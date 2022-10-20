異國交融．多元舞藝 舞在台灣

【文．曾蘭淑 圖．林格立】

英國創新智庫Nesta（National Endowment for Science, Technology and the Arts）曾在《創意地理學》（The Geography of Creativity）的報告書中指出：「一個可以提供多樣性、靈感刺激以及自由表達的環境……可以形成創意群聚。」

文化多樣性已是台灣表演藝術生態的珍貴文化資產，不只大型表演團體從本土邁向國際，還有與異國交融的小型、年輕舞團，展現台灣社會接受跨文化的可塑性，讓個人的獨特性可以發展，孕育身分認同。

屏東縣政府舉辦長達37天的「FUN暑假．夏日狂歡季」，TW-EGY中東傳統民俗舞團擔綱13場表演，其中團長何穆（Mohamed Mamdouh）表演埃及旋轉舞，手中的布鼓如變魔術般，從一個變二個，最後變出六個；七彩蓬鬆的旋轉舞衣也從一件變成二件，拉起的舞衣像顆快速旋轉的陀螺，絢麗繽紛。瞬間，何穆單手高舉、旋轉滑脫至他右手的舞衣，像是舞動一艘在空中盤旋的飛碟，引起台下觀眾熱烈的掌聲。

而在國家圖書館與印度台北協會攜手合辦「台灣眼中的印度攝影展」中，身穿紗麗的舞者劉瑄臻，演出印度古典舞蹈──摩希尼亞坦〈神聖的象頭神〉，她雙手婆娑，翩翩流轉，舞步穩健，表情莊嚴崇敬，傳達象頭神帶來財富、智慧、順遂的賜福！

多元融合的火花

曾在台灣大學教授「全球音樂文化」等課程的音樂研究者陳峙維指出，跨界、多元是全球表演藝術的趨勢，在台灣亦是。台灣是移民的社會，歷史上曾來到這塊土地的不同族群，帶來故鄉的聲音與藝術，在彼此交流下，自然會碰撞出火花。

1990年末，更因數位傳播型式的興起，讓台灣這塊土地可以聽到更多跨界的聲響。過去台灣音樂系、舞蹈系涇渭分明，然而藝術創作者也在思考如何消除學科的界線劃分。

陳峙維舉例，現在民眾不只聽印度的寶萊塢音樂，也會學習寶萊塢舞蹈；學中東手鼓，也會學跳舞來掌握更多打鼓技巧。曾是戰地記者的馬儁人15年前到中東地區拜師學習中東鼓，回台灣教學與演出多年，讓更多人欣賞、進而學習中東音樂；還有在夢想基金會的贊助下，許多偏鄉的小學生學習巴西森巴鼓，這些都是體現台灣尊重不同文化、跨文化學習的價值與精神。

何穆與趙芯瑩希望以台灣為基地，到世界宣揚埃及與台灣民俗的舞蹈。

帶來故鄉的舞蹈

就如陳峙維所說，本來音樂、舞蹈是有國界的，每一國家的傳統音樂與特色，必須透過學習與指引，才能了解、融入，否則容易對異國文化一知半解或是存有刻板印象。

就像台灣第一個由新住民創立的「TW-EGY中東傳統民俗舞團」，緣起於舞團執行長趙芯瑩2013年到馬來西亞參加肚皮舞比賽時，被當時擔任評審的埃及國家舞團舞者何穆批評為：「看不懂她在跳什麼？」

從小學舞的趙芯瑩，私下向何穆請教才知，原來她的舞蹈在正統埃及舞者的眼中，融合許多異國舞蹈的元素，並非道地的中東肚皮舞舞蹈。不服輸的趙芯瑩決定直接到埃及，向何穆與其所屬的Elsharkiya國家舞蹈團學藝，最後竟將埃及舞者何穆帶到台灣。

2016年何穆隨著趙芯瑩造訪台灣，他發現，許多台灣民眾對埃及並不熟悉，連曾至埃及旅遊的民眾，誤以為埃及只有三個金字塔，甚至誤解埃及的傳統舞蹈只是穿著性感地扭腰擺臀。

何穆所屬的Elsharkiya國家舞蹈團，自1964年成立，他的父親與叔父都是這個舞團的舞者，直至1969年以埃消耗戰持續著，他們二人去參戰才離開舞團。何穆說，當2012年他到約旦去表演時，當時主辦者問他有沒有成立舞團的計畫？成立自己舞團的想法就此在他的心裡蘊釀。

由於埃及的風俗民情，禁止結婚後的婦女在公眾場合跳舞，2017年兩人論及婚嫁時，趙芯瑩於是邀請何穆來台灣發展。

埃及旋轉舞表演難度高，但有觸動靈性與領受上天祝福的用意。

舞出法老的國度

定居在屏東潮州，何穆覺得潮州民風淳樸，而且以農為業，與他的家鄉Al-Sharkia很像。農耕是埃及的立國之本，絕大多數的人口也是農民，對農民的謳歌也載入文學、電影與舞蹈中，農耕區集中的北埃及，也就是代表何穆家鄉的「農耕水之舞」（Fallahi，或譯作「水瓶舞」），阿拉伯文Fallahin即是農民之意。

還有以中東框鼓伴奏的奴比亞舞（Nubia），服裝上有顯而易見的三角形鋸齒狀圖案。有著深邃五官，說起埃及舞即眼神發亮的何穆說，鋸齒狀的圖騰是指閉合牙齒的鱷魚。位於尼羅河上游，也是埃及最南端城市的奴比亞，鱷魚在當地是幸運的象徵，埃及人在家門口會掛著鱷魚頭標本表示吉利。何穆曾打中東鼓，與排灣族的音樂家合奏古調，他說，就像台灣排灣族百步蛇的圖騰紋飾，也用於貴族的衣飾、家屋、日常用品及雕刻一樣，兩國文化也有類似之處。

常作為舞團壓軸表演的中東旋轉舞，有連結上天與大地的意義。多彩的舞衣象徵集大成與融合，舞者甚至會在舞衣上黏上火把、LED燈，讓演出更加炫目激昂。

目前團員中，除了何穆以外，只有三位能跳旋轉舞。趙芯瑩解釋，如此快速的旋轉，縱使閉起眼睛轉，一般人也會頭暈，最危險的是因為離心力的關係，穿著重達20～30公斤舞衣旋轉，整個人會被甩出去、摔倒，因此不易學成。

然而何穆從五歲就開始練習旋轉舞，沒有舞衣的他，總是拿家裡的棉被，像轉毛巾一樣練習。因為長久以來的練習與經驗，讓他可以運用內耳的平衡，睜開眼睛邊甩頭邊快速旋轉，配合手部的擺動，手拿六個布鼓來變化，帶動台下從沈靜轉而高昂興奮的氛圍。

TW-EGY中東傳統民俗舞團在印度演出阿美族的傳統舞蹈。（TW-EGY中東傳統民俗舞團提供）

開展世界巡舞夢

何穆的許多學生，原本已是教授肚皮舞的老師，而今她們不只教肚皮舞，也開始教授埃及民俗舞，讓中東舞蹈得以在台灣開枝散葉。2019年他開始帶著15個團員，陪著他實現全球各地巡演的夢想。

2019年7月TW-EGY中東民俗舞團到印度參加昌迪加爾大學舉辦的CU律動國際民俗藝術節，並在32個國家參加的民俗舞蹈比賽中，獲得第三名。

每個國家表演代表其國家所屬的民俗舞蹈，唯有何穆帶領的舞團策略性地表演了埃及的民俗舞蹈，又演出了台灣原住民的舞蹈，而當他跳旋轉舞時，特地變化出青天滿地紅的國旗舞衣。波蘭、摩洛哥許多舞團感到驚豔，紛紛邀請何穆要到他們的國家演出，並且對造訪台灣充滿興趣。

同年12月，他履約帶著團員去約旦訪問。但演出前一刻，原本計劃跳阿美族的迎賓舞，卻因為服裝會露出手臂，依當地風俗無法上台，經溝通後，緊急替換上代表遍布中東與北非的貝都因人傳統文化的「沙漠之舞」。表演一結束，在場所有的約旦觀眾起立鼓掌，因為這是在場的貝都因人都看得懂的舞蹈。

趙芯瑩回憶這場表演，心情不免激動哽咽說：「舞蹈真的是一種軟實力，因為文化風俗的不同，經過辛苦的溝通，上台表演後，獲得如雷的掌聲。」而且下台後，所有舞者感動的圍著何穆老師哭，因為表演得到在地人的肯定。趙芯瑩說：「在場的人可能不記得這個舞團的名字，可是卻記得是『台灣』」。

台下觀眾十分好奇，台灣是什麼樣的地方？甚至問何穆，他到底做了什麼，能讓台灣的舞者舞出最道地的沙漠之舞。

目前全球疫情逐漸緩解，以台灣為家的何穆已接獲來自土耳其、約旦等國家的邀請，舞團正排練結合排灣族古調音樂的舞蹈，明年將以土耳其為首站，到中東國家巡迴演出，希望更多國家認識台灣是多元融合、開放的國家。

印度舞蹈會運用臉部表情與手勢，表達開心、嫌惡等表情與情緒。

南亞舞藝，豐厚文化

印度文化不只有寶萊塢，創團16年的西瓦印度舞團，經常與國內外印度團體交流、演出，所傳授的印度傳統舞蹈卡薩克(Kathak)，讓喜歡印度文化的學員得以更進一步認識，許多印度歌舞電影中的舞蹈，都是以印度傳統舞蹈為根基。

還有在印度習舞十年的舞者劉瑄臻，藉由她在台灣舉辦的工作坊，將學員認識重視柔美、圓融的印度Mohiniyattam古典舞，與古典舞中手印的意義，更深度了解印度文化。

劉瑄臻說，古典舞者就像說書人，把神明的故事、醒世哲學說給大眾聽，尤其是印度古典舞蹈Mohiniyattam，必須配合正確的手印（mudras）來演示。例如印度主神之一「毗濕奴神」的分身之一「奎師那神」(Krishna)、象頭神都有特殊的手印；花落花開、喜怒哀樂，都可以透過手印來表達，藉由輕慢優雅的舞姿，表現出一種強大的感染力，讓觀眾看見印度舞中神明的演繹。

劉瑄臻是台灣少數闖蕩孟買寶萊塢的舞者，她曾參與六部電影中寶萊塢舞的拍攝，包括電影《超級奶媽》中的Dhaani Chunariya、《夏爾馬的新娘》電影中的Lucky Tu Lucky Me等。

但她不想埋沒在滾滾紅塵的眾多舞者中，因此又到印度喀拉拉邦的舞蹈學院學習Mohiniyattam古典舞。她發現，喀拉拉與華人有很多的連結，例如當地有蛇舟比賽，就是台灣端午節的龍舟；還有很多中國式的建築，因此她曾在喀拉拉策劃「台灣電影節」，並希望以此為基礎，在未來發展為台灣藝術節。

她又與喀拉拉當地藝術工作者成立「Kala台灣」（Kala：印度語「藝術」之意），希望結合台灣白蛇傳等傳說故事與印度的古典舞，編寫融合舞劇，在台、印兩地演出。

正如前述《創意地理學》提到，藝術工作者都在尋找一個可以讓人、關係、觀念、以及才華，可以相互激撞、產生火花的地方，對來到台灣的何穆，與十年往返台印兩地的劉瑄臻而言，他們都已找到貢獻所長的地方。