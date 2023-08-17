亞洲賞鳥首選 感受台灣鳥時光

【圖／文．台灣光華雜誌】

造訪台灣，除了拜訪創意又新潮的都會市區，走訪各地的人文風景，品嚐各方的小吃美食；安排一段賞鳥行程是我們想向你建議的提案。那是一場與自然台灣的邂逅，賞鳥要耐心，靜靜地候著，聽見鳥聲，拾起望遠鏡，看鳥兒靜靜地待在鏡頭裡，看那身羽毛是造物主的彩繪成果，看那穠纖合度的身軀，那澄亮的眼睛與你四目相對時，與這靈巧生物邂逅的幾秒鐘，將是你在台灣停駐時，永誌難忘的「鳥時光」。

根據中華鳥會2023年公布的台灣鳥類名錄，紀錄鳥總數為686種，並認定32種為台灣特有種及台灣特有亞種計52種。特有種的成因之一是冰河時期之後因地理隔絕而獨立演化；而台灣位處鳥類東亞遷徙途徑的核心位置，讓來自各方的候鳥與台灣結下深深淺淺的緣分。

洪貫捷帶外國朋友在台灣賞鳥，他分享台灣的特色是可以在短時間之內，找到不同樣的棲地，看到不一樣的鳥種。

賞鳥的一日

清晨五點半，外語鳥類嚮導洪貫捷開車到客人下榻處，接了來自加拿大的Robin和Paula，這對夫妻利用來台商務的空檔，預約了一日的賞鳥行程，目的地是大雪山山區，目標當然就是台灣特有種。

車行在大雪山林道上，洪貫捷降下駕駛座旁的車窗，留意聆聽窗外的鳥聲。一聽見鳥的蹤跡，在安全處停好車，一行人下車徒步找鳥。說是徒步其實也僅走了一小段路，我們先駐足在林道四公里處下木浪坑溪旁，循著鳥音的方向，洪貫捷熟悉鳥的習性，總能馬上捕抓到身影，發現有樹葉晃動的跡象，望遠鏡馬上調過去就對了。

洪貫捷引我們往高處看，有些鳥兒身影小小一隻，卻愛站上樹梢，一副睥睨天下的姿態。有些鳥愛在樹叢間藏得深深地，不輕易露臉。看到鳥兒不能大聲歡呼，驚擾人家，因為這邊才是牠們的地盤。在第一個停駐點，我們就聽到、看到了24種鳥類，其中有常見的白頭翁、黑枕藍鶲，撞見了一群斯氏繡眼，而一開張就遇到特有種小彎嘴，更是幸運。

開車繼續尋鳥聲前進，在11公里處，遇見了灰喉山椒鳥，身上的羽毛還有黑橘和黑黃兩種版本；15公里處遇見赤腹山雀；19公里處有被鳥友暱稱為「小叮噹」的紅頭山雀；又在高海拔處，遇見一公一母的藍腹鷴、白耳畫眉和台灣白喉噪眉。

碰到某些鳥，洪貫捷會特別解釋，像繡眼畫眉，布農族稱其為希利克（siliq），是布農文化裡的占卜鳥。中低海拔常見的紅嘴黑鵯，是台灣的特有亞種，也是布農族的取火鳥。

在47公里遇見火冠戴菊，50公里處有煤山雀和躲在樹叢間幾乎難以辨識的台灣叢樹鶯，最後儘管雨勢愈大，天色漸暗，我們還是收穫了一隻黃腹琉璃，為一天的賞鳥行程畫下完美句點。

在大雪山遇見夏候鳥紅尾鶲，牠喜歡停棲於森林內枝葉稀疏的枝椏或電線上。

賞鳥的行程

洪貫捷是師大生命科學系碩士，台灣少數專研鳥類生態的專業嚮導，投入外語鳥導已逾十年，2015年，他曾與美國賞鳥名人Noah Strycker一起在台灣找鳥。他說起外國賞鳥客的需求，「出國就是要看特有種呀！不用看自己家裡有的東西，你會想出國看麻雀嗎？」洪貫捷玩笑地說。在台灣賞鳥可規劃1～12天的行程，重點就是看齊台灣的特有種與特有亞種。

多日的行程會這樣安排，洪貫捷攤開地圖解釋，在桃園接機後，轉往台北住宿一晚，在陽明山山區尋找中低海拔的特有種台灣藍鵲、台灣紫嘯鶇、黑冠麻鷺及台灣竹雞。接著拉車到中部山區待數天，從中低海拔看到高海拔，在大雪山、合歡山、玉山、阿里山等地，就可以收穫台灣絕大多數的特有種。要看小翼鶇在阿里山比較容易，千元鈔面上的台灣帝雉在大雪山不容易遇見，那就往塔塔加找。

尤其長約50公里的大雪山林道，會是洪貫捷推薦的首選，那邊被暱稱為「特有種一條街」，「天氣好的話，我們可以在大雪山一天就可以看見20種特有種，你知道，台灣的特有種總共才32種！」接續拉車往東部到太魯閣國家公園或墾丁，找東岸才有的特有種烏頭翁；如果有離島行程，就到蘭嶼去找蘭嶼角鴞；在冬季更不可錯過來台灣西南沿岸度冬的黑面琵鷺，2023年就記錄超過4,000多隻。若是五月到訪，會再安排到雲林林內的湖本村去看八色鳥，那邊是八色鳥夏季到台灣繁殖時的重要棲息地。

台灣的優勢

洪貫捷曾經遇過一位年齡約40左右的客人跟他抱怨，覺得太早來台灣了，很後悔，這是「明貶實褒」，因為台灣的賞鳥環境太舒適了。

台灣的基礎建設好，道路鋪設四通八達，可以上到3,000多公尺高，賞鳥不須跋山涉水，例如大雪山林道的路況平穩，賞鳥就在路邊，不用涉入茂密的灌木叢林，無須擔心水蛭的攻擊，也不用擔心瘧疾、登革熱、蜱蟲等疾病，這對於商務旅客、銀髮族是最舒適不過了，而且還VISA friendly。

「台灣的尺度很小，我們可以在50公里的路程中，從海拔300拉到海拔2,500公尺，在短時間之內，找到不同樣的棲地，看到不一樣的東西。」洪貫捷說，因此十分推薦歐美賞鳥者把台灣當作亞洲的首站。

當然賞鳥看緣分、機運，洪貫捷常玩笑說「沒看到不退錢」，採訪當天，雷雨胞一路追著我們，但他分享當天的eBird紀錄，足足有54種鳥類，其中15種是特有種。「如果今天天氣再好一點，黃山雀、大彎嘴就可以看到，如果客人運氣再好一點，被稱為滷蛋的台灣鷦眉，這隻就可以收下來，在50K的地方，通常褐頭花翼或是紋翼畫眉可以收下一隻。」洪貫捷說得惋惜。但也如同Robin與我們分享，「Fantastic！」他完全沒有預期會遇到這麼多種鳥類；Paula則說，只停駐在一個地點就能夠看到這麼多鳥類，是很美好的體驗。

台灣賞鳥人口眾多，常見都會公園區就有愛鳥者駐足觀察鳥的活動。

都會的賞鳥趣

除了跑遠一點到山區找鳥，在台北都會及近郊也可賞鳥，舉凡陽明山前山公園、台北植物園、大安森林公園、國父紀念館、中正紀念堂、台灣大學、關渡自然公園等綠地，都可以尋見鳥的蹤跡。

清晨六點，我們跟中華鳥會秘書長呂翊維約在台北植物園，想一睹都會綠地鳥兒的樣態。他先解釋，台北植物園的植群較鬱閉且層次多，又有水池，環境的樣態較多元，能夠提供較多樣性的鳥類在此活動。

找鳥一樣先尋鳥音，「鳥的叫聲我們會分鳴唱聲（song）和鳴叫聲（call）。簡單區分，鳴唱聲主要被認為是用來吸引交配對象和宣示領域，鳴叫聲則有多種形式和情境，用於聯繫、警戒、威嚇、乞食等功能。」不一會兒就聽到平地常見紅嘴黑鵯的叫聲，像貓叫「喵」的長音，尋聲找鳥，就看到樹枝上站著的全身黑、嘴巴紅、龐克頭的紅嘴黑鵯。接著聽到三個音節以上，嘹亮的「回、回、回」的聲音，呂翊維馬上點出是黑枕藍鶲，牠嬌小的身軀喜歡躲在濃密的樹林，所以常常聽得到聲音，卻看不見身影，若真的看見了，會驚嘆牠美麗的藍色。而不時聽到「咕咕咕咕」的背景音，呂翊維指是五色鳥，牠喜歡茂密的空間，所以在陽明山非常多，只要在繁殖季（四到八月），牠的聲音常常是整座山的背景音，加上夏季的蟬鳴，呂翊維說：「當你開始會認鳥音，然後有機會出國看鳥，你就會發現這個聲音是『台灣的聲音』。」

我們又在樹叢間，遇見鳳頭蒼鷹的亞成鳥在嘗試狩獵，一擊失敗，呂翊維笑說這一定是「菜鳥」。林子下有不怕人、喜歡走路的黑冠麻鷺，擺出蹲下身體前傾低頭的覓食動作，隨後神準地咬住一隻蚯蚓，這被許多人暱稱是「大笨鳥」，也是歐美賞鳥人士來台必看的鳥類。池塘邊，有紅冠水雞在悠游，一旁有白腹秧雞帶著小孩在池畔的植栽縫隙間覓食；樹鵲站崗似地停在樹枝上，讓我們看個過癮；而步道上，有數台相機待命，大家屏息關注著樹上斯氏繡眼的窩，等著成鳥育雛的畫面。

在呂翊維導覽下，植物園的鳥兒們各個有趣逗人，但如果沒有專門的鳥類嚮導指引，他推介eBird和Merlin鳥種識別兩款App可以參用。eBird是全球最大的賞鳥紀錄資料庫與網路平台，提供賞鳥愛好者在世界任何角落記錄自己觀察到的野生鳥類，中文化的eBird Taiwan網站自2015年正式上線，全台已有5,800多名eBirder，累積超過82萬份紀錄清單。eBird不只是賞鳥人的紀錄工具，搭配Merlin鳥種識別，查找鳥種資訊，還能夠告知所在地常出現的鳥種，以及季節的出現頻率。

鳳頭蒼鷹是與人類生活範圍距離最近的猛禽之一。

感受台灣的真與美

疫情過後，隨著國門開放，世界的鳥友們開始能像鳥兒一樣自由移動，候鳥旅行各大洲，人們也為了賞鳥走天涯。中華鳥會去年底接待了捷克鳥會執行長Zdeněk Vermouzek來台，他參與了台灣新年數鳥嘉年華，還帶著家人在台灣自助旅行，走訪了台南、大雪山及太魯閣賞鳥，他的遊記刊登在中華鳥會的《飛羽》季刊，除了見識了台灣特有的鳥類外，也讚嘆台灣自然的豐富與多樣性，還有那無時無刻感受到的熱情好客和友善。

「Birds really connect people across continents（鳥類將各大洲的人們連繫在一起）」，在他遊記裡的一句話說得對極了！鳥的自由自在，吸引人們著迷於牠的姿態，以鳥為媒介，連結了人與人、國與國，賞鳥是國際間互訪的一個媒介；而賞鳥必須耐下心來，走入山林間、步道，體驗山林自然的壯闊與絕美，這也是我們想分享給你關於台灣的另一個樣貌。