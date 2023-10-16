騎行台灣 經典·深度·挑戰

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣素有「自行車王國」之稱，單車不只是用於旅行，也是在地的生活工具，值得旅人安排一趟騎行散策，穿梭城市、漫遊鄉鎮，或挑戰3,000公尺山岳，用單車串起精彩旅程。

清晨四點半，天還未亮就出發。騎著單車來到台北市大佳河濱公園的地標——希望之泉，等待第一道霞光，為單車之旅揭開序幕。

「當陽光灑落大地時，你會驚嘆『哇！好美。』」這是推廣「五感」騎車的台灣樂活自行車協會創辦人林惠忠，一早在台北河濱自行車道，靜享河岸風情與日光交織所激盪的放空心情時，發自內心的讚嘆。

同樣是迎接旭日，「在基隆澳底漁港看日出，太陽從基隆嶼升起，心中的歡欣媲美在玉山或阿里山迎接『鑽石級日出』。尤其在海堤上看著太陽蹦出來，真是美！」但林惠忠補充：「你一定得晨起等待，才能看到這個美景，值得！」

台灣是單車製造大國，有了產業奠基，交通部與各縣市政府聯手佈建自行車道， 2012年台北市政府率先啟動公共自行車租賃系統，開啟低碳騎行風潮，現在有甲租乙還的租賃服務，許多風景區、景點也有民營的自行車租賃站，民眾想騎就騎，相當便利。

「若加上雙北市及縣市政府鋪設，目前全台有9,354公里自行車道。」交通部次長陳彥伯說。全台自行車道漸趨完備，騎乘風氣興盛，民間也有熱情的單車族成立「單車學校」，推廣安全騎乘的觀念與技術，車友也開發許多賞景秘境，使得單車旅遊路線繽紛多元。

交通部因此以環島自行車道為主幹，串聯13個國家風景區，還結合地方特色景點，搭配鐵路幹線，打造濱海、河岸、環山、山岳、田園、離島共6類型、16條多元自行車路線，並建置「台灣騎跡」單車入口網站，提供查詢騎行路線及自行車競賽、活動資訊。從清晨到黃昏，從城市到鄉鎮、部落，從大山到大海，總有一條單車路線，可以滿足旅人恣意馳騁的快感，或深度探索的樂趣。

無論山海或城鎮，皆有一條單車路線，可以讓人享受追風的快感。

經典台灣單車路線

但是，這麼多騎行路線，該如何選擇？曾任KHS單車學校旅騎部的專業單車旅遊達人黃志平說，一日單車散策向來是微旅行的首選，無論是騎在市區觀光，或是深入鄉鎮探索在地，車友可以隨心地走走停停，感受在地文化；短天數者可以安排南部或東部賞大山大海。近年單車界最夯的路線是環島，9至14天就可環騎台灣；專業路線可以挑戰攻頂單車百岳之一、海拔3,270公尺的武嶺。

黃志平推薦單車遊台灣的經典路線：北台灣必定要體驗完善的河濱公園自行車道，例如從大稻埕碼頭出發，往北騎到淡水碼頭、往南到新店碧潭，在都會區享受河岸景緻，有御風踏青的舒暢之感。

中部則可環騎CNN網站評選為全球十大最美自行車路線之一的日月潭公路；南部騎行國境之南的恆春墾丁，擁抱藍天、海洋與古城；東部花東海岸則是領略山巒海色的慢活時光。離島的金門自行車道串連歷史建築與戰役古蹟，是認識閩南文化與戰地風情的穿越時空之旅。

他說，車友可以自由行，或透過專業的路線規劃師客製行程，或搭配保母車隨行補給，他舉例，精華路段深度騎，一般路線改搭車，或利用鐵路加鐵馬的雙鐵移動，變成一趟單車輕旅。若是腿力不足，也可以租借日漸普及的電動輔助自行車（E-Bike）悠閒騎、輕鬆玩。另可分段騎，想騎、愛騎車的旅人皆可完成騎行的想望。

台灣擁有景色優美的海岸線，騎在濱海自行車道可飽覽無敵海景。

環島一號線，享受奔馳快感

說起單車環島，最方便的路線是騎在有「單車國道」之稱的「環島1號線」，這是快速環島的圓夢路線，主線全長960.8公里，從松山車站0 KM起點啟程至屏東，接著往北走東海岸，蘇花段因多落石，可搭乘台鐵。「環島1號線」沿途有補給站，預估9天至14天可環島一圈。

主幹線環島1號線＋25條串連鄉鎮的支線，構成「大環島」路線，長約1,200公里以上，車友可以從環島支線岔出，探訪台灣八景之一的南投日月潭、嘉義故宮南院、恆春墾丁、國家風景區等知名景點。

考量腳力不同，交通部觀光署規劃11處兩鐵（鐵路+鐵馬）轉運站，例如松山車站，兩鐵接力就可以分段完成環島旅程。需留意的是，目前旅客攜單車搭台鐵須事先申請。

攻頂武嶺

武嶺，合歡山主峰，是台灣公路的最高點，也是單車騎士心中的聖山。這裡視野遼闊，晨昏之際有翻騰的雲霧，白天賞壯麗的山景，夜間可觀星；夏天賞花，冬天賞雪，美不勝收。

近年中華民國自行車騎士協會每年舉辦「台灣自行車登山王」（KOM）挑戰賽，從花蓮七星潭的太平洋濱，經高聳深邃的太魯閣峽谷，直達武嶺，全長 105 公里，道路有許多曲折蜿蜒的彎道。海拔則從0公尺至3,275 公尺，必須通過多個不同的氣候帶才能攀登頂峰，法國最大自行車雜誌《Le Cycle》曾將這項賽事列為世界10條最艱難和最美的50條自行車賽路線之一。觀光署說，這條風情萬種、瞬息萬變的「朝聖級」路線，值得前來挑戰。

「挑戰與悠閒騎車的心情、收獲完全不同。」林惠忠說。他推薦登武嶺的休閒賞景路線；從花蓮觀雲山莊出發，騎行台8線5公里的緩坡暖身抵達大禹嶺，再騎10公里到武嶺。「別小看這10公里，海拔就爬升710公尺，已是『環法等級』，沿途盡是開闊視野與峭壁峽谷風光，你會讚嘆台灣怎麼那麼美啊！」他說。

日月潭環潭自行車道

中部的日月潭是台灣最大的高山湖泊，海拔748公尺的中高度，造就氤氳水氣及層次分明的山景變化。公路總局在此開闢的環潭自行車道，2014年與日本「瀨戶內島波海道」締結姊妹自行車道，相互推廣自行車活動與觀光。

日月潭國家風景區管理處說，連結水社至向山遊客中心的向山自行車道，有段長約400公尺的「水上自行車道」，騎行於此更有水上行舟之感。旅客可以在伊達邵碼頭老街飲食補給，品嚐邵族風味餐，啜飲知名的日月潭紅茶後再出發。

深度＋秘境

「若是深度旅遊，就從認識首都開始。」林惠忠推薦騎進巷弄裡，尋訪在地日常，他公布自行開發的113條單車秘境路線，首推騎乘台北基隆河左、右岸河濱自行車道；在左岸欣賞25層樓高的希望之泉噴泉，在右岸走訪調和自然與公共藝術、建築設計的經國七海文化園區，是一條暫離塵囂的騎行路線。

遊客也可以從大稻埕出發，先逛逛百年前台北的商業重鎮、如今是新舊融合的迪化商圈，再沿著大稻埕碼頭的河濱公園自行車道前進關渡碼頭、淡水漁人碼頭，或搭渡輪前往八里左岸，享受多元的河濱遊憩樂趣。

若腳力夠，林惠忠推薦挑戰台北市「騎行路線」最高海拔的大屯山助航站（標高1,076公尺）；從捷運關渡站出發，沿途可欣賞大屯火山群的火山地質，還可遠眺關渡平原，接著走巴拉卡公路到北海岸，再前進淡水漁人碼頭，全程70公里，是一趟飽覽北台灣風情的充實之旅。

東北角海岸的貢寮、福隆、澳底很適合小鎮漫遊；走訪雙溪、瑞芳與金瓜石，在102公路上的山之巔賞無敵大景；到瑞芳、基隆訪礦鄉，認識百年前北台灣的煤礦業發展歷史。

太魯閣沿途，盡是令人讚嘆的壯闊山巒、深邃峽谷與氣勢雄偉的山景。 （林格立攝）

徐行花東縱谷

花東，是體現慢活旅行的聖地，深受國內外友人喜愛。中央山脈與海岸山脈圍繞著，擁有壯闊的山景及蔚藍的海洋，最適合以時速20公里，徐行在縱谷的鄉野小徑，感受純樸的民風。其中，花蓮玉富自行車道，橫跨歐亞板塊及菲律賓海板塊，是花東縱谷重要景點。

騎行花東縱谷，莫錯過以好山好水孕育剔透好米製成的便當，以古法柴燒的豆皮、豆包等美食。近年部落旅遊盛行，車友也可以探訪原民之鄉，認識原住民的生活態度與禮敬天地的精神，順道品嚐部落美食。

台北彩虹河濱公園的輪狀車練習場，高低起伏的越野賽道常令車友流連忘返。

胖場，自我挑戰的專場

想騎「刺激的」單車路線，可以體驗新落成的輪狀車練習場地（Pump track，簡稱胖場）。台北市政府水利處今（2023）年啟用位在內湖彩虹河濱公園段的全台最大越野型胖場場地，1公里長的高低起伏賽道符合國際賽規格，深受專業車友喜愛。

台灣越野自行車聯盟協會理事長林芝因說，胖場的賽道融入導角，也適合滑板或直排輪。騎士藉由身體傾斜、轉彎，以及上下律動產生驅力而快速前進，不僅可以訓練速度、韻律節奏及身體的平衡感，當車友突破賽道的困難點，就會不斷地想挑戰自己的極限，無形中也能培養冒險精神。

夏日午後，15歲的義大利籍費加德（Caterina）與家人在胖場競速，她讚揚場地很好且有挑戰性，並說河濱公園不僅有自行車道，還有球場可運動，且完全免費，在國外不常見，她曾沿自行車道騎到關渡、淡水，遠至新北市福隆，騎得很過癮。

台灣已有多元的單車騎乘環境，今年交通部推出雙北都會區自行車通勤路線示範計畫，以河濱自行車道串起台北市及新北板橋、中和、永和通勤地區，織成一面通勤路網，鼓勵上班族實踐減碳淨零的新生活。

全球歷經新冠肺炎疫情，人們開始省思過往的生活與旅遊方式，許多人選擇擁抱低密度人潮的大自然，以慢活方式探索在地魅力，單車就是最佳的工具之一。旅人可以騎單車融入在地，發現人情、美味、風景秀麗的台灣。