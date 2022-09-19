老市場的重生與蛻變 連結地景與文化的地方新樞紐

文．蘇俐穎 圖．林旻萱

每個國家的大型地標無庸置疑是頂尖建築師爭相競逐的一級舞台，然而與日常生活關聯甚深的公共空間，才是在地人更有共鳴的存在。市場在庶民文化中擔綱重要的角色，近年許多台灣的老市場，紛紛褪去老舊的鐵皮屋頂穿上新裝，除了硬體大幅升級，它們與過去又有何不同？

踏入位於台北魚市場旁「上引水產」，生猛的活體海鮮率先映入眼簾，這兒並不是市場，但從生鮮到熟食，果蔬到花材卻一應俱全，零售以外，還有輕鬆享用的立食區，與饒有異國風情的露天燒烤區，這是建築師盧俊廷心目中，最貼近市場想像的一處場所。

新鮮、活力、令人食指大動……除了以上這些基本條件，一座市場還能傳遞出哪些想像？可能前衛如荷蘭鹿特丹的「市集廣場」（Markthal），大膽的拱形建築，結合辦公、社會住宅與市場機能，全然顛覆市場的既定印象，更勾勒出未來城市的願景。或者，簡約如新竹南寮漁港的「波光市集」，這是建築師林聖峰的作品，洗鍊的波浪狀線條，呼應著濱海風景，展現出強烈的學院派語彙。

這些空間之所以吸引人，除了囊括大江南北的好貨，關鍵更在於設計。然而，當我問起盧俊廷，經手過三座市場的他，對市場建築的期許？答案出乎意料地務實，他說，與其談論觀念、理想，他更希望自己的作品，「所有人能理解，容易親近，可以受到民眾的喜歡。」

擅長公共建築的盧俊廷，已經手三座市場建築。

打開方盒子，引導人入內

開業來到第11年，盧俊廷主持的建築師事務所，累積經手的案子不脫長照中心、校園、市場一類的公共建設，因為比起私人住宅，「公共建築接觸到的使用者比較多，民眾會前往，讓我特別有成就感。」盧俊廷如此說。他前後設計過三座公有市場建築，包括頗具代表性的中壢第一市場，以及2020年落成的林口市場，還有當下正在執行，以改造為主的桃園龍潭市場。

盧俊廷所說的「易懂、易親近」，被我以使用者的角度理解成一種「有人味」的表現。席間我們恰好談及在數年前拆除的台北建成圓環，巨大的圓型建築直接矗立在車水馬龍的大馬路中央，建築體以玻璃帷幕包覆得密密實實，缺少由外入內的引導介面，留不住人潮的圓環市場，終以失敗告終。

有此前車之鑑，今日的建築師更致力於思考如何打開封閉的市場空間。正在如火如荼興建的台北南門市場即一例，該案由建築師張清華與郭英釗率領的「九典聯合建築師事務所」團隊所設計，由模擬圖來看，預計高達12層樓的龐大建物，採用了大量可看見室內的落地窗，面對羅斯福路一段與南海路交叉路口的尖銳立面更直接被打破，轉化成為可供用餐的陽台空間，熱絡的人潮呼應室外的熱鬧街景。

環繞著百年老茄苳樹而建的林口市場。

盧俊廷設計的市場建築亦如是。以林口市場為例，他捨棄「蓋一座完整大方盒」的念頭，基地上一株百年茄苳，自然資源得天獨厚，「再怎樣設計，也不會比這棵老樹好。」他認為，他把市場設計成以環抱老樹為核心的L型，另外加上了一處通往老樹廣場的戶外穿堂，不僅具有串聯起市場前後巷道的功用，穿堂兩側擺上多張木作長椅，即便不進到室內，周遭來去的人們都可以在此歇憩。

「把封閉的空間打開，把人引導入內」，此一特點在中壢第一市場發揮得淋漓盡致。中壢第一市場是盧俊廷拿下的第一個市場建築案子，中壢人的他對於被暱稱為「大時鐘」的中壢第一市場情感尤深，他笑稱，因為從在地人的視角出發，才讓彼時剛開業、初出茅廬的他順利拿到案子。

「這個建築最基本的手法，就是讓外面的人們可以看到建築物裡豐富的生活。」他解釋。市場原地重建，除了面對馬路的主要立面採用玻璃帷幕，帷幕上裝設兩層樓高的時鐘，呼應了昔日「大時鐘」之名，以此確立地標意象，通透的牆面讓路過的人們可以清楚看見室內人流的風景。他還刻意規劃出市場前後兩處廣場、屋頂露台，與多架位在戶外的電扶梯、樓梯與逃生梯，作為「內」與「外」的緩衝與銜接，目的就是，「讓在外面的人，會因為好奇忍不住踏入。」他說。

以波浪綠屋頂引起矚目的新化果菜市場，將是台南新興的觀光景點。

依循環境作設計

說話相當溫和的盧俊廷，談起設計想法，並沒有流露太多感性，不談高蹈的理念，他多用「環境」來指稱基地的先決條件，並用「整理」來表示建築師的設計手法，暗示其態度，是以環境為依歸，自然才是需要設計去配合的主位。

溫潤的木料與生機盎然的植生牆，是他的市場建築予人最鮮明的印象，木材上的節瘤與紋理，隨風輕輕搖動的綠葉，都能讓人體驗到與自然親近的愉悅感，「這些元素，很難被取代。」盧俊廷認為。

當然，不只這些表象。事務所經手的案子，多數通過高規的黃金級或鑽石級綠建築標章，「綠建築是我們的專長之一。」盧俊廷說得自信又自然，但他強調，標章認證反倒是其次，最基本的還是依據當地的環境、氣候、方位，設計出讓人舒適的空間，這才是綠建築的初衷與基本。盧俊廷提到一般人也知道的建築原則「坐北朝南」，他強調，座向設計只要適切，室內自然較能達到冬暖夏涼，也因此無須額外花大錢購置節能玻璃或者高檔的空調系統，綠建築的造價未必會比一般建築更高。

但以市場建築來說，因其機能需求，還需要格外講究排油、排煙，尤其台灣氣候高溫多雨，生鮮食材更忌直曬，如何採光會是設計著力的重點。盧俊廷進一步解釋，大面積的落地窗裝設首選在北方，因為北方來的光線較柔和，但因台灣午後有西北雨，故窗上得額外裝設雨遮；至於南向，可以採用水平遮陽，但亦不能遮蔽太多，免得室內過於昏暗；東西向的牆面最不考慮開窗。

從市場出發，點亮地方的未來

一處市場之所以誕生，不外乎方位地利之便、物資的流通、人潮聚集等因素。但因陋就簡的建築年過半百，顯出疲態，甚至因為商業中心的轉移，人潮散場，盛況不再。因此，老市場的重建不僅僅是建築本身打掉重練，更意味著當地文化肌理的重新盤整，肩負了活化、振興地方的任務。

故此，一流的建築師會將市場所在之地的文化、地景脈絡積極納入設計之中。正好比重建中的南門市場，絕不僅僅是市場，與騎樓串聯的室外廣場，與捷運串聯的地下樓層，與外在人流呼應的戶外用餐區，都可感受到建築師希望將市場輻射向民眾生活的強烈意圖。

目前正在改造中的龍潭市場也是。盧俊廷特別選用當地具代表性的竹編工藝，以桂竹編織成入口的棚架與飛騰在空中的祥龍竹構，作為動線引導之用；拾級來到市場的二樓，這裡的休憩空間直接以「龍潭印象」來命名，包含了景觀茶亭、親子遊憩區等設施，貫串的竹構深入結合龍潭的丘陵稜線與明潭的水文意象，讓人走一遭市場，就能為龍潭留下初步的印象。

台南市農產運銷公司總經理李芳林對新建的新化果菜市場充滿期許。

今（2022）年9月啟動的台南新化果菜市場更是如此。這座建築斥資約新台幣6億元，由同樣操刀鹿特丹市集廣場的荷蘭建築師事務所MVRDV與台灣建築師李麗如共同設計。我們隨著台南市農產運銷公司總經理李芳林造訪新化市場的新、舊址，鐵皮屋頂的舊市場，在溽熱的夏季裡，儘管風扇、灑水等方式多管齊下，散熱效果依舊有限，來到新場，大挑高、大跨距的波浪綠屋頂，呼應周遭的丘陵景觀之餘，更發揮了降溫效果，站在半露天的市場，徐徐清風吹來，「兩個地方相差了大約6°C。」親自拿溫度計量過的李芳林如此說。

以水果批發為主的新化果菜市場前身正是新化牛墟。因為新化座落在山地與平原之交，從清代開始就是物資交換的重要交通樞紐，發展至今，新化果菜市場已是南台灣最重要的水果集散地。舊市場的空間不足、設施老舊等問題，是促使市場遷址的主要理由，然而當李芳林帶領著我們上到綠影連綿的新市場頂樓，諳熟市場前世今生的他，談到未來關於批發與觀光旅遊功能結合的種種規劃，神情語氣逸興湍飛。話鋒一轉，他手指向鄰近的虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等遊憩景點的方位，更表示，期望市場強大的運銷、餐飲、購物機能，能為這幾處台南的衛星城鎮建立起觀光的軸帶，直到此刻，我們才真正理解了，原來對建築師乃至經營者而言，一座市場還必須放在地方發展的完整輿圖上，更能見其意義。

許多人就如同飲食作家韓良憶在〈遊走在世界的市場裡〉所寫的：「我每到異鄉，抵達後的第一件事，便是向當地人打聽市場在何處。」比起地標型景點、享譽盛名的博物館與美術館，遊客之所以樂於上市場，除了挖寶、採購的樂趣，更是因著，從市場出發，是從Outsider到Insider的身分的切換。人們上市場，就是從外來的觀光客轉換到當地人的生活，不僅從物產中品嚐四季的變化，也一同參與了地方發展的演進歷程。由此來看，觀光客如此，在地人更是，蛻變後的台灣市場，豈不更值得我們特別走上一遭。