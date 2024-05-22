捎來一片異國的風光 童里繪本洋行、信鴿法國書店

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣是華文世界文藝思潮的重鎮，有外籍旅客讚譽，在台灣，除指標性的連鎖書店如誠品，更有各式各樣、存在於台灣各地的獨立書店，它們除了販售書籍，更以書店為媒介，舉辦講座、展演等活動，活動現場，講者與聽眾，立場平等，分享想法，彼此聆聽，相互辯證，尤其首善之都台北，儼然如巴黎左岸，處處、隨時，都是引人加入，川流不息的文化盛宴。

在這之中，因為有少數的外文書店存在，閱讀、逛書店，可以不再囿限於華文圈讀者。

童里是林幸萩打造出的「夢想時光之家」。

因為同（童）理，眾生（聲）平等

「『童里』，是『同理』的意思。」有讀者說。

開在潮州街上的童里繪本洋行，是台灣坊間少見，主打外文繪本的獨立書店。個性小店有著淨白的矮櫃與溫馨的木裝，若從外頭打量，乍看下還真不知道葫蘆裡賣的是什麼藥，「我是故意的。」書店主理人林幸萩說。

沒有頂天立地的書架，也沒有汗牛充棟的紙本，與其說是書店，更像一家藝廊。其中一面牆，掛著一幅幅繪本原畫，另一側的空間，展出繪本創作的原件紙偶。店中的書本本精挑細選，慎重且端正地平放在架上，得到藝術品等級的悉心照料。

然而，也像是刻意獨排眾議似的，雖然以繪本為主力，店內卻沒有任何一本刻意標榜兒童教養、生活知識的書存在。

選書以歐陸繪本為大宗，最多的是法國出版品，但義大利、波蘭、葡萄牙，甚至是台灣、韓國、日本的作品也時有可見，其中甚至不乏由藝術家獨立出版，在國外也罕見的珍品。而所有的外語書，竟都體貼地附上了書店團隊用心撰寫的書介與中文翻譯，並根據其主題、類型，有邏輯地並陳排放。

如此與「眾」不同，但又強調眾聲（生）平等的童里，在國外繪本圈也小有名氣，是許多南部讀者北上，或者國外讀者來台時，會特地指名前往的景點。

店內沒有汗牛充棟的紙本，每本繪本都平放，展示出繽紛的書封。

接納與眾不同的溫柔

聽林幸萩侃侃談起進入書業的原委，可以依稀理解，童里經營模式的由來。

1999年，從淡江法文系畢業的她，即進入信鴿法國書店工作，經歷過書店從草創到站穩腳步，在法籍老闆施蘭芳的信賴之下，舉凡書店的營運與管理、跨國的廠商開發與採購、會計、官網後台的建置、活動、策展等工作，都在這裡打下了紮實的基本功。

想法獨特，說話直率的林幸萩，談起前老闆，語氣仍不無懷念。她說，因為施蘭芳對她的包容，讓個性有稜有角的她，頭一回體會到從未有過的自在。

這一份溫柔，像一顆種子。直到2016年，她決定自立門戶。因為喜歡視覺藝術，但又不放棄與大眾對話的可能，讓她決定將書店產品鎖定在敘事性高，也更具親和力的繪本上。

多年來與國外出版社、創作者互動的歷練，也讓她擁有足夠豐富的口袋名單，能夠排除掉主流大宗的童書，萬中選一地挑出那些藝術性、文學性、哲學性較高的小眾產品。

聽林幸萩熱情洋溢地說起每一本繪本的美麗之所在，會真確感受到選書背後柔軟的初衷。如法國插畫家David Sala重新詮釋的經典童話《美女與野獸》，高規格的燙金印刷，與克林姆風格的華麗畫風相得益彰。或者是知名法籍繪本作家Rébecca Dautremer的《滴答滴答，正午的戀人絮語》，有著令人屏息的精緻雷雕印刷，搭配猶如紙上影展鋪展開來的愛情故事。或者是如同在手帳上信手塗鴉，因其天馬行空的內容，在疫情期間反倒熱銷的Olivier Grenson的《孤獨的游泳者：2020歇斯底里之年的旅程》等等。

舉凡色彩、裝幀、設計，能夠登上童里書架的書，各個都有獨到之處，「我喜歡不一樣，因為每個人，本來都是不一樣的。」林幸萩說。當年曾被盡情接納的溫柔，如今長成為能為他人遮蔭的大樹，為讀者與創作者打造出一處名為「夢想時光」的美麗空間。

讓「書店走出去」的信鴿團隊。

法語圈人士的台灣基地

林幸萩口中的法籍前老闆施蘭芳，是台灣第一家，同時也是唯一一家法文綜合性書店，信鴿法國書店的創辦人。

從明信片「信鴿郵卡」起家的書店，如今座落在台北松江路的巷子裡。書店中旋轉架上仍陳列著當年推出的造型明信片，包含燒餅油條、木屐、鞭炮、中正紀念堂等台灣經典意象，令人發出會心一笑。

那是來自藝術大國的施蘭芳的別出心裁。過去在巴黎第七大學任教，在1979年受邀來台灣大學，在通訊仍未發達的年代，居住異鄉的她因為想寄明信片給家人，卻發現市面上的產品選擇相當少，1989年，索性成立「信鴿郵卡」，自行發行台灣特色的明信片產品，由於大受歡迎，日後，也曾協助故宮推出各種造型明信片。

在信鴿書店任職超過25年的孫美麗，娓娓道來書店不同時期的面貌。若說信鴿郵卡，是「信鴿1.0」的草創期；那麼，落腳北美館，主要販售藝術類書籍、藝術精品，是有著書店雛形的「信鴿2.0」；1999年，因施蘭芳希望更全面性地服務台灣法語圈人士，將書店進一步擴大，並委由其伴侶、服裝設計師洪麗芬進行室內設計，而成今日綜合性書店的樣貌，是「信鴿3.0」。

如今，當我們踏入信鴿書店，樸實又典麗的空間，上萬本的書籍，依語言學習、文學小說、社會科學、藝術、生活、漫畫、童書繪本等類型劃分，密密實實地安放在架上。

回首旅遊、資訊未發達的年代，這樣一家法文書店的存在，是在台的法語圈人士（包括法國、比利時、加拿大、海地等國家）重要的活動據點，在這裡，異鄉人可以回歸母語的舒適圈，用熟悉的語言瀏覽所需的訊息。對於台灣人而言，這裡則是可以獲取法國第一手訊息的祕密花園，除了法文書，還有包含獨家代理自羅浮宮的法國版畫、藝術海報等產品，店裡也會定期舉辦法國美食、十字繡、鵝毛筆、甚至是法語說故事等坊間少見的專業講座活動。

由於深具其專業度，信鴿在2013年起獲法國文化部國家圖書中心（CNL）認證為「法語指標性書店」，躋身全球200多家法語指標書店，至今仍是台灣獲認證的唯一一家。

信鴿法國書店獲法國文化部國家圖書中心（CNL）認證為「法語指標性書店」。

走出去的書店

施蘭芳在台灣定居超過30年，根據長年與其共事的信鴿店員口述，對於異地生活適應良好，相當喜愛台灣的她，常能發現台、法的共通之處。她欣賞台灣人與法國人都有的庶民活力與變通能力，也能從兩邊的美食文化，如臭豆腐與法國乳酪、豬血糕與法國血腸、台灣內臟料理與鵝肝發現彼此的共通點。

總是不遺餘力促成兩國交流的施蘭芳，除了開書店，還曾經在華視主持法語教學節目《夥伴們！來學法文！》，因其貢獻良多，2010年獲得法國文化部頒發「藝術與文學騎士勳章」。

雖然也在同年度，施蘭芳因病辭世，書店因此轉由洪麗芬經營，但猶若承繼了施蘭芳的意志，信鴿推動台法交流的任務並未因此停下。

經過數十年的經驗累積，讓信鴿的核心團隊猶如變形金剛的靈活，除了基本的書籍零售與代訂，店內也曾舉辦高行健、吳明益、夏曼‧藍波安等名家講座，並安排了法語逐步口譯，吸引法語讀者參與。團隊也嘗試「走出書店」，借地利之便，在鄰近的伊通公園舉辦曬書節、播放法語發音的台灣電影。出於對法文圖書的熟悉，受圖書館等民間單位委託，提供法文書的採購、策展服務。

值得一提的是，由於信鴿從中協作與支援，每年一度的台北國際書展，法國館已有四度躍升為主題國，在團隊費心安排之下，曾邀請法國國寶級的羅浮宮銅版畫印刷來到現場；或引進代表頂級裝幀工藝，有著「書界愛馬仕」之稱七星文庫；也曾展出蘇格蘭攝影家John Thomson，在1871年來台時拍攝的珍貴早期影像。

施蘭芳對於台、法都寄予的深深情感，就有如一陣清風，讓信鴿足以展開翅膀，讓台灣稍來一片法國的訊息，也把台灣帶到遙遠的法國。

給法語讀者的台灣讀本

信鴿書店內，其中一座書架擺放著不少台灣書的法文版本，「是許多法語讀者、法國官員都會駐足瀏覽的地方。」店員孫祥珊分享。哪些作品尤其受到法語讀者的歡迎？

台灣文學 白先勇的《台北人》；吳明益的第一本法文版作品《睡眠的航線》、獲得法國島嶼文學獎的《複眼人》，及《天橋上的魔術師》；陳思宏的《鬼地方》；夏曼‧藍波安的《大海之眼》；或如侯孝賢導演的《悲情城市》劇本，均是有法文版本的文學代表作。

台灣文史、社科、語言學習 出於對台灣的關注，關乎台灣文史、社科方面的書籍尤其熱銷。如歷史學家李筱峰撰寫，上溯史前時期的《快讀台灣史》。曾留法的彭明敏的回憶錄《自由的滋味》。還有來自法國、入籍台灣的公視外景節目主持人吉雷米（Rémy Gils）編寫的台語、阿美族語、布農族語教材，是想學母語的外籍人士必讀的作品。

圖文書 視覺影像大行其道的年代，描繪台灣街邊風景，鄭開翔的《街屋台灣》；記錄台灣旅遊見聞，法國漫畫家郭龍的《製造台灣》；鄭問的《刺客列傳》；獲法國「吉美亞洲文學獎」的《來自清水的孩子》等作品，均受法語讀者喜愛，也是不少法籍官員造訪書店時會選擇帶走的另類「伴手」。