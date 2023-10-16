與永續並肩而騎 下一輪的智慧電輔車盛世

【圖／文．台灣光華雜誌】

阿公騎的老鐵馬，媽媽到市場買菜的菜籃車，學生時代通勤用的變速車，一卡皮箱就能帶出國的小折，探索速度極限的三鐵車……不管時代如何更迭，自行車永不退流行。這回，搭上電池科技及人工智慧的新技術，問世超過200年的自行車，將迎來前所未有的重大銳變。

回顧剛走過的世紀大疫，自行車產業是在百業蕭條的環境下，逆勢成長的少數，這樣的表現，透露出它作為民生基本所需的特質。不同於許多傳產的日暮黃昏，自行車產業仍欣欣向榮，尤其，在淨零碳排的大趨勢下，低汙染、低碳排的自行車，將在未來交通扮演至關重要的角色。

蘇聖雄說，YouBike的車設計不計成本，為的就是為民眾打造出一輛真正屬於「你的車」。

綠色交通的最後一哩路

向來以「自行車王國」享譽國際的台灣，2022年自行車產業產值超過新台幣2,000億，在全球市場坐二望一。雖說，受限於氣候的悶熱多雨，台灣不比歐洲、日本，已發展出深厚的自行車通勤文化，但有強大的產業作靠山的台灣，在公共自行車領域的發展稱得上有聲有色。

好比如，被認為是自行車產業盛會的「全球自行車城市大會」，向來由知名度高、在公共自行車領域具貢獻性的城市主辦。台北在2016年成為亞洲地區第一個主辦國，可以見得，台灣的公共自行車網絡，至少完成了初步階段的建置。

在邁向低碳生活的未來，自行車被視為綠色交通裡的最後一哩路，「火車、捷運就像主動脈；公車是大小動脈；至於公共自行車，是微血管。」微笑單車公司經營本部協理蘇聖雄的一席話，為我們清楚定義了不同運具扮演的角色。

在台灣，幾乎與公共自行車劃上等號的YouBike，因穩定的服務品質，推動了公共自行車的普及化。因YouBike的母公司即為台灣自行車產業龍頭的巨大集團，如此背景讓YouBike成為了極少數能從設計、開發、製造、營運「一條龍」經營的公共自行車廠商。

蘇聖雄強調，巨大成立YouBike的初心，是了推廣自行車的騎行文化，營利是次要。為了讓「非專業」的一般民眾也能在短短的騎乘過程中享受到樂趣，又能保障其安全，從設計、用料上，YouBike不計成本。能夠托住手掌底部的肉球型把手、直覺式使用旋轉式車鈴與三段變速、穩定性更高的羅拉煞車、高強度停車架……等，都有其考究。

YouBike車身使用的零組件，不乏執產業牛耳的台灣之光。如：成本為一般鍊條的數倍，由全球最大鏈條廠商「桂盟」生產的鏈條；由Tesla汽車椅墊製造商「維樂」生產，強調一體成型、透氣的椅墊；以及「建大」生產的輪胎，配方及製程都經過客製化調整，並額外加印反光輪圈。

集結了台灣自行車產業各大強棒的YouBike，造價不菲，足以稱它是公共自行車界裡的勞斯萊斯。

民眾借用YouBike，可利用App了解各別場站的自行車數量，也可以看見每台電輔車的蓄電量，依個人需求選擇合適的車。

電輔車市場崛起

科技推動著產業向前，能藉由電力輸出提供輔助動力的電動輔助自行車（又稱e-bike）堂皇問世，為產業揭開了新局。

雖說，電輔車並不是新鮮事。1989年，YAMAHA就曾嘗試在車身上加入電池、馬達與傳動系統，然當時的技術未臻成熟，受限於電池蓄電量太低、體積過大等問題，產品未能市場化。直到2015年以後，德國Bosch與日本Shimano紛紛推出最新的電機系統，加上高齡化社會以降，以及疫情促使個人運具的市場需求提高，全球電輔車市場一飛衝天。

2022年起，全球自行車市場電輔車的銷售金額已超過傳統自行車。台灣自行車市場外銷比重超過七成，工研院「IEK產業情報網」亦預測，2025年，台灣電輔車的出口數量將正式超過傳統自行車，電輔車大勢來襲，「現在的自行車不帶電，簡直都不能稱作是車了。」太平洋自行車董事長林鳴皋不無誇張地說。

太平洋自行車成立於1980年，作為第二代接班人，林鳴皋提出市場的長期觀察：「近半世紀以來，自行車市場的主要銷售對象，都以有騎車習慣的戰後嬰兒潮世代為主，然這一輩的人口也逐漸邁向高齡。」能夠適度給予助力的電輔車，兼顧休閒、運動效果，雖然銷售價格較傳統自行車高，長久來看，仍是銀髮族購車的上上之選。

在台灣，自行車被視休閒運動。台灣電動智能自行車協會祕書長蘇雍翔也分享，對專業車友來說，雖然減輕體能負擔的電輔車未必是首選，但近年，也有不少車友流行購買電輔車給太太或小孩，「如此一來，終於可以實現一家人騎車旅行的夢想。」

可以見得，電輔車在不同年齡、族群都具有相當的市場潛力，有機會把市場的餅做大。蘇聖雄提出另一項頗具說服力的證據：以有購置電輔車作為公共自行車的台中為例，傳統自行車的平均周轉率每日約在4～5人次之譜，而電輔車的周轉率落在每日6～7人次。傳統自行車的周轉率並未因電輔車的加入而下滑，「顯而易見，電輔車確實有吸引到更多的民眾願意騎車。」蘇聖雄說。

蘇雍翔看好台灣自行車產業的未來。

關鍵都在「輔」字上

然而，自行車隸屬於機械工程範疇，電輔車另外結合電機、電子，包含電子控制、電池製作、馬達生產、程式撰寫等細節製程，橫跨兩種領域，「根本不能說是跨界，是根本不同界啊。」林鳴皋表示。

對電輔車而言，動力輸出原理其實不難，難就難在如何能適時、適量，這也是電輔車與電動摩托車的最大不同，「雖然兩種產品都有電力驅動，但運作的邏輯完全不一樣。」林鳴皋認為。

騎電動機車相對單純，騎乘者轉動手催動油門，以此控制行進速度；電輔車強調以雙腳踩踏作為前進的主力，智慧助力系統額外供應的動力只是「輔助」。

來到中部科學園區，巨大集團全球總部旁的YouBike場站，我們跳上電輔車試乘。雙腳踩踏向前，輔助動力的加入既隱微又服貼，存在感若有似無，但爬上陡坡的舉重若輕，令人耳目一新。

運作的關鍵，就在「輔」字上頭。「不管騎乘者在哪個時刻加速，輔助力量的進入，騎行的體驗仍舊平滑、順暢，不會有突兀的暴衝感。」蘇雍翔如此定義了「好的電輔車」。

但沒有人為的操控，這又是怎麼辦到的？「一輛電輔車至少需要三個主要參數：速度、扭力與迴轉數。」林鳴皋解釋了輔力輸出的基本原理。

對於電腦而言，這些參數各具意義。騎乘時，扭力忽然變大、速度變慢，代表騎乘者踩得更費力、速度卻更慢，也許是因為體力下降，也可能是因為在爬坡，可以輸出更多電力予以輔助。反之，若扭力瞬間變小、速度加快，可能恰好在下坡，輸出力量就會相應減少，保障騎乘者的安全。

此一「人因工程」，涉及電腦對人類行為的解讀，是每家自行車業者關鍵性的know-how。

林鳴皋率領的太平洋自行車廠，規模雖小，但設計實力堅實。

智慧領騎未來

除了讓騎乘者更輕省，結合了人工智慧的自行車開啟了自行車新的想像維度。好比如，高階電輔車可以細部設定「省電」、「一般」、「高速」等模式，騎乘者再依照個人需求調整，如：利用「省電」模式進行體能鍛鍊；或者考量到電池的續航力有限，依照騎行路徑調整，先以省電模式「配速」，免得到中後段電力用罄等。

「在需要的時候，它才會出來幫助你。能夠了解人性，這就是電輔車與電動摩托車的最大差別。」林鳴皋一言以蔽之。

更有甚者，電輔車還可以透過App與智慧型手機連結，載記騎手在特定路段使用的力氣、時間。或者搭配自行車把手或健身手環等裝置，記錄騎乘者的脈搏、心律、血壓等生理數據，藉此打造出一套詳盡的個人體能記錄。

另外，「『智慧』兩個字，不只包括車輛本身，也可以延伸到後台管理系統。」蘇聖雄由公共自行車的角度補充。公共自行車的管理，結合了物聯網，車隊佈署、車輛調度，都比過往更為聰明且有效率。以YouBike來說，每一場站需要運補的數量、運補的途程規劃、電輔車的電池更換等，調度員利用調度卡車上必備的平板電腦，就可以透過後台管理系統掌握；加上大數據的累積，還能搶先在尖峰時段前到特定場站先行補車。

更別說，在碳排必須斤斤計較的未來，每騎一公里可以減掉多少碳？都必須仰賴電輔車記錄下的路線、距離、時間，才能進一步計算。

自行車產業前景方興未艾，「你知道嗎，自行車是不需要做廣告的。」林鳴皋篤實且樂觀地說。這項古老卻又永遠被人們需要的生活必需品，市場潛力深不可測。電輔車的鵲起，更吸引不少電子廠爭相投入，加入戰局，好比達方電子所創的「BESV」，從日本一路紅回台灣，邑昇實業也推出品牌「DOSUN」。

無庸置疑，下一輪是智慧電輔車市場的盛世，雖說市場變化莫測，但可以確定，擁有自行車、電子等產業立基優勢的台灣，必不會缺席。