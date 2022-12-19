挖掘IP的金礦 地方的底氣，改編的志氣

【文．蘇俐穎 圖．鏡文學提供】

台劇鵲起，OTT平台百花齊放，觀眾對內容如飢似渴，市場的復興，吸引了人才前仆後繼。當需求遽增，好素材、好故事從何而來？

從產業谷底重新復甦，台劇近年屢屢繳出亮眼成績。矢志推廣本土文學跨域的台灣文學基地，舉辦了「浪花台流：文學改編影視特展」，以文學改編的角度，梳理這一波台流的興起脈絡。

「改編」一直是除了「原創」以外，影視內容的重要來源，文學小說的改編尤其常見。1980年代，台灣電影便有《嫁妝一牛車》、《兒子的大玩偶》等改編的先驅劇作。然而這一檔展覽，以2017年植劇場推出的《花甲男孩轉大人》為起點，參與策展的台灣文學基地館員說明，由於台劇的改編手法近年有了大幅度轉變。

《花甲少年轉大人》從楊富閔的小說《花甲少年》改編，但文本為短篇小說集，並沒有固定主角，編劇為了影視需求，從各篇故事中提煉出角色與主線故事，不同於過去的文學改編講求「忠於原著」，更合乎影視的表現手法，因此可視為這一波改編影視作品的轉捩之作。

公視資深製作人徐青雲，成功推出《茶金》，深耕台灣客語劇內涵。 （林旻萱攝）

串流時代，類型劇天下

2016年國際OTT付費影音平台陸續進駐台灣，擾動了國內影視產業生態，製作規格升級，故事的題材、編劇的手法也有了進化。精準定位的類型劇，在串流化的分眾市場脫穎而出，故事好、獨特性強，就不怕沒有觀眾。就選材上，除了常被改編的文學小說，報導文學、非虛構的著作、社群媒體上的短文、網紅，都受到了製作端的青睞。

台灣遍地好故事，「不然我們怎麼有這麼多戲可以拍呢？」公視資深製作人徐青雲這樣說。職人劇如《做工的人》、《村裡來了個暴走女外科》，科幻劇如《你的孩子不是你的孩子》，時代劇如《斯卡羅》、《茶金》，都是近年叫好又叫座的劇作。

尤其《茶金》，「客家產業的電視劇已經拍了很多，這一次，希望不再把劇本設定在晴耕雨讀、小情小愛。」擔任《茶金》製作人的徐青雲說明。遂而，《茶金》別開生面，擷取北埔茶商姜阿新的人物原型，講述光復初期台灣茶的國際貿易故事，不僅是台灣首部海陸腔客語劇，澎湃的歷史格局與細膩的劇情鋪排，帶動相關景點之觀光、周邊商品行銷等長尾效應，允稱為近年最成功的IP個案。

IP來源不只有文學小說，散文、非虛構類的著作，都具有改編潛力。 （林旻萱攝）

出版的終點，IP的起點

台灣的文本改編，就種類、數量來看，仍有相當大的發展空間，「從奧斯卡得獎片來看，高達55%是改編作品，反觀金馬獎還不到20%。」林巾力引述了前任館長蘇碩斌的一席話，說明了「浪花台流：文學改編影視特展」的策展初衷。

影視產業的變化，刺激了創作者、出版業者，開始認知到內容的寶貴價值，「過去我們都覺得，出版一本書就是創作的終點，但對IP熱潮來說，一本書完成後，可以延伸出去十幾種版權。」鏡文學總經理董成瑜掐指細數，一本書（文本）授權可細分為電子書、有聲書、漫畫、電視劇、電影、舞台劇、桌遊、線上遊戲、劇本殺……等不同項目，可見IP潛力無窮。

看準了產業發展的潛力，台灣最具規模，也最具企圖心的IP內容業者「鏡文學」，率先推出寫作平台，也成立了出版社，網羅各方好手。編輯團隊會在平台上海選優質作品，擇優出版，有所「本」以後，再積極尋求授權機會。2018年起，鏡文學也舉辦「百萬影視小說大獎」，得獎作品優先影視化，2023年即將上映、已引起關注熱度的《八尺門的辯護人》，即是首獎作品翻拍。

文化內容策進院（簡稱「文策院」）也祭出相關政策，促進創作者、出版界、影視界的合作，文策院每年會邀請出版方提供文本，再由影視投資人與製作人評選出50部「潛力改編文本」，倘若授權成功，將提供獎勵金，以期加快速度。另外，文策院也建置「IP Meetup」線上平台，創作者或出版方可自行將出版品、漫畫、影視作品、遊戲等內容簡介上架，增加曝光，尋求合作機會。

由鏡文學一條龍自製的《八尺門的辯護人》，小說文本是「百萬影視小說大獎」的首獎作品。 (鏡文學提供)

用國際語言，說一個好故事

素材不缺了，但是，「什麼樣的元素才能成為神劇？」文策院副院長盧俊偉意味深長地問。這樣的大哉問，肩負產業趨勢分析研究的文策院正積極探討中，業界人士也各有一套看法。

倘若將影視作品視為藝術創作，作品只需傳達導演的個人意志與理念，那麼收視、票房也就無關緊要，但進入到產業，勢必得納入觀眾的喜好與觀影習慣、市場需求與行銷操作，「我們常說影視『作品』，但其實應該稱作『產品』。」盧俊偉說。思維的轉換是必要的。

影視作品的商業化，倒不等同於媚俗，而是採用一種雅俗共賞、跨國際的通用語彙來講述故事，「亨利‧詹姆斯、瑪格麗特‧愛特伍、伊恩‧麥克伊旺，都是諾貝爾獎等級的名家，他們的作品同樣被一再翻拍，受到觀眾的喜愛。」嗜讀翻譯小說的董成瑜舉例。以商業劇本的形式，台灣在地文化可以是加分，「像是宮廟文化，絕對可以有國際市場，但是必須經過轉換，不能只是平鋪直敘像拍紀錄片。」盧俊偉說。

鏡文學從IP開發的角度，對故事、劇本建立起一套評選標準，「好故事，必須有飽滿的人物，有衝突發生，劇情還得往前推展，不會停留在文藝腔的喃喃自語。另外，可以受讀者的喜歡，還要能夠打動影視製作者，引起他們翻拍的渴望。」董成瑜認為。

為了成就好IP，編輯們必須就IP改編的角度給予建議，旗下作者再也沒有「一個字都不能改」的無謂堅持，董成瑜說，常常一個小說，動輒改到六、七版。

鏡文學也善用母公司「鏡傳媒」的媒體資源。由公司率先提出強有力的合作提案，邀請筆鋒犀利的記者意外轉身，成為妙筆生花的創作者；還有從媒體業累積的各種人脈，能介接、媒合，能讓創作者在動筆前進行訪談，「比起在家空想，參考國外作品，複製刻板印象，親自去田野調查，才有辦法真正創作出接地氣、踏實的作品。」董成瑜說。

學的是電影，當了二十多年記者，董成瑜融合一路走來的歷程，投入內容產業。 (鏡文學提供)

連結國際，台灣揚帆出航

國際OTT的資源挹注，對台灣影視產業猶如一陣強勁的風，世局的動盪，人才的回流、國際社會對台灣的關注，亦帶來了助力，如何趁勢揚帆，航向全球市場的大海，是台灣影視產業下一階段的重要功課。

為開拓海外市場，文策院近年積極參與海外影視展會，優先鎖定東南亞、拉美、歐洲等潛力市場，目前已與歐洲最大的電視劇集展「Series Mania」簽署MOU，成為第一個亞洲的長期合作夥伴。

鏡文學則鎖定韓國，積極推銷作品，「韓國影視已經是亞洲翹楚，內容需求強勁，加上發展多年，多少有所瓶頸，會渴望異文化帶來的刺激。」董成瑜分析。

董成瑜觀察，韓國市場偏好刺激性強、高概念、世界觀完整的作品。鏡文學出版的作品中，吳曉樂的《上流兒童》、《我們沒有祕密》、陳思宏的《鬼地方》、崑崙的《獻給殺人魔的居家清潔指南》等，均已「逆襲」成功，向韓國售出版權。

「台灣最寶貴的是創作自由。」董成瑜說。韓流的無遠弗屆，證實了無論國內的市場規模、語言使用人口，都不是產業發展的阻力。台灣自由發聲的環境，可以成為創作者的有力靠山，擅用機會，勇於與國際交流，提升創作品質，台流，才能持續昂揚，方興未艾。