持續打造友善環境,歡迎穆友用五感感受台灣的多元和便利。