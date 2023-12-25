人文的、生態的聚合 前世今生話台江

【圖／文．台灣光華雜誌】

提起台江，若你是地方創生的投入者，會知道台江「大廟興學」的故事。

若你是山林的愛好者，會知道它是台灣長距離山海圳綠道的起點。

若你是賞鳥的愛好者，那一定知悉台江是黑面琵鷺來台度冬的棲地，台江國家公園的成立，更與台灣黑面琵鷺保育息息相關。

台江並非地圖上正式的行政區，詢問歷史學者，你或許會得到「台南海岸邊的大潟湖是昔日的台江內海範圍，但1823年，曾文溪潰決改道，台江內海逐漸陸化；台江是在清朝中期消失的地理名詞。」但「台江」還沒成為過去，它還是進行式，有一群熱愛土地的人，仍不懈地編寫其精彩的故事。

聽吳茂成倡議「大廟興學」，講山海圳的故事，你會被他滿腔的熱情所感動。

※山海圳的起點：台江

大廟興學，一場草根的文化運動

來到台南安南區的海尾朝皇宮，台南社區大學台江分校執行長吳茂成就在廟裡和我們說起「大廟興學」的源起。

台灣各村庄都有的村廟，鄉親稱為「學仔」，「村廟就是學校，是那個年代的社區學校，只是在現代化的過程中被剝奪掉了。」村廟也是「公茨」，處理協調村內公共事務；又譬如神明生日，如何慶祝，要出陣頭等等，也多在村廟協調分工；村廟更是一地方的文化中心，看廟宇裡的門神彩繪、木雕石刻工藝，鄉親子弟在廟埕練習南北管、宋江陣。村廟是在地學習、公民參與再適合不過的場域了。

大廟興學的心願獲得當時台南社大校長林朝成、主任林冠州的支持，海尾朝皇宮主委吳進池也想推動教育事業，2007年，台南社大台江分校就在海尾朝皇宮創校，許多在地居民也以行動加入註冊選課，實踐「學習在地，在地學習」，大廟興學更擴及台江16寮獲得在地台江父老的支持，實現「一村一廟一學堂」的目標。

台灣歷史博物館的常設展述說著台灣400年來的故事。

大家來上台江學

大廟興學自然不能少了地方學。但「台江學」的內涵為何？吳茂成反而先說起在台灣歷史博物館的籌設過程。從1992年前總統李登輝指示籌建開始，歷數十年波折，甚至博物館設在安南區也被外界質疑「安南區沒有文化」，「被別人這樣說，我們當然很難過，但安南的文化是什麼？反省後發現自己知道的也不多。」

因此，鼓勵鄉親展開台江文化運動，透過「台江學」在地課程，內容包括「台江民俗文化」、「跟著河流去旅行—台江流域生態環境追蹤及認識」、「走遊探索海尾寮社區博物館」及為家鄉寫歌作曲，讓民眾找到重回土地，認識家鄉的路徑。

如今走進位在山海圳綠道路徑上的國立台灣歷史博物館，常設展會告訴你這一位置在400年前是被稱為「台江內海」的大海灣，1661年鄭成功登陸台灣的所在地，早期先民渡過台灣海峽黑水溝，這邊是最初的抵岸，是具有歷史意義的起點。

吳茂成領著小台江們探尋故鄉。

實踐保境護生的哲學

朝皇宮的主神是保生大帝，在地人稱「大道公」，乃是襲用宋朝時「大道真人」的封號。村裡的人多數都是大道公的契子，吳茂成解釋，大道公是名醫生，「保境護生」是祂的精神，以現代觀點來看就是「保育環境，保護生命」，「身為契子的我們當然要實踐大道公的精神呀！」他說。

山海圳的起點就從守護河川開始。台江內海是塊水澤之鄉，在這土地出生的孩子理應有個「水水」的童年，但是河川被汙染，水塘裡不見魚蝦。18年前，由海佃國小師生、家長所組成的小台江河流讀書會發起守護河川的倡議行動。師生們一起溯溪行、沿山徑，想知道水怎麼變髒的，「以台灣歷史博物館為中心點，半徑十公里有八座工業區，有四座沒有汙水處理廠。」發現問題，他們舉辦搶救嘉南大圳公聽會，提出兩個主張：種樹築道和整治汙水。

還有長安國小的「水水長安」、安東庭園河川巡守隊、大廟興學志工等親師生，大家接力參與，多年來不斷透過河川巡守、生態調查、流域公民會議討論倡議。每年五月第一個禮拜台江水日，小台江們騎著單車從海佃國小到烏山頭水庫，藉由行動倡議讓更多人關注環境的議題。

山海圳國家綠道推動以多元運具的方式，徒步、騎單車、搭公車或是遊艇，從台江走到玉山。

公私協力走出一條通往玉山的路

2006年小台江搶救河川公聽會獲得當時台南市立委，現為副總統賴清德的認同，邀集各單位研商，在嘉南大圳排水線河堤沿岸種起一棵棵的綠蔭。

小台江親師生倡議台江山海圳綠道的願景，2007年社大台江分校師生也響應推動。2010年隨著台南縣市合併，事權統一，也促成路徑繼續往官田區的烏山頭水庫推進，成為全長45公里的「台南山海圳綠道」，是「台灣山海圳國家級綠道」的前身。

2016年小台江親師生、社大台江分校，展開從台江到玉山國家公園的路徑試走踏查，倡議政府規劃台灣山海圳綠道，2017年國發會研擬發布「建構綠道網絡之策略規劃」計畫，在其精神下，由林務局（今林業及自然保育署）統籌規劃，2018年串連成「山海圳國家綠道」，從台江國家公園出發，沿嘉南大圳上溯至烏山頭水庫，再翻越烏山嶺水利古道到曾文水庫，沿曾文溪經過阿里山抵達玉山（標高3,952公尺）。

多年來民間的倡議已形成力量，早在2006年，由黃武雄、徐仁修、小野發起的「千里步道協會」，倡議建置可供安全步行、單騎，保有自然人文之美的綠色路網；在諸多環境保育的場合，總會看到執行長周聖心、副執行長徐銘謙不遺餘力倡議的身影。在中央，前國發會副主委曾旭正和主委陳美玲都是國家綠道重要的推手；大家都各自走在環境保育的路上，然後在某個時刻相會合了。「如果說有一顆北極星指引著我們，那就是『守護河川、保育環境』這個價值。」吳茂成感性的說。

「這條路徑，由台南市政府、嘉義縣政府、國發會、河川局、南水局、農水署、林務局等公部門合作下，結合在地社區、NGO社群，從地方到中央，成立跨平台的推動委員會，這是國家發展公共治理的重要案例。」吳茂成說。

這條全長177公里的國家綠道，在時間上呈現台灣400年的歷史縮影，串聯了台江、西拉雅、鄒族等三大族群文化圈，更含括五種氣候帶林相、四種水域等多元自然生態圈，呈現台灣的多元豐富，起點就在台江。

黑面琵鷺休憩的樣態，以單腳站立，頭首會往後轉180度將嘴喙埋入背部羽毛內。

※黑面琵鷺在台江

台江：水鳥的天堂

台江另一聞名世界的是每年秋冬季訪台的黑面琵鷺。曾經全球統計僅存288隻的黑面琵鷺，在各國的努力保育下，到今日國際普查達到6,603隻，而台灣是牠們每年度冬的主要棲地，2023年統計的數量達到4,228隻，占全球的2/3。

台江成為黑面琵鷺的主要棲地，不脫地理環境的因素。台灣黑面琵鷺保育學會秘書長戴子堯說道：「長久以來曬鹽和魚塭就是台江內海區域的產業主力，它的環境就是潮間帶、內海、潟湖、魚塭、鹽灘地，這本來就是最適合水鳥棲息覓食的環境。」「再加上台灣位在東亞水鳥遷徙的路徑上，許多水鳥在遷徙途中會停下來度冬或休息，這邊不只黑面琵鷺，其實就是水鳥的天堂。」

從瀕危告急到劃設保護區

從事黑面琵鷺調查已有數十年的台南鳥會常務理事郭東輝告訴我們，南部的鳥人都知道黑面琵鷺是固定的冬候鳥，每年都會來，只是當時沒有科學調查，直到1988年香港觀鳥會公布了國際的數量，才發現數量如此瀕危，而且有1/2都在台灣曾文溪出海口。

「時間剛好銜接到濱南工業區的開發，」戴子堯指出，濱南工業區的開發案選址正好在水鳥度冬的棲地上，經濟發展與環境保育的衝突猛烈上演，甚或農委會（今農業部）在1992年7月公告黑面琵鷺為頻臨絕種保育鳥類，11月即發生黑面琵鷺獵殺事件，引起國內外的關注；國內NGO團體如高雄鳥會、台北鳥會、台南鳥會，還有各大學的社團，如成大、東海、淡江、中山、屏科大各大學的野鳥社投入發聲，國際也有國際救援黑面琵鷺聯盟SAVE（Spoonbill Action Voluntary Echo）的聲援，總算擋下工業區的開發。

1994年政府劃定四草野生動物保護區（515公頃），2002年成立野生動物重要棲息地，其中有300公頃為曾文溪口黑面琵鷺保護區。2009年台江國家公園成立。

保育團體認養閒置的國有鹽灘地，進行棲地經營管理，是保育工作的一大跨步。圖為台灣黑面琵鷺保育協會的夥伴，右一為戴子堯。

保育研究的起點

「因為黑面琵鷺只分布在東亞，一開始正式紀錄就這麼少，台灣在保育和研究上就扮演很重要的角色。」戴子堯說。

數鳥是最基本的功課，從數量的變化可以了解族群的變化，告訴我們環境棲地起了變化。隨著科學技術的進步，「以前全世界都知道黑面琵鷺是冬候鳥，可是夏天牠們去哪邊並不清楚，一直讓牠背上發報器追蹤，藉由衛星的定位，第一次追蹤成功就在台南曾文溪口，結果發現牠們是回到南北韓交界處繁殖。」戴子堯解釋。甚至從DNA檢測，驗出體內有DDT的成分，推測黑琵數量銳減，可能與韓戰時，韓國境內被撒下大量DDT，環境遭破壞有關。

2002年，台灣爆發黑面琵鷺集體中毒事件，73隻死亡，原因確認為肉毒桿菌中毒。自此黑面琵鷺的保育工作多了一樣，巡守清除魚塭水塘的腐魚屍體，郭東輝解釋：「肉毒桿菌是厭氧菌，屍體是很好的培養基，黑面琵鷺誤食了，毒素會攻擊肌肉細胞，讓肌肉癱瘓。」若有發現腳軟的黑面琵鷺，要立即搶救。從每年秋冬黑面琵鷺來台報到，志工們每周末都在野外巡水田，「要看顧的面積很大，一個人都幾十公頃。」

台南鳥會常務理事郭東輝長年投入黑面琵鷺保育工作。

觀察黑面琵鷺

在地人又稱其「飯匙鵝」或「烏面抐桮」（台語發音oo-bīn-lā-pue），是從其形似飯匙狀的嘴，和利用嘴在水中橫向掃動篩捕魚隻，覓食的樣態而來。黑面琵鷺白日大多在休息睡覺，傍晚才會飛出去覓食。郭東輝架好高倍望遠鏡，教我們辨識，黑面琵鷺休息的姿態是以單腳站立，頭首會往後轉180度將嘴喙埋入背部羽毛內，與旁邊大白鷺低頭休息的姿態不同。他同時要我們觀察鳥隻的腳環，紅、黃、藍、綠色的腳環分別代表是由韓國、日本、台灣和香港所繫放。

黑面琵鷺的習性會回到固定的棲地，戴子堯提起他曾在大年初四被Call去搶救受傷的黑面琵鷺，痊癒後為牠上了編號T80，「每年，我都會期待這個朋友回來，看到牠我都很開心，就像生命之間有了連結。」戴子堯說。

十月抵台，黑面琵鷺會在台灣停留約半年之久，直到隔年三月，黑面琵鷺的冠羽與胸前的羽毛轉變成為黃色，代表已經性成熟，可以繁殖了，也意味牠們北返的日子也近了。郭東輝說明，到了北返的時機，會感覺鳥群間隱隱的騷動，發出低沉的嗚咽聲，接著一隻領頭，再三五成群起飛，那樣壯觀的景況，若有機會目睹，想必畢生難忘。

官民、NGO的眾志成城

來到另一處魚塭旁，郭東輝指給我們看池邊的立牌，是台江國家公園推動的「生態友善棲地營造」措施，鼓勵漁民在魚塭收成之後，仍保持池內20公分的水深數天，留下雜魚讓黑面琵鷺覓食。

另一方面，民間的保育團體更從以往賞鳥僅是觀察、記錄，更進一步邁入棲地經營管理。目前嘉南沿海幾處國有鹽灘地，依據已訂頒的「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，由台南鳥會與中華民國野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣黑面琵鷺保育協會、台灣濕地保護聯盟、荒野保護協會等六個環團共同認養將軍和七股約 1,230 公頃的國有鹽灘地，讓這些被閒置的空間，藉由經營管理，可以發揮更好的生態服務功能，提供更多鳥類棲息。戴子堯說：「我覺得國產署做很前衛的思考，將土地供NGO認養，減少了開發的機會，勢必承受了一定的壓力，但是以現下來看未來，我覺得這是一個很棒很重要的措施條例。」

黑面琵鷺保育成功的案例是亞洲團隊的驕傲，也是世界的典範；只是，郭東輝不忘提點了我們背後真正的意義，「黑面琵鷺是保護傘物種，保護黑面琵鷺及其棲地環境，就等於保護到這個環境中的所有物種，保護了生物的多樣性。」

時序正好，拜訪台江正是時候，走走天氣晴朗的山海圳，或是在魚塭間探尋這些黑面舞者，相信你也能體驗到這片土地的美好與感動。