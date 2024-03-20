一座橋的武林 西螺大橋的時代風采

【圖／文．台灣光華雜誌】

西螺大橋，昔日是遠東第一大橋，1953年通車時，串連台灣西部公路交通與經濟，也是西螺人北上圓夢的起點。而今，她被彰化、雲林兩縣登錄為歷史建築，並朝向轉型為文化觀光橋梁。橋身31處隧道般的鋼拱，伴隨橋上的文化慶典、藝術展覽，延續這座時代之橋的風華史蹟。

橋梁未建，搭船渡濁水溪

「橋好長！」、「走過31拱就到（西螺）了！」西螺大橋（或名舊西螺大橋），是台灣首座跨越第一長河濁水溪的公路橋梁，近年最讓人印象深刻的，是大橋上數萬名香客追隨媽祖神轎，展現信仰力量的壯觀場面。

「西螺大橋尚未興建之前，彼時媽祖都乘擺渡通過濁水溪。」拱天宮總幹事陳春發轉述媽祖進香的往事。他說，當時社會普遍不富裕，香燈腳僅數十人到數百人不等，準備的渡船費僅夠來回兩趟，有一回船夫聯合漲船費，這可苦了他們，回程怎麼辦？

陳春發說，結果媽祖無預警衝進河道，「蹽溪過河」，船夫被這突如其來的「神蹟」震懾住，最後未漲船資，解決香燈腳的交通難題，這段往事也傳為佳話。

西螺大橋通車後，媽祖進香也有不走橋的紀錄；1978年及2001年，祂蹽溪過河，這罕見的進香路線，反而成為現代香燈腳們企盼的進香體驗。

西螺大橋，圓夢的起點

濁水溪是台灣本島中西部重要的分水嶺，其下游流域形成彰化、雲林的天然縣界，也阻隔西部南北交通往來，民間俗稱「頂港」、「下港」，就是以濁水溪為分界。

螺陽文教基金會執行常務董事何美慧說，彰、雲兩縣因為濁水溪橫亙其間，早期西螺人外出工作求學多往南走，往北則須搭渡船或涉水，該基金會創會董事長廖登堂為了到台中求學，自己背米袋涉險渡河，北漂路途艱辛，故多數人較少往北發展，「跨越濁水溪往北，象徵具有冒險、奮發向上的精神。」當西螺大橋通車後，每當乘車過橋，窗外飛逝的鋼拱，像是圓夢的起點，給人希望。

西螺大橋有美援興建，鋼拱留有紀念圖騰。 (林旻萱攝)

「好事多磨」的建橋歷史

西螺大橋於1953年通車，但興建過程卻幾經波折。國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員許峰源說，台灣鐵路縱貫線在1908年通車，是日治時期南北交通的大動脈，公路則在濁水溪下游出現斷點，商旅等人士若要跨越濁水溪，不是改搭火車，就是搭乘竹筏渡溪，相當不便，地方人士及輿論屢倡議建橋以便民。

但當時要打造2公里的公路橋梁並非易事，營建技術、金錢與建材來源都是挑戰。1937年台灣總督府決定興建「濁水溪人道橋」，1941年完成水泥橋墩之際，日本發動太平洋戰爭，打造橋身的鋼鐵被迫轉為軍事用途，興建工程於是停擺，戰後又因鋼材缺料，以及國共內戰、228事件波及，使得大橋興築持續延宕。

許峰源說，1950年韓戰爆發，美國意識到台灣在亞洲的重要地位，並在時任西螺鎮長李應鏜大力奔走、政府多方接洽之下，終於促成美援，西螺大橋得以續建，在1953年通車，橋身長1,939公尺，橋面寬7.32公尺，建築設計採華倫氏桁架結構系統，水泥橋墩，鋼鐵作架，衍梁31孔，當時是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二長橋，也是遠東第一大橋。

橋梁南、北兩側連結雲林縣西螺鎮、彰化縣溪州鄉，第16鋼拱是彰、雲分界。橋頭的「中美合作」圖案、豎立的台、美、日國旗，見證這段「好事多磨」的造橋歷史。

「西螺大橋通車，是全台盛事。」何美慧說，通車慶典連辦了三天三夜，來了三萬多名賓客，當時橋上可通行卡車、火車（五分車），蔚為奇觀，走過西螺大橋還是當時小學生遠足的熱門行程之一。

螺陽文教基金會執行常務董事何美慧說，西螺大橋通車典禮紀念照，擠進400多名貴客。 （郭美瑜攝）

交通、經濟功能，兼具國防要塞

西螺大橋串起了台灣西部縱向交通，大大縮短通行距離，許峰源舉例，早期從台中到雲林斗南，需先繞道南投集集、竹山，再經斗六到斗南，有了西螺大橋，便可從台中順勢南下，經溪州、西螺直達斗南，節省許多行車時間及距離。

除了交通功能，西螺大橋還負有戰略地位。許峰源說，當時西部交通主線為縱貫鐵路，大橋兼具南北平行預備線的國防功用，橋身顏色配合現地環境漆上保護色，從一開始的揚塵灰轉為西瓜綠，卸下國安任務之後才轉為活潑明亮的灼紅色。這座橋梁兼具多重任務，因此躍上郵票、印花、愛國獎券、新台幣鈔券票面。

1978年中山高速公路全線通車，伴隨台灣經濟起飛，各式車輛激增，寬度僅七公尺的西螺大橋，已無法容納繁忙的車流，且溪州大橋（又名新西螺大橋）等橋梁完工，取代其交通地位，加以中央有意廢橋，在地方人士奔走、螺陽文教基金會發起保橋運動之下，使得西螺大橋得以保存，2012年大橋還獲公路迷票選為公路八景之首，成為西螺最負盛名的觀光景點。基於結構安全，兩縣已公告橋上禁行大貨車，僅能通行小客車及機慢車。

延平老街上有許多清朝及日治時期的街屋，訴說西螺的建築史。 (林旻萱攝)

西螺人的家鄉圖騰

「對西螺人來說，西螺大橋是家鄉的圖騰，我們希望保有她的時代意義，連結在地文化，讓她源遠流長。」何美慧說。

2001年、2005年雲林彰化分別將西螺大橋指定為歷史建築，並在2014年大修，螺陽文教基金會將報廢的舊鋼骨打造為公共藝術，豎立在橋頭旁的空地，舊鉚釘也變身文創小物，記憶大橋的光榮歲月。

今日的西螺大橋，在雲林縣政府與螺陽文教基金會合作之下，橋面化為舞台、藝廊：雲林縣府舉辦數屆西螺大橋文化節，是藝陣表演的場所；螺陽文教基金會主辦雕塑藝術展，橋下是台灣第一長河濁水溪，橋上的鋼拱映襯雕塑作品，再連結天邊的晚霞夕陽，是幅富有詩意的風情畫。

「黃昏時佇立在西螺大橋上，向西可以看夕陽美景，夕陽映照在濁水溪河面、映照在虹橋上，你可以感受到鄉村的寧靜美。」西螺福興宮執行長林汝靜說。

近年大甲媽祖進香，西螺大橋是必經之地；白沙屯媽祖進香，「十次有七次走西螺大橋」。西螺大橋為西螺鎮帶進不少香客與觀光客，使得西螺的媽祖廟香火更盛。林汝靜說，西螺福興宮近年整建廟宇，也是因應日益增多的香客所做的規畫。

西螺東市場，從懷舊的柑仔店到各式手作的新創藝品皆有，是尋寶的好地方。 (林旻萱攝)

大橋結合老街，發展觀光

西螺鎮公所農經課課長陳淑燕說，西螺是僅次於雲林縣北港鎮，媽祖廟最多的鄉鎮，每當大甲媽、白沙屯媽祖進香來到西螺時，鎮內許多廟宇的媽祖神尊在橋頭迎接，熱鬧非凡。對香燈腳而言，走過西螺大橋，象徵距離進香的目的地不遠，「大橋是媽祖朝聖路上的重要里程碑。」若從觀光遊憩的角度來看，近年福興宮舉辦西螺媽祖太平媽祈福馬拉松，邀請跑友做伙跑西螺大橋，此外，西螺大橋位在單車環島一號線上，騎過大橋，象徵騎過半個台灣，「來到西螺大橋，具有人生成就解鎖的多重意涵」。

西螺因西螺大橋通車成為雲林發展史上很早就開發的商業中心，下橋兩百公尺處的西螺延平老街商圈保留許多古色古香的懷舊建築，並有在地知名的西螺老街文化館、東市場、丸莊醬油觀光工廠、麻糬、麥芽糖老店……。來到西螺，可以欣賞日治時期的老街建築，距離大橋800公尺的西螺廣福宮老大媽是雲林縣定古蹟，廟宇建築也極具觀賞價值，遊客在平日漫遊西螺老街，更可以感受小鎮的恬靜與舒適。

溪州端的橋頭旁，木刻的立牌是詩人吳晟，為西螺大橋通車60年題的詩〈相會，大橋上〉：「牽手聆聽水源（濁水溪）……共同守護。」道出大橋與大河的相依相守。

尋味橋與河的時代風采

西螺大橋跨越的濁水溪，早年每逢枯水期，一遇強勁的東北季風或西南風，河床裸露的沙洲是揚塵的好發區域，近年水利署第四河川分署啟動抑制濁水溪揚塵措施，讓居民不再「吃飯攪沙」。

四河署分署長李友平說，枯水期時啟動河床含水覆蓋，在河床鋪稻草蓆抑制揚塵，河道兩側約500公尺處的高灘地則廣植綠草與植栽，並利用稻穗營造地景，堤防旁種植甜根子草，秋季時雪白色的花穗隨風搖曳，更添秋意。「去（2023）年白沙屯媽祖進香時，在橋頭行轎許久，風景很美，村長推測，媽祖似乎也想下橋一遊。」李永平說。

西螺鎮公所與溪州鄉公所目前分別認養大橋南北兩側的部分高灘地，溪州端發展農業，提供農友種稻、種花，西螺端的橋下架設復古的水車，形塑農業大縣的農耕景象，並在高灘腹地開闢蝴蝶公園，設置裝置藝術，另一大片綠地還是熱門的放風箏場地。

一座河上大橋，串連美好的遠景，也保存經典記憶。西螺大橋，匯聚的歷史縱深與人文底蘊，如今雖非車水馬龍，但可以親近她，細究河、橋相依的歷史篇章，也可以連結大河與老街、小鎮，尋味一座橋與河畔的時代風采。