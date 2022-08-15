向海學習永續 守護台灣海洋生物多樣性

文．蘇俐穎 圖．林旻萱

大航海時代，葡萄牙人從船上望見台灣，高喊著：「福爾摩沙！」近百年以前，連橫在《台灣通史序》寫下「婆娑之洋，美麗之島。」海天一色共存的美麗島嶼，不分時代與族群，是我們對台灣的第一印象。雖然受限於科技，過去的人類並不曉得，除了地上走獸、空中飛禽，台灣的海底世界又是何其珍貴的美麗。

2020年全球疫情嚴峻，國際旅遊暫停的期間，在台灣，浮潛、衝浪等水上運動在年輕族群中大為盛行。台灣的大海有什麼特色，吸引人一再前往？我們來到中央研究院，向國內知名的魚類學者、前中研院生物多樣性研究中心執行長邵廣昭提出此一疑問，邵廣昭提起了一段遙遠的回憶。

1987年，他在墾丁貓鼻頭意外採集到了一尾前所未見，形態特殊長著鬍子的海鰻，雖然判斷應為新品種，但因標本數量僅有稀有的一尾，不敢貿然發表，過了多年，遲遲採不到第二尾，於是才決定和當時專攻海鰻分類的博士生、今台灣海洋大學水產養殖學系教授陳鴻鳴，在1995年共同撰寫了一篇新屬新種「台灣鬍鯙」（Cirrimaxilla formosa）的發表報告，並順利在國際學術期刊《Copeia》刊登。

又過了十多年，依舊採不到第二尾台灣鬍鯙，直到有日，法國自然科學博物館的魚類分類學家Bernard Séret意外來函，告知他們，他的同事在近紐西蘭的法屬新喀里多尼亞島做海蛇食性的研究，發現當地海蛇吃的海鰻，全都是這一種。原來這種魚在那裡是數量甚多的常見種，但是擴散分布到台灣的邊陲地帶就變成非常罕見，反而被台灣學者用了以「台灣」之名命名此一新種，由此可見台灣海洋生物多樣性之豐富。

魚類學家邵廣昭，是台灣推動海洋保育的旗手。 (林旻萱攝)

台灣是海洋生物多樣性之島

台灣海域有許多恰好分布在邊陲地帶的稀有物種，邵廣昭解釋，主要是因為，台灣正位於全球海洋生物多樣性最高的「珊瑚大三角」（又稱「東印度群島區」）北端的頂點；同時也在歐亞大陸板塊與陸棚區的邊緣，兼具了深海及陸棚的兩種海洋環境；又因位於東海、南海與黑潮三個洋流經過，而產生「生態交會區」（ecotone）的作用，故生態相當豐富。

而且台灣海域多變且複雜，同時囊括珊瑚礁、紅樹林、岩礁、泥沙底、海草床、海底熱泉、潟湖、深海等不同的生態系，不同的海流、地質、水深、水溫等，不同的棲地也孕育不同的物種，故海岸線短短1,600公里，但就已知魚類而言，就佔了全球魚類物種的1/10。

即使未必所有人都具備這些生態學上的背景知識，但喜愛探索水下世界的潛友都知道，光就台灣北部與南部，海域的景觀與水中生物看上去就截然不同。與珊瑚礁相依存的蝴蝶魚科、棘蝶魚科，種類之多，獨步全球，故邵廣昭稱台灣不僅是陸域的「蝴蝶王國」，也是海中的「蝴蝶魚王國」。「蝶魚是因為大眾都懂，所以常拿來向大眾舉例，其實還有很多科別的魚類種數都很多。」邵廣昭說，好比鰻形目的種類，台灣也高居全球之冠。

海洋生態倘若崩潰，漁業也將不復存。 （林格立攝）

全球性的海洋保育議題

海洋佔地球的3/4，大海為人類調節氣候，海洋生物也是人類世界重要的營養來源。然自工業革命、地球人口增長、漁法進步與及氣候變異等因素，轉瞬之間，海中生物比陸域的生物面臨了更迫切的危機。

法國海洋生物學家Daniel Pauly在1995年提出「海洋背景值下降」（The Ocean's Shifting Baseline）的概念，意指雖然海洋生物總數隨著研究發現不斷上升，但是許多物種的族群量卻在下降，比較十年內的短期數目，可能還看不出來，可是如果和過去20～30年甚至於半世紀左右的數據去比較，就會發現減少的又快又多，人類如同溫水煮青蛙而大禍臨頭卻渾然未覺。

《聖經》故事中的挪亞方舟，受庇護的也以陸域動物為主，但令全球海洋學家憂心的是，海洋保育往往較陸地上的保育工作，有著20～40年的顯著落差。2017年，IMPAC4（第四屆國際海洋保護區大會）的Logo設計首次將海洋生物收容到人類的方舟內，即是試圖表示，挽救海洋生物多樣性同樣是生態保育重要的一環。

最簡單、經濟、有效的「海洋保護區」

確立保育方向以後，接著要談的是方法。海洋保育方法相當多，包括推動限漁政策、「永續海鮮」指南、「里海」倡議等，以及投放人工魚礁與種苗流放等復育工作。但經過人類數十年漫長的摸索與試驗，各國都發現，劃設完全禁漁的「海洋保護區」（Marine Protected Area，簡稱MPA），才是推動海洋保育最簡單、經濟且有效的方式。從單純的魚類研究到成為海洋保育的旗手，邵廣昭倡議海洋保育超過30年，他解釋：劃設海洋保護區，其實就是魚類的「棲地保育」，「保護區就類似儲存在銀行中的本金。」保護區裡的魚類一多，自然會外溢，可供漁民撈捕，合乎永續利用的原則。

就如鮮少人知道，位於墾丁南灣的核三廠進水口，這是一處隱蔽的水族樂園。這個區域本因電廠為了營運安全，嚴格禁止民眾進入，但卻無心插柳成為了「類保護區」（OECM），大海經過一段時間的休生養息，珊瑚礁從無到有，茂盛非常，也因此成為珊瑚礁魚類的樂園。核三廠進水口堪稱台灣本島沿岸最好的海洋保護區，這個桃花源還曾吸引了公視邀請導演柯金源前來拍攝紀錄片，邵廣昭也寫書紀錄，命名為：《魚類的伊甸園》。

根據《生物多樣性公約》2010年所訂的「愛知目標」，「目標11」中就要求2020年底，全球必須要有10％的海岸及海洋區獲得保護。預計2030年，比例還須拉高到30％，否則將會為時已晚。至於台灣也有望在2022年底前通過《海洋保育法》，讓台灣海洋保護區的劃設和管理能夠有法可循。

潮境保育區能成功推動，也因受到當地漁民的支持，甚至與海巡共同巡守海域。 (林旻萱攝)

先行典範：望海巷保育區

但劃設保育區，禁止捕撈，談何容易？這不僅需政府頒訂政策、學界提供科學數據佐證，首當其衝更是漁民的生計，如何說服漁民願意合作，更是攸關成敗的關鍵。

2016年，完全禁漁的基隆「望海巷海灣海洋教育示範區」正式成立，為台灣海洋保育行動跨出相當重要的一步。為何會選定望海巷海灣？邵廣昭的研究指出，台灣海域的生態特性，由東北端的蘇澳斜切至西南的澎湖南方四島，可由此劃分為兩大區域。基隆的八斗子是黑潮和大陸沿岸冷水流交會的地帶，集兩類之大成的潮間帶生物相之豐富，自不在話下。也據漁民、潛友過去的目擊紀錄，在沖繩足以吸引千人特地下水觀賞的太平洋多角海蛞蝓（潛友們暱稱的「皮卡丘」）、豆丁海馬等夢幻明星物種，在此都有活動的蹤影；同時，望海巷海灣也是軟絲產卵的重要地點。

「一個海域只要具備生物多樣性、特殊性與產卵點，以上三點其中之一，就滿足了劃定為海洋保護區的必要條件，望海巷海灣則三點皆有。」海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑為我們說明。

群策群力，為大海打一場漂亮的仗

望海巷海灣整體共計250公頃，但作為先行場域，基隆市政府率先在轄區內劃設15公頃作為示範區，倘若成功再循序漸進擴大。但光是為大海爭取這15公頃，也非易事。

目前擔任海洋科技博物館副館長的林青海，出身基隆漁家子弟的他，曾任基隆產業發展處處長，從小目睹千艘漁船在正濱漁港相連簇擁，甚至30年以前，一家漁行一日營業額就可破百萬的榮景，對比於今日漁業的衰落，讓他深知涸澤而漁之下，保育海洋的迫切性。說起話來相當溫和的他，談起保育信念卻相當堅定，在產發處處長任內期間，便積極推動此事。

但光靠公務員的意志遠遠不夠，「這種事一定得靠群策群力。」林青海認為。經過六年鍥而不捨與漁民舉辦溝通協調說明會，喚起當地居民對大海的情感，以及在地人的榮譽心，讓不少漁民甚至同意與海巡共同組織「環保艦隊」，巡守違法捕撈的船隻；台灣海洋大學、海洋科技博物館等在地科研單位，負責提供科學數據，並協助魚苗放流事宜；也藉由舉辦活動「淨海」活動，動員上千志工、漁家，清理海廢垃圾，藉公民參與喚起保育意識與參與感。

此外，基隆市政府釋出善意，除了單向禁止沿岸500公尺內使用流刺網，也編列預算補貼回收流刺網漁具，藉此鼓勵漁民轉型。更有幸是，各種舉措受到許多民意代表的支持，還有在地媒體的大量曝光，多管齊下發揮綜合效益。

因此潮境保育區的劃設，可說是基隆市政府、基隆海洋大學、漁民、志工，甚至當地居民、民意代表、媒體等來自產官學研等不同單位的人共同攜手，所打下的漂亮的一仗。

毗鄰潮境保育區旁的海科館，民眾透過水下攝影機即時瀏覽海中風光。 (林旻萱攝)

為下一代留下美麗的海洋

就在去（2021）年，大海經過數年的休生養息，國際旅行暫停的期間，復育有成的潮境保育區，一整年就迎來了超過9萬人次的遊客，也擦亮「潮境」的招牌，為了避免大舉人潮造成的環境壓力，管理單位甚至不得不開始思考人流控管之必要，但此一現象，同時印證了許多國外經驗：只要保護區做好，不僅生物可以復育，甚至還能帶動周邊產業，生態與經濟發展未必會衝突。

海洋保育其實相當迫切，邵廣昭說，如今的海洋研究者甚至得面對沒有材料可以研究的窘境，「如果不做些什麼，我的兩個孫女未來下海什麼都看不到了，那不是很遺憾？」但所幸，目前還有不少種的

海洋生物仍在苟活，應還來得及挽救，且隨著環境教育的扎根，新的世代對於海洋知識、保育意識都有顯著的提升，倘若所有人能共同投入保育行動，「上一代撿貝殼，下一代撿垃圾」的狀況，就能成為人類度過此一危急時刻，並從錯誤裡學習的正面教訓，婆娑之洋、美麗之島，還能永續傳世。