壯大影視生態圈 迎接台劇大航海時代

【文．陳群芳 圖．莊坤儒】

從HBO Asia以台劇《通靈少女》作為中文市場的首發；《你的孩子不是你的孩子》引起熱烈討論；《我們與惡的距離》國內外收視亮眼；到近期在Netflix全球獨家上架、口碑持續發酵的《她和她的她》。台灣接連推出讓國際驚豔的影視作品。

是各方的精進與堅持，讓台灣影視的生態圈逐漸茁壯。諸如，文化內容策進院（簡稱文策院）與時俱進的政策；公共電視台偕同業界孵化劇本，不斷嘗試各種戲劇類型；本土平台在國外落地，將台灣的好作品，送往國際；各種的國際合資、合製也不斷開展，打開台劇的能見度。投資台灣影視成為好主意，將台劇順著串流平台的趨勢，往世界的舞台駛去。

甫於2022年10月在Netflix全球獨家播映的台劇《她和她的她》，以懸疑刑偵的類型劇結合權勢性侵議題，從題材、手法，到演員們精湛的演技等，在在令人驚豔。上線不到兩週便在台灣及香港的 Netflix排行榜衝到第一，網路上與此劇相關的新聞、文章破萬筆，聲量極高。然而如此叫好叫座的台劇已不是第一次，斐然的表現，絕非偶然，這背後除了主創團隊的努力外，究竟還有哪些推波助瀾的力量？

斷開補助的鎖鏈

過去公部門推動影視產業，多以補助的方式，每年度對外徵件，再找外部專家委員審查，評定合適的補助對象。文策院副院長盧俊偉表示，以拔尖形式的推動，只能做外圍式的支持，無法深入提升產業。補助的用意是降低產製成本；而投資則能促使業者從產製、行銷、財務等環節，思考完整規劃，促進產業進步，更可媒合跨業合作、合資，壯大產業生態圈。政府遂成立行政法人文策院，藉以突破文化內容事業長年仰賴補助的體制，並健全文化內容市場。

舉例來說，過去國發基金無法擔任領投者，必須由民間創投領投，國發基金再跟投，且投資對象僅限於股權事業，不能投資專案。雖有心促進產業發展，卻受到法規限制。文策院成立後，推動國發基金相關規定的修法，包括新增專案投資、放寬投資條件限制等，使國發基金更貼近產業需求。

文策院的合作備忘錄（MOU）機制，亦是一例。只要團隊具有國際合製或國外平台上架等資歷，即可申請簽署MOU，成為文策院的合作夥伴。盧俊偉表示，倘若MOU夥伴在製作階段找到七成資金，並在具有台灣元素及國際合資、合製等條件下，文策院即可投入三成、最高30萬美金的投資，藉以支持產製更多具國際發展潛力的作品。目前文策院已有120多個MOU夥伴，像是大慕影藝、瀚草影視、Netflix、客家電視台、韓國CJ ENM、韓國釜山的亞洲內容暨電影市場展（ACFM）、香港ViuTV等，涵蓋上游製作到下游平台。

公視節目部經理於蓓華企盼，台劇多拍多練習，方能不斷累積打國際盃的實力。

孵化台劇的想像

長年耕耘台灣戲劇的公視，持續推出議題多元、拓展觀眾想像的作品，一直是有志拍攝作品的影視工作者，最堅實的後盾。這幾年除了提高戲劇製作費用，給予劇組更多的揮灑空間外，自2019年啟動的戲劇孵育計畫，更希望能補足產業長期在開發階段所欠缺的資源。

公視節目部經理於蓓華指出，過往的戲劇支持，多關注在製作階段，對於前期劇本開發的投入甚少。通常是將故事概念延伸為企劃案，待投案爭取到經費後，才倉促趕製。「如此一來，劇本怎麼可能紮實、接地氣。」於蓓華語重心長地說。

戲劇孵育計畫的概念是，提供編劇或製作人一筆經費，支應至少一年的生活開銷，讓團隊能安心地進行田調，製作紮實且深入的劇本。且待劇本孵化後，也有機會獲得公視的製作支持，縮短從劇本實踐為戲劇的路徑。

早些年，當商業電視台一集的戲劇製作費還在150萬元時，公視在2018年播映的《你的孩子不是你的孩子》，就已將製作費提高至300萬，讓劇組有機會嘗試科幻類型的戲劇。而在戲劇孵化的階段，公視更將戲劇製作的空間留給製作人，不預設戲劇製作規格，由製作人思考能將戲劇完整呈現的合理預算，讓劇組能自由揮灑想像。

獲得2022年金鐘獎最具人氣戲劇節目獎的《火神的眼淚》，即是第一屆孵育計畫的作品。該劇導演蔡銀娟就曾在其他媒體提到，如果沒有公視的孵育計畫，這個提案就會一直擱著，因為這樣的製作規格，一定會被業界拒絕。

於蓓華認為，必須讓劇組有機會嘗試不同預算的拍攝，才能開拓台劇的想像與格局。而公視縱使無法支應全部費用，也會協助媒合商業資金，讓《火神的眼淚》得以用一集800萬的預算，塑造火場、爆破等驚心動魄的救災現場。再加上編劇團隊費時一年在消防隊裡蹲點田調，劇中消防人員為堅守崗位而在家庭生活中缺席、民眾誇張無理的刁難行徑等，皆是製作團隊消化了對警消工作的第一手觀察，才能有如此貼近現實生活的戲劇呈現。

《魷魚遊戲》的啟示

隨著國際串流平台來台落地，這幾年公視也在前瞻計畫的支持下，提高戲劇製作規格，陸續推出《我們與惡的距離》、《斯卡羅》、《茶金》等多部亮眼的台劇，台灣的戲劇類型越來越多元，各種拍攝項目持續開展，也讓影視劇組能不斷累積經驗。

然而，於蓓華也提醒，這幾年令人擔憂的情況是，有些製作團隊一心以取得國際資金為目標，便提高製作規格拍攝。但國際平台的投資策略充滿變數，以Netflix為例，初入台灣市場時從前期就參與投資拍攝，到現在轉為後期拍攝完成後，才以購置播映權的方式投入。若製作公司以借錢籌拍超高規格戲劇，萬一國際平台不買單，就可能冒著製作費無法回本的風險。

而國際平台慣常以買斷獨家播映權的方式，雖可讓製作公司獲得較高的報酬，但戲劇卻也相對無法在本土的電視頻道、串流平台播映，限縮了在地通路的發展。萬一成為常態，好作品都由國際平台壟斷，CATCHPLAY執行長楊麗貞認為，未來台劇的生殺大權可能就此被國際平台掌握，長期來看，對產業發展不見得是好事。

她以近年極受注目的韓劇《魷魚遊戲》為例，成功在全球造成話題，也為Netflix帶來可能上億美金的獲利，但實際回饋到韓國影劇產業的，卻只有賣出版權的千萬美金，戲劇後續的經濟效益並沒有貢獻在韓國影劇市場的成長。楊麗貞表示，自己身為影視工作者，越來越緊張這件事的嚴重性，如果再不做點什麼，台劇恐會失去對未來話語權的掌握。

因此，由CATCHPLAY旗下子公司「影響原創」所製作的戲劇《俗女養成記2》，縱使國際平台也曾洽談上架意願，但購買條件卻不利於台灣其他平台。影響原創總監陳劭怡表示，歷經一番掙扎，最終仍堅持在CATCHPLAY、華視等本土平台與頻道放映，「希望藉由優質的戲劇內容，讓台灣的平台得以延續和成長。」而楊麗貞進一步指出，「影視產業跟其他產業都一樣，除了要有開發、研發製造的能力，也要對通路有所掌握，如此一來產業才會是健康的。」

CATCHPLAY執行長楊麗貞（左）與影響原創總監陳劭怡（右），將國際市場的開發經驗帶入影視製作，為台劇引入跨國合資、合製的機會，試圖讓台劇走得更遠。

帶著台劇航向國際

然而台劇的播映，也不見得只能仰賴國際平台，透過本土影音平台的海外拓展，也能將台劇送往世界的舞台。

早年以電影代理發行、投資起家的獨立片商CATCHPLAY，嗅到影音平台的發展趨勢，在2016年推出數位串流平台CATCHPLAY+。明白台灣市場的侷限，楊麗貞將目光放向海外，與印尼、新加坡的電信公司合作，在當地提供 CATCHPLAY+的串流服務，並成為第一個進入印尼的OTT平台。

2019年楊麗貞相中了《我們與惡的距離》具有國際共感的潛力，能為台劇開創新局，極力爭取發行機會。除了在自身的CATCHPLAY+上放送，也透過與HBO的合作，打開此劇在國際市場的能見度，證明了本土平台也能為台劇創造機會。

不願被動等待作品上門，並加強台劇發展的力道，CATCHPLAY與文策院共同投資成立影響原創，試圖將國際市場的開發經驗帶入製作端，意欲從前端開發、後端發行引入海外資金。例如與香港ViuTV合作的《第三佈局塵沙惑》，或是今年在金鐘獎獲得迷你劇集獎的《良辰吉時》則是與新加坡的新傳媒合作。「讓這些作品除了有台灣市場，也透過國際的策略合作，去到更遠的地方。」陳劭怡期盼地說。

跨國合製如火如荼

如何將台灣的作品帶往國際，是影視產業日夜琢磨的課題。文策院透過舉辦TCCF創意內容大會，集結台灣具潛力的 IP 作品與提案，並邀請國際買家參與，讓產業與國際市場對接。甫於2022年11月結束的展會上，韓國娛樂媒體公司 CJ ENM 宣告將與台灣合製一部以海島為背景的華語劇集。

而瀚草文創則是看到日本社會型態與台灣之間的相似，有意打進日本市場。於是買下日本經典小說《模仿犯》的IP版權，要將日人熟悉的文本，轉譯為台灣的戲劇作品，並將在Netflix獨家上架。

CATCHPLAY在印尼與新加坡的長年耕耘與觀察，彼此的戲劇合作也越來越緊密，例如 CATCHPLAY 首部製作的原創驚悚影集《惡靈旅店》（Losmen Melati），就是與印尼 Infinite Studios ，以及新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA） 三方跨國合製，現已進入後製階段。而另一部與印尼合作的項目《Lesley in Taipei: Grass Jelly Bubble Tea》，則是由兩國編劇共同譜寫，描述印尼華裔網紅女孩來台北追夢的影集，希望藉由兩地觀點來豐富故事，期待能在東南亞掀起新一波的台式旋風。

隨著台劇的不斷開展，產業的動能將越發興盛，不論是作品、影視人才、投資環境等，都將在一次次的經驗中成長茁壯，帶著台劇航向世界。