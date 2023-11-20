勇闖南橫．東征太魯閣 峽谷馬拉松

【圖／文．台灣光華雜誌】

「如果你想跑步，可以跑個一英里；如果你想體驗不一樣的人生，就去跑場馬拉松。」套句1952年赫爾辛基奧運馬拉松冠軍Emil Zatopek的話，如果你想又跑馬拉松，又要欣賞鬼斧神工、渾然天成的美景，就去跑峽谷馬拉松。這說明為何「太魯閣峽谷馬拉松」常被跑者列為此生必跑馬拉松之一；南橫霧鹿超級馬拉松則是100公里馬拉松必要朝聖的口袋名單。

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

清晨6點40分，站在花蓮太魯閣峽口、跨越立霧溪的錦文橋上，遠眺太平洋，準備起跑。鳴槍響起，跑進太魯閣國家公園，沿路是由立霧溪長年沖刷侵蝕，造就全世界最大的大理岩峽谷，雄渾磅礴，可以稱上是全世界最美麗的馬拉松賽道之一。

參加是勇者，完成是英雄

一年只有舉辦雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松（以下簡稱「太馬」）的這一天，太魯閣國家公園裡沒有車子，可以盡情徜徉、隨心所欲地奔跑在峽谷中。

2000年開始舉辦第一屆太馬，每年平均吸引近四萬人報名，錄取12,000人，平均中籤率只有三至四成，跑者中每年平均有800位來自40個國家，可見其熱門與受歡迎的程度。

太馬經典之處在於美麗的峽谷風光，沿途重要的打卡點──如國畫般的長春祠、峭拔險峻的燕子口（全馬路線），讓跑者也不禁停下來打卡拍照，享受陽光的同時，跑進峽谷隧道中，既蔭涼又有芬多精。近年來更吸引越南、新加坡等國的企業，以團報方式進行員工旅遊。五公里的迷你馬拉松，適合大手牽小手，全家老小一起來。

目前只有連續參加太馬十年者可以免抽籤，不過，2018年，承辦的花蓮縣馬拉松路跑協會（以下稱「花蓮縣路跑協會」）接到一封信，執行長張志強說，這封手寫的信來自一位70歲的跑者，報名跑42公里的全馬，因為沒有抽中籤，希望主辦單位「法外開恩」直接錄取他。

人生還能再跑幾次呢？主辦單位不只為他開放，而是從此以後，65歲以上的跑者均開放免抽籤，正呼應「人生70才開始」這句話。

安全第一，配速也減塑

在太魯閣國家公園公路上，「注意落石」的四個大字直接明顯地寫在路中央。「安全」是主辦單位最大壓力與考量，為了確保選手與工作人員約一萬五千人的安全，人稱「強哥」的執行長張志強透露，一切平安的秘訣就是「要拜拜」。

每年虔心地拜託媽祖不要下雨、祈求土地公不要有落石。他舉例，二年前的賽事，前兩天下了一場大雨，前一天還飄著雨，因此他在可疑的落石區，拉上鐵絲網，設了13頂帳棚，並請工作人員勸導跑者快步通過勿停留。他前往請示媽祖，擲筊之後，媽祖給予肯定的聖筊。很神奇，當天下午一點30分活動結束後，疑似落石區的落石才掉下來，「那張落石的照片，我到現在都還留著。因為媽祖知道這是大眾的安全，有保佑，足感心。」張志強說。

太馬在淡季把遊客帶進花蓮，賽事結合觀光，每年至少創造一至二億元的經濟收益，九年前雲朗觀光集團開始冠名贊助，更朝向綠色馬拉松的目標一步一步前進。

雲朗觀光集團總經理盛治仁說起贊助的緣由，是因為大老板希望旗下企業除了獲利，也要「做值得的事」，才能成為一個被社會需要的企業。因而雲朗觀光集團不只出錢，還共同參與了視覺設計、數位行銷與活動策畫，希望馬拉松辦得更熱鬧、更具社會意義，「永續是一場馬拉松」就是多年一以貫之的主題。

「就經濟效益來說，不用冠名，花蓮翰品酒店當天也一定會客滿，但是所有的同事一起投入太馬，例如從凌晨開始蒸一萬個桂冠包子發給跑者等事，這種參與感、榮譽感，就是很值得做的事。」盛治仁提到在贊助馬拉松之際，同時實現利他價值，對公司與員工來說，反而得到很大的成就感。

太馬三年前不再供給保特瓶裝水，而是發給選手環保水杯，雖然主辦單位為此增加70萬元的成本，卻得以減少許多保特瓶垃圾。張志強說，今（2023）年選手的路跑衣，是由七萬個保特瓶所製成。明年計劃進行碳足跡盤查，讓太馬真的成為綠色馬拉松的代名詞。

天龍飯店補給站可以見到台灣藍鵲的身影。

南橫霧鹿峽谷超級馬拉松

每年3月，凌晨5點天未亮，南橫霧鹿峽谷超級馬拉松（以下簡稱「南橫馬拉松」）在百年歷史的關山天后宮前鳴槍出發，直到晚上八點閉賽之前，跑在南橫賽道上，沿路壯闊瑰麗的峽谷風景，不得不說一生至少要來跑一次。

賽道先從關山小鎮的田園風光開始，三月春耕的稻作秧苗已綠油油，但仍有台北跑者把稻子看成韭菜，誤以為是關山名產。接著一路緩坡，正好給跑者熱身，沿路中央山脈、海岸山脈盡收眼底，同時感受高山的陽光、低溫微雨等不同氣候，有時台灣獼猴亦大搖大擺在路旁晃來晃去。50公里處天龍飯店補給站，選手必吃四川飯店的滷肉飯，邊吃還可以邊欣賞整群棲息在樹上的台灣藍鵲。

最艱難的路段在下午，從利稻到摩天，一路「之」字形爬升的陡坡，此時可能是伸手不見五指的「一片白牆」，正好從小跑改成快走，享受這宛如仙境的氤氳霧氣，在海拔1,700公尺的栗園折返。跑到終點時，每位選手還會得到一包由梓園皇帝米贊助的關山米。

南橫馬拉松，沿路可見壯闊瑰麗的峽谷風景。

每一段都是經典風景

「天氣好的時候，南橫賽道遠眺的，隨便一座都是百岳──關山、塔關山、鷹仔嘴山的稜線。」創辦人之一、曾是台灣極限鐵人協會第一屆理事長的傅祺育指出，南橫馬拉松標榜所謂的「大山大水，歡迎大人物」，正是指渾然天成的峽谷地形、水流淙淙的新武呂溪，以及奔馳在南橫賽道上的馬拉松勇士。2024年將邁入第13屆，傅祺育更是自我期許：「辦三至五年稱為活動；舉辦到第30～50年稱為慶典；到300年則是文化了。」

說到舉辦的緣由，「其實是因為愛玩、喜歡運動。」身為客家人，卻有著布農族口音的傅祺育說：「超馬是一項互相鼓勵的友愛運動，多跑步，健保卡都用不到。」

他與創辦人吳宏達因為愛跑步，先辦了226公里鐵人賽，2011年開始舉辦第一屆南橫馬拉松經典賽，卻遇到莫拉克颱風，再加上沒有經驗，辦在五月的梅雨季，道路坍方，只好在賽道50公里處的天龍飯店前折返，再從關山跑到海端以增加里程數。

第二屆根據一位來自工務局的跑者建議，將賽程改至氣候穩定的三月，就可以排除賽程最大的變數──風災。十年來，因為南橫公路截彎取直，連公路上的樁號里程數都改了三次，因此南橫馬拉松每年的出發點、路線都不斷地在調整，「我們最大的優勢就是很會應變。不論活動遇到什麼困難、風雨，堅持辦下去就對了。」老神在在的傅祺育說。

第十屆南橫馬拉松報名人數達到歷年高峰3,000人，卻遇到疫情，雖延後一年舉辦，卻也創下跑者最多人的一次。南橫馬拉松不乏許多名人身影，立委趙天麟第三次參加時全程直播完賽；原委會副主委谷縱．喀勒芳安也是100公里的跑者；馬拉松名人吳萬定亦選擇南橫馬拉松作為他人生第100場的最佳紀念。

高手在民間

同是南橫馬拉松創辦人的吳宏達，除了是關山鎮的牙醫師，他還是台灣第一位完成UTMB環勃朗峰的第一人，有著高舉中華民國國旗跑到終點的光榮時刻。

「其實我是42歲才開始跑馬拉松，」吳宏達說，雖然大學即開始登山，為了鐵人賽開始跑步，起步很困難，連跑一公里都覺得很累、很喘。頭一次參加完三鐵賽，連遊覽車都站不上去。他利用每天早中晚看診的間隔，中午跑十公里，晚上再練十公里，發現100公里馬拉松不再是挑戰。

「跑步像吸毒一樣，會上癮。」吳宏達語出驚人地說，他2004年參加完14天環台1,100公里的馬拉松後，接著又遠征蒙古超馬、全球最艱難的義大利六天六夜的TDG巨人之旅，「巨人之旅真的是淨化之旅，因為每天幾乎只睡一小時，跑到海拔2,500公尺時，巨石出現梵文的幻影，終點前出現許多老人與小孩，原來全是樹影。」吳宏達一派正經的表情裡，說的是跑馬拉松最痛苦但也最享受的過程。

這些看似極端的歷程，吳宏達認為這是探索極限的最佳途徑。他甚至帶88歲的母親去登玉山，母親90歲跑台北馬拉松還上了新聞。

吳宏達遠征各國超馬後回到家鄉辦馬拉松。「跑在自己家鄉的土地上，小而美而溫暖，」他說：「沒有一個國家有那麼多的山，一年四季都是綠的。用雙腳丈量這條路，連河谷的石頭都清晰可見，轉一個彎就是不同風景，跑出隧道時，豁然開朗，縱使跑很多次，都還是會感動。」

南橫馬拉松從關山鎮的田園風光開始。

馬拉松跑出跨國友誼

傅祺育強調：「100公里馬拉松騙不了人，尤其是每周至少要維持100公里的訓練量。」他有一連串路跑金句：「只有累積，沒有奇蹟。」「狀況好，都是風景；狀況不好，連路都不平。」「放棄比堅持更要有智慧。」可見平日有準備、賽前做功課的重要。

南橫超馬連續五年100公里第一名的紀錄保持者梁文榮，被稱為路上的修行者。傅祺育稱他是「心理素質十分好的人。」為了參加一年一度的南橫馬拉松，平日飲食、生活作息與訓練都十分自律、規律。

但第六屆以後，第一名開始易主，原因在於2016年的一封電子郵件。「日本京丹後超級馬拉松」邀請南橫馬拉松與之結盟。傅祺育笑著說，一開始難免懷疑是詐騙，等他們親自飛到日本，確定雙方透過「邀請制」結盟。已有百年跑馬拉松歷史的日本，有基礎又有實力的選手一到南橫，即雙雙拿下當年的男女冠軍。目前結盟制改為各自付旅費的派遣制，每一年雙方互訪沒有間斷，馬拉松跑出跨國的友誼。

2014年傅祺育參加帛琉馬拉松時，遇到一位在美國大使館工作的跑者，由於曾來過台灣嘉明湖，兩人聊開後，對方還招待傅祺育到他家作客，馬拉松可以結識同好，他希望南橫馬拉松不只為家鄉帶來熱鬧的一天，也能吸引全世界喜歡超馬的跑者，來到運動天堂的台東。

因此，想要體驗不一樣的人生，就來跑馬拉松；跑峽谷馬拉松，沿路都是好風景。