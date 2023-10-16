全球不敗 尖端單車零組件在台灣

【圖／文．台灣光華雜誌】

台灣2022年自行車及零組件產值超過新台幣2,000億元，其中自行車零件約占六成，產值超過1,200億元，十年來台灣一直是美國、中國最大進口國、歐盟第二大進口國，因為位於台中、彰化的自行車零組件廠，供應鏈完整、技術精進，加上配合度高，全球找不到第二處。

「很難想像，一條變速線，這麼小的零件，可以撐起一家工廠，而且在技術與設計上不斷精進，做得有聲有色，做到全球第一。」在自行車產業界浸淫23年的台灣自行車輸出業同業公會秘書長周淑芳所說的，是位於彰化市的佳承精工；自行車的鏈條、花鼓、輪胎等零組件，全球第一大廠都在台灣。

高階單車，全球第一

「台灣高階單車產值也是全球第一。」周淑芳指出，用於炫富社交、競技比賽，以及拜歐美山林運動盛行之賜，需要高品質零件的高階登山越野單車，客層雖少，市場的需求不受景氣的影響。

周淑芳解釋，自行車聚落集中在台中、彰化，就是因為中部有很強的精密機械工具機廠，讓廠商可以很容易找到solution，提高零件的精密度。以生產自行車花鼓市佔率最高的久裕興業科技為例，一進工廠，全部都是CNC精密機械。

除了高階變速器被日本島野（Shimano）以及總部在美國的速聯（SRAM）主導之外，幾乎所有零組件在台灣都找得到。

許多跨國品牌例如SRAM、避震前叉第一品牌的龍頭廠商美國品牌Fox，都將產線與研發中心設在台灣；品牌商Trek、Prologo、BMC也都在台尋找零件，設立整車廠，出口至世界各地。

「因為全球找不到第二個如此完整的零件供應鏈，」周淑芳指出，台灣除了可以提供很好的投資環境，最重要的是因為台灣有很完整的供應鏈，供應商能夠快速應變少量多樣的市場生態，即時回應零組件之設計調整及生產，加上台廠對於品質的堅持與追求，台灣擁有優秀的人才庫，成為跨國品牌商最堅強的後盾。

A-Team的成軍與成功，把研發留在民主的台灣，造就台灣成為如今的不敗之地。

A-Team成功，造就無可取代

造就這個完整供應鏈，不得不歸功於產官合作的一項計畫「A-Team」。曾任A-Team最後一屆執行秘書的周淑芳分析：「A-Team的成功可以說是天時、地利、人和。」2003年A-Team成軍，剛好2004年歐盟終止反傾銷稅，讓台灣自行車可以大舉出口；地利是供應鏈都集中在台中、彰化；人和就是組車大廠巨大、美利達，放下競爭心態，同心協力站在同一陣線合作輔導20家零件廠，並經過工業局居中牽線，引進豐田生產管理系統等一系列know-how。

「廠商也很爭氣，投入之認真，每家老闆都親自上課，為督導產線的修改與精進。」周淑芳回憶著說，每個季度在成果報告時，A-Team的成員抱著不落人後的心態，發表適合自家產品的改善方式與效益，往製造高階、高單價的自行車轉型。每家廠商不只做到提升產能、減少庫存、縮短交貨期，「隨著品質的精進，變得無可取代，讓台灣在高階自行車的製造立於全球不敗之地。」

A-Team運作的13年期間，每家廠商開始進行全球的布局與分工，進軍全球市場，將低階據點移至中國與越南，同時回台加碼投資，中、高階留在台灣，包括重要零件也不再自中國進口，而是在台灣研發、製造。

A-Team的成員，現在都是全球數一、數二的單車零件製造商，例如桂盟、佳承、久裕興業等等。就連汽車輪胎大廠正新、建大，也願意配合巨大創辦人劉金標的理念，建立起單車研發團隊，現在也是全球生產單車輪胎數一數二的廠商。

台灣自行車輸出業同業公會秘書長周淑芳指出，這幾年全球流行的電動自行車，也是靠著台灣供應鏈衝出來的新產品。

電輔車的生機與危機

節能、減碳的電動輔助自行車（以下簡稱「e-bike」），將成為全球自行車市場的新興趨勢。根據工研院統計，e-bike出口將於2025年超過傳統自行車，產生「黃金交叉」。「根據經濟部的統計資料，2021年已經交叉了，」周淑芳說，由於電輔車單價高，2021年台灣在電動自行車產值已超過一般的自行車，出口也首度超過100萬台。

目前歐洲是電輔車製造重鎮，但歐洲沒有零組件工廠，仍需仰賴供應鏈完整的台灣等亞洲廠，讓台灣自行車零組件出口逐年成長，但也為零件廠帶來新的挑戰，必須去思考零件如何與電連上關係，重新為電輔車設計專屬的車架、鏈條等。「公會與經濟部以PPP模式（Public-Private Partnership）協助單車零件廠商突圍，將台灣電子資訊的優勢應用在電輔車上，這將是一場硬戰。」周淑芳語重心長地說。

自行車零組件隱形冠軍圖

台灣擁有完整的自行車零組件供應鏈，從車把、前叉、避震器、鍊條、車架、座墊、輪胎、變速器、整車等多達20幾種組件的廠商臥虎藏龍，就像捕捉寶可夢一般，來到台中、彰化，還有台南，一下子可以捕捉到十幾家隱形冠軍。

久裕興業的台灣廠生產製造高階零組件。

花鼓專家，久裕興業

52年前從做單速單車鐵花鼓起家的久裕興業科技，年產量1,500萬組花鼓，全球市占率達10％。

「花鼓就是自行車的心臟，擔任自行車重要傳動系統的角色。」營銷課長林明賢展示即將上市、高階品牌「NOVATEC Premium」的「星型棘齒花鼓」，對騎在野外、山林間的登山車、越野車而言，強度更高，壽命與耐用度也更好；而結構也更加複雜，以一公一母的星型棘齒（DRS: dual ratchet system）牽動棘齒環，咬合度更好，與傳統的散珠花鼓相較，可以更有效降低阻力，提升踩踏效率。

對講求速度的公路車而言，最輕的前花鼓不到80公克，這也是對專注花鼓製作的久裕興業最自豪之處，不管材質從鐵到鋁到碳纖，結構從鼓煞到碟煞，針對不同車種，生產相應的花鼓。

走訪台中市大雅區的久裕興業工廠，三台二層樓高的自動鍛造機，以及由機械自動手臂操作的組裝線與檢測，展現智慧製造的趨勢；自動化可以節省工時、省料，同時達到減碳的目標。

林明賢指出，久裕興業目前產品擴及碳纖輪圈、前叉、手把等單車零組件，並跨足針對自行車玩家的高階品牌修補市場，未來希望成為單車與e-bike零件total solution的供應商。

佳承精工的煞車線材，講求煞車時柔順的手感。

一條線的延伸，佳承精工

位於彰化市的佳承精工，以生產變速線、煞車線起家，從單速、三速到最新13速的變速線，或是從C夾的煞車線至油壓碟煞的油管，提供各式單車客製化的線材，市占率全球第一。

以台灣YouBike煞車線為例，因應日曬的需求，佳承調整塑膠的配方，將原本線材100小時防曬功能提升為400小時。因應ESG環保永續的要求，線管材也從傳統的材料，研發加入回收再生材料。

「煞車線材品質，表現在煞車時的手感，能夠在煞車時輕柔地煞住，同時又有穩定的制動力。」操控系統事業群開發工程師陳祈岐解釋，這樣品質來自製程的穩定與結構的設計，如何編織、排列煞車線內管中的鋼線，藉此消除壓縮的應力，尤其對中高齡或女性的騎乘者，不會在長途騎乘中因為煞車感到手酸。

「我們要求做到高於國際標準的一倍，」陳祈岐說，以煞車線為例，在時速24公里的情況下煞車，需在煞車至完全停止距離七米內；而佳承的煞車線可以停到三至四米。

針對三輪的e-cargo所設計一對二的油壓碟煞，佳承的優勢發揮在油管的設計上，尤其能夠掌握油管的膨脹係數，油管薄、暢通，讓煞車反應能夠更即時，達到良好制動力的要求。佳承精工協理林煜凱說：「我們將線組拓展到碟盤、卡鉗、油管等油壓碟煞系統，也就是佳承在『JAGWIRE』之外的第二品牌『RIDEREVER』。」除了訴求差異化外，佳承將煞車皮、來令片等操控線組，從內線再拓展到外殼，因應車主個性化需求，不論是煞車來令片或是彩色的精品外殼，都有熔岩灰、Tiffany藍等多種色澤選擇。

佳承將專精的線材擴張至運動器材的鋼索、遊艇馬達線、農機具油門拉線，以及雪地安全氣囊拉線。針對單車散熱議題，新設計的卡鉗透過打孔設計，達到快速散熱且輕量化的要求，還有散熱的來令片。從一條線到整個煞車系統，以及另外發展出散熱器的事業群，將專長發揮到極致，這也是台灣尖端零組件廠能夠將一條線無限延長的道理。