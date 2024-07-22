從建築穿越台南400 建築史家帶你遊台南

研究台灣建築超過30年的傅朝卿說，台南人習以為常的建築，其實有著有趣的過往。

【圖／文．台灣光華雜誌】

用兩天的時間造訪台南400（1624年荷蘭人抵安平，台灣走向世界的起點）的建築，第一天穿梭在明朝、清朝的歷史路徑，第二天置身在日治與現代風格的建築裡，宛如穿越時空，對400年的歷史縱深與文化氣度，有了更清晰的輪廓。

甫自前行政院院長陳建仁手中，接下「行政院文化獎」證書的成功大學建築學系特聘教授傅朝卿，講到台南400的起源「熱蘭遮堡」，就以「發難」的動詞表示，要糾正長久以來一直以訛傳訛的錯誤資訊。他說，首先，很多單位用安平古堡的瞭望台當作熱蘭遮堡的主視覺，說這是1624年荷蘭人蓋的；其實這是1975年台灣人蓋的。 第二，過去一直說熱蘭遮「城」，從荷蘭人用的原文Fort Zeelandia，可以知道正確說法是熱蘭遮「堡」。

走在明朝的路徑上

鑽研台灣建築史30多年的傅朝卿認為，明鄭時期（1661~1683年）對台南非常重要，因為台灣除了台南以外，沒有任何城市有明鄭時期的建築，台灣建設以台南開始。「台灣第一個供奉玉皇大帝的廟、台灣最早的土地公廟、第一個玄天上帝廟、第一個孔廟，都在台南。把這些創建於明朝的寺廟，擺上地圖，會發現現今仍有小巷子串連其中，就是明朝時常民走的路，非常有趣。」傅朝卿說。

歷史堆疊的台南

傅朝卿指出，台南是清朝雍正年間，即1725年建城，2025年將慶祝台南府城建城300年。在小巷繞來繞去，到一個點，可以同時看到三個歷史時期的空間，傅朝卿又再一次說了這句話：「這是台南有趣的地方。」「台南可以說是明鄭、清朝、日治不同時期建設疊起來的。」他舉例，台南民權路、公園路口，就是台南人稱的鷲嶺，海拔14公尺的鷲嶺，過去是台南最高點，明朝創建的北極殿，北極殿後面的天壇、台灣第一座天公廟為清朝創建，左邊的台南測候所是日治時期（1898年）蓋的氣象站。三棟建築都是選擇制高點而建。

「鎮轅境」土地公頭戴宰相帽，號稱是全台官階最高的土地公。

清朝三層級的行政官署

清朝時，中央層級的台灣道署、台灣府與台灣縣都在台南。就像日治時期的台北州，中央有總督府，地方有台北州廳與台北市役所一樣。除了政府有中央、地方之分，台南連孔廟、城隍廟也分中央、地方，孔廟也有府學與縣學，城隍廟也有府城隍廟與縣城隍廟。傅朝卿說，更有趣的是，通常府署與縣署都設在城隍廟旁邊，以前沒有司法制度，辦案在衙門（指的是府署），問案問不出來，晚上就在城隍廟繼續辦，裝神弄鬼，就像包公辦案一樣。除了文官體系，清朝還有兩個重要的武官官署，第一個是台灣總兵辦公室──總鎮署，即現今台南公園旁的台南轉運站，附近有一座土地公廟──「鎮轅境」，因為是給總兵大人拜的土地公，土地公還戴著宰相帽，號稱是全台官階最高的土地公。第二是「海防同知」，對照今日相同的行政業務就是海巡署加上港務局，地址就在今友愛街旅館附近。

林百貨採用1930年代流行的藝術裝飾式樣，電梯的設置在台南更是創舉。

日治時期的新類型建築

日治時期重新劃定行政區域，從市區改正到都市計畫是透過幾個圓環串連起來的，新類型建築的出現，是日治時期一大特徵。其中最具有代表性的，湯德章紀念公園附近的台灣文學館，是日治時期的台南州廳，旁邊是市役所、警察局，重要的商業行為也圍繞著行政區進行。配合1926年完工啟用的台南運河，1936年落成的台南火車站，中正路的林百貨，就位於陸路與海路的交叉口，是當時最熱鬧的地方。林百貨、台南警察局建築外觀貼上米黃色的面磚，很多人解釋這是國防色，是為防止美軍轟炸的保護色。傅老反問：「1930、1931年戰爭還沒有爆發，建築師怎麼會預見用保護色呢？」真正原因，他認為是為了趕流行。1923年日本發生關東大地震，關東地區多數的磚造建築都被震垮，只有美國建築師法蘭克．洛伊．萊特（Frank Lloyd Wright ）設計的帝國大飯店沒有倒，原因是他設計的筏式地基抗震，連帶帝國大飯店貼的黃色面磚也流行起來。梅澤捨次郎設計的台南警察局（現台南美術館一館）、林百貨等建築，鋼筋混凝土的房子都使用暖色調的黃色面磚。

成大舊圖書館（現為未來館），透明的玻璃窗、飄浮懸空的階梯、不對稱的空間，展現「國際式樣」的建築語彙。

國際式樣的建築

二戰後，1950年代，台灣各地興建的校舍，多數與美援有關，而台南因為擁有當時全國唯一的建築系，出現了由美國顧問與成大建築系老師合作、表現出國際風格的建築，成大舊圖書館以及台南電信局，都是非常標準的「國際式樣」建築。相對於傳統建築強調量體、在乎對稱、向心，國際式樣建築強調空體、離心。設計的特點包括鋼製的玻璃窗，提供透明度；懸空的樓梯彷彿懸掛在空中，展示著離心效果，及不對稱的空間和型態。

台南市圖書館的建築意象，取材自台南老屋花窗紋飾，層層退縮的立面設計，用最簡單的方式回應在地炎熱與日照強烈的氣候。

現代的公共建築

老屋運動

傅朝卿認為，1999年開始，古都保存再生文教基金會推動老屋再生運動，也是台南400重要的一部分。（細節請見同期報導：〈400年的接力〉）這其實需要主政者很大的魄力與智慧，「不是將所有的老房子都凍結成歷史文化資產，而是要變成日常，能夠讓老房子產生新的記憶，讓每一棟老房子都有未來性。」傅朝卿說，正如台南400不能只是往回看，而是可以期待未來400年，可以讓台南不一樣。