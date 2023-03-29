一杯飲品的講究 台灣手搖飲風靡世界

【圖/文．台灣光華雜誌】

日前Google在首頁推出一款製作珍珠奶茶的互動遊戲，讓這杯來自台灣的飲品，受到國際注目，珍珠奶茶儼然成為世界共通語言。台灣的大街小巷，走幾步就有手搖飲店，每間都各具特色，讓飲料成了創意的凝聚。且看台灣的手搖飲是如何從這塊土地出發，走向全世界。

俗話說，「第一賣冰，第二做醫生」，涼水生意的商機無限。根據經濟部統計，台灣飲料店2022年的營業額已超過新台幣一千億元，且據財政部公布的營利事業家數，截至2022年11月，全台飲料店數已達2萬8,000多家，這塊土地上的飲料店密度驚人。

然而種茶、製茶、也喝茶的台灣人，長久以來茶飲熱泡的習慣，究竟又是如何在數十年間轉為冷飲，還加入各種配料，成了千變萬化的迷人滋味。

撞擊的滋味

時空來到50多年前的台灣，一名少年看著行醫的父親，總是為病人的苦痛感到憂愁，唯獨泡茶時，才能看到爸爸放鬆歡笑，在他心裡留下「喝茶很快樂」的印象，立下想以茶為事業的理想，這名少年就是春水堂的創辦人劉漢介。

沒有繼承父親的衣缽從醫，愛茶成痴的劉漢介親跑世界各地的茶區，鑽研有關茶的學問，出版了《中國茶藝》，茶博士的名聲不脛而走。劉漢介認為，茶的飲用至少千年歷史，且世界各族群皆喝茶，惟飲用方式不同罷了，從歷史和地理兩個維度來看，經營茶事業都是可長可久的好生意。然，國人認知裡泡茶的器具、儀式皆繁複，僅受年長者青睞，年輕人則到冰果室、西餐廳吃冰、喝汽水，要如何讓茶飲重回年輕人的生活，成了考驗。

有次劉漢介探訪日本大阪，友人點了冰咖啡，只見日本師傅仔細地用虹吸壺沖泡咖啡，再倒入雪克杯中，加入冰塊，搖製成冰咖啡。劉漢介靈機一動，希望師傅以同樣方式泡杯冰紅茶，卻遭到師傅以茶僅能熱飲而拒絕。不服氣的他，回到台灣，自己用雪克杯嘗試，開發出如今大家熟知的泡沫紅茶。

1983年劉漢介開了陽羨茶行，在賣茶具、小壺泡之餘，還闢了個小吧台，專賣雪克杯手搖的泡沫紅茶。結果，劉漢介大膽嘗試的冷飲茶廣受好評，讓陽羨茶行的冷飲小吧台越做越大。嗅到冷飲茶商機的他遂在台中四維街買下一間店面，創立春水堂，自此改寫台灣茶飲的風貌。

自小品茶的春水興業集團協理劉彥伶認為，手搖飲將很多創新概念加到一杯茶裡，顯示了台灣人的彈性與綜合力，正是台灣軟實力的象徵。

手搖茶的魅力

同樣是紅茶加冰塊，究竟經過雪克杯手搖會有什麼不同，春水興業集團協理劉彥伶解釋，利用雪克杯的撞擊，將冰塊與茶湯融合，當茶經過撞擊會產生含茶皂素的豐富泡泡，不僅是將茶湯降溫，更改變了茶的結構和滋味。盛裝在玻璃杯中的泡沫紅茶，上頭細緻綿密的泡沫，讓茶飲有了層次，也是手搖飲的迷人所在。

如今，手搖飲成了台灣獨具魅力的飲料文化，而珍珠奶茶更是經典。身為春水堂第二代的劉彥伶笑說，自己就是喝珍珠奶茶長大的孩子，許多人以為珍珠奶茶是橫空出世的產品，其實是爸爸從歷史中擷取的靈感。劉漢介深究茶的歷史，古人會在茶裡加入蜜餞、香菜等食材，他請同仁思考現代茶飲加東西的可能。結果當時的店長、現任春水興業集團研發總監林秀慧，嘗試把自己愛吃的粉圓加到奶茶裡，沒想到意外契合。劉彥伶表示，當時幾乎把剉冰店的配料都試過一輪，唯獨粉圓的質地屬性，最適合放進手搖飲裡，「所以珍珠奶茶並非橫空出世，而是有本有源。」將古人茶飲加料的歷史，有了現代的演繹。

營造茶飲美學空間

對劉漢介而言，茶館是人間樂土、都市裡的桃花源，春水堂的「春水」意指春天初融的雪水，古詩詞裡有云：「松花釀酒，春水煎茶」，用松樹的花製成佳釀，取春水泡茶，則是人間美味。劉漢介更希望寓意自杜甫的詩作〈客至〉：「舍南舍北皆春水，但見群鷗日日來。花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開……」將文人以春水款待賓客的心意在當代重現。

於是劉漢介在茶館裡養魚、插花，甚至還試過養鳥，營造浪漫的空間氛圍。步入春水堂，看見店內懸掛寫有《茶經》的書法作品，牆面上則有攝影或畫作，而新鮮瓶花會不經意地出現在店內一隅。坐在沉穩的實木桌椅上，品嚐手搖茶飲，感受東方文化的韻味，讓人彷彿來到宋代文人茶館。

春水堂帶動台灣手搖飲的風潮，隨著許多本土手搖品牌的海外拓展，珍珠奶茶幾乎已成了台灣的文化識別符碼，更是來台旅遊必嚐。就連歐洲議會訪團來台，總統蔡英文也準備珍珠奶茶讓遠道而來的賓客，一嚐台灣引以為傲的美食。為讓更多人了解台灣的手搖文化，春水堂也推出珍珠奶茶DIY的活動，帶著民眾認識茶湯、粉圓的製作等，大家可以親手以雪克杯搖製泡沫紅茶、珍珠奶茶，了解一杯手搖飲背後的講究。

迷客夏總經理黃士瑋（左5）領著團隊，懷抱著做給孩子喝的心情，調製令人安心又好喝的飲品。

飲品背後的用心

台灣手搖飲品牌百花齊放，蘊含國人的創意與追求極致的精神，讓手搖飲的變化越來越繽紛多彩。

隨意走進一家手搖飲店，幾乎每個品牌都有鮮奶茶的品項，然而，現在看來常態的商品，在十多年前，其實還相當罕見。自2004年便以鮮奶飲品為主打的迷客夏，則在手搖飲市場闢出了另一種可能。迷客夏總經理黃士瑋表示，鮮奶成本相當高，當時市面上一杯奶精調製的奶茶大約是25元，而迷客夏的鮮奶茶則是一杯35元，在民眾講求CP值，並不特別在意品質的年代，「以鮮奶為主打的品牌算是蠻獨特，」但要如何讓民眾願意對這貴了四成的售價買單，則是迷客夏必須思考的課題。

黃士瑋提出的解方，是繼續堅持手搖飲的品質，同時提升整體門市的質感，讓民眾感受到相應的價值感。當多數店家以普通的白鐵台做為檯面時，迷客夏則將木頭質感、綠、灰等自然色調融入門市設計，黃士瑋笑說，當時經常被誤認是餐廳，許多民眾都以為玻璃門推開就是座位，其實是飲品製作的後場。

自成立之時便堅持天然食材的迷客夏，很早就開發無色素、無防腐劑的白珍珠，也曾研發不加化學色素，而是以薑黃染色的布丁。全球風行「從產地到餐桌」，迷客夏則是「從產地到杯子」，強調原型食物，例如招牌飲品「芋頭鮮奶」，是將新鮮芋頭配送至各分店，由門市每日手工蒸煮、壓泥，再加進鮮奶裡；黑糖則不使用現成糖漿，而是在各門市以二砂與黑糖炒製，「喝的時候會有炒過的焦香，是種很獨特的味道。」黃士瑋強調。

「喝我們的飲料很放心，因為我們的原物料都是很天然的東西，一杯飲料就是原物料加鮮奶或是加茶，沒有過多人工添加物，我的小孩從小就喝。」黃士瑋領著迷客夏的團隊，以懷抱著做給孩子喝的心情，調製令人安心又好喝的飲品。隨著大眾對於食安的逐漸重視，迷客夏的發展也越來越穩健，全台已有260多間門市，更在今年二月以芋頭鮮奶、法芙娜純可可鮮奶兩個品項，獲得全球純粹風味評鑑三星獎的肯定。

從飲品看見台灣設計

手搖飲產業在台灣這塊土地，密集且快速的發展，逐漸趨於精緻化，不僅要好喝、天然，還要好看。台灣的手搖飲文化，早已不只是杯內的飲品，從杯身外觀到店面裝潢設計，小小一杯成了台灣文化的縮影。

2014年創立的手搖飲品牌「春芳號」，即是以搶眼的杯身設計受到海內外注目。愛喝手搖飲的創辦人林峻丞、李冠璇，在尚未創業前，就喝遍台灣手搖杯，深知耕耘品牌的重要性。因此，兩人不只著眼於飲料的開發，而是以品牌的角度，構思如何將台灣的春芳號帶到全世界。

想著要讓台灣的手搖飲變得不一樣，李冠璇以日本的懷石料理為例，希望讓喝飲料也能有味覺和視覺的雙重饗宴。春芳號以花朵作為品牌識別核心，設計花杯，祝福喝到飲品的人都能綻放好心情。像是桃花杯，就是祈望招人緣、招業績，而過年推出的招財、進寶兩種杯款，紅杯身上的花朵有可愛招財貓，進寶杯則是黃杯身上有著花、孔雀、黃金，洋溢節慶的喜氣。李冠璇笑說，還有民眾訂購飲料時會指定招財進寶杯，作為廟宇活動使用，十分應景。

喜愛本土文化的兩人，也發想了台灣動物杯，將台灣黑熊、梅花鹿、山豬、原住民圖騰等各種台灣元素，躍上手搖飲的杯身。而出生台南的林峻丞，源於對故鄉的熱愛，也開發了有著安平古堡、孔廟等著名景點的台南杯，林峻丞表示，這款具有台灣味的杯子，十分受到海外分店的青睞。

至今已拓展至香港、新加坡、溫哥華等地的春芳號，每當有海外門市開幕，也會設計具有當地元素的杯款作為慶祝，像是香港中環杯就以香港的叮叮車、街道路牌、當鋪等為元素，在黑色杯身上用金線勾勒花朵來點綴，讓杯子充滿質感。或是以魚尾獅、濱海灣金沙酒店等新加坡知名地標去設計新加坡杯。各式杯款都會在春芳號的門市裡輪替使用，讓客人每次喝飲料都可能拿到不同杯子，充滿驚喜。李冠璇認為，這也呼應了春芳號從第一家店成立時，想傳達的「帶著春芳號去旅行的概念」，讓喝手搖飲就像旅行充電，從中獲得滿滿能量。

台灣手搖飲走向世界

這幾年台灣的手搖飲品牌陸續往海外拓展，例如，春水堂將講求細緻服務的人文茶館帶到日本、香港；春芳號精緻華麗的杯身，以及人氣飲品玉荷青蘆薈蜜，吸引了來自新加坡、溫哥華、英國等外國代理商主動洽談。而已在香港、英國、澳洲、菲律賓等地耕耘海外門市的迷客夏，也在與菲律賓跨國餐飲集團快樂蜂合作後，將觸角延伸至美國，要讓來自台灣的手搖飲走的更廣、更遠。

在各品牌將手搖飲文化輸出的同時，台灣的原物料也被帶到國際，並適度因應在地風土調整。就像林峻丞因溫哥華的水質與台灣不同，重新調整茶葉比例和沖泡的時間，以期讓外國人喝到好品質的台灣手搖飲。每一杯手搖飲，所蘊含的講究與心意，都是為了邀請大家品嚐一杯幸福生活的滋味。