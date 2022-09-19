台味風情．特色市集 迪化街、台北花卉市場

文．鄧慧純 圖．林格立

閱讀一座城市，市集是充滿線索的文本，店家是文本的導覽員。這回《光華》引路，帶你走訪大稻埕第一街迪化街，還有可日日為生活錦上添花的台北花市，探索台味風情。

百年來大稻埕的士農工商，均蒙城隍爺的庇佑。

大稻埕第一街：迪化街

台北的起家厝

聊起迪化街，多數民眾直覺聯想到過年時的「年貨大街」，但其實迪化街是台灣商業史上最早、也發展最完整的商街。依近大稻埕碼頭的迪化街，自19世紀末以來一直是台北重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹的集散中心。

1853年，在艋舺發生頂下郊拚的械鬥事件，落敗的同安人避難至大稻埕，落腳在今日的迪化街。1860年大稻埕開港，引進了商業新知與思維；1865年，英國人陶德從中國福建安溪引入茶苗在北台灣種植，開啟台灣種茶及大稻埕烘茶的光景，「福爾摩沙烏龍茶」（Formosan Oolong Tea）自此推銷到全球市場，台灣因之進入世界經濟體系。

在《百年迪化風華》書中，作者許麗芩細數了從迪化街出身的企業主故事，讓我們了解當年這些勤懇樸實的企業主打造的事業王國，是如何與常民生活連結。如被稱為台南幫的侯雨利、吳修齊、吳尊賢、高清愿等人，是從傳統商販（布行）起家，累積了商業資本，再投入製造業，創立台南紡織，繼而發展出多元經營的企業王國。當年紡織業帶動台灣經濟發展，如今迪化街周邊、永樂市場都還留有當年布業輝煌的痕跡。

又如統一企業的高清愿，他從紡織老本行轉到麵粉廠發展，締造了食品王國，繼之多角化經營零售、物流、貿易、投資等領域。便利商店的新紀元也是由統一企業所開啟，其取得7-Eleven總公司授權，並以創新服務模式改變了台灣民眾的生活消費模式，更是許多外國朋友對台灣便利生活的第一印象。

其他還有台灣人從小吃到大的可樂果、卡迪娜等老字號的「聯華食品」；從小攤子經營起家的光泉集團，之後創立了萊爾富超商連鎖通路。這些生活周遭的點點滴滴，都發跡於迪化街，迪化街可說是台北的「起家厝」。

迪化街上的老店都有著自己的故事。

成為市民生活風景的中藥行

中藥行是迪化街上另一道風景。「中藥材是透過河港貿易進來，中藥行才會集中在迪化街。」1973年就通過中醫師鑑定考試、黃長生藥行第二代經營者黃秀蓁解釋了中藥行與迪化街的緣由，「當年興盛時，十家店有九家是中藥行。」黃長生藥行則是在1984年進駐迪化街這一級戰區。

對新世代而言，很多家庭鮮少接觸中藥行，感冒是上西醫診所打針吃藥，生活與中藥八竿子打不著；但其實中藥行離我們一點都不遠，「在那個便利商店不發達的年代，中藥行就像現在7-11，幾乎含括一般人日常所需。」黃秀蓁說。第三代經營者廖庭妍接著舉例，像早上起床喝一杯薏仁漿，家庭烹飪常用的白胡椒，滷肉或茶葉蛋必用的滷包，四神湯的材料淮山、蓮子、茨實、茯苓；甚或炎炎夏日，人們喜歡來一杯退火的青草茶，消暑、去油膩的酸梅湯，秋季養生的銀耳蓮子湯，香港人煲湯愛用的桃膠，都是中藥材的一種。

至今踏入黃長生藥行，仍不時可見長桌上擺好一張張藥紙，老闆從後方藥櫃取出炮製好的藥材，一小撮一小撮地分配擺好，再一帖帖包摺整齊，空間中充滿藥材的香氣，這充滿儀式感的氛圍，老一輩的客人會特地到店裡來抓藥、取藥，「他們覺得這有祝福的涵義。」廖庭妍說。

粉紅色的藥紙上，不只有古意的藥材圖示與標語，還扼要地條列了燉煮說明，五個步驟，放入電鍋，外鍋兩杯水，按下開關即可，與以往我們聽到煎水藥就退避三舍的印象截然不同。

除了讓煎藥變得像傻瓜相機一樣聰明，黃長生藥行為了讓外國訪客也能夠親近中藥材，開發了多元商品，如歐美國家熟悉的熱紅酒香料包，日本客人喜歡泡澡產品，就順勢推出足浴包、漢方藥浴包、抗菌藥浴包，還有貼心媽媽的產婦藥浴包、月內補藥膳，為初生嬰兒設計的寶寶艾泡澡。廖庭妍指出，歐美朋友對於東方香料很好奇，也對台味的滷包很感興趣；漢方的茶包像是花草茶一般，與他們的文化習慣貼近，接受度也高。今年年初西洋情人節，黃長生藥行與晶華酒店合作推出的月老結緣茶，因為迪化街上的霞海城隍廟專司姻緣聞名，成功將中藥行連結在地文化。

黃長生藥行至今還維持著炮製中藥材的古法，「炮製法最重要的功能，就是透過炮製的過程，改變藥性，清潔藥材，使其發揮最大功能。」黃秀蓁也常在談話中與客人分享中藥的知識，希望藉由點點滴滴提醒，讓中藥重回常民的日常。

李日勝希望用南北貨找回年夜飯的傳統。

用南北貨找回年夜飯的傳統

當年，同安人來到大稻埕，看上此地的港埠條件，做起兩岸貿易，日久成為南北貨、中藥等批發集散地，自此也匯集了各路的商辦，要做南北貨生意就是到迪化街來，李日勝的家族就是其一。

阿公十幾歲就在迪化街謀生，家族也都在此落地生根。李日勝的母親王麗蘋嫁入李家後，跟在公婆身旁學習經營南北貨生意，1986年，成立「李日勝有限公司」，還以品牌的名字為兒子命名。已回家接棒的李日勝說起他對迪化街的記憶，「我小時候覺得這塊區域很不像光鮮亮麗的台北，這街區其實很傳統，」他再補充：「我講的『傳統』不是負面的，而是這邊有很多舊的人文、事物。」「在這街區生活，鄰居認得每一間住戶，會互相打招呼，這在台北很難找到這樣的地方。生活模式也是，這邊六點之後街上就空了，可是它的安靜不是死氣沉沉，而是大家休息了。」

但是遇到農曆過年就大大不同了，李日勝回想，「我們在除夕前三個月家裡就忙起來，開始調度、備貨。」平日商家就會把各式商品展示在騎樓，到了辦年貨的時節，一落一落的乾貨堆得店鋪像要滿溢出來，就是擔心客人無法從中挑到自己想要的。

到迪化街辦年貨是長久以來的習俗了，婆婆媽媽們會在年前跑一趟，為年夜飯加菜，或是公司行號逢年過節要送禮，迪化街是選物的首選。「來迪化街來買禮品是很優雅的，要買好的東西，慢慢品賞，精心挑選，讓客戶、朋友知道送禮者的心意。」因此在不同時間來逛迪化街，熱鬧和閑靜氛圍各不相同。

我們以為歐美旅客對乾貨陌生，對烏魚子不甚了解，李日勝反而說，乾燥是食物保存的手法之一，世界各地都有；烏魚子對東西方也不算陌生，法式料理和義大利菜都會用到烏魚子，只是處理方式是完全乾燥後磨成粉，作為調味料，用以增加香氣。李日勝以野生、台灣手工製作的烏魚子為主銷商品，強調只有台灣的風土才能製造出台灣獨一無二的風味。用台灣風土跟世界對話，食物是最容易搭接起的橋梁，在「李日勝」，東西方就以烏魚子開啟了文化交流。

南北貨是台灣年夜飯上的常客，但南北貨對不下廚房的新世代著實有距離感，「所以教育也是我們經營的重要環節，教客人如何料理，不要讓買乾貨的客人消失了。」他會用簡單的方式教客戶如何料理南北貨，成為桌上的一道年菜，「很多家庭的年夜飯是從微波爐叮一聲之後，大家才就坐吧！」李日勝玩笑地說，但是以前不是呦！以前是過了中午，一家人就慢慢聚集，七手八腳的準備，一起聊天話家常，那樣的氛圍和情境，原來這是李日勝想保留下的「傳統」。

為生活錦上添花，許多民眾會走一趟花市，用鮮花妝點日常。

台北花卉市場

遇見台灣的四季

深夜，從中南部北上奔馳在高速公路上的貨車，有不少是為了趕赴凌晨四點在內湖台北花卉市場的拍賣。

凌晨四點開始拍賣花卉，結束後被送到理花區，再分送到花市的攤位。五六點，花店業者、花藝設計師、花藝教室便陸續進場採買所需的花卉，再晚一些，民眾也會來選花，挑一些生活用花，回去妝點日常；中午12點花商準時收攤，想買花就明日請早了。

財團法人台灣區花卉發展協會總經理黃麗娟一路導覽，一邊說：「台北花市是全台規模最大的花卉零售批發市場。空間分成三區：切花、盆花、資材，共有兩百多個攤商。整體來說， 80%是台灣本土的花卉，20%是進口花卉。」花卉來自全國各地，主產地有中彰投雲嘉南。秋冬是花卉的旺季，夏日天氣炎熱，不利花卉生產，因此也不時可見來自荷蘭、厄瓜多爾、南美洲、越南、澳洲、紐西蘭等國的進口花材，補足市場所需。

在花卉產業30多年，黃麗娟點出：「台灣的花卉消費最大宗用在宮廟祭祀，佔了三成多，台灣人農曆初一、十五要拜拜，做生意的商家初二也要拜拜，都要用花。再者，婚喪喜慶的業務用花，開店、升官、入厝等祝賀花卉。近年來花藝市場興盛，花藝教室採買的比重也約有三成。」

而對市場的變化，黃麗娟則分享她的觀察：「早年的傳統花卉指的就是菊花、玫瑰、唐菖蒲等，色彩也多是紅、白、黃、紫等傳統色系，但這十多年來，像是洋桔梗，文心蘭、百日草、非洲菊等，都是新興的花卉。在色彩上，各種顏色多元繽紛，如洋桔梗除了單色的粉、綠、白、紫外，還有雙色、鑲邊、漸層等選擇，而且隨著彩色花吸染技術的進步，花卉的色彩也更繽紛，總之就是種類、品種都變得更多元豐富了。」

而配花、葉材也讓人驚奇，以前是文竹、滿天星為大宗，而今攤位上各種油加利葉、龜背竹、武竹、巴西葉、山防風、南柏、山蘇、蕨類等，攤位上還有各種叫不出名字的葉子，姿態各異。來到盆花區，除了台灣厲害的品種蝴蝶蘭，株株開得爭奇鬥艷外，還見到送禮熱門的幸運竹、馬拉巴栗、多肉植物等盆景。

不時接待外國花卉專業團體來參訪，黃麗娟分享最常收到訪賓讚嘆台灣花卉市場的多樣化，小小的國度有這麼多樣的植物與種類，「光一個攤子就蒐羅了這麼多的品種，就可以窺見其背後的產業是有多麼的豐富了。」黃麗娟總結地說。