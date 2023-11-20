福爾摩沙古道越野賽 重回祖靈懷抱的極限之路

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣介於海拔1,500公尺至3,000公尺的中級山，以充滿神秘和未知等特色知名，雖然高度不高，卻被認為是台灣最難攀登的一塊領域。

這些充滿野性的山群，在福爾摩沙古道越野賽（Formosa Trail）創辦人羅培德（Petr Novotny）眼中，卻是一塊寶地，經過多年的探勘、比對舊地圖，更讓他發現一條被歲月遺忘的原住民古道。

根據國際越野跑協會（ITRA）規定，越野馬拉松賽道最多只能有30%人工路段，剩下70%皆須為自然路徑，相較一般馬拉松賽事多在平穩路面上跑動，越野馬拉松多數時間需在多變地形上前進，過程中每一步落腳都考驗著跑者對於眼前環境的評估。

登上蜈蚣崙主峰，還有綿延的山稜等著選手們。

直闖野性山林，挑戰自我

跟著Petr和他的妻子羅勃依婉（Eva Lobo）踏上舉辦於埔里的福爾摩沙古道越野賽路徑，只見進入山林賽道的入口處雜草叢生，需撥開綠色枝葉才能看到僅允許一人踩上的黃土範圍，坡度更是讓人必須手腳並用才能勉強攀上，為了前進，此時眼前的每一顆石頭、樹枝，甚至是雜草，都可以是你選擇攀附的輔具，因此主辦單位也在參賽前建議跑者參賽時準備一副手套，以備不時之需。

在這一小段坡度極陡的路段後，接著的是更難行走的小徑，此時不自覺身體會貼著山壁，因為在你身體的另一側便是懸空處，這時只得放慢腳步，感受山路的起伏，並琢磨踩踏的每一步，偶爾還需藉著身旁的自然植被出力，才能繼續往上爬。

參加福爾摩沙古道越野賽10公里組的選手，在經過數公里的平面道路後，進入山林的第一道關卡，便是這段直攻蜈蚣崙主峰的爬坡路段，雖然高度爬升僅200公尺，仍讓許多選手直喊吃不消。

除了蜈蚣崙，10公里和18公里組另外還會經過埔里知名景點——虎頭山飛行傘基地，許多選手會在這裡停下腳步，一覽埔里風光，或是拍上幾張照片，為這場賽事留下紀錄。

至於對40、75和104公里組的選手來說，蜈蚣崙的陡上路段只是前菜，重點是進入埔里深山後的技術段落，路線一路延伸至霧社、武界，中級山的山徑讓選手在享受該地美麗風景的同時，也必須隨時注意腳下的地形變化。

另外，值得一提的是，在40、75和104公里組路線共同必經的一處檢查哨「橘子屋」，裡面住著一位已高齡84歲的原住民阿嬤，她除了提供房舍作為比賽補給點使用，還是當地少數仍記得武界前往埔里古道路徑的活歷史。

勇闖山林的越野馬拉松，是為半自助式比賽，多數路段皆在車輛難以前進的深山裡，因此想參加40公里以上賽道的選手，被要求需具有參與過ITRA相關賽事經驗，或是足夠的參賽資歷；若是沒有取得任何越野馬拉松相關積分的跑者，則會建議謹慎衡量自身各項條件後，提升訓練強度、備有必要裝備，從短程賽道開始小試身手。

會有這些規定，主因便是相較於平地跑動的馬拉松賽事，越野馬拉松難度和危險度提升許多，一時的不慎，任何意外狀況都可能發生，屆時救援難度也相當高。不僅跑者在比賽過程中需投入更多心力，對主辦單位來說，更是必須謹慎規劃所有細節的一場賽事。

校長兼撞鐘的Petr，連商品行銷也不假他人之手，在採訪中間利用時間拍起了宣傳照。

細節控，規劃謹慎小心

七年前，Petr和Eva共同創辦「Beast Runners 跑山獸」，這個名字隨著Petr於2014年以3小時53分成績打破嘉明湖步道越野賽最快紀錄時，在跑者、登山圈廣為人知，而疫情期間一椿椿搜救迷路山友的助人事蹟，則讓他躍升台灣家喻戶曉的人物，但其實，舉辦一年一度的越野賽才是他的本業。

2012年因緣際會來到台灣的他，不僅愛上台灣的山林，更與妻子相識、相戀，共組家庭，而這樣的緣分，也成為他在台灣開設工作室、舉辦越野賽的契機。2018年前，跑山獸每年在雙北地區有三至五場賽事，埔里則為一場。

從一開始選手規模僅幾百人，到現在有1,000至1,500人、來自40多國的國際選手參賽，這樣的大型賽事，工作核心團隊只有他和妻子兩人，每年與來自全國的120多位志工合作，讓這個大型活動能夠順利進行。

Eva說，Petr一直「校長兼撞鐘」的原因，或許是和他母親謹慎小心及父親習慣親力親為的個性有關。

採訪這一天，扛著除草機，邊解說賽道特色，Petr邊細心地清除生長一年、高度快和人一樣高的植被。

看來簡單的一件事，Petr卻絲毫不馬虎，從手機拿出一張地圖，上面五顏六色的軌跡，詳細記載著他於何月何日上山、花費多久時間，以及植被生長狀況。他說，每年維護賽道時，他都會拿出這份紀錄來確認狀況是否有異常。

做什麼都愛做計畫的他，不論是協助搜救，還是規劃比賽，都會在電腦做完全盤研究後，擬定一份詳細的計畫。Eva在一旁還爆料，Petr連隔壁鄰居的生日都會用表格記下來。

這樣一位「細節控」，對比賽各項細節追求完美，對綁布條這樣一件小事也有他自己的一套標準。

關於布條的必要性，外界仍有許多討論，但為了參賽者安全，Petr認為這些布條仍有其重要性，也必須注意維護山林環境，所以他在清除雜草後，都會親自在賽道路徑綁上印有「Beast Runners 跑山獸」logo的布條，且綁帶方式並非廣撒式，而是評估各個路線選手特性、思考模式後，綁在能引導選手至正確路徑的位置。

小至水果切法、補給水擺放位置和補給食物的品項，大至各站點關門時間、避免各組選手衝撞的出發時間等，細緻規劃的福爾摩沙古道越野賽，讓許多選手都對比賽回饋極高評價，好口碑不脛而走。擔任比賽志工的嚴啟翁，本身是位馬拉松跑者，過去因越野點數不足遭Petr拒絕接受報名，但也因此感受到主辦的謹慎，轉而加入賽事志工的行列，之後更在參與的過程中，深刻了解他們對比賽中各項細節的嚴謹和用心，並認同這樣的理念，最後成為好友。

對外形象鐵漢的Petr，將所有的柔情都留給了太太Eva。

帶妻子回家鄉，擁抱山林

嚴謹賽事的背後，其實還有一段溫柔的故事。

福爾摩沙古道越野賽路徑的雛形，其實是源自Petr探勘自家後院的路線。靠著比對今昔地圖，他意外將賽德克族、泰雅族和布農族在過去可能曾使用的山中古道串連起來。

這讓身為泰雅族和賽德克族混血的Eva又驚又喜，那一天更決定和丈夫一同踏上這條路徑，走的過程中她似乎也感應到了什麼，「那天我是哭著下山的。」她這麼說。

原生家庭的創傷，讓過去的她始終在尋找自己生命的意義，直至她33歲那年的生日，她遇到了如今的丈夫，因此讓Eva笑說：「Petr是我的生日禮物。」

這份禮物讓她找回血液裡的原住民基因，使原先不愛運動的她，重新回到山林的懷抱，也回到埔里的家，以及心裡的那個家。

在福爾摩沙古道越野賽官網，可見Petr將賽事與埔里當地原住民文化做連結，不僅透露這個賽道背後的故事，更對外展現出台灣最獨特的原住民文化。

例如，賽事將原住民文化中的「祖靈之眼」作為賽事標誌，該圖騰象徵著祖靈的守護和告誡，提醒著每位參賽者，在享受大自然美妙環境的同時，也務必注意自身行為是否尊重山林。

祖靈守護下的福爾摩沙古道越野賽，從2016年開始，在每年的11月底於埔里舉辦，雖曾受新冠疫情影響，而在2021年停辦一年，不過於去年重新復辦後，2023年來到第七屆，Petr透露，不僅出發點、營地更換至相對適宜的地點，更增加許多額外的措施，希望能讓參與人數擴增的比賽運行更加流暢和安全。

賽事除了有國際越野跑協會的認證，2020年、2023年和2024年更被美國歷史最悠久越野賽事——美國西部100英里耐力賽選為認證賽事之一，關於選入認證賽事的原因，主辦單位回覆，除了賽道難度、品質，關鍵點就在於參賽的選手人數，足見福爾摩沙古道越野賽事的規模已達國際認可。

但Petr沒有因此自滿，甚至持續嘗試優化更多細節，希望可以讓比賽更完美，而終極目標是，未來比賽能繼續傳承下去，讓這段賽道背後的故事，以及台灣中級山的美，被世界持續看見。