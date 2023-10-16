【圖／文．台灣光華雜誌】

全球只有日本、台灣外海盛產，雖然體長不足五公分，2021年為台灣東港、龜山島等地的漁民帶來超過四億元的產值，牠一點都不「瞎」，牠是台灣的寶貝海產──櫻花蝦。

過了6至10月禁漁期的休養生息，11月屏東縣東港108艘櫻花蝦拖網船開始忙碌起來。平常吃櫻花蝦炒高麗菜、櫻花蝦炒飯都是用乾燥後的櫻花蝦，來到東港鹽埔漁港的櫻花蝦拍賣場，可以看到漁民當天的「現流仔」蝦，下午拍賣競標後，一輛輛冷凍車將櫻花蝦載到加工廠加工。

櫻花蝦油飯是台灣筵席上常見的料理。

搶戲的配角

《光華》採訪團隊來到位於屏東縣南州鄉的佳辰實業，因應捕撈季開工，生產線也要加班趕工，為了是與時間賽跑，留住「鮮度」。

原本加工蒲燒鰻魚外銷日本的佳辰實業，2009年受日本客人之託，開始做「生食級」的櫻花蝦加工。

「生食級的櫻花蝦最重要的是管控鮮度。」九成以上櫻花蝦產品均外銷日本的佳辰實業總經理楊雲裕解釋，最重要的是在拍賣時挑出雜蝦比例少、鮮度夠的櫻花蝦。進廠後，先進行「人工選蝦」，每三人一組，一人一關，眼尖手快地挑出「魚目混蝦」的小雜魚或雜蝦，連過三關後，接著用與海水鹽度相同的鹽水清洗三次，再進行急速凍結，即是「生食級」櫻花蝦，可以直接沾醬油或哇沙米吃。

佳辰實業經理葉瓊瑜說，「生食級」櫻花蝦吃得到甘甜的蝦肉，就像其他新鮮的蝦子一樣，可以做成軍艦壽司。

加鹽水蒸煮過的即是熟食級的櫻花蝦，外銷日本到餐廳與超市的通路，餐廳做成櫻花蝦蔬菜餅、玉子燒、丼飯，或是放入烏龍麵、壽喜燒中，每年三月開始的日本櫻花季，櫻花蝦料理成為菜單上最應景的美食。透過超市通路，熟食級的櫻花蝦解凍即可以吃，常被拿來當作下酒菜。

台灣大多使用乾燥櫻花蝦入菜，四公斤的櫻花蝦經乾燥處理後，只剩一公斤，卻可以帶出更濃郁的香氣，抓一大把來炒飯，或是拿來蒸蛋、炒蛋，做成蘿蔔糕、宴席上的櫻花蝦油飯、西餐廳的櫻花蝦義大利麵、或是小點心杏仁櫻花蝦、櫻花蝦剉冰等，料理百變，不離其「蝦」。

這隻只是作為菜餚配菜或是裝飾的浮游生物，體積小、肉又少，經過乾燥加工後，一公斤市價約3,000元，若換算成平均單價，其實所費不貲，主要的原因是「物以稀為貴」，因為全球僅在台灣及日本靜岡縣駿河灣海域盛產。

大溪漁港的漁民先挑出雜魚或雜蝦，再送到工廠加工。

確認身世，「蝦」躍龍門

早在1950年代，台灣東港漁民用底拖網捕魚即常常撈獲櫻花蝦，但漁民有眼不識此「蝦」，都當成蝦蟹的飼料低價賣出。

直至1982年日本貿易商以每箱300元以上的價格收購，讓櫻花蝦身價水漲船高，東港漁民開始發展專業性捕撈櫻花蝦的拖網漁船。

1988年被尊為「櫻花蝦之父」的日本學者大森信，進一步確認台灣海域的櫻花蝦與日本同種，「驗明正身」後的台灣櫻花蝦，更成為外銷日本的搶手貨。

櫻花蝦中文名是「正櫻蝦」，東港區漁會推廣部主任王志民說到櫻花蝦名字的由來，是根據日本江戶時期的傳說，有位漁夫喝醉酒，倒在漁船上睡著了，半夜醒來，在朗朗月色下，看到海中泳動著點點發光的正櫻蝦，彷彿如閃爍晶透的海中櫻花，而有此美稱。

身上帶著粉紅色點點的正櫻蝦，台灣「櫻花蝦博士」、農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心（以下簡稱「沿近海漁業中心」）研究員陳守仁曾發表論文指出，是因為牠身上布滿紅色素及160個左右的發光器，當棲息在150公尺以下不透光的深水域時，可以看到牠發光的身體。

櫻花蝦漁場分布在高屏溪河口到小琉球、枋山外海等處，其中高屏峽灣、枋寮峽灣為主要的漁場。每年對櫻花蝦進行資源調查與監測的近海漁業中心主任翁進興分析，這兩處峽灣因有後寮溪、東港溪等河川水的注入，挾帶豐富營養源，提供廣溫性的櫻花蝦覓食最好的環境；盛產在日本駿河灣與它的周邊海域也具有類似的條件。

櫻花蝦契機，危機變轉機

每年均掌握日本靜岡由比漁港櫻花蝦產量等動態的楊雲裕指出， 2018、2019年間，日本秋季漁季產量銳減，年產量從1,000～800公噸，驟降至300～400公噸，經過休漁之後雖有復甦，但又遇上疫情，整個產業鏈受創嚴重。

然而台灣多年來一直維持櫻花蝦漁業的榮景。根據漁業署的統計，自從有規模地捕撈櫻花蝦以來，每年產量都能維持在800～1,200公噸之間，努力避免過漁現象，又能維持好價格，歸功於東港區漁會秘書鄭福山與漁民林江龍催生「東港櫻花產銷班」的遠見。

原來，1990年代由於沿近海的漁類資源愈來愈少，加上漁撈技術的進步，朝向遠洋發展，三代拖網的討海人，長久以來受制於被中間商控制產銷價格，面臨「離漁」困境。

櫻花蝦「重出江湖」，成為漁民東山再起的契機。不想再受制於承銷商的林江龍，希望建立合作產銷制度，向同為漁民的親朋好友溫情喊話，加入產銷班，一開始漁民仍私下買賣，產銷班運作不到一年宣告失敗結束。1992年再度重組才順利運作。

東港華僑市場販賣各種櫻花蝦等乾貨。

以量制價是王道

今（2023）年東港櫻花蝦每箱（15公斤）的拍賣均價為7,000元，與1994年每箱600元的拍賣價相比，上漲十倍之多。

東港區漁會對櫻花蝦漁業成功地「以量制價」，達到經濟效益與保護資源的雙贏目標，漁會主任王志民分析，東港區漁會自1993年將私下契約買賣改為公開拍賣制度，交由市場自由競標後，拍賣價馬上從一箱300元漲了一倍至600元；還有1994年開了六次班員大會才達成共識，決定限制每日漁貨量的政策奏效。

首先，東港區漁會祭出《漁業法》的規定，強制加入產銷班才發給「採捕許可牌」，有牌照才能捕撈櫻花蝦，藉此管制捕撈的船數。

其次，漁民只能在每年11月至翌年5月捕撈，而且周休二日；同時，根據漁船總數與資源量，規定每艘漁船每天漁獲量最高上限，今年規定不能超過12箱、共180公斤。如果抓太多，可以選擇轉送其他漁船，或是自行倒回大海，違者充公或是高達20萬元的罰款。

更有甚者，雖然一隻櫻花蝦十天就可以產卵1,800顆，算是很會生，但若當日漁獲中的半數櫻花蝦出現「青頭」（額頭呈墨綠色），表示正值產卵期，為了讓蝦安心產卵，所有船隻將自動禁漁一周，讓漁場休養生息。

東港櫻花蝦產銷班限漁措施，30年不斷調整，甚至愈來愈嚴格，漁民卻可以心悅誠服。「我們相信魚賤傷漁。」王志民說。

過漁變護漁，不用太努力

其實，這些自律公約紙上談兵容易，對漁民來說，禁漁期天氣這麼好，卻不能出海捉蝦；把漁貨倒回大海，這是捕魚的「譴損 （khiàn-sńg，禁忌之意），可是會遭神明處罰的。東港區漁會歷經長時間的磨合，最終大家才了解不是「愈努力，就會捕愈多」，不是「捕愈多，就賺愈多」等違反常規的道理。

櫻花蝦是日周洄游的生物，牠每天「垂直洄游」，日出即下潛100～200公尺，太陽下山後開始上浮。沿近海漁業中心主任翁進興解釋，櫻花蝦白天下潛，極可能是下潛至更暗處，避免被獵食；天暗了再上浮，方便牠們尋找浮游動物來進食，此時也是密度最集中的時刻。

以往船隻半夜12點出海，約清晨一、兩點到漁場是最好的捕撈時刻。隨著漁網裝設「網位深度計測儀」，可以準確地監測到櫻花蝦群所在深度，下網即能一網打盡。東港區漁會卻要求漁民凌晨四點才能出海，漁會主任王志民說：「就是要『故意錯過』漁群最密集的時間點，才不會造成資源過度的損耗。」

加上每日限制漁獲量，漁民下網次數不用太多，可以有效降低漁場壓力。公開拍賣後，一艘船的一日所得超過上班族一個月的薪水，漁民終於了解「不用太努力，反而好獲利」的道理。

「東港模式」的成功，不只吸引日本漁民前來取經，六年前日本櫻花蝦之父大森信到東港訪問，還直言台灣做得比日本好。

東港是台灣重要的櫻花蝦產地之一。

朝向藍色水產目標邁進

1996年水產試驗所在宜蘭龜山島海域也發現櫻花蝦族群，自2004年開始輔導漁民捕蝦。

曾參與籌備產銷班、曾任龜山島頭城鎮鎮民代表會代表簡英俊指出，龜山島可以說是全台漁夫密度最高的地方，高達90%龜山島人（行政區屬於頭城鎮龜山里）從事漁業，2014 年亦參考東港模式，成立頭城區櫻花蝦產銷班，每年限於2月～8 月捕撈，並在6月1日至7月14日休漁。

然而，近幾年龜山島與東港櫻花蝦的漁獲量，亦出現下降的現象，近海資源中心主任翁進興認為，漁業資源每15～20年之間都會出現周期性消長的循環，近年來又可能因為環境的變遷導致漁場改變。若要避免資源的耗竭，未來應該要朝向每年不超過1,000公噸的總量管制。

不過，東港區漁會仍樂觀地認為櫻花蝦的未來頗為光明，主任王志民認為，發展櫻花蝦觀光工廠，申請成為MSC（海洋管理委員會）永續認證的藍色水產，將櫻花蝦推上國際，是未來努力的目標，畢竟櫻花蝦是上天賜給台灣一份珍貴的海洋資源，我們也當珍惜牠。