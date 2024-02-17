一場沒有終點的旅行 台灣語言學習Long Stay

【圖／文．台灣光華雜誌】

瑞典籍的Lukas來台灣學華語沒多久時，來到手搖飲料店，想買一杯奶茶喝，排隊時不斷用中文默念：「一杯珍珠奶茶，謝謝。」沒多久後輪到他，完整無誤地說出練習許久的中文後，正以為順利完成點餐，迎接他的是店員笑著說：「甜度？冰塊？」讓Lukas一時張口結舌，為之語塞。

學中文的外國人被台灣獨有用詞嚇到的故事還不只這一樁，「『加熱』、『我要拿包裹』這些都是我來台灣後才學會的，第一次聽到的時候想說那是什麼。」家鄉在南韓的金艾芸，和我們說起她剛來台灣時，因中文不熟練所遇到的困難。

金艾芸（左）和張露思（右）在語言中心除了學中文，也學習古箏。 (林旻萱攝)

在台灣沉浸式學華語

大學時期她因為喜歡偶像明星和偶像劇，曾在大學裡上過中文課。「但我們那時候學的文法和單字，在生活上比較難使用到。」金艾芸說。

所以當初來台展開新生活時，便發現溝通上的影響，尤其現職為主婦的她，在超市買菜時，遇到不會說的中文單字，只能靠英文和肢體語言輔助，因此讓一些不通曉英文的店員們雖然想幫忙，又不知該從何幫起，「但我發現會說華語之後，她們現在都會主動來幫我。」金艾芸說。產生如此明顯變化，除了日常生活中的練習，在語言中心的所學也為她打下良好基礎。

翻開她就讀的學校──國立台灣師範大學國語教學中心使用的當代中文系列教材，可以看到台灣人日常生活中使用頻率較高的單字和句式，以及針對非母語人士在台灣可能面臨的情境所設計的對話，例如，初來乍到台灣時，在機場馬上可以使用的接機問候語；在夜市想吃什麼時，萬用的「我想要一份......」

國立台灣師範大學國語教學中心學務組組長方淑華表示，掌握基礎對話能力後，老師也會鼓勵學生前往可以實際運用的場合，例如：夜市、市場等，因為透過這樣的練習，才有機會讓學生直接應付「台式」狀況題。

線上課程雖已是學習常態之一，但「沉浸式學習」仍是多數外國學生學習語言的首選。

台灣華語教育資源中心統計，近年來台就讀華語文中心的外國學生人數逐年升高，雖因疫情影響曾短暫下滑，趨緩後又迅速回升至一年30,000多人，另外，除了專業華語和考照課程，也出現選擇文化體驗及校外參訪等非典型方式來學習華語的趨勢。

經過反覆練習，如今書寫正體字對張露思來說已非難事。 (林旻萱攝)

靠著旅遊讓華語更進步

「因為泰國很多人推薦來這裏唸書、旅遊，所以我來台灣。」來自泰國、目標在台灣的研究所進修物理治療的張露思，因為發現無法輕鬆開口說華語，所以先到語言中心學習。

「一個月我就發現改變很多。」她說，比起在泰國一年半的課程，在台灣短時間內就讓她明顯感受到華語能力的進步。

除了課程的幫助，課餘時間前往台灣各地旅遊，也讓張露思的華語更加流利。

說起曾到過的地方，她如數家珍，更表示學會中文對旅行很有幫助，「因為我喜歡去一些推薦文沒有介紹過的地方，所以學會中文後，讓我更能走進巷弄裡，看見其他泰國人沒看見的東西，甚至在和台灣人聊天的過程中，認識更多不知道的人事物。」

即使已經去過這麼多城市、景點，但張露思的台灣旅行計畫還沒結束，她透露，之後還想學騎摩托車，去更多之前靠著火車旅行時，沒有到達的地方。

Lukas的YouTube頻道《外國人介紹台灣》以愛心外框的台灣國旗作為logo。 (林旻萱攝)

隨波逐流的語言long stay

至於被飲料店繁多選項「震撼教育」的Lukas，學中文則讓他從而成為一位介紹台灣的YouTuber。

2018年，他以本名「Lukas Engström」開設YouTube頻道，以外國人視角，詳細介紹若想拜訪象山、三貂嶺、平溪等景點，該如何使用大眾交通工具前往，以及遊玩路徑等。這系列的影片因為提供旅客實際會碰上的問題解方，而受許多人喜愛。

但Lukas透露，拍攝這些影片的原始目的，是在離開台灣前留念用的，而且他起初並沒有意識到自己其實很喜歡台灣。

十多年前，Lukas以交換學生身分來到台灣，因為大學老師一句「不用花時間學說中文」，而沒有太認真學習華語，學期結束後就返回瑞典，隔一年重返台灣、赴師大國語教學中心學華語，也單純因為當時交了一個台灣女友。

回憶當時選課、去哪玩或學中文的原因，Lukas表示，「基本上就是跟著朋友，他們推薦什麼我就做什麼。」連原定一年學華語的旅程，也因為其他原因不斷延長再延長。不過，無形中不僅讓他累積出一口流利台灣腔中文，也隨著朋友們的腳步，體驗這塊土地上的各種人文風土。

結束兩年半的國語教學中心課程後，Lukas開始平日兼差工作，閒時在家裡打電動的規律生活，他笑說：「我那時候覺得台灣超無聊。」

直到五年前的某一天，Lukas下定決心要回瑞典時，買了一台GoPro，希望可以把他在台灣最喜歡的地方透過影片記錄下來，同時也提供給在師大龍舟隊認識的朋友參考，「因為我留在台灣五年多，比起一般外國人來說久很多，大家都會要我推薦哪裡好玩，或有什麼好吃。」帶著相機，他重遊五年間他與朋友們曾去過的地方，也才逐漸意識到，自己原來這麼喜歡台灣。

而讓他決定留在台灣的臨門一腳，是透過朋友得知「外國人介紹台灣」系列中的「茶壺山」影片，上架兩週便累積了兩萬多點閱率，讓Lukas嚇一跳，但使他更驚訝的，是底下台灣人的留言，他說：「很多人留言『原來上面風景這麼美！』，我就想說：『你怎麼會沒去過？這是我最喜歡的地方耶。』」自此，他決定成為一位介紹台灣的YouTuber，long stay之旅也無限展延。

師大夜市高掛起的萬國旗，與街道上熙攘的多元面孔，相互輝映。(林旻萱攝) (林旻萱攝)

盡情享受每一天的夏令營

「外國人介紹台灣系列」中，Lukas透過鏡頭，以英文口說，搭配中文字幕，帶觀眾飽覽台灣各地美景，兩年內足跡遍佈全台各地；近期影片，則開始向外國人介紹來台前的準備、必知文化差異等，以及透過與在台外國人對談，介紹更多不同面向的台灣。

另外，他也與歐盟在台協會合作，邀請歐盟各會員國駐台辦事處的處長們介紹他們母國文化、風土，更分享他們對台灣的印象，讓許多台灣觀眾在更加認識歐盟各國的同時，也能聽到外國人對台灣最真實、直接的評價。

若想聽聽Lukas流利的中文，則可以收看他分享在台點滴的系列影片。語句順暢，連口音都很「台」，讓我們不禁想問究竟要學多久時間，才能把中文說到他這個程度？他表示，大部分人以為會需要五年才能真正使用中文，「但其實在台灣學中文的話，一年差不多就夠了；一年到兩年，生活會遇到的多數狀況也都能應對。」

他更指出，這點和他過去在瑞典的學習經驗相差甚遠。高中時期他因為加分需求，曾上過兩年的德文、西語課，但當時課本是根據瑞典當地來設計內容，使他很難將課堂所學實際運用於生活中；但在台灣的語言中心學到的單字、對話，不僅能真正用於日常中，還能幫助外國人體驗真正的台灣，「台灣不是只有台北，也不是只有捷運線上的那些景點」，尤其在他考過機車駕照後，去到更多不為多數人所知的地點。

不過，即使已經把中文說得很清楚，還是會有一些台灣人誤以為他們不會說中文，而發生一些「貼心」小故事。他分享，部分超商店員會認為外國人都愛喝美式咖啡，所以只要看到西方臉孔就會自動遞上美式，即便他說了很清楚的「我想要一杯冰拿鐵」，都還是會收到熱美式，這樣的小故事是他十多年來在台灣生活裡時常發生的，也是他和朋友們在台灣的「小困擾」，「台灣人真的很友善，也很熱心，但有時候真的想太多了。」說到這，Lukas不禁莞爾。

也因為台灣人這樣的「好客」，他表示自己從不稱呼台灣為「家」，「感覺自己是在一個13年的夏令營，在這裡的每一天都是很放鬆的，所以才會想一直待在這。」他說。

至於什麼時候回瑞典，Lukas沒有確定的答案，並說：「我把每一年都當作最後一年在過，抱著『如果今年是我在台灣的最後一年，我會做什麼呢？』的心態，盡全力享受台灣。」台灣long stay，未完待續。