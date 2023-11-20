路跑台灣 帶回馬拉松裡的風景與喝采

【圖／文．台灣光華雜誌】

一條跑馬線，實現夢想，覽盡城鄉風光，還能吃喝玩樂。我們邀請你來台灣自在地奔跑，帶回都會風情、壯麗山河、鄉野景緻與美好的人情記憶。

旭日初升，山、海、城鎮的道路擠滿跑友，向著終點拱門而去，應援團、啦啦隊在兩旁加油喝采；路跑馬拉松不僅是一場賽事，更是一場連結城市的精彩旅程。

在台灣，每年大約有500場大大小小的路跑馬拉松，跑在城市、小鎮或山林，只要想跑，不論距離長短，不論晨昏與季節，都可以找到喜愛的路跑形式與主題。

台灣每年逾500場路跑

台灣人何時開始熱衷路跑？中華民國路跑協會秘書長陳華恒回憶，1990年代田徑女傑紀政有感於紐約、柏林等國際大城有馬拉松活動，可培養市民運動風氣並帶動城市觀光，她認為台灣也應朝此方向前進，於是鼓勵志同道合之士成立中華民國路跑協會，推動路跑運動。

陳華恒說，中華民國路跑協會於1993年成立，屬於全國性的專業組織，並積極打造台北馬拉松國際化，2002年行政院體育委員會（現為教育部體育署）推出「運動人口倍增計畫」，提倡國民運動，成本最少、參與人數最多的跑路活動自此盛行。他說，首場台北馬拉松雖僅4,000人參加，2004年至2006年間創下單場13萬人起跑的紀錄，考量都會區道路負荷，才取消休閒組，回歸專業賽制。

台灣，路跑旅遊的選擇

路跑馬拉松賽道往往串連當地菁華景點，是近年全球盛行的旅遊方式，跑友更以集滿世界六大城市馬拉松完賽獎牌為夢想。路跑時挑戰自我、結識新朋友，還可吃吃喝喝，更有「應援團」滿滿的愛，在台灣路跑，這四重感受一次滿足。日本知名插畫家高木直子，在《一個人出國到處跑：高木直子的海外歡樂馬拉松》就道出參加台北馬拉松的感受：「台灣加油團好可愛！」

台灣位於太平洋西岸東亞島弧間，因地層板塊運動而擁有高山、丘陵、平原、盆地、島嶼、縱谷與海岸等地形，加上屬於亞熱帶氣候，四季分明，因此擁有豐富的景觀與生態資源，值得一遊。

綜觀台灣路跑馬拉松活動多集中在每年9月到隔年3月，實際上，不分寒暑，每月皆有，舉辦路跑的經驗還輸出至帛琉、梵諦岡，協助當地舉辦國際賽事。陳華恒概估，疫情前每年多達500、600場，2023年疫情解封也有逾400場，從路跑、馬拉松、超級馬拉松、越野馬拉松到鐵人三項，或晨跑、夜跑、跨夜接力，定時24小時、48小時，隨時皆可跑。

路跑主題更是多元活潑，除了城市馬、小鎮馬，也有以溫泉、花卉農特產品為賣點，或跑在高山「缺氧」的合歡山，或參加號稱「最香的賽事」女性專場、以美食、歡樂為號召的樂跑。

台灣由島嶼組成，也有跳島路跑，跑遍金門、澎湖、馬祖、小琉球、綠島、大鵬灣、蘭嶼。台灣擁有豐富的地熱資源，你可以參加泡湯勝地礁溪、四重溪路跑，想感受原住民部落的歡樂與熱情，有長濱雙浪金剛馬拉松、泰安原鄉秘境森林馬拉松，或南投信義葡萄馬拉松。

你也可以參加台北101垂直馬拉松（或稱台北101登高賽），挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺，溫差相差3度的激烈賽事，或參加太魯閣峽谷馬拉松，感受夾道的世界級峽谷美景。

你還可以回歸自然山徑參加越野跑，棲蘭林道越野跑經台灣難得開放的宜蘭森林秘境，親見棲蘭山中檜木林的世界級美景；鎮西堡100K則是跑進尖石鄉部落、鎮西堡神木群；跑在海拔800公尺至1,600公尺的陡升、陡降山路，是一種考驗身心靈的賽事。

馬拉松賽道認證與台式加油

陳華恒說，近年台灣路跑活動愈來愈精緻，多項路跑已具國際標準，成績符合國際型賽事報名資格，例如萬金石馬拉松是世界田徑總會（WA）認證的金標賽事，台北馬拉松是WA認證的菁英標。

賽道經國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）認證者有渣打台北公益馬拉松、台北國道馬拉松、台新女子馬拉松、高雄富邦馬拉松、日月潭環湖馬拉松、曾文水庫馬拉松、長榮航空觀光馬拉松等。

另一個非來台灣跑步的理由是，目前台灣的馬拉松報名費用，相較於國際六大城市馬相對低廉，以2023年為例，波士頓馬235美元，柏林馬205歐元（約216美元），萬金石馬僅1,500元新台幣（約50美元），台北馬2,000元（約60美元）。

跑者熱衷收藏的路跑完賽獎牌，台灣賽事也講究設計，2019年台北馬拉松完賽獎牌，可依個人成績調整時分秒，頗具巧思。關門收容車、賽後毛巾免費提供，路跑補給品、完賽禮、完賽餐食具有地方特色，跑友可以帶回滿滿的台式回憶。

路跑動輒萬人參與，台灣路跑活動重視環境永續，報名、完賽證明採電子化，台北馬、萬金石馬、台灣米倉田中馬皆獲國際組織碳足跡盤查，回收的保特瓶製成跑衣，台北馬提供無塑紙杯並鼓勵選手自帶環保杯，花蓮太魯閣馬拉松不提供一次性水杯，田中馬使用可分解回收的環保紙杯，讓最環保的路跑也兼顧友善環境。

路跑旅遊，你是否心動了呢？現在讓《光華》帶你路跑台灣，帶回馬拉松獎牌與精彩回憶。

全台唯一金標賽事，萬金石「山海馬」

新北市府舉辦的萬金石馬拉松於2003年首辦， 2023年取得WA金標賽事。目前定期每年三月的第三個周日舉行，競賽分為全馬及挑戰馬10K，參賽名額1.1萬人，報名中籤率從三成到五成不等。

賽道結合北海岸觀光資源，跨越新北市萬里、金山、石門，以人文、地質地形、海岸景緻著稱。「全馬在34K有大魔王，很多跑者在這裡爆掉、抽筋。」新北市體育處科長謝秀瑜提醒的「大魔王」是金山區的磺清大橋，高低起伏的波浪橋面是特色，卻是全馬跑者的「地獄點」，但跑者總能靠意志力撐下去。10K路線行經萬里野柳地質公園，地標女王頭是萬金石馬的LOGO，也是國際觀光景點。

完賽歡樂吧備有石門在地知名美食——肉粽，賽後可遊萬里大啖海鮮，到金山泡溫泉、逛老街、造訪朱銘美術館，或到石門老梅里欣賞全台唯一的石槽特殊景觀。

謝秀瑜說，沿途的醫療、補給、安全、交管皆符合國際標準，「我們（萬金石馬）以最高規格服務跑者，讓他們有賓至如歸的感覺。」

台北馬拉松，看盡歷史與現代交融

台北馬拉松1986年開跑，是台灣歷史最悠久的「城市」馬拉松，2021年取得WA菁英標籤認證，競賽項目分為全馬、半馬，總計2.8萬人，報名中籤率約5成。

賽道環繞台北都會區，台北市政府體育局股長黃泓嘉說，市區街道平時車水馬龍，競賽期間淨空、汽機車及公車改道，交管是最大的考驗，對跑者卻是難得的體驗。

台北馬賽道經北市最美的林蔭大道仁愛路、中山北路，沿途有總統府、四大古城門、中正紀念堂，南港經貿園區等24個主要地標，全馬終點設在世大運主場館台北田徑場。黃泓嘉說，跑友衝過終點線時，會覺得自己也能跑進田徑場，很感動、很有成就感，還有多國旅行社開團來台北路跑兼旅遊。

跑一回台北馬，如同遊一趟台北城，值得！

高雄富邦馬拉松，盡收港都風情

高雄富邦馬拉松由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助，2010年首辦，是南台灣最受矚目的馬拉松。競賽項目分為全馬、半馬及休閒組3.5K，共兩萬名額；高市府體育局說，全馬有二分之一路線跑在高雄最鮮明的城市意象──愛河綠廊道，最大亮點是跑進平時門禁森嚴的海軍左營基地。

沿途景點包括高雄美術館廣場、高雄鐵路綠園道、高雄流行音樂中心（高流）、中央公園，全馬返回國際建築大師伊東豊雄設計的國家體育場（世運主場館）。

賽後可暢遊港都，在西子灣賞夕陽，到旗津享用海產，或到駁二藝術特區、夢時代逛街與購物，或到衛武營、高流、高美館欣賞藝文展演，遊高雄最具傳統宗教色彩的蓮池潭風景區，夜晚逛在地人常去的瑞豐夜市，感受港都的繽紛。

金門馬拉松，感受戰地風情

金門嶼鄰近中國廈門，退潮時最近距離僅1,800公尺，過去是重要的戰略據點。2008年首辦金門馬拉松，戰地風情及金門高粱紀念酒最令跑者醉心，2022年賽道加入新啟用的金門跨海大橋，使得金門馬更搶手。

金門馬拉松首屆就通過AIMS賽道認證，競賽分為全馬、半馬，路跑組10.3K及休閒組4K，總名額8,800人，報名系統一上線就讓跑友搶破頭。

金門縣副縣長李文良說，金馬賽道保有自然景觀、戰地特色及歷史氣息，路跑期間有輕型戰術車做為賽道前導車，中型戰術車做為關門收容車，還有金防部兩棲蛙人列隊競跑，跑友必對金門馬印象深刻。

賽後可選購金門高粱酒、貢糖等特產，或巡禮金門，欣賞閩式古厝或是巴洛克式洋樓、軍事堡壘、歷史文物與戰役遺跡，或騎單車追風，規劃專屬的金門慢旅行。

曾文水庫馬拉松，歷史最悠久

台南市政府舉辦的曾文水庫馬拉松，是全台歷史最悠久、邁入第40屆的專業級馬拉松。曾文水庫是台灣蓄水量第一大的水庫，匯集山景、湖景，落差達200公尺，沿途的曾文之眼、觀景台及水庫壩頂，都是欣賞湖光山色的好景點。賽後可搭乘遊艇遊湖賞鷹，或騎單車環湖，很是快意。

古諺有云：「讀萬卷書不如行萬里路」。跑步，感受世界就在腳下。這回我們邀請你，用路跑體驗寶島風光，在馬拉松的路上，盡情享受給你的歡呼與喝采。