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「樟」顯價值之路 老官路．傳遞大湖馨香故事

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
漫走老官路，沿路都是森、樹、林的對話。
漫走老官路，沿路都是森、樹、林的對話。

【文．郭美瑜　圖．林格立】

記憶中，阿嬤的大衣總飄散著樟腦的淡香，那是掛在衣櫃捨不得穿出場的貴重衣裳才有的款待。這氣味，曾讓台灣成為世界樟腦王國。

協助尋找百年前苗栗大湖運輸茶、樟腦等物資之山徑「老官路」的師鐸獎得主彭宏源，近年除草、當導覽，用愛鄉之情傳遞古道上的辛香故事。

21世紀台積電所產晶片在全球產業扮演舉足輕重角色，因而被喻為「護國神山」；19世紀台灣茶、蔗糖、樟腦因應國際需求，成為台灣三大出口物資，也為台灣賺進大量外匯而被喻為「台灣三寶」，宛如當時的「護國神山群」。

中興大學森林系退休教授馮豐隆說，樟樹皮有深的縱裂，全株具樟腦般的氣味，可藥用、驅蟲劑、提煉製成樟腦，並作為建材、雕刻。百年前遍布於台灣中低海拔的山林間，因無煙火藥、賽璐珞（Celluloid）及底片發明，做為原料之一的樟腦需求大增，使得台灣成為「樟腦王國」達半世紀之久，直到化學合成的樟腦問世，天然樟腦產業才逐漸式微。樟樹現為淺山常見的行道樹種。

中央研究院近代史研究所兼任研究員林滿紅在《茶、糖、樟腦業與台灣之社會經濟變遷》著作中指出，當時台灣茶樹多分布在新北石門至彰化的丘陵地，提煉樟腦的樟樹則分布於宜蘭至嘉義的深山，再以肩挑、竹筏將茶、樟腦從山區送往港口輸出。山區因種植經濟價值極大的茶樹及樟樹，是台灣山區得以開發的一大契機。

彭宏源帶鐮刀掃除豪雨過後的倒竹，維護路型。
彭宏源帶鐮刀掃除豪雨過後的倒竹，維護路型。

「樟之細路」古道分級

近年行政院客家委員會與台灣千里步道協會等官民協力，理出昔日肩挑、舟筏的茶、樟腦運輸山徑，再結合農路及現今產業道路，串成從桃、竹、苗、台中縱橫380公里的「樟之細路」，是七條國家級長距離綠道之一，以彰顯百年前「樟腦王國」與「茶業大亨」的輝煌歷史，並於2019年與韓國濟州島翰林港的「濟州偶來步道」締結友誼步道，第四屆亞洲步道大會也將於2022年12月在台舉辦，讓國人參與盛會。另外，客委會也委託AXN頻道製播《樟之細路的秘密》節目，讓觀眾一探古道風光。

百年前的茶、樟產區多集中在現今客家庄，台灣師範大學歷史系名譽教授吳文星說明，客家移民在原鄉就遍住在丘陵地，來台後也依習慣選擇丘陵地落腳，因環境多茶樹及樟樹，因此以採茶、焗腦為業，隨移民人數增加越往山區開發，衍生漢人與原住民的衝突。

客委會將樟之細路其中七段古道，結合客庄的茶、樟腦之歷史景點，規劃為六條國旅路線，包括桃園的小粗坑古道、新竹的渡南、飛鳳、石峎古道、苗栗的鳴鳳、老官路（又名老官道）及出關古道，並依路況分親子、挑戰、健行三級。

若是漫遊渡南古道，可見日人引進種植的大葉種阿薩姆茶樹，還可順遊台紅茶業文化館、百年三合院「羅屋書院」。步行石峎古道，可遊電視劇《茶金》拍攝地姜阿新洋樓。從古道下到客庄，可品嚐道地的客家粄條、水晶餃等經典客家小吃，或創新的客家菜。

老官路，森、樹、林是主角

大湖老官路位於台三線133.6K至141.1K東側的山稜線，全長約9.2公里，昔日是樟腦、茶及民生物資的運輸山徑，是六條國旅路線中路程最長。向東可眺望台灣小百岳之一、也是泰雅族聖山的馬拉邦山，以及大克山，西為海拔889公尺的關刀山，屬山相豐富古道，秀麗的山景及竹林秘境最吸睛，沿途沒有過多的囂喧，遍路是森、樹、林與果園的對話。走累了可順叉路往台三線。

彭宏源原是苗栗農工森林科主任，2009年全國POWER教師獎、2010年教育部師鐸獎得主，任教時參與調查世居村莊的伯公祠廟，後來擴及大湖全區，還合著相關書籍。退休後恰巧客委會規劃「樟之細路」，他義不容辭加入老官路的考證工程。

師鐸獎得主，傳遞大湖馨香故事

「老官路，我小時候常走，經過幾十年後卻已找不到路。」彭宏源回憶邀兩名同伴先行探路的情景：「三人帶著鐮刀上山，從南湖入口走約半天，劈、劈、劈，還找不到路。」顯示重現古道的艱難挑戰。後來水保局測量人員花17天才將古道定線，最後他還加入手作修復步道工程。

彭宏源說，老官路是1883年當地焗腦大墾戶吳定新與葉春霖赴官府，請稟開闢大湖至卓蘭之道路，作為交通及防範原住民衝突的隘勇路（巡守路線），拓修後成為較具規模的官路。舉凡隘勇、郵驛、公務、商務、挑夫，均以此為唯一的通路，較台三線早了52年通行。台三線開闢後交通便捷，山徑也悄歸自然。

竹林秘境，賽京都嵐山

初秋的大雨過後，彭宏源帶領《光華》團隊走訪老官路。從北入口樟樹樹幹所掛指標「水頭福德祠」拾級而上，山壁下的草堆有掉落的千年桐花點綴著，原生種的台灣百合植株果實垂掛在林緣處，路旁的草莓園有名農婦正在除草。丘陵地沒有車水馬龍，只有農村的寧靜。

越往海拔高處路徑越天然，吸飽水分的大地滋養了各類植物，藤蔓、五節芒竄出擋道，彭宏源拿鐮刀一路披荊斬棘、清除倒竹，手被芒草割傷、腳被樹枝劃破也不以為意，他說「這是家常便飯」。

前行一公里進入大片竹林，陽光從高聳的竹葉縫隙鑽進林間，芬多精環繞四周而感沁涼，洗塵、淨心，讓人有漫步在日本知名的京都嵐山竹林小徑之感。穿過竹林是寬闊的平台，山谷有聚落傍水而居，你可以想像與世無爭的愜意農村生活。沿途，大地因雜草鋪陳顯得柔軟，也有樹根盤曲形成樹梯，路路不相連時有手作的枕木與石塊鋪陳串起。

山林間有座以「編竹夾泥牆」工法建造的老屋。
山林間有座以「編竹夾泥牆」工法建造的老屋。

古道有山羌，喝斥不速之客

山徑有間以台灣傳統建築工法「編竹夾泥牆」所建的廢棄老宅，客語稱「併仔壁（bin eˋbiagˋ)」，這是山上人家及豬舍、牛寮所在，屋後的牆面歷經風霜已經破敗，正當我們從縫隙窺探屋內陳設時，山羌發出短促叫聲，彷彿在喝斥不速之客，我們只得趕忙離去。老宅右前方有株樹形優美的老樹淋漓，再前行，留意腳下，可見山間砌石導水的水路遺跡。

吳文星說，當年漢人往內山推進砍伐樟樹，衍生原、漢爭奪領域而衝突頻仍。目前老官路義和、栗林村交界處仍有座日治大正六年（1917年）所設警察官吏管轄的「境界標」石柱，栗林村、新開村有紀念發生在隘勇線上史事的石碑。制高點是早期銃櫃（槍、彈藥庫）的隘寮，現為觀景平台，可遠眺關刀山及遼闊的鯉魚潭水庫。

彭宏源解說伯公祠廟。
彭宏源解說伯公祠廟。

伯公廟，客庄必遊建築藝術

遊客庄不能錯過客家人篤信的伯公文化，住家、樹下、小路旁、田中央，一粒石（靈石）、祠廟式、廟中廟，每座都是藝術。

「總共238座、340尊伯公。」這是彭宏源調查大湖地區的伯公總數。老官路北口從大寮村大窩橋進入就是大湖鄉大窩地區的「伯公遍路」，約四公里路就有十座伯公廟；大寮村大窩12鄰福德祠的舊祠被抬升於神龕，外覆鋼筋水泥祠室，形成廟中廟。同鄰、地景藝術旁的苦楝樹福德祠，朝上微彎的燕尾脊，石室型的樸素牆面、石板案桌彰顯樸實風格。

大寮村的龜山福德祠較為華麗，大榕樹下的神龕內供奉福德正神牌位，燕尾脊有雕花，祠門牆有浮雕，屋簷有規帶、筒瓦、瓦當、滴水等造型，搭配石板案桌很是古意，石板的跪墊則考驗信眾的膝蓋。

三兩三停車場方圓一公里內可拜訪經典客家歌謠〈客家本色〉創作者涂敏恆故居，或參觀客家三合院老屋、近年新設的地景藝術，或探訪全台少數保存完整、由開拓者陳履獻等人以斧鑿石所開闢寬約60公分的灌溉水路「穿龍（窿）圳」，一窺先民拓墾的艱辛與智慧。

苗栗大湖是農業鄉，草莓、高接梨全國知名，近年許多農民嫁接台灣在地水梨品種「寶島甘露梨」，碩大如圓臉般，肉質細緻多汁，夏秋採收時節躍為中秋佳禮，成了這個山城小鎮的豐收物產。老輩農作時的零嘴「油柑」，也被列為官方輔導栽種的農產品。

客家三合院老宅。
客家三合院老宅。

邀踩踏古道雜草，阻上天收回

客家俗諺：「人勤地獻寶，人懶地生草。」老官路重現後，曾有人酸：「就跟你講嘛，沒有人走」，讓彭宏源擔心旅人寥寥，古道又被上天收復，他除了擔任導覽，還與志工除草維持路型，用愛鄉的誠意邀旅人來訪。

「我能做的有限，但有做總比沒有做要來得好。」文史調查是項與時間賽跑的工程，彭宏源常感訪談越多，就更需加快腳步訪談耆老。他憑著熱愛生長的土地，以「一人團隊」奔走地方，拚出老官路的前塵往事。

專長森林學的他深知，路無人踩踏就會被上天收回，也認為歷史不是僅供憑弔與追憶，他期待古道重生後，慢遊的人潮與返鄉創生的遊子能再度繁榮這個客庄山城。

北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）
北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）

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