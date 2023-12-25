從古地圖上躍起的城市 氣定神閒的嘉義新港

【圖／文．台灣光華雜誌】

嘉義新港，400年前就出現在台灣古地圖上，歷經水患、地震與大遷徙，從商港走向農業鄉鎮。1980年代大家樂盛行，激出由下而上的小鎮創生能量。來新港鄉作客，可以欣賞廟宇建築的巧奪天工，或一遊雲門舞集創辦人林懷民祖厝「培桂堂」、品一杯古厝裡的咖啡，或探索鄉村社造亮點，感受居民合力打造的魅力小鎮。

「咻～咻～咻～碰～碰～碰！」假日，嘉義新港奉天宮前的中山路，鎮日炮聲不絕於耳，跟隨全台分靈媽祖回祖廟進香的香客絡繹不絕。提到新港，不免聯想到奉天宮。1988年以後，大甲媽祖到奉天宮遶境進香，每每吸引上百萬信徒參與。奉天宮統計，每年平均有5,000多間分靈宮廟的媽祖回宮進香，香火鼎盛。「假日的奉天宮是信徒的，平日的媽祖才是新港人的。」奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇這麼說，道出新港深植人心的印象。

18世紀有「小台灣」之稱

現今，新港是宗教文化重鎮，但在400年前她就出現在古地圖上，是重要的河港。嘉義大學應用歷史系教授黃阿有說，嘉義新港古稱「笨港」，1623年荷人摩西克拉斯松．柯曼士（Moses Claesz Comans）繪製的台灣大比例尺地圖，笨港溪南岸已標示地名「Pankam（笨港）」，由此銜接陸路，是荷蘭人北上的要道。她說，清領後至1784年之前，台灣與中國的貿易特許港口僅可由台南鹿耳門和廈門對渡，笨港是諸羅縣轉運到鹿耳門的米糧集散地，商貿發達，當時清朝政府還在笨港設縣丞衙署。

新港的變遷

古笨港因港口而興盛，因臨笨港溪（今北港溪）而繁榮，18世紀初已形成笨港北街（在今北港）、笨港南街（在今新港）。繁華的笨港南街，街況熱鬧，在1784年前的清代台灣近海城鎮中，僅次於規模最大的港市──台灣府城，因此，俗稱「小台灣」。約19世紀初，北港溪經常泛濫，洪水甚至沖毀天后宮，笨港南街紳民陸續東遷至三～四公里外的麻園寮，另名之為新港。東遷後的新港地勢平坦，農業興盛，早期作物以甘蔗、花生、芝麻、蘆筍為大宗。

奉天宮不僅是民間的信仰中心，也是新港的地理中心。

船仔媽→天妃廟→笨港天后宮→奉天宮

新港最知名的宗教聖地奉天宮，據廟方記載，是先民於1622年渡海來台，恭請「船仔媽」隨行，神示永駐笨港，1700年才由居民合建天妃廟。黃阿有說，這是諸羅縣最早興建的媽祖廟，後來改稱笨港天后宮。日後，北港溪水患沖垮天后宮，居民東遷新港後興建廟宇，1813年落成稱奉天宮。因護佑先賢開墾笨港，又稱為「開台媽祖」。1906年嘉義強震，奉天宮幾乎全毀。林伯奇說，日治時期日本政府雖推廣皇民化運動，抑制台灣傳統信仰，卻准奉天宮媽祖外出（對外）募款，奉天宮終於在1918年整建峻工。由此可見新港人與媽祖廟緊緊相繫。特別的是，廟中的虎爺殿，虎爺將軍頭插御賜金花，祀於案桌上，而非如一般虎爺祀於案桌下。黃阿有說，日治時期，台灣的河港運輸由鐵路取代，縱貫鐵路接軌糖鐵「嘉義—北港線五分仔鐵道」至新港、北港，日後為奉天宮及朝天宮帶來香客。由於交通便捷，這條糖鐵線也被稱為「進香鐵道」。

奉天宮經多次修葺，帶動新港的交趾陶剪黏工藝產業。

宮廟修葺，帶動交趾陶、剪黏工藝

1999年的921及1022嘉義大地震，奉天宮受創嚴重，廟方遴選國寶級匠師修葺宮廟，各方在剪黏、交趾陶、木雕、彩繪拚場競藝，使得廟宇更為富麗堂皇。奉天宮歷經多次整建，廟宇裝飾的交趾陶、剪黏工藝需求大，使得新港成為台灣的交趾陶、剪黏重鎮，尤其工匠石連池出身新港，因地緣關係招收學徒，使得新港有「剪黏交趾巢」的稱號。林伯奇說：「交趾陶材料、剪黏鉗子，現在只有新港才買得到。」

嘉義大學視覺藝術系教授何文玲在《新港奉天宮志續修》說道，奉天宮建築與裝飾上的雋永工藝極具藝術價值，尤其牆面前丹墀兩旁的水車堵，一整排交趾陶作品，龍虎兩邊各有第一代匠師洪坤福的〈博古照壁〉國寶級作品，與其傳承弟子石連池及再傳弟子、國家重要民族藝術藝師林再興的作品，三代師徒之作並存於一整面牆，是一大特色。

林再興的弟子陳忠正，在新港板頭村創辦「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，他將作品融入現代元素，還開設DIY捏陶剪黏、馬賽克拚貼體驗課程，讓民眾便於親近這項傳統工藝。

源發號醬油廠，生產以在地黑豆釀造的醬油。

商業重鎮變身農業鄉鎮

新港歷經明清時代的商業繁華，東遷後發展農業。早期台灣有蘆筍王國的美名，新港的產量占有一席之地，現今新港仍是嘉義縣的農業大鄉鎮，據嘉義縣府資料，其稻米收獲量居全縣鄉鎮之冠。

除了稻米，新港的溫室園藝也很興盛。新港鄉農會推廣部主任何麗質說，新港地勢平坦，溫室栽培的葉菜類，例如空心菜、地瓜葉，以及彩色甜椒、洋桔梗，是當地的特色作物，尤以空心菜產量最大，占全台農產品拍賣市場近六成，還創自有品牌賣進超市。

洋桔梗品種、外型、顏色豐富，主要外銷日本，因盛產期是每年冬天到隔年四月，時值「全民瘋媽祖」之際，還被當地人喻為「媽祖花」。

配合農糧署鼓勵各地種植雜糧作物，新港鄉農會也輔導農民在第二期稻作時轉作黑豆，調節土壤肥力，並由農會提供產銷履歷認證及驗證，管控病蟲害及品質，產出的黑豆用做醬油、豆漿或加工品，在新港鄉農會經營的豆食堂，便可品嚐到使用在地農作製作的好滋味。

新港鄉也有少數手工釀造的醬油工坊，前街的源發號醬油使用新港黑豆及進口黑豆柴燒釀造的醬油，是在地民眾的「口袋名單」。

除了農產品，新港美食也說不盡，尤其是新港飴。新港鄰近早期的北港糖廠及蒜頭糖廠，新港飴創始人盧欺頭將糖、花生與麥芽混合均勻製成頭小尾尖的「老鼠糖」，後改名雙仁潤，盧欺頭後來搬到新港掛牌「金長利」，糖果更名為新港飴，又推出芭蕉飴，都頗受歡迎。日治初期，新港飴多次參加日本的萬國博覽會屢屢獲獎，威名遠播，至今仍是新港的最佳伴手禮之一。

奉天宮前的新港軒，除了製作新港飴，店內的新港大餅、漢餅、狀元囍餅、冬瓜肉餅，及米果沾了麥芽裹杏仁片的杏仁粩，都是懷舊的好滋味，也是奉天宮媽祖出訪時，廟方會採購的伴手禮。

另外，奉天宮廟埕的鴨肉羹，脆筍絲拌炒鮮甜鴨肉再勾芡，遊客必來上一碗。

板頭村居民運用集體力量，重現糖鐵北港線上的板頭車站。

新港文教基金會，社區營造的先聲

1980年代，台灣經濟起飛，正是「錢淹腳目」的巔峰時期，社會上卻興起非法賭博「大家樂」；小鎮醫師陳錦煌眼見許多患者因簽賭而頭痛、失眠、焦慮，中獎者找跳脫衣舞的電子花車酬神，純樸民風丕變，令他大感憂慮，因而力邀新港人林懷民率其創辦的雲門舞集返鄉公演。

「同為舞蹈表演，我希望新港的孩子能看看世界級的藝文表演藝術，並內化成生活的一部分。」新港文教基金會創辦人陳錦煌說。當時林懷民正好希望藝術向下扎根，兩人理念相契，林懷民還捐演出費，成為基金會成立的第一筆捐款。

1987年新港文教基金會設立，是全台第一個「鄉鎮級」的基金會，帶頭從事「由下而上」的社區總體營造工作。首要是藝文札根，成立行動書車，駛進偏村及學校，現在也服務各村的長者，鼓勵他們分享人生故事。

過去嘉義新港是台灣早期北管興盛之地，有「北管巢」的美譽，因時代演進、休閒娛樂習慣改變而出現文化斷層，基金會為此推動在地知名曲藝社團舞鳳軒的「傳習計畫」，招募團員，延續逾百年的音樂軒社。另在古民國小成立宋江陣，重振逐漸沉寂的宋江陣文化。

從藝文接著推進環保、綠美化。1988年大甲鎮瀾宮到奉天宮進香，基金會號召義工掃炮灰，維持環境整潔。另外，陳錦煌還將陳母種菜的「綠園」，打造成綠美化園地，在此培育樹苗，再移植美化新港。

1982年最後一條糖鐵營業線、台糖嘉北港線停駛，新港驛站也荒廢而雜草叢生，基金會也動員整理停駛的台糖新港驛站，於此成立全國第一座以鐵路為名的「鐵路公園」，公園旁的台糖員工宿舍，活化為「新港客廳」，是新港人宴客的所在。

非都會區人口老化嚴重，基金會的服務也與時俱進，將綠園更名為「素園」，打造成照顧重度身障者的長照基地。

我們拜訪基金會時，陳錦煌踩著腳踏車來到素園，與董事長陳政鴻、執行長徐家瑋會合，象徵社造工程一棒接一棒，永不停歇。

造街與活化

奉天宮後方的大興路（或稱後街），是台灣第一個由下而上、官民合作造街美化的案例。原有傳統市場、店家匯聚，1996年文建會（文化部前身）擬定「輔導美化地方傳統文化建築空間計畫」，並以大興路為示範地點，拓寬人行道，遷移市集，整理後的街道呈現新舊交融的樣貌，有青草店、雜貨店，百年歷史、販賣南北貨的雙協興號，販賣嫁粧結婚用品的百貨行，最適合規劃後街旅遊散策。

林懷民祖父、被譽為「詩人良醫」的林開泰，其診療所及宅第位在後街，林開泰一脈三代43位成員，出了15位博士、24位碩士，此處被喻為「博士窩」。林氏子孫秉持「公爾忘私」的家訓，捐出宅第，嘉義縣府登錄為古蹟並修復，於今（2023）年開放。

林懷民祖厝「培桂堂」開放

大門口的「培桂堂」是林開泰的父親林維朝題的字，古厝外觀是樸素的紅瓦建築，前廊立著希臘多立克柱，前庭綠草如茵，園區有座椅供歇腳。

室內沒有過多的裝飾，有的是林維朝、林開泰的書法字，以及林懷民的叔叔、姑姑們的書籍。林懷民接受《天下》雜誌訪問時說，這些書籍是他日後寫小說及編舞的養分來源，他推薦培桂堂：「空間很漂亮、很舒服、很寧靜，走進來很少人講話，還有人在客廳靜坐良久，可以坐下來沉思的感覺很好。」

培桂堂廳廊側邊的大鄧伯花道引向後院咖啡飄香的星巴克，古宅、綠樹與咖啡香，為新港再增添人文之氣。

新港鄉長葉孟龍說，今年底培桂堂後方的「塔山畫家」林國治美術館將開放，遊客參訪奉天宮之餘，也能一遊培桂堂、星巴客與美術館，還可延伸到板陶窯，往北賞遊串連北港與新港集體記憶的新港台糖復興鐵橋，往南到安和村及溪北村賞向日葵花海，體驗新港的農村魅力。

新港，歷經狂瀾的試煉，開出韌性與融合的花朵。認識她，最適合用閒適的步調穿梭街坊，發掘老鎮新生的故事。