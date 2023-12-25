老城甦醒 台中舊城區的文藝復興

【圖／文．台灣光華雜誌】

台中舊城區，在清治時期曾是省城的預定地，亦是日治時期台中州廳的所在，管轄中彰投，更是縱貫線上南來北往的交通樞紐，曾活躍歷史舞台，卻又一度褪去風華。幸好，近年一波波老屋再生、中央書局重啟、歷史建築修復、綠空鐵道啟用等，彷彿宣告台中舊城區的文藝復興時代已然來臨，為這座老城重新注入活力。

「鐵道鑲嵌著這座城市現代化的故事。」台中文史復興組合創辦人格魯克如此敘說，1908年縱貫線通車，台中成為往來南北、南投的重要樞紐節點，因著交通的便利，貨物在此集散，誕生了市場，繁華了地方。1920年代台灣文化協會活躍於台中，創立了中央書局，更讓台中成為台人文藝思想的基地。格魯克表示，台中是一個相對較內陸的區域，若沒有鐵道的運輸，這座城市無法得以快速的繁榮。鐵路帶來了物流、人流還有知識的交流，說鐵道見證了台中現代化，的確一點也不為過。探訪台中舊城區的故事，也就從鐵道開始。

台中文史復興組合的格魯克催生了綠空鐵道，盼鐵道成為人們認識城市的媒介。

守護一個地名

在老台中人的記憶中，通勤、補習、約會，總有台中舊火車站的相伴。這座完工於1917年的車站，外觀有著紅磚牆面配上白色水平飾帶，還有銅板瓦的屋頂，以及站體中央的塔樓，氣勢非凡是它給人的鮮明印象。

對於從小住在台中火車站附近的格魯克而言，鐵道是他日常的風景，「從我房間的窗戶看出去，能看到火車行走鐵橋，」就讀大同國小時，沿著綠川步行上學，看到火車從房子上方呼嘯而過，通過鐵橋駛入車站，是他再熟悉不過的場景。格魯克笑說，在地人稱呼鐵橋有個親切的名字，叫做「火車路空」（台語hué-tshia-lōo-khang）。如果向在地人問台中肉員怎麼走，大概會得到這樣的台語回答：你從前站要過火車路空之後，再右轉復興路去台中肉員。對當地人而言，「火車路空」不僅僅是一座鐵橋，更是一個地標、一個地名。

然而，這些生活場景，卻差一點在鐵路高架化後消逝。因鐵道而繁盛的台中舊城區，鐵道與周邊地區的發展脈絡緊密相連，一旦這些消失了，是否意味著未來將會失落某些文化記憶？這是格魯克內心的擔憂。那是2014年，距離台中鐵路高架化還有兩年，格魯克從留下鐵橋為起點，拓寬想像，有了將鐵道沿線化作空中花園的發想。

為將想法與大眾溝通，格魯克以國際間兩座舊鐵道改造成公園的實例，紐約「高線公園High Line」及巴黎「綠蔭步道Promenade Plantée」，讓鐵道公園變成重新認識城市的方式。在格魯克成立的台中文史復興組合，以及其他公民團體的持續奔走下，終於促成了「綠空鐵道軸線計畫」，為台中留下一座兼具文化意涵與舒適綠意的空中走廊──「綠空鐵道」。

漫步綠空鐵道，用火車的視角觀看街景，享受都市中的優閒綠意。

從火車視角觀看城市

全長1.6公里的綠空鐵道，連結台中市西區的演武場（未來將作為國家漫畫博物館）到東區的帝國製糖廠。只要從高架化後的台中火車站出站，走入舊車站裡便能沿著舊鐵道連接到綠空鐵道。不需與車爭道，緩步走在舊時的路軌，能看到枕木、碎石，還有鐵路電氣化的痕跡。日治時期為克服地勢低窪建造車站，於是整治綠川、墊高鐵道，讓火車走在人車、房屋之上。所以行走在綠空鐵道，一路高度從半層樓到兩層樓不等，讓人們能以昔時火車的視角，重新觀看舊城區。

散步在綠空鐵道上，除了可欣賞沿途植栽，以及呼應著鐵道、上頭富有台中文學意象的裝置，偶爾有高架的火車從頭上通過，底下則是車水馬龍，亦是十分特殊的體驗。當行經綠川，望著鐵道與綠川交會，遙想彼時綠川旁的民宅，是有著庭園的日式木屋、整齊的街道，彷彿穿梭在有小京都之稱的時代。

在格魯克的領路下，我們來到台中路上的第一火車路空，同時也是行政區的交會線，他笑說走讀時最喜歡考考大家現在人在哪個行政區。結果方向感不好的我們，連著錯了好幾區。其實可以從街區的屬性稍作區分，像是中區商店林立熱鬧繁盛，西區則是機關、學校、宿舍群的所在，屬於文教區；而火車後站的東區，早年因為糖廠與酒廠位居於此，發展出各種工廠，屬於勞動力密集的產業區。

富興工廠保留老工廠建築構件，匯集有意思的小店，成為舊城區生活美學聚落。

沿著鐵道散步

格魯克表示，大眾常誤以為火車站附近就只有中區，當初推動以綠空鐵道為軸心的舊鐵道周邊再生，就是想打破這個既定印象，「我們對城市的認識不能那麼狹隘，應該是一個全面性的。」所以他對舊鐵道再生的想像，是連通前後站，涵蓋整個舊市區。在推動綠空鐵道的同時，格魯克也帶民眾走趟「沿著鐵道散步」小旅行。

從後火車站出發，探詢過去糖鐵中南線的遺跡。建造於日治時期的舊台中火車後站，最早是糖鐵中南線。中南意味著台中到南投，糖鐵不僅開進糖廠，也開到香蕉市場。因應香蕉的大量出口，私人貿易公司也應運而生，例如復興路上一棟俗稱「文青果」的建築，從其建築式樣的華麗，便可窺見當年榮景。再到其他如水河齒科、台中產婆講習所遺址、博愛檢驗所等，見證台中醫療發展的活歷史。

而藏身在巷弄裡的「富興工廠1962」，則是台灣最早的化妝品公司盛香堂的老工廠。過去後站工廠林立，這間老工廠生產的林森美髮霜、賓士髮蠟、櫻桃香皂都是許多台灣人的記憶。工廠雖然曾隨著生產線轉移而荒廢，如今則有設計團隊將之改造為文化共創空間。保留舊時工廠的建築構件，並有各式創意團隊進駐。花藝、餐廳、黑膠唱片、古著服飾等在此匯集，並不定期舉辦市集，讓廢棄工廠再生為舊城區的新生活美學聚落，還獲得德國紅點設計獎、日本Good Design Award及台灣金點設計獎肯定。

蘇睿弼受舊城區的生活魅力吸引，定居於此，以建築專長推動老屋再生。

散策舊城區的N種方式

遊客來到台中舊城區，大多會造訪宮原眼科，在興建於日治時期的歷史建築裡，品嚐冰淇淋或買份道地台灣伴手禮。這棟1927年由日本眼科博士宮原武熊建造的建築，原本一度面臨危樓拆建的命運，後來被日出集團買下修復。保留建築的歷史感，內部以木頭書櫃裝飾，挑高玻璃天花板所灑落的光線，營造既懷舊又典雅的氛圍，讓這棟建築成為舊城區的知名景點。

不過，舊城區的精彩不只宮原眼科，在東海大學建築學系助理教授蘇睿弼的眼中，舊城區就像個千面女郎，有萬千樣貌，可以用各種主題來遊逛，每次都有不同精彩。

2012年，蘇睿弼因研究計畫進駐舊城區，在閒置多年的銀行二樓空間打造「中區再生基地」，開始推動舊城區都市再生。他以工作坊的形式出版《大墩報》，帶著一批批的年輕人採集舊城區的故事，「每刊都是年輕人的集體創作。」蘇睿弼形容，舊城區裡到處都是寶，每期都能以不同主題來挖掘，青創、職人、建築、巷弄美食、書店與咖啡店等。蘇睿弼表示，這個城市的魅力就是，步行距離內的小街區裡，有老店、有小巧的選物店新舊並陳，很有生活的氛圍。

蘇睿弼過去旅居日本專研建築時，就特別關注空屋議題。他發現台中舊城區的空屋都很有自己的故事，屋主可能因為某些原因搬離，但老家就擱著閒置，沒有流動到買賣市場。他認為，空屋、老屋不是只能拆掉重建，透過空屋媒合，協助年輕人修繕閒置空間，讓更多人願意到舊城區生活。

像是現由好伴社計承租的，即是1930年代的白福順律師事務所，原是地方仕紳的白福順因為二二八事件的牽連，逃離台中。如今，我們仍能從建築上的淺褐色十三溝面磚，還有當年的招牌，讀到時代的痕跡。

而民族路與繼光街交叉口上的「ChangeX Beer 南園酒家」也是幾經流轉，身世豐富。最早開立於1915年，是日治時期的西洋料理名店「精養軒」。經常有台中仕紳光顧，林獻堂的日記中，就有不少關於精養軒的記載，像是為夫人楊水心在精養軒慶生。到了1936年則成了台灣拓殖株式會社台中出張所，屬於半官方機構。戰後這棟建築歷經公共食堂，到了1962年成了南園大酒家，曾是60、70年代台中的四大酒家之一，繁華一時。來到當代，則在2018年由精釀啤酒品牌承租，歷經三年整修，掀開被鐵皮包覆的屋頂，將迴廊和天井蓋回來，化為當代的餐飲展演空間，重現這棟百年建築的風華。

城市記憶，鈴蘭通散步納涼會

透過編撰刊物讓年輕人認識舊城區，活化空屋讓舊城散發魅力，要怎麼吸引更多人進到舊城遊逛？是蘇睿弼時時放在心上的問題。他向歷史取經，舉辦「鈴蘭通散步納涼會」活動。今日的中山路，日治時期被稱作「鈴蘭通」，是台中第一條現代化的街道。從老照片裡可以看到街上有百貨公司，道路兩旁還有鈴蘭花造型的路燈，十分新潮。

蘇睿弼表示，在日治時期，鈴蘭通的店家就會舉辦遊行、變裝等活動，振興因中部大地震而蕭條的街區。據說就連店家也會扮裝，只要民眾認出是哪間店的老闆就可以換得獎品，十分有趣。而這樣的活動戰後仍持續，花車遊行、選美、摸彩，店家和居民使出渾身解數，為地方凝聚人氣。

如此活絡街區經濟的概念與蘇睿弼不謀而合，於是他重新編輯城市記憶，在2019年舉辦了第一屆的鈴蘭通散步納涼會，邀請大家來變裝遊行，一同探索舊城巷弄裡的小徑風景。後來，蘇睿弼還接到一個80幾歲老太太的電話，詢問下次舉辦時間，說自己身為老台中人，雖然已經不住台中，但明年也要拿出塵封的浴衣，一起重溫台中人的城市記憶。

經過多年的修復，台中州廳再現往日風華，遊客可預約參觀，感受建築的宏偉壯麗。

建築的時光訊息

不只民間賣力挖掘舊城魅力，多年來，公部門也透過歷史建築的修復與活化，試圖完整這座城市的時代記憶。甫於2023年9月開放民眾預約導覽的台中州廳即是一例。

當今所見的台中州廳，是1912年動工興建，隔年完成第一期工程，歷經五個階段擴建至1934年，才有現今規模。如此壯觀的建築，則在2019年啟動修復工程，直到2022年才終於有機會重新在世人前亮相。

到訪州廳這天，氣候宜人，在秋日暖陽的照射下，紅磚白牆還有馬薩式斜屋頂，映襯在藍天白雲下，更顯氣派壯觀。恰巧遇上來自日本的團體旅客預約導覽，跟著聽了州廳建築的門道，像是州廳面朝東方，不同於華人慣習的坐南朝北，是想藉由陽光來殺菌，而地面墊高則是避免濕氣，用以減少兩國氣候不同所造成的不適。

行至二樓的某一廳室時，原本都是混凝土的地板突然變成了木地板，原來這間是當時為了接待裕仁皇太子（後來的昭和天皇）而準備的御休所。據說當年天氣好時，可從二樓走廊窗戶遠眺被稱為新高山的玉山呢！聽聞導覽老師如此介紹，日本旅客們全忍不住跑到窗戶邊眺望，試圖揣摩當年昭和天皇所看到的景象，甚是有趣。

除了台中州廳，台中市役所、刑務所官舍群等，也都陸續在修復下，重現往日風華。走逛舊城區，只要留心觀察，時代的痕跡無處不在，就像格魯克說的，剝開內裡，你會發現有趣的東西就藏在裡面。