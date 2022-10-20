振興傳統．動感藝陣 振宗藝術團

【文．曾蘭淑 圖．林格立】

伴隨著迎神賽會而生的民俗藝陣，以最貼近土地的樂音與技藝，敬神謝天，展現台灣民間最具生命力的文化脈動。結合章回小說、神怪傳奇的宋江陣、八家將等藝陣，隨著社會變遷面臨凋零之際，仍有振宗藝術團以創新的女子八家將、宋江陣等藝陣，融入舞蹈與武術，讓藝陣的展演更具時代的活力。

八家將的刑具爺邁開八字步，一個180度踢腿開場，帶領手持羽扇、戒棍、令旗的家將女將軍們，以七星步陣開路，緩緩搖頭，威武懾人，伴著搖滾熱音，聲勢磅礡。

眾女將們開踏五行陣式、走繞八卦陣法，時而擺頭頓步，時而劈腿瞋目，最後全員彈跳騰空，充滿力與美的雙飛燕，台下掌聲不斷。這是振宗藝術團的女子八家將在高雄左營萬年季的演出。

官將首的增將軍，視察善惡，遇善人則增其壽。

常民表演，藝術傳承

鑽研台灣民俗文化的臺中教育大學臺灣文學系系主任林茂賢指出，傳統藝陣是廟會祭典、遶境進香、歲時節慶裡重要的祭典科儀的一部分，雖然遶境進香的主角是神明，但民眾湊熱鬧的焦點卻是藝陣表演，尤其是陣頭，可以說是「台灣式」的街頭藝術與行動劇場。

藝陣不僅增添祭典的熱鬧氣氛，也讓民俗技藝得以保存。林茂賢舉例說：「現有的北雷昇、中九天、南振宗等專業的藝陣表演團體，更提升了廟會的藝術性。」以家將為例，家將臉譜是精緻的彩繪藝術，隊形變化與台步即是民族舞蹈，身段又是武術展現，是融合各種元素的表演藝術。

八家將、官將首是神明出巡時，肩負護衛開路、收服鬼怪的任務部將。在社會變遷過程中，民俗藝陣中出現新一代女子八家將、官將首的角色，又有象徵女性平權的意義。

避免觸犯禁忌，女子八家將只開半臉取代開全臉，華麗威嚴。（謝咏君提供）

迎神護駕，內門宋江陣

創立女子八家將的振宗藝術團，位於以總鋪師、宋江陣聞名的高雄市內門區。團長方宗寅作為土身土長的內門人，國一自父親手中接棒，在宋江陣中舞頭旗，自有家學淵源的他解釋，宋江陣在內門已有200多年歷史，內門昔日稱做「羅漢門」，為一處埡口地形，當地農民為了護衛家鄉組成自衛隊，並且擷取小說《水滸傳》裡的人物「宋江」所使用的攻城武陣，成為宋江陣，來做為演練的基礎，出陣時是迎神遶境隨行護駕的陣頭。

昔日是習武強身、團結鄉里的自衛隊，現代轉變為歲時娛神、吸引觀光的民俗技藝表演。極盛時期內門有30團宋江陣，因此內門又稱為「宋江窟」。

現今每年農曆二月十九日內門紫竹寺觀音佛祖誕辰，縱使人口流失、不到1.5萬人口的內門區，仍可出動15個宋江陣，可謂台灣宋江陣大本營，在高雄燈會等大型展演，肩負代表在地文化開場的任務，自2001年開始舉辦的宋江陣創意大賽，亦被交通部觀光局列為台灣12大重要節慶活動之一。

團長方宗寅懷抱著對媽祖的信仰與相信戲神田都元帥的庇佑，希望下一代能看到不一樣的陣頭文化。

融合武術，振衰起蔽

在地民眾加入陣頭，不只可以當做休閒娛樂，亦可練藝強身，更是參與地方公共事務、服務鄉里的具體表現，各庄頭基於「輸人毋輸陣，輸陣歹看面」的精神，透過陣頭的出陣，表現對社區的向心力。

但民俗藝陣大多是業餘組織，成員們平時各有工作，表演時才臨時湊數訓練，亦面臨薪傳的瓶頸，不像振宗藝術團則有專業的基本班底。

振宗藝術團團長方宗寅說，他本來也是「外流人口」，27年前在外經商不順，向神明擲筊求得指示：「做好內門文化事」，決定回鄉教課，經營自家的宋江陣與舞獅團，並將父親創的「少林武術山」重新取名為「振宗藝術團」。

曾在國中連續三年暑假去大陸少林寺拜師學藝，蟬連六屆全國國術比賽冠軍的他，17、18歲開始在12所國、高中的武術社團、6個社區教課，擔任武術老師，因此昔日教的學生也成為振宗的班底。

方宗寅後來亦收養單親、隔代教養的青少年，白天上課、例假日團練。有些青少年長大後服志願役或是去夜市擺攤，遇到支援喜慶廟會時回來協助表演，支援舞台、燈光等幕後的工作。

頂著武術冠軍的頭銜，方宗寅以武術為根基，強化宋江陣五行、八卦的陣法，不論走步或是踢腳更有力度，更加入北派少林寺武術中，特有的跳躍、翻滾的動作，陣頭充滿張力，在廟會演出時，不同於一般業餘的藝陣，因此收到更多宮廟的邀約。

他曾許下心願，要把有品質的民俗藝陣帶到全台每一個宮廟、政府舉辦的文化祭典。數年後，振宗藝術團在極盛時期一年演出200多場，甚至一個月出演26天，一天出20團，還有成員出去創團創業，讓方宗寅不禁感嘆，神明感召回鄉，冥冥之中，有奇妙帶領。

創「藝」陣頭，女子八家將

2009年之際，新聞一直輪播八將家成員吸毒、打架的新聞，讓家長都反對小孩加入陣頭。

為了翻轉大眾八家將就是「八家酒」的不良印象，早想革新的方宗寅基於他先前在台南應用科大舞蹈系教課的經驗，請舞蹈系的老師協助編舞，創立了女子八家將。

女子八家將保留了八家將的角色與五行、八卦的開路步陣，同時加入舞蹈的身段與武術的步伐，展現剛柔並濟的效果。傳統八家將行進時以響板、鑼鼓奏樂，女子八家將則用具有搖滾曲風的黃俊雄布袋戲配樂，強化演藝的效果。

然而，家將是所有陣頭演出中具有最多禁忌與規範的宗教藝陣，例如不准女性擔任，開臉後禁止說話、飲食等。林茂賢認為，傳統陣頭不讓女性參與，並不是出於性別歧視，而是基於陰陽有別的原理，但隨著社會的演變，許多禁忌逐漸被打破，不只女子八家將，就連進香遶境的報馬仔、普渡送孤的跳鍾馗，都有女性擔任。

但為了避免觸犯禁忌，振宗藝術團的女子八家將只開半臉取代開全臉，方宗寅強調：「半邊是家將的圖騰；半邊是女性臉孔，而且不參與宗教出巡，只做民俗藝陣的『創藝』表演。」

當女子八家將首次在高雄左營萬年季踩街演出時，絢麗服裝與華麗配件，展現力與美的演出，成功吸引大眾與媒體的目光，但仍遭致傳統宮廟大老、廟會網的網民批評違反禁忌。

頂著來自宮廟批評的壓力，冷靜以對的方宗寅，2010年帶領女子八家將至日本橫濱中華街踩街表演，還受到日本NHK邀請至攝影棚錄影，在日本爆紅。接著，女子八家將在2011年內門宋江陣大賽拿到第一名，因此接到許多宮廟邀請演出，從大街跳到廟埕，還從國內跳到國外，巡迴雪梨、布里斯本、夏威夷進行交流。這個故事今（2022）年還被華視翻拍成「神將少女八家將」電視劇。

團員練習宋江陣中對打的招式，團員們覺得練習不辛苦，最難的是牢記套路，得邊打、邊練、邊記。

推廣陣頭表演藝術

振宗藝術團直接與高雄樹德科大、崑山科技大學、實踐大學社團合作，以學姐、學妹制培訓新人。樹德科大表藝系大四學生謝咏君從大一就參加振宗，她說：「出演女子八家將，證明男孩子可以做的事，女孩子也可以，平時同學們都以為我很柔弱，一旦開臉，威武氣魄都讓人以為是另外一個人。」而且為了不讓觀眾認為是女子八家將只是花拳繡腿，縱使出身舞蹈系，寒訓、暑訓時都要勤練踢腿等基本功。例如八將家的七星陣，過門的每一陣點強化踢腿，表演壓軸時劈腿，都是男子八家將做不到的動作。

六年前振宗藝團應邀至東南亞觀光旅遊展表演，方宗寅再創女子官將首的陣頭表演。增、損兩位將軍原是危害人間的魑魅，被地藏王菩薩的佛法降服，成為神明的座前護法，奉旨視察善惡，遇善人增其壽，遇惡人則減其壽。女子官將首保留傳統的鑼鼓與陣法，海外演出之後，吸引許多東南亞民眾來台灣旅遊，還有人直接到內門訪問。

近兩年來受到疫情影響，海外的展演不得不中斷，加上面臨傳承不易的挑戰，方宗寅說得直白：「宗教、陣頭的傳統思維，年輕一代接受不易，現在的年輕人怎麼會想當廟公？」為此，他推廣新式光明燈、無煙環保金爐，開發女將系列彈珠台、女將泡菜等吸睛的商品。同時透過與大甲鎮瀾宮結緣，成立社團法人台灣媽祖會─大甲鎮瀾宮南區分會，以文化博物館的方式，吸引年輕人參與廟會祭典。

結合內門有300年歷史的紫竹寺、預計2023年底開園的內門休閒園區與動物園，振宗藝術團已著手開發「藝陣園區」，預計2023年完工後，可以讓民眾親自體驗如何舞弄雙斧、演練斬刀，畫八家將臉譜，讓藝陣不只是藝陣，也是為吸引觀光、振興地方打頭陣的團隊。