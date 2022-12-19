那些年我們一起追的台劇 從戲劇經典望向未來

湯昇榮認為，這幾年台劇類型的多元性、精緻度都在持續提升。

【文．陳群芳 圖．莊坤儒】

「戲如人生，人生如戲。」我們透過看戲尋求共感，在角色中看見自己的影子，一個國家的文化、時代的風華，也透過戲劇得以形塑。

隨著影音平台的放送，一部部好口碑的台劇，拓展至國際，讓人們藉由戲劇，了解屬於這塊土地的故事，感受台灣的多元與奔放。

攤開2022年第57屆金鐘獎入圍名單，各樣的戲劇類型百花齊放，有時代劇如《茶金》、《斯卡羅》；有家庭喜劇《俗女養成記2》；犯罪嫌疑的《逆局》，也有奇幻的《良辰吉時》、科幻的《2049》，也有以消防員為題材的職人劇《火神的眼淚》，又或是融合時代與懸疑推理的《華燈初上》，還有歌仔戲《嘉慶君遊台灣》、浪漫愛情的《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等，類型、題材之多元，顯見台灣戲劇創作能量的豐沛。

從瓊瑤、包青天到流星花園

「台劇在過去40年，一直都有不同階段的表現。」曾任客家電視台副台長，做過製作人、導演、唱片監製、樂評人等的瀚草文創董事長湯昇榮，侃侃談起他20多年影視工作生涯，對台劇的觀察。早期瓊瑤小說改編的電視劇、從宋代民間故事開展的連續劇《包青天》都曾風靡亞洲，幾乎是海內外華人都曾有過的追劇記憶。

而2001年的《流星花園》則為台灣帶來一波偶像劇風潮，劇中四位男演員所組成的偶像團體F4，所到之處都颳起旋風，讓人為之瘋狂。湯昇榮表示，《流星花園》的成功不只是那部作品，還包括明星、戲劇音樂，此劇創造了一種台灣的lifestyle，形塑了外國劇迷對台灣男生的想像，帶動了對台灣的關注。這部台劇後來還被日本、韓國、中國翻拍，甚至到了2022年都還有泰國版開播，成就了台灣偶像劇的輝煌紀錄。

近五年，提供線上影音串流服務的OTT平台興起，帶來觀影習慣的改變，戲劇產製的樣態也有了變化。觀眾不再需要守在電視台前，被動接受電視台提供的戲劇作品，上網隨選隨看，大幅增加對戲劇的需求。湯昇榮認為，社群時代所形成的熱議感，能帶動話題的溫度，讓過往分眾的題材，或是比較新鮮、類型感的戲劇，能被明確地看見。「這幾年每部作品的獨特性、精緻度、觀眾的迴響，或是整個產業的帶動，台劇確實有一種不同以往的展現。」

《麻醉風暴》展現台劇企圖心

2008年台灣電影《海角七號》創下5.3億的票房，為低迷許久的影視產業注入強心針，也給了影視工作者曾瀚賢，創辦瀚草影視的希望。

當市場上還是以家庭倫理劇、偶像劇為主時，曾瀚賢嘗試以類型劇做市場區隔，他在劇本海中，挖掘了編劇黃建銘的《惡火追緝》，並改編為影視作品《麻醉風暴》。

2015年上檔的《麻醉風暴》，以醫療手術中極關鍵，卻較少人留意的麻醉科醫師為敘事主體，迷你劇集六集的節奏，帶出醫護過勞、醫療糾紛、人球等醫療體制問題。考究寫實的醫療場景，演員專業的演出，讓《麻醉風暴》獲得極高迴響。在第50屆金鐘獎，拿下了迷你劇集類的最佳迷你劇集獎、最佳男配角、最佳導演，以及最佳編劇的肯定，闢出一條類型劇的蹊徑。

《麻醉風暴》的好口碑，替瀚草迎來了第二季的機會。「不做重複的事」是曾瀚賢的原則，眼光放向國際市場的他，深知台劇若要外銷，勢必得提高製作規格，於是他將電影籌資的方式引入電視劇。

過往電視劇的製作，是由電視台獨資，戲劇版權也歸屬電視台，製作公司宛如代工廠，而曾瀚賢提出的這帖新方，當時在公視內部造成撼動，最後在持續不懈地溝通下，《麻醉風暴2》引入了大慕影藝、華研國際音樂等其他資金，成了公視首部非單獨出資的作品，並藉由版權銷售讓合資者的資金得以回收。

單集近600萬的預算，《麻醉風暴2》遠赴約旦拍攝無國界醫師行醫的劇情，還有驚心動魄的爆破場面，在各平台播出時，都有極佳的收視。《麻醉風暴2》開創的合資、版權銷售等合作模式，壯大了台劇的格局。

打開社會議題的尺度

台灣社會的多元與包容，也讓影視創作者能不斷地發揮創意，接下將生硬的社會議題製作成精彩戲劇的挑戰。

2018年，探討親子關係的微科幻電視劇《你的孩子不是你的孩子》在Netflix同步上架，光是播映前釋出的預告片就吸引了上百萬人次觀看。跳脫以往教育議題的溫情呈現，《你的孩子不是你的孩子》以各種天馬行空的想像，如倒轉時光的遙控器，為了慾望出賣靈魂而變成孔雀等奇幻的元素，去探討以愛為名卻讓人窒息的家庭關係、社會一味追求成績表現的價值觀，令人耳目一新。此劇在國際平台播出後，便引發國內外網友的熱烈討論，國際媒體也給予正面評價，為台劇製造了聲量。

而一齣齣台劇的亮眼表現，也吸引了更多人投入，像是原本扮演投資腳色的大慕影藝，也加入說故事的行列。2019年初試啼聲的作品《我們與惡的距離》，以隨機殺人事件開場，帶出被害者家屬、加害者親友的心路轉折，並加入媒體職業倫理、精神疾病患者汙名化、死刑存廢的人權爭議等，帶動觀眾對各種社會議題的思考。

以往生硬的社會題材，總有叫好不叫座的現象，但《我們與惡的距離》播出後，帶來一波追劇風潮，在電視頻道、網路影音平台都創下收視佳績，最終回在CATCHPLAY平台播出時，還湧入近400萬人連線觀看。這部入圍14項金鐘獎，獲得戲劇節目獎、戲劇節目導演、女主角、男女配角獎等6獎項，還在釜山國際影展榮獲「亞洲內容獎」最佳編劇獎的作品，證明了生硬的題材，只要做出質感，觀眾也是會買單。

讓如小草般脆弱的影視產業，逐漸長成廣袤的草原，是曾瀚賢創辦瀚草影視的初衷。

用國際影像語彙訴說本土

曾瀚賢在他與湯昇榮口述的著作《進擊的台劇》中提到：「一個國際作品的雙腳要站在什麼土地上面、要消化什麼樣的內容，才足以被世界的眼光看見。」本土化一直是他倆在製作影視內容時的思考。

《誰是被害者》即是瀚草以國際影像語彙說在地故事的實例。劇情開展自一位具有亞斯伯格特質的鑑識人員，為調查失聯女兒所涉及的兇殺案，而與搶新聞不擇手段的噬血型記者合作，兩人逐步在每起離奇案件背後，釐清真相。有別於刑偵片慣常找犯人的敘事邏輯，《誰是被害者》巧妙地融入台灣社會曾發生的重大案件，帶著觀眾推敲層層謎團，尋找被害者的真實身分。

戲劇場景是你我熟悉的台灣街頭，故事的角色有奮力對抗資方壓榨的勞工、遭受媒體霸凌的過氣女星、渴望成為女人的男子等，活脫脫是從這塊土地長出的故事，貼近了台灣民眾的生活。

綜觀全球戲劇市場，國際串流平台上一直有刑偵類型的作品上架，顯見有著其觀影需求。曾瀚賢表示，戲劇內容不會只有一種表達，而台灣總試著找到不同的表述方式。當《誰是被害者》透過Netflix上架至全球市場時，觀眾會發現它的視角是獨特的，有別於大部分的刑偵片以正邪對立來表現衝突，《誰是被害者》反過來尋找被害者，隨著劇情演進，逐漸發現被害者可能就是兇手，而每個角色背後的脆弱與傷痕，帶出了人們心中那份渴望被理解的共感。

《誰是被害者》以更廣大的視角觀照社會，而非關注在好人、壞人，非黑即白的二分法。耳目一新的敘事，劇中隱隱透露出人的善與光，《誰是被害者》連續十多天盤踞台灣Netflix的榜首，在越南、新加坡、香港等地也都進入前十名，在第二季尚未開始製作，Netflix就已決定續訂，這對台劇是相當振奮的成績。

曾瀚賢認為，台灣對多元價值的包容，也呼應內容產業更包容的想像，提出另一種視角，成了台劇在國際市場的特色。台灣雖不是強勢的文化，可以制定規則、大力發聲，「但我們反而可以是講的最雋永、最有餘韻迴響，最讓人有共鳴的聲音。」

《茶金》打造台劇新美學

2021年由公視與瀚草共同製作的時代劇《茶金》，描摹了1950年代的台灣，美援、新台幣上路，許多建設在台灣開展，政治、經濟、國際局勢動盪不安，但也是台灣茶在國際上閃耀的年代。看劇中女主角如何在沒有女商人的時代，參與台灣茶葉商的商戰，而劇中茶農、茶師等小人物的生活，真實呈現了台灣人的過去，彷彿一部斷代史，讓人有機會重新認識腳下這塊土地。

為了讓《茶金》既接地氣，又能有新鮮感，製作團隊從服裝、道具、主視覺、行銷、商轉模式等，把每個環節都詳細審視，試圖加入新的元素。湯昇榮表示，以前的時代劇會慢慢琢磨感情的堆疊，但茶金的節奏明快，且不以男女主角的感情戲為主線，而是在商戰的過程中，適度點綴兩人發乎情、止乎禮的仰慕。大戶人家典雅氣派的場景、女主角溫婉有氣質的穿搭、品茶的文化、台灣茶園的壯闊景致等，都在《茶金》裡被細細鋪排，雖是舊時代的故事，卻充滿現代視覺的表現手法，營造出不同以往的台劇美學。「我們試圖創造新的影像語言，讓本土化素材，找到新高度。」《茶金》製作人湯昇榮期盼地說。

多元內容，表述台灣價值

回顧了這些年精彩的台劇，接下來又將有什麼令人期待的作品呢？

總是在產業裡扮演開拓者的瀚草，把觸角伸至親子戲劇，帶來暫名為《百味小廚神》作品。主人翁是總鋪師的孫子，感懷往生者的阿公，每到中元節便會準備豐盛的祭祀餐點來招待孤魂野鬼；而阿公驟逝後，小孫子要如何用阿公的食譜再現中元大餐？瀚草藉由戲劇勾勒祖孫的情感，希望讓台灣的孩子能有本土文化的滋養。曾瀚賢笑說，那份連孤魂野鬼都款待的待客之道，也是台灣的獨特。

堅持悉心打磨作品的大慕影藝，在《我們與惡的距離》、《做工的人》後，2023年將推出的第三號作品，《人選之人──造浪者》，回應著執行長林昱伶對人性的好奇，繼續推出能與社會共感的題材，聚焦在選戰背後一群文宣幕僚的日常。她引述了王爾德的詩句來形容這群人的理想與價值觀：「我們全都淪落在溝渠，但總有人眼中望著星星。」在家庭、工作、生活的夾縫裡，不斷折衷、妥協，「《人選之人》試圖捕捉一群年輕幕僚的工作與生活，與他們眼中的星星。」

林昱伶表示，政治可能很敏感，卻也是生活的日常，各國都有自己的選舉文化，《人選之人──造浪者》以輕鬆、荒謬感的調性，呈現台灣選舉文化的特殊風景，「是一部很貼近台灣，卻可以跟其他國家共感的類型。」林昱伶期盼。

而繼《你的孩子不是你的孩子》後，公視在2022年12月再次推出詩選劇系列，名為《你的婚姻不是你的婚姻》，探討伴侶關係中的脆弱與艱難，並延續微科幻的設定，在每個單元裡主角們都試圖用具未來感的科技產品來挽救婚姻，例如可得知真心話的聖筊、能實現願望的智慧滑鼠等，以張力十足的戲劇，引起大眾對婚姻的反思。

精彩的好戲一齣齣上檔，這些百花齊放的台劇，你追了嗎？