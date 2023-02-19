漫遊西拉雅 玩賞廢墟的華麗變身

【文．陳群芳 圖．莊坤儒】

隨著國際旅遊復甦，台灣也張開雙臂，迎接旅人來探索地方之美。這回，《光華》前進西拉雅國家風景區，探訪具永續概念的景點：舊軍事訓練場化身景觀綠建築；鄉村廢墟加上新意，成了有美感的大型遊戲場；荒廢檳榔園變身生態農場；還有偏鄉社區用漂流木打造提琴小鎮。看看他們如何讓廢墟逆襲，把閒置空間變得好看又好玩。

位於台灣西南部的西拉雅國家風景區，地貌豐富，有溫泉、惡地，還有多座水庫，轄區橫跨台南、嘉義，幅員廣大，是全台第二大風景區。西拉雅的命名，源自長居於此的原住民──西拉雅族。如今，西拉雅國家風景區裡仍散居著數個西拉雅的部落，也保有西拉雅族特有的信仰中心暨議事聚會場所──公廨。為擁有秀麗景致的風景區，增添豐富的人文色彩。

官田遊客中心以代表稻浪及水庫波光的黃色，搭配西拉雅族服飾常見的紅色、藏青色，點綴窗框，營造活潑氛圍。

在綠建築裡閱讀西拉雅

若想認識西拉雅族，位於台南的西拉雅國家風景區官田遊客中心，可作為入門磚。這座2020年啟用的綠建築，外觀設計融入西拉雅族的元素，廣場上方的採光天井，靈感來自西拉雅族的十字繡工藝中常見的八瓣花，牆面也以錯落的八瓣花點綴。而遊客中心的弧狀建築體，則是取材自西拉雅族的祀壺文化。以阿立祖（Alid，西拉雅語的祖先、祖靈之意）為信仰核心的西拉雅族，會用瓶、甕、罐等「壺體」盛裝水或酒來祭祀，因此祀壺為西拉雅傳統文化的特徵，而被稱作「拜壺民族」。

除了將西拉雅族的元素融入建築外觀，遊客中心裡還設有西拉雅文化的常設展區，介紹西拉雅族的歷史、信仰、飲食、風俗等，並展示服飾與工藝品，走一趟，就能更加認識西拉雅族。

這處占地11公頃的園區，原是停用多年的野戰訓練場，管理處保留原有的丘陵地形，並利用地勢的高低起伏，以半覆土的型式將行政中心巧妙地建造在彷彿地下層的一樓，遊客則能從入口處順著地勢直達二樓的遊客中心。三樓則有瞭望台，視野開闊，可將戶外廣場盡收眼底。園區的大草原上有著SIRAYA（即西拉雅）字樣，以及梅花鹿的裝置藝術，象徵早年嘉南平原鹿群遍布的意象，是旅客必拍景點。一旁的步道串聯廣大腹地，種有苦楝樹、風鈴木、落羽松等，四季皆有不同風情，十分適合散步、野餐。

西拉雅國家風景區遊憩課課長張麗君表示，這幾年管理處結合山海圳國家綠道，舉辦健行及自行車活動，也規劃一條菱波官田自行車路線，鼓勵親子同遊。沿線景點有八田與一紀念園區、烏山頭水庫等，可欣賞有「菱波仙子」之稱的水雉在菱角田翩翩起舞，瞭解八田與一開墾嘉南大圳的故事，細細品味官田的自然生態與人文歷史。

林建叡（左）與羅婉慈（右）活用建築專長，將大崎的農村廢墟改造成好玩的遊戲體驗。

農村裡的跳島旅行

距離官田遊客中心約十分鐘車程，我們來到鄰近台南藝術大學（簡稱南藝大）的大崎村落創藝基地。這處像是動畫《神隱少女》的村莊，看似普通農村，路上只有寥寥幾人和頹圮的古厝；然而，只要走進村裡的問路站「藝農號」，索取遊戲地圖，便彷彿打開結界，帶人進入「村是遊戲小島」的奇幻世界。

跟著遊戲地圖的指引，穿梭在老屋之間的小徑，等在轉角的，是精心設計的童趣體驗。像是「跳島123」可以擲沙包玩大富翁，看看誰先到終點；「飛越投石器」比賽把球丟得遠；「山溝疊疊樂」則有色彩繽紛的大型疊疊樂，大人小孩玩得不亦樂乎；其他還有打彈弓、套圈圈、彈珠台等。而且這些設施，多是取材自改造老屋的廢料，水管、木條釘成投石器，彩繪廢棄蒸籠，掛在滿是藤蔓的牆上，就成了可裝飾的標靶。這些創意，讓大崎有了不一樣的農村風景，到處盈滿笑聲。

發想這童趣計畫的推手，是自詡「藝農」的兩名青年林建叡與羅婉慈。「種米的是稻農，種水果的叫果農，我們生活在村落裡，以藝術耕耘社區，『種』好玩的藝術，不就是藝農嗎！」林建叡如此定義。原本就讀南藝大建築所的他們，學生時期就參與大崎的社區營造。林建叡的碩士論文，即是改造村子裡歷史悠久的中山堂。這座日治時期作為集會布達的木造空間，經林建叡從設計、募款、改造，被活化為社區圖書館。如今也成了遊戲小島的手作教室，讓遊客到村裡採集自然素材，動手做一個結合農村地景的彈珠台。

定義廢墟新美學

林建叡表示，1920到30年代為了建造烏山頭水庫，原本居住在水庫原址的居民遷出，才逐漸有了大崎聚落。隨著時代變遷，大崎人口外移，空屋逐漸成了廢墟。然而，頹圮的三合院，反倒讓林建叡和羅婉慈發揮所長，在一連串老屋改造行動中，摸索如何從社區圖書館出發，延伸到整個聚落的營運。2020年，改造閒置碾米廠的「藝農號」開張，以選物店的概念展售在地物產與工藝品。遊戲小島的體驗也從藝農號出發，到村子的各點遊玩集章，再回到藝農號兌換冰淇淋，或是品嚐在地農產製作的鮮果冰。林建叡笑說，有時候還能從藝農號的窗前，看到村民為芒果樹套袋、採收。彷彿欣賞質樸的農村實境秀，令遊客感到驚喜。

跟著林建叡、羅婉慈在村子裡逛上一圈，每座廢墟都有故事，像是一間從水庫裡的祖厝拆下屋樑，再到大崎重新以編竹夾泥牆搭建的老屋，乘載著大崎開墾的歷史，團隊計劃保留老屋的紋理，作為見證大崎文史的展覽空間。不強調修舊如舊，而以更開放的想像改造成遊戲場，例如，屋頂塌陷的老屋，不加蓋屋頂，而是結合溜滑梯，拆除危險結構，賦予新的機能，廢墟就有了新生命。惜物的他們，經常在老屋裡挖寶，裁縫機、收音機等，成了藝農號的裝飾；被卸下的紅瓦片，羅婉慈發想了古瓦杯墊、植栽掛板等手作課程，讓舊物的價值得以延續。

擅長資源整合的兩人，有意在今年秋天舉辦藝術季。林建叡表示，日本瀨戶內海藝術季有海、新瀉的大地藝術季有山，而大崎鄰近烏山頭水庫，有山有水還有水庫上小島，更有南藝大的藝術資源，或許可以在水庫小島做藝術裝置，然後搭船巡禮……，各種天馬行空的想像都是可開展的項目，大崎絕對有辦藝術季的量能。從水利人文、農村文化再到藝術創意，大崎的魅力值得探訪。

劉朝維（左）與太太湯怡楓（右）在廢棄的檳榔園裡築夢，打造大家能開心探索的自然樂園。

檳榔山蛻變探索樂園

常言道：「花若盛開，蝴蝶自來。」位於嘉義中埔的築夢森居生態農場，原是荒廢的檳榔園，過去因為除草劑的使用，土地上只剩檳榔樹和枯草；然而，劉朝維、湯怡楓夫婦十多年的悉心整理、復育，如今生態豐富、蝶舞翩翩。

「你看，黃裳鳳蝶的幼蟲正要化蛹，就像是用繩子把自己綁起來。」葉梢上長得像豌豆的東西，其實是水青粉蝶的蛹；仔細看，葉子上一顆顆白白的，是台灣黃蝶的卵。跟著劉朝維的生態導覽走逛園區，他一下捉了隻樺斑蝶，介紹牠捲曲的口器，採蜜時會伸長探進花裡；不一會兒又抓了紅紋鳳蝶的幼蟲，讓我們聞聞牠嚇唬敵人的臭角，摸一摸看起來尖銳，實則柔軟的肉棘。「蝴蝶的幼蟲其實沒有毒，只有摸到少數毒蛾的幼蟲才會讓皮膚腫癢。」劉朝維總會這樣分享著毛毛蟲被人類誤會的故事。「生態需要有人引導」是他營造環境教育場域的初心，因為唯有讓大眾認識自然，才能發自內心保護這塊美麗的土地。

懷抱著與環境永續共生的想法，夫妻倆種了各式食草、蜜源植物，馬蜂橙、馬兜鈴、長穗木、高士佛澤蘭等，也種下肖楠、茄冬等，涵養土壤水分。園區裡還有棵被劉朝維戲稱「會打呼的樹」的彩虹桉，此樹種生長速度旺盛，樹皮會不停脫落，而且隨著歲月樹皮的顏色會越來越繽紛。劉朝維總愛邀請大家貼近樹幹靜心聆聽，水分經由維管束運輸，發出呼嚕嚕像是打呼的聲響，彷彿裡頭躲了群辛勤工作的小精靈，充滿生命的喜悅。

當自然生態被重建，園區裡能聽見盤旋在天空的大冠鷲，果子狸會跑來波羅蜜樹覓食，而地上不時出現的土堆，則是鼴鼠在地底生活的證明。鼓勵人們親山近水，劉朝維將築夢森居當作山林教育的場域，帶著大家溯溪、攀樹，夏天還能到一旁的澐水溪玩漂漂河，即使不諳水性，也能開心體驗溪流的樂趣。劉朝維還以樸門工法建造生態窯，讓民眾用在地食材動手做披薩，摘菜、擀麵通通自己來，就連挑食的孩子，也能自動把討厭的蔬菜吃光光。「建築孩提時的夢想，在森林裡居住。」是劉朝維取名為築夢森居的期待，他與太太精心準備的體驗活動，讓這片荒蕪的檳榔山，蛻變成大人小孩都能開心探索自然的樂園。

築夢森居裡有棵「會打呼的樹」，湊近聆聽，水分經由維管束運輸，發出呼嚕嚕的聲響，滿是生命的喜悅。

漂流木小提琴點亮小鎮風景

人口外移、老化是許多偏鄉的境遇，然而，西拉雅國家風景區裡的曾文水庫旁，卻有座以漂流木小提琴聞名的小鎮，用製琴工藝作為亮點，不僅離鄉的孩子回來了，外地人、外國人也受到吸引而匯聚。

「我們這裡可以欣賞水庫的秀麗美景，還能近距離感受老鷹俯衝抓魚的震撼，或是到山豬島看看被歌劇吸引的野生山豬……」嘉義大埔的和平社區發展協會理事長吳倚豪熱情地介紹家鄉的遊程。故鄉雖美，他卻總覺得少了什麼，直到一次友人在水庫旁即興的小提琴演奏，他像被雷打到，原來音樂就是他在找的答案。

有意師法義大利的克雷蒙納，以製琴工藝帶動地方發展，吳倚豪表示，歐洲的提琴板材多是白松木，台灣的森林多樣性豐富，論製琴材料一點也不會輸，而大埔每逢大雨就有許多來自阿里山的漂流木，具有發展提琴小鎮的潛力。於是他邀請製琴經驗豐富的小提琴家黃聖彥來教學，一周三天的製琴課，讓原本務農的居民們有了不一樣的生活風景。

幾年下來，大埔和平村的漂流木小提琴名聲逐漸傳開，不少民眾前來學製琴，因而被當地的景致與生活氛圍吸引，從跨縣市通勤，最後甚至選擇移居到大埔。當地的長輩還組了提琴樂團，經常在台灣各地公益演出，號稱大埔小虎隊。未來，還將成立提琴故事館，把那些刻有山豬頭、老鷹，彩繪著每把製琴者故事的小提琴，作為展示。提琴小鎮不賣琴，而是用琴串起人與人的連結，期盼更多人走進小鎮，看見在地的暖心風景。