景觀設計之眼 驀然回首發現台灣之美

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
南寮漁港的魚鱗天梯，緩降的堤防，給了民眾親近大海的機會。(林旻萱攝)
南寮漁港的魚鱗天梯，緩降的堤防，給了民眾親近大海的機會。(林旻萱攝)

【文．蘇俐穎　圖．林旻萱】

生態學家愛德華．威爾森曾說，因為人類與生俱來「親生命性」（Biophilia）的特質，所以對自然有著一股冥冥中的嚮往。那麼，能適切地為自然與人搭建橋梁，締造出美好交流的人，當屬景觀設計師了吧。

景觀設計，不僅是蒔花種草、鋪石頭、建涼亭，倘若將「景觀」兩字拆解，說文解字一番，「日」照「京」城，稱之為「景」；有「艸」（草）、有「隹」（鳥），加上「見」與兩個「口」，才成為「觀」字，似乎意味著，人看見自然生態的美後交口稱讚。可見得，「景觀」不僅指地表風景，更意味著人與自然互動以後，和諧共存的美好境界。

來到以工業、海運聞名的高雄，愛河一路流經水泥叢林，抵達出海口前三公里處，卻突然出現了一處綿延不盡的新綠，河岸邊簇擁著紅樹林，當中藏著蟲魚蝦蟹，水鳥翩然棲息，在高度開發的都會區中居然有著這樣一片綠洲，著實讓人驚喜。

這是景觀設計師郭中端的作品。建築本科出身的她，在景觀設計走了超過30年，特別樂意挑戰困難、複雜案子的她，一路參與過多件大型公共工程，如冬山河親水公園、明池國家森林遊樂區、世大運主場館、八田與一紀念園區等，從都市到山野，從本島到離島，都有她的作品。而在去（2021）年，郭中端獲得國家文藝獎殊榮，稱她為台灣景觀界的先驅人物，當之無愧。

台灣景觀設計先驅郭中端。 (林旻萱攝)
台灣景觀設計先驅郭中端。 (林旻萱攝)

多不如少，新不如舊

郭中端曾經說，她執行的案子大多以荒地、惡地、頹圮房舍的「修復」工程為主，中都濕地公園亦如此。基地在百年以前本是一畦畦水塘，甚至生長著大量的紅樹林，因為都市發展的緣故逐步填平，甚至成為了一片荒蕪的野地，還不乏垃圾堆積。在高雄市政府的邀請下，她率領著自己的景觀公司「中冶環境造形」團隊前往，立下恢復原本地景的目標，先清除垃圾、廢土，還找了植物學家郭城孟協助，搜尋合適的植物品種，重新復育了整片濱海林相。在這裡，自然才是主角，引導遊客活動的簡易碼頭、吊橋與公共教室等硬體設施，僅是酌量添加。

由此可見，景觀設計的重點和建築大不相同，「建築強調造型，景觀則是無形。」郭中端解釋。建築擅長無中生有，強調建築師的個人主張，但現代的景觀概念，則是為了修補大規模的建設工程所帶來的環境破壞，因此除了適度施作硬體設施，更著重在人為活動與自然環境的整體統合。因此可說，在物質豐裕的年代，科技突飛猛進，景觀設計與「人定勝天」的思維逆向行之，更強調設計思維上的「道法自然」，為當代環境倫理提出另一重省思。

與其多，毋寧少；與其新建，不如修舊，郭中端往往如此認為，但經驗告訴她，「做得少往往比做得多更困難。」她表示。她謹慎拿捏人工的上限，揣摩著能夠與不能夠、無為與有為，冀求兩端的均衡。就像她領軍的景觀公司，被命名為「中冶環境造形」，特別選用「形」而非「型」，便出於這樣的思維，「我不要帶給土地刑罰，要像風吹拂一樣地自然。」她堅定地說。

北投地熱谷周邊，以大石塊砌起的河堤、呼應自然色彩的木造圍欄，均是以自然為本的設計手法。 (林旻萱攝)
北投地熱谷周邊，以大石塊砌起的河堤、呼應自然色彩的木造圍欄，均是以自然為本的設計手法。 (林旻萱攝)

是景觀工程，也是考古工作

即便為了堅持原則，讓案子進行起來格外曠日費時。郭中端說，工程開始進行以前，團隊得先進行綿密的文史考察，閱讀文獻古籍、耆老訪談，景觀設計儼然如另一種形式的考古。偶有新的發現，便得重新來過，但郭中端從不在乎行政作業上的麻煩，「畢竟每一次更改，都是希望能更好。」擇善固執的她說。

好比北投溫泉親水公園一案。基地內，有條起源於地熱谷的泉水，一路蜿蜒往下，但天然的河道在人為使用的考量被逐漸填平、限縮，最後只剩三公尺寬，為了交通的便利，還差點決定加蓋，將河道一舉變成馬路。團隊對比了老照片，才發現河道不應目前的狹窄，費上九牛二虎之力，敲開水泥溝渠、清運堆積的垃圾，還找來日籍造園石組的專家，才把加蓋的河道恢復成原本的面貌，甚至有五個小瀑布嘩然而下，原本不乏垃圾堆積，令人退避三舍的排水溝，一舉翻身為市民戲水的樂園。

還有新竹護城河親子公園的案子。被水泥修改過的水景，團隊依序使用挖土機、小乖乖（迷你挖土機）、人工逐步敲除，細工如此，「完全是修古蹟的規格。」郭中端稱。讓她驚喜的，是水泥敲除後裸露出來的卵石，是日治時期的舊工程遺痕。相較於目前常見的混凝土河堤，古老的石砌構造更能保持河道的本來生態與原貌樣貌，在當代已被認定為生態工法，也是她經常使用的手法之一。

「就像大甲溪河堤上的卵石，我覺得那樣很美。」郭中端說。但她也說，這樣「仿生」的工法，並不是當代的創新，新竹新豐的紅毛堤有著同樣的技術，新竹護城河亦是，「前人的智慧，真的值得學習。」郭中端謙卑地說。

由建築師黃聲遠率領的團隊修復的「隆恩圳親水廊帶」，以全齡友善的設計細節與奇幻風格著稱。 (林旻萱攝)
由建築師黃聲遠率領的團隊修復的「隆恩圳親水廊帶」，以全齡友善的設計細節與奇幻風格著稱。 (林旻萱攝)

從與水抗衡到親水共生

中國文化大學景觀學系教授郭瓊瑩曾指出，四面環海的台灣，雖是海洋國家，但舉凡河堤、海堤、濱海公路等大型建設、公共工程，往往在安全優先的考量下，杜絕了人與海互動的可能，唯有人們轉念，從「抗衡」轉為「共生」，並在公共建設中融合海洋的生態美學與人文美學，才能真正合乎海洋國家的精神。

郭中端的設計就有著這樣的特性。1986年，留日的她從日本回台，接下了冬山河親水公園的案子，這是她在台灣的第一個案子，也是投身景觀設計的起點。郭中端說，冬山河水流的清澈，感動了在台北長大的她，「在台北很難看到這樣乾淨的水質。」這個堤防工讓涓涓水流成為當地人的日常，也為台灣樹立下了公共工程的新典範。甚至可以說，如今許多倍受稱譽的景觀案例，好比有著「小京都水岸」美譽的台中柳川水岸步道；重新打開水溝蓋，經過整治的雲林溪等案子……都有被她影響的影子。

多數案子都脫不開水，是種奇妙的巧合，除了因為台灣氣候本就潮濕多雨，「可能是因為有水的地方，都有成為公園的因子吧……。」郭中端自我解釋。好比這個秋日午後，我們隨著她來到新竹南寮漁港，負責整個漁港景觀設計的她，細細與團隊討論著遊客服務中心旁、戲水池裡的磁磚設計，在工地裡滿場跑，活力充沛的她，讓人難以想像，居然已是年過七旬的人。

水未必是惱人的、可怖的，而是可親的、可互動的，郭中端的設計試圖告訴人們這一點。當我們穿越南寮漁港偌大的草坡，來到鑲嵌在海岸線上的魚鱗天梯，這個造型肖似魚鱗瓦的大階梯，其實是一處海堤，但是階梯坡度和緩、美觀，周圍也另外鋪上大量的塊石，取代了傳統的水泥「肉粽」，景緻與大海融合得天衣無縫，「為了這個堤防的斜度，我和新竹水利技師討論了好久，」郭中端回憶著，「但是若不把坡度做緩，人們要怎麼下去？」幸好據理力爭的她，最後依願完成。

低調如她，民眾不見得知道她的名字，但在假日，夕照的海岸線，民眾就著大階梯席地而下，海水波光粼粼，沙灘上戲水的人影點點，一派河清海晏的風景，無疑是對她最大的讚美。

修復後的「陽明山美軍俱樂部」，戶外景觀大量運用多年生與野放的草花，強烈的野地風格是吳書原的一貫手筆。 (林旻萱攝)
修復後的「陽明山美軍俱樂部」，戶外景觀大量運用多年生與野放的草花，強烈的野地風格是吳書原的一貫手筆。 (林旻萱攝)

重新遇見，台灣之美

景觀設計在台灣是一門仍在發展中的領域，「景觀不是用來填補建築的縫隙。」台灣中生代景觀設計師吳書原多次表示。制式擺放苗圃、綠地、步道，都無法涵括景觀設計的內蘊，從英國返台的吳書原，近年致力從台灣原生種植物中，蒐羅、建立出具有荒野特性的景觀語彙，識別性極高的美學表達，讓他的案子屢獲關注，也引發了景觀設計的關注熱度。

就像郭中端也曾說過，景觀設計不僅是綠美化的工作，更是一種結合建築、動植物、土木、水利、環工、文史、設計的統合性專業。論述景觀，就和論述何謂「美」一樣，難以一言以蔽之，但它的存在，卻又深刻地影響人們的生活。

然而，當我們有機會悠然地散步在古色古香的新竹護城河旁，而發思古之幽情；或者踏入由吳書原所設計的三井倉庫廣場、陽明山美軍俱樂部，被生氣勃勃的植物所包圍，在都會區中湧現台灣荒野、森林的臆想，或許可以說，透過這些景觀設計師之眼，也讓我們發現了另一種台灣之美。

北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）
北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）

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