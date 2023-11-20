盛情的馬拉松嘉年華 田中、二水路跑

【圖／文．台灣光華雜誌】

田中，台灣中部農業大縣彰化縣的小鎮，鎮民用對待貴客的盛情款待田中馬拉松跑者；沿路有熱情的加油聲、澎湃的補給，這場歡樂的路跑嘉年華，被跑友喻為「一生一定要體驗的馬拉松」。

與田中相鄰的彰化二水鄉，不忘八堡圳引濁水溪水潤澤田地、孕育豐饒物產的恩賜，邀二水跑水馬拉松跑者親灸這條「彰化母親之河」，是最有情的路跑。

田中馬，貴客般款待跑友

秋高氣爽的11月，正值第二期稻作收割的農忙時期，四萬名田中鎮民總動員，齊心迎接「台灣米倉田中馬拉松」跑友的到來。

這場全台最歡樂、最熱情、一生一定要參加一次的小鎮馬拉松，與台北、新北、高雄三大城市馬拉松，同登台灣四大熱門的馬拉松賽事。2012年首次開跑，在Covid-19疫情前創下僅三成報名者幸運中籤的熱門紀錄。

讓參賽者擠破頭也想參加的原因，是田中人將跑友「視為貴客」。

田中馬拉松以澎湃的補給品著稱，牛排業者也來「贊聲」。

是路跑，也是嘉年華

11月第二個周末清晨，1.6萬名田中馬跑者湧入市區，原本悠閒、寧靜的四萬人小鎮，頓時人聲鼎沸。

「林○如，跑起來」、「曾○晴，加油」，大聲公傳來宏亮的加油聲，還有婆婆媽媽拿出鍋碗瓢盆這些「吃飯傢伙」充當加油棒，縱使跑者已氣喘如牛，聽到熱情的吶喊也精神百倍！

為了迎接跑者來訪，田中中小學也變身「選手村」，開放校園讓跑者住宿或露營。最讓跑者津津樂道的是海派的補給品；在地果園出產的火龍果、蕃茄等水果呷免驚，米食類的炒米粉、壽司、滷肉飯吃到飽，也有補給站推出烤乳豬、啤酒、龍蝦，令跑者趨之若鶩。

夜市熱門的地瓜球也沒缺席，還有在地企業提供炸醬泡麵、襪子廠商贈襪，也有知名的牛排廠商提供牛排免費吃，宛如早場的台式夜市。補給站滿滿的誘惑，讓跑者打趣這是場「跑不快的馬拉松」。

曾參加田中全馬的YouTuber小科，帶著「吃吃吃吃吃」的心情路跑，他在影片中說道：「田中馬就是來歡樂的。」田中鄉親總動員，他還跑進以往不曾想過會去的地方，體驗到當地的文化，令人感動，他建議跑友一定要體驗田中小鎮的魅力！也有跑友稱喜愛田中馬的原因，是感受現場被鄉親簇擁、歡樂的氛圍。彰化二八水文史工作室召集人張錫池說，平時小鎮難得舉辦大型活動，居民當然以對待貴客的熱情來款待跑者。

完賽獎座是知名的田中窯陶坊出品的工藝品。（林旻萱攝）

擔任志工是榮耀

創意補給、鄉親熱情的加油，讓田中馬屢創造話題。促成這項賽事的推手，是田中馬創辦人、現任彰化縣馬拉松路跑協會理事長鄭宗政。

2011年鄭宗政關注在日本東京馬拉松賽事的盛況，他心想若故鄉也能有場馬拉松活動，不僅可以吸引觀光客，刺激經濟，還能帶動地方產業升級，一舉數得。「自己的家鄉自己推」，這個構想獲得時任田中鎮長鄭俊雄支持。

但小鎮資源不比都會區豐富，為了展現特色，鄭宗政以鄉村特有的人情味為訴求，並以元宵踩街、媽祖遶境等傳統宗教活動比喻，打動鎮民的心；22個里、22個社區發展協會動起來，投入加油團、啦啦隊、張羅補給品……現在，「田中馬拉松」成了田中鎮的代名詞，這項路跑並實施碳盤查，實踐永續減碳的「台灣way」。

「參與賽事、擔任田中馬的志工，是一種榮耀象徵。」田中馬拉松公關主委李彥勳說，許多里民搶當志工，田中馬志工人數多達八千人。

另一面，鄭宗政等人還推廣路跑，打造田中成為運動小鎮。他攜手中小學校舉辦畢業生路跑，推廣社大開設跑步班、攝影班、地方導覽班，民間團體開設跑步訓練營，「從清晨到午夜，隨時都有人在路跑，」他打趣說，鎮上醫生向他抱怨沒生意了。

跑在「台灣米倉」田中，完賽禮一定要有田中米。（林旻萱攝）

田中馬賽道風景

田中馬賽道除了有志工綻放的盛情容顏，還有好山好水值得欣賞。

早期田中的主要聚落多位在田中央而得名，日治時期有縱貫鐵路與糖鐵小火車交會，交通方便，農業基地沿著八卦山脈、八堡圳誕生，日治以來產出優質的黑白好米，而有「台灣米倉」之美譽，這要歸功於好土質、好氣候、好水源。

西元1719年施世榜等人籌款開鑿八堡一圳（時名施厝圳），是台灣最古老的水利工程，隨後地方士紳黃仕卿等人開鑿八堡二圳，兩水圳合稱八堡圳，往西北延伸，引濁水溪水灌溉18個鄉鎮，充沛的水源造就作物大豐收，使得彰化縣躍升為農業大縣，八堡圳更被視為「彰化的母親之河」。

彰化人對八堡圳有著深厚的情感，從路跑路線就看得出來。田中全馬跑進田中及社頭鄉，有三分之二路線沿著八堡圳廊道而行，「外地人可以看見母親之河潤澤的大地。」鄭宗政說。

實際走訪八堡圳廊道，眼前是綠油油的田園風光，耳聽潺潺水聲，還嗅得到天然的「土味」，跑在綠樹如蔭的八堡圳廊道倍覺涼爽。張錫池說，這是溪水激盪出負離子，加上八堡圳廊道兩側樹蔭遮蔽，跑起來體感舒適。土味是來自濁水溪水挾帶的泥沙味，讓人覺得「水親、土親」。

八堡圳支線鴻門圳旁的東興社區，入口處有座古亭畚地景，是早年農村自給自足儲存稻穀的糧倉，接地的圓弧外型融入生活智慧，張錫池說：「這是為了防老鼠往上爬偷吃米所設計。」進入社區的S型產業道路迂迴田間，別有風情。

高鐵彰化站2016年獲得美國Architizer主辦的A+建築獎車站類「觀眾票選獎」，是田中重要的地景。（林旻萱攝）

田中馬，玉山群峰收進眼底

田中馬路線還經過建築師姚仁喜設計的高鐵彰化站，2016年獲美國知名建築網站Architizer A+建築獎車站類「觀眾票選獎」，大廳結構柱結合彰化花卉意象，塑造優雅的氛圍。

室內牆邊種植的華盛頓椰子樹，植栽根系的土團來自濁水溪的黑土膏，土濕時排水良好，土乾時黏性強，移植樹木就易存活，「最特別的是，在彰化站大門向東看，能見度佳時可見整座玉山群峰，每座山頭都看得非常清楚，這是彰化站獨有之處。」張錫池說。

因應稻米生產需求，日治時期興建的「原台中州農會田中倉庫（現稱彰化縣農會田中倉庫）」，曾是肥料配銷所，區域內有鐵道可運送肥料，後改為穀倉，現為歷史建築，還保留碾米工廠，園區呈現濃濃的懷舊風情，彰化縣政府規劃做為藝文展演場所。

田中全馬還跑進相鄰的彰化縣社頭織襪園區，當天許多織襪廠商也加入補給站行列，贈送MIT襪子。社頭織襪園區廠商發展促進會理事長陳敬霖說：「跑者進園區會發現，原來台灣生產的襪子可以這麼專業、精緻漂亮。」

完賽獎座，是由田中知名的柴燒穴窯「田中窯」設計創作，融合大自然與質樸的鄉村情，別具鄉土意涵。

「賽道兩旁的人文底蘊很豐富。」田中馬，讓人看見有景、有情（啦啦隊）、有實力（產業）的小鎮生機。

二水馬，全台唯一跑進水圳

與田中相鄰的二水鄉，是八堡圳的水源頭，施世榜開鑿八堡圳時，起初引水不成，後來經「林先生」傳授製作「籠仔篙」導水法，才成功引入濁水溪水灌溉良田，居民在水圳頭旁興建林先生廟，緬懷開鑿水圳的先人。

現在彰化縣政府於每年11月秋收冬藏之時，遵循古禮，在「林先生廟」舉行「二水跑水節」水圳祭典，2016年增加「二水跑水馬拉松」，賽道納入水圳路段，讓跑者認識這項獨特的在地歷史文化。

二水跑水馬拉松最長為半程馬（21.1K），賽道主要沿著八堡圳前行，至引水公園、濁水溪水防道路，再轉進當地民眾暱稱種植桃樹、果樹的「桃花園」，在無人車干擾的果樹林間，偶有果農招待鮮切水果的驚喜。

鑽出果園，經過八堡圳紫薇橋後左轉，可選擇涉水跑進450公尺的八堡圳水道，此時主辦單位會提供跑者運動拖鞋及毛巾替換。跑出賽道再循著水圳廊道跑向縣定古蹟二水車站，最後跑到終點。

鄭宗政說，雖僅跑450公尺水圳道，但溪水相當冰涼，在水裡奔跑會「凍腳」。

二水馬拉松，收錄四大山脈山景

二水是以八卦山（台地）與濁水溪為主軸的山水景緻，有鐵路縱貫線與集集線交會，依山傍水的自然清新景致相當宜人。能見度佳時，還可以收錄雪山、玉山、阿里山山脈及中央山脈等四大山脈壯麗山景。

每年11月第一個周日，二水跑水節登場時，濁水溪河床與沿岸的甜根子草盛開，彰化平原滿是金黃色的稻穗，平時到二水可以騎鐵馬，順著二水單車道悠閒地欣賞田園風光，或到源泉社區拜訪林先生廟，或體驗籠仔篙DIY、在黑泥田拔河等，或造訪員集路上僅存、有兩百年歷史的「董坐石硯藝術館」，欣賞螺溪石硯雕工藝。

「走過千山萬水找石材，非常不容易。」硯雕大師董坐說，硯雕需靠石材、靈巧的雙手及經驗才能成就，鎮館之寶「百龍硯」重達四百餘公斤，是他費時23個月雕製而成，歡迎參觀。

1723年清領時期建縣彰化，彰化走過300年歷史，雖是台灣面積最小的縣，卻是台灣直轄市以外，唯一超過百萬人口的大縣，農業依然蓬勃發展，工商產業也逐步開展。你可以跑進馬拉松賽道，用雙腳連結在地，譜一段屬於你與小鎮的故事。