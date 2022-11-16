創造相遇的空間 為公眾造屋

聯合新聞網／ 台灣光華雜誌
北屯眷戀山光好宅。
北屯眷戀山光好宅。

【文．鄧慧純　圖．林格立】

高樓是為何而起？建築是為何而立？建築收納了人們生活的各類需求，各種機能在空間中得到滿足，對長年深耕公共工程領域的建築師姜樂靜來說，不管是住宅使用或是公共空間，她更在意的是如何在空間裡創造更多與人「相遇」的機會。

問姜樂靜怎麼與公共工程結緣，她說要從30多年前剛畢業的故事講起。

東海建築系畢業後，姜樂靜加入學長的團隊，參與了具革命性的建案「理想國」，復甦舊有的街區空間，在今日看來仍屬前衛的藝術造街實驗行動；還有柯比意廣場的設計，開發者接受設計創意退讓空間作為公共廣場，成為容納各階層的共享空間。這些案例中，都有著「公共」的影子，也在姜樂靜的心中埋下種子。

當時建築師郭中端從日本回來，在宜蘭冬山河創造的「地景革命」，還有同學黃聲遠在宜蘭的耕耘，他們的「用心改變」，也讓姜樂靜想著能為故鄉台中做些什麼。

讓她備受矚目的機會出現了，台中後火車站閒置的20號倉庫，是她參與的第一個公共工程案，在資源不充足的情況，連結了眾多民間力量，由眾人共同討論，薈萃出大家想要的文創藝術空間。

921大地震亦是姜樂靜人生的轉機，當時隨幸朝明神父進入災區勘災，進而與東海建築工作隊投入山區校園重建，南投信義鄉的潭南國小是她融入布農家屋概念設計的校園，也成了在地重建希望的所在，掀起台灣「新校園運動」的前奏。

說著她一步一步投入公共工程的歷程，姜樂靜確認了建築最好的樣態，從來不是一人專斷的決定，「想為普羅大眾做設計」的信念，一直迴盪在她心中。

姜樂靜做設計，她更在意如何在空間裡創造更多與人「相遇」的機會。
姜樂靜做設計，她更在意如何在空間裡創造更多與人「相遇」的機會。

北屯眷戀山光好宅

宜居的方程式

從台中太原車站步行約五分鐘，即可見到樓高十層，以白色為主體、草綠色腰帶相間的「北屯眷戀山光好宅」。昔日是省政府時期新聞處眷舍「長安新村」的一部分，而今成為實踐居住正義、只租不售、弱勢優先的社會住宅。

姜樂靜說：「其實我一直懷念眷村那種串門子的人際關係，那樣的美好。」她把那樣的想望畫進設計圖裡，順著原來的都市紋理，保留原基地的巷道，社宅分成兩棟，各自獨立又有大平台相接，「一樓層大概10戶左右，是最適合的。」姜樂靜解釋，這是最洽當的尺度，鄰居會彼此互動認識，超過十多戶，大家就容易陌生了。

連接兩棟樓的寬闊平台設在二樓跟五樓，形成二樓挑高近十米的半戶外公共空間。地板鋪設橡膠地皮，是讓老人與小孩能安全遊樂的地方，並大膽地用上黃橘藍綠的拼布色塊，成為視覺焦點，也讓空間有著共榮與活潑氣息。以隔柵取代實牆，是取自眷村的竹籬笆意象，但不想色調單一，姜樂靜在藝術家朋友建議下用混色處理，挑了木色、橘金、銀三種顏色，以1:1:3的比例挑染成律動的旋律。

社宅二樓的大平台創造出近十米挑高的半戶外公共空間，鋪設亮眼的橡膠地皮，是居民互動遊憩的場地。
社宅二樓的大平台創造出近十米挑高的半戶外公共空間，鋪設亮眼的橡膠地皮，是居民互動遊憩的場地。

姜樂靜形容這方公共空間就是一個劇場，大家可以各自找到舒適的角落，孩子騎腳踏車，長輩可在一旁照看，年輕人聚集討論，或沉浸在自己的閱讀世界，婆婆媽媽話家常，居民串門子，「這裡面有十幾處不同的有趣角落，就不會無聊。」在頂樓提供了共居房型，打破獨門獨戶的格局，讓五間套房有獨立的衛浴，但拿出局部空間做為共享客廳、餐廳和廚房，適合喜歡分享交流的民眾，或是青銀共居，這是設計師的社會實驗，也是對未來生活的一種想像。

在講究坪效的住宅區，姜樂靜並沒有將容積獎勵的額度蓋好蓋滿，而是為220戶的社宅居民創造了更多公共可互動的空間，還有更多的大自然及綠意。

「長安新村」是1963年開發的宿舍，當時種下的樹已有三、四層樓高了，充滿眷村味的芒果、龍眼、荔枝、楊桃，建築師不忍砍去，盡可能把老樹都移到周邊，讓建築往後退，甚至犧牲三樓的一個單元，只為讓老樹可伸展枝葉。好的通風與採光對住宅再重要不過了，兩棟樓的棟距是原初的街道寬，建物較四周高，形成的穿堂風，提供24小時的涼爽；這樣開放式的設計，串聯了社區既有的街廓紋理，型塑出舒適的散步廊道，並且敞開接納四周鄰里的居民。

設計師更費心地讓每間屋子都有對外窗，收集四季的陽光，這樣設計不像一般商業住宅管線集中統一，因此設計上較為繁複，但能讓每一個單位都享有日照權，是居住的基本權利。

社宅就像一個立體的聚落，彙集各式各樣的人入駐，「我適合為普羅大眾做設計」，建築師施展了設計的魔法，為「宜居」的多元想像提供各種的可能性。

位在綠川上的一座木構橋，串起了城市生活多元的可能性。
位在綠川上的一座木構橋，串起了城市生活多元的可能性。

綠川上的木構橋

不只是一座橋

被稱為「小京都」的台中老城區，其實是個水岸城市，有綠川與柳川兩條重要河川流貫，台中市政府近年來已完成整治工程，姜樂靜也參與綠川第二期部分景觀改建工程。

從車水馬龍的復興路轉進巷弄裡，流水聲、鳥鳴聲、風的吹拂和滿眼的綠意旋即包圍感官，遠方有一六角形結構的木構步橋，即是台中土生土長的姜樂靜為在地新搭起的一座地景「綠川書橋」。

「橋」在建築人的心中，不僅只是結構的呈現，橋是一個中介、是過度，既是通道，又是連結，是創造各種相遇的空間。自稱「街童建築師」的姜樂靜，說自己是街頭長大的孩子，她喜歡街道與騎樓那種半戶外的空間，可以遇見店舖裡不同的職人，這才是精采與有趣的地方。

「設計提供了一種想像，建築也是劇場，你要能想像什麼樣的聚會即將發生在你設計的空間裡。」一座橋有幾種功能？通行、休憩、拍照打卡只是基本款，六角形的木構設計，像是隧道，在陽光下，可以閱讀木構的光影。建築師在橋上裝上書櫃，安上椅子，有人帶了書來橋上閱讀。之前橋旁有家書店，店主人不定期在橋上舉辦說書會，分享故事。姜樂靜也曾在橋上自辦過一場音樂會，自費邀請了吉他手吳建南來為讀詩的眾人合鳴，成了樹蔭下河流之上的文藝小屋。它還可以是個市集，也可以是一個休憩的空間，「『生活』這件事情才是真正重要的，不是建築物，不是一個雕塑，也不是一個物件。」姜樂靜說。

動物之家為大家創造與有緣動物相遇的空間，一對對成功領養的家庭也在動物之家留下幸福的身影。
動物之家為大家創造與有緣動物相遇的空間，一對對成功領養的家庭也在動物之家留下幸福的身影。

台中動物之家后里園區

與有緣動物相遇的機會

去（2021）年重建完成，就獲得極高的評價與知名度的台中動物之家后里園區，還被媒體封為全台最美的動物之家，也是出自姜樂靜之手。「台灣有這樣照顧流浪貓犬的空間出現，也代表台灣社會已成熟到一定程度了。」姜樂靜解釋。

動物之家基地屬狹長型，姜樂靜配合將建築主體拉長，並且座向轉45度，讓每隻毛小孩都能享受到陽光。圓弧的身型空間，以白色為基底，檸檬黃為輔色妝點在窗框、座椅等細處，增加大家的記憶點。人與動物的需求截然不同，姜樂靜就教於獸醫師，了解毛小孩的習性。貓咪生性緊張，因此狗與貓一定要分區安置，而且毛孩們對氣味敏感更勝於聲音，通風更顯重要。她將成犬舍設在北方，拉高的樓板，利於空氣流通。貓咪怕冷，因此貓舍安在南方，並利用自動排煙的高窗通風節能。

儘管狗兒熱愛社交，但也需要獨處的空間，因此一樓的犬舍是兩犬一舍，配置為兩房一廳，當狗狗想要靜一靜的時候，就可進到專屬的角落；共用的一廳是社交空間，可與狗室友互動，也是民眾參觀互動的櫥窗。二樓配置為小小狗的犬舍，一室六犬能相互作伴，學習社會化。姜樂靜還從專業又資歷豐富的獸醫院院長王麗貞得知，階梯高度不利於狗狗的關節，小小狗也不擅長下階梯，特別設計了斜坡走道，讓狗狗舒適地上下樓。

貓咪喜歡獨處，因此一貓一室，幾乎每間房都有對外的玻璃窗，每當喵皇在窗邊沉思，最適合觀察牠們優美姿態。貓咪需要數個藏身處，每間貓舍都設有跳台，供貓咪玩耍。姜樂靜也仔細詢問工作流程，設計將志工清掃的動線與大眾參觀動線區隔，維持參觀者的好印象。姜樂靜滔滔不絕地說著，為何如此這般，是設計者對毛小孩的將心比心。

動物之家並非以收容為主，而是鼓勵以領養代替購買，因此依據需求設計了大貓室，是人與貓咪互動的空間，進入之前請先細讀園方的宣導，須尊重貓咪意願，輕聲細語，並放輕動作。想要收養的貓咪，經過園方同意後，可以帶到大貓室來熟悉互動，也可讓園方評估收養人是否適合。「收容之後的轉介才是最重要的，」動物之家是「提供了大家遇到與你有緣動物的機會。」姜樂靜的設計正如此實踐著。

北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）
北投公園中，自然景觀與公共建築和諧相融，訴說著海島與水相親的美學文化。 （林旻萱攝、蕭郢岑設計）

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