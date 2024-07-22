1624發生什麼事？ 台灣島的奇幻旅程

【圖／文．台灣光華雜誌】

1624年，荷蘭人在大西洋岸的紐約建立貿易站，開啟今日世界第一大都會紐約的歷史；同年，荷蘭東印度公司從大員（今台南安平）登陸台灣，統治台灣的38年間，興築了熱蘭遮與普羅民遮市鎮，吸引漢人渡海開墾，台灣島嶼的歷史自此改寫。

400年後，我們好奇地探問，荷蘭人的腳步還遺留下什麼？

荷蘭人的遺址

專長東亞海洋史，中央研究院台灣史研究所副研究員鄭維中說：「現在保存最完整的其實是淡水紅毛城，基礎結構都還很好。」1626年西班牙人佔領北台灣，在基隆蓋起聖薩爾瓦多城，1642年，荷蘭人驅逐西班牙人，將拆毀的聖薩爾瓦多城建材再利用，搬到淡水，重建了一座更為堅固的安東尼奧城，當時因漢人稱荷蘭人為紅毛番，所以「紅毛城」的名稱也沿用至今。

而位在台南安平，同為荷蘭人所建的熱蘭遮市鎮如今只殘餘幾道牆了，但在當時，「熱蘭遮有一個頗重要的功能，它是個航海地標，導航點。」鄭維中解釋，這也成為一個象徵，「中國東南早期的移民到台灣來，最先映入眼簾的就是熱蘭遮堡。」

鄭維中強調，地緣政治造就台灣島嶼的命運。

地緣政治造就台灣島

荷蘭人何以來到這離母國千里遠的小島？商業利益是主要的動機。1592~1598年間，中國（明帝國）與日本交戰，故兩國此後無法進行官方交易，但中國對於日本生產的白銀需求強烈，反之，日本市場熱愛中國的生絲與瓷器，這使得經過第三地的轉口貿易在東亞海域盛行。16世紀末，當時還在與母國西班牙戰爭中的荷蘭，為了尋求經濟獨立東來，先取得盛產香料的班達島，再建立巴達維亞城（今雅加達），加入了貿易的戰局，形成了荷、西 、葡在東亞海域抗衡的局面。

知曉了大致的歷史背景，鄭維中又從地理的角度解釋台灣在其中的角色。台灣是世界少數擁有高山的島嶼，也是極端降雨集中的區域，河川坡陡流急，沖積中西部海岸成為平緩的沖積扇，河口外則是沿岸沙洲。對於航海者來說，大家都知道沿岸沙洲下滿佈淺灘，且潮差過大，不利於吃水較深的大船停泊，船行遠遠看到能避就避，這種先天的地理條件，導致長久以來台灣難有外人能深入開發。

為了經營轉口貿易，阻撓西班牙與明帝國東南沿海商人的貿易，荷蘭佔領澎湖，作為根據地；但當時澎湖屬於中國領地，荷蘭乃轉往台灣大員。「荷蘭實是因為地緣政治的關係，不得已才選擇台灣落腳。」轉往大員後，既然台灣的港口不好用，就得想方設法，鄭維中開玩笑的說：「台灣島上多是天然不良港，剛好荷蘭人是使用天然不良港的高手，像阿姆斯特丹、鹿特丹這些聞名世界的貿易大港，其實先天條件都不算好。」荷蘭人在大員蓋了熱蘭遮堡，作為航海的地標，設置引水人，接引船隻入港，為安全交換貨物打好基礎。以台灣為主力轉口港，荷蘭人在東亞海域競逐貿易，台灣就這樣被納入全球化的體系裡。

島嶼歷史超展開

鄭維中在去（2023）年出版的《島嶼歷史超展開：17世紀東亞海域的人們與台灣》，書名用「超展開」來形容台灣的命運，「『超展開』是日文，我在其他語言中找不到對應的詞。它指的是事情朝向一個完全意想不到的方向發展，台灣就是屬於這個情況。台灣在17世紀的發展，在好幾個關口，朝向完全意料不到的方向去發展。」

諸多的歷史因緣，造就台灣浮上了國際舞台。鄭維中再舉例，1617年，西、荷在馬尼拉海域會戰，突如其來的颱風重創了馬尼拉西班牙艦隊的戰力、原先曾加入的葡萄牙艦隊也被削弱，讓荷蘭撿到見縫插針的時機，才動念攻打澳門。1637年，日本發生島原之亂，幕府禁天主教，同步禁止西、葡人在日本貿易，發動鎖國政策，荷蘭人因之借此取代葡萄牙人，與鄭芝龍一起壟斷了日本白銀出口，這使荷蘭莫名其妙在台灣賺了好大一筆。又甚或是鄭成功怎麼會突如其來攻打台灣？「算不到，算不到，這些是你怎麼撥算盤都算不到的。」鄭維中一邊說，一邊搖頭，「這也是這個時代最精采，或是最引人入勝、最戲劇性的事，台灣的歷史常常會有一些意想不到的轉折。」

「以前的史觀，喜歡用『開台』，把台灣當成一個新大陸，或者偏向漢人移民或者日本殖民的角度來論述，」但是鄭維中想說的是，「其實當時沒有人或沒有任何一方有完全主宰台灣命運的能力。」而今台灣為民主國家，歷史是開放全民參與書寫，台灣的未來更該是由全民來決定。

植物也移民

跟著荷蘭人一起移入島嶼的，還有隨其落地生根的植物。據載荷蘭東印度公司首任長官宋克（Martinus Sonck）向巴達維亞總部寫信，請送一些葡萄、芒果、荔枝、榴槤等水果的樹苗來。其後計算，超過30種之多。

我們來到屏東科技大學森林系請益，專長民族植物的楊智凱正一頁頁翻著《熱蘭遮城日誌》，一邊說：「這個題目很難，可是很有趣。」他指出，現在雖然已難找到與荷蘭時代直接連結的植株，但是還留有蛛絲馬跡，其中淵源最深的當屬雞蛋花了。

雞蛋花也稱緬梔，原生於中南美洲，由荷蘭人引進，用以改善瘧疾的環境用藥。在雲林縣口湖鄉埔南社區內一間荷蘭公廟，廟外一株巨大的雞蛋花樹，裡頭供奉有荷蘭公、聖人公、聖人媽，荷蘭公戴著帽，留著翹鬍子，黃衣、紅褲、短靴，手上拿有短槍，模樣十分討喜。耆老相傳，這棵樹是荷蘭人來此拓墾定居所栽植，其過世後被供為「荷蘭公」。考據這棵雞蛋花樹齡達370年之久。

地名也透露了歷史的端倪。西拉雅是最早與荷蘭人接觸的原住民族，楊智凱說：「木棉也是荷蘭人引進的，吉貝耍是台南東山的古地名，吉貝耍的西拉雅語是Kabua-Sua，kabua是木棉的意思，Sua就是部落，意思就是木棉的部落。」木棉花的花季在三四月，當樹上結了花苞，代表春來了，族人好準備春耕。傳統中，西拉雅人拿木棉花的棉絮做枕頭，花朵曬乾當飲品，而今也被納入吉貝耍的文化教育課程，作為認識西拉雅文化的媒介。

荷蘭人帶來的植物，也有其戰略性的考量，如芭樂果實可吃，葉子可以治腹瀉降血壓，又如阿勒勃，是天然的蛔蟲藥，枝條因厚實，被拿來做大砲的基座。

綠珊瑚原產自東非馬達加斯加，隨著歐洲人進到中南半島及爪哇，再跟著荷蘭人入台，《行走的台南史》作者蘇峯楠就曾分享，清領時期的台南城牆剛開始使用木柵，為了增強防禦性，另種些許防禦性的植物，綠珊瑚就是其一選項，其汁液有毒，碰到皮膚，會敏感發炎。

楊智凱捧著波羅蜜樹上結實累累的果實解釋，波羅蜜也是荷蘭人引進的。

他鄉變故鄉的滋味

芭樂、蓮霧、芒果、釋迦等，這些被荷蘭人帶入台灣的經濟作物，也改變了在地的自然景觀；先民會以植物來稱呼地區，像以拔林或拔仔林為地名的，昔日一定曾是番石榴的產地或交易站；檨仔則是芒果，台灣各鄉鎮有許多檨仔林的舊地名。

芒果和芭樂雖為異鄉之果，但已落地生根，成為記憶裡的「台灣味」。從品種的改良，如金煌、夏雪等；芒果青的酸甜，成為文學家筆下初戀的滋味。芭樂更在草根文化中樂此不疲地被借用，發展出如「芭樂票」或「芭樂歌」，當名詞、動詞、形容詞都可。來自中美洲的仙人掌，經台灣業者創意研發，仙人掌冰淇淋成為澎湖的「不吃不可」。

漢人墾殖，甘蔗、水稻成為島嶼風景

「荷蘭對台灣真正大的影響是台灣的『無國家』時代，由此時開始，逐步邁向了終結。」鄭維中解釋，其實人類漫長的歷史曾經很長一段時間，如遊牧民族或極地的愛斯基摩人，他們的生活方式並非定著在一塊土地上，沒有土地所有權觀念，也不需要國家組織，一如1624年前的台灣。可是，荷蘭人在大員蓋了熱蘭遮堡，開始從中國東南沿海招募漢人到台灣墾殖，賦予漢人土地，從其中收取稅收，而開始了幾乎不可逆的過程。

除了稅收外，荷蘭人的商業經營是多方面的，轉口貿易總有起落，他們尋找獲利的管道從沒停過。為了搶佔日本鹿皮市場，荷蘭多次征討原住民，取得了鹿皮供應的獵場，也把台灣西海岸原住民納入了荷蘭管轄的範圍。在荷蘭人的軍事保護下，漢人得以進入原屬原住民的獵場，並在指定區域定居開墾。自此，國家管制的步履亦步亦趨，由土地權利衍生到稅收、買賣、繼承、抵押、借貸等，這樣的關係，建立在文字契約上，國家作為第三方保證，三百年後整個島嶼都被納入體制內了。

荷蘭對台灣更切要的影響是鼓勵漢人男性遷徙來台，給他們土地，在此定居，導致漢人成為台灣社會的主體。美國知名的漢學者歐陽泰在其著作《福爾摩沙如何變成台灣府》一書中，闡述著當中的過程與故事。

隨之影響的是，「台灣的稻米跟甘蔗都是在荷治時期發展的。」鄭維中說。台灣南部適合甘蔗種植，荷蘭也看上蔗糖的收益，招募漢人入台種植甘蔗，生產糖。雖說中國廣東和福建也生產蔗糖，製糖技術比台灣好；但荷蘭人掌有歐洲的通路，利用與葡萄牙在巴西戰爭期間（1645~1654）巴西糖供應不足時，在台灣生產糖，然後銷往歐洲，獲取暴利；雖然隨後獲利下降，此舉卻促成台灣糖業開展。

「外來物種，真正影響最大的是牛。」牛是跟著耕種一起的，荷蘭人從中國進口了水牛作為耕作的獸力，又與鼓勵漢人移民置產的措施相結合，水牛這物種才穩固的移入台灣。

水稻的種植則較多意外成分，是漢人不斷湧進台灣的結果。鄭維中解釋，其實荷蘭人不重視水稻，只因為漢人有土斯有財，漢人的主食就是米飯，他們想阻止也阻止不了呀！

你說，1624發生什麼事？城堡、果樹、水稻田、甘蔗、水牛，這在台灣稀鬆平常的文化風景，背後其來有自呀！