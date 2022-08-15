蝶蝶不休的奧秘 台灣蝴蝶的多元性與保育

文．謝宜婷 圖．莊坤儒

高山群立的台灣，擁有多樣生態系，是蝴蝶棲息的好地方。台灣共有400多種蝴蝶，特有種就佔了八分之一。1960年代開始，台灣大量出口蝴蝶，作為工藝用品，成為國際知名的「蝴蝶王國」。

不過，隨著蝴蝶產業轉移至南美洲國家，台灣的蝴蝶加工重鎮也跟著沒落，保育的觀念則逐年興起。學界與民間保育機構合作，調查台灣各地的蝴蝶蹤跡，不僅為了守護物種，也從中觀察環境的變化。因為，蝴蝶不只是美麗的生物，也是生態環境的重要指標。

這天，採訪團隊跟著台師大生命科學系的教授徐堉峰，到猴硐觀察蝴蝶。這處「賞貓勝地」境內的山區與河流鮮少受到破壞，是蝴蝶良好的棲息地。尤其這裡有保育類植物「鐘萼木」生長，吸引台灣特有亞種「飛龍白粉蝶」幼蟲覓食生長。透過徐堉峰的視角，我們才發現從毛毛蟲到成蝶，蝴蝶每個生命階段都充滿驚奇。

徐堉峰為國際蝴蝶專家，特別喜愛灰蝶，他認為蝴蝶不只外觀美麗，還有許多人類所沒有的生命現象。

蝴蝶暗藏的奇妙功夫

徐堉峰指著葉子上的毛毛蟲問：「為什麼即使狂風暴雨，牠還是能留在葉子上？」葉面上的白色痕跡成了線索，幼蟲會吐絲在葉子上，再用腳上的小鉤子抓住，形成魔鬼氈的結構。幼蟲覓食結束後，一定會回到吐絲的葉子上，避免於風雨中掉落。

接著，一隻有著紅黃綠色彩的毛毛蟲爬過，頭部尾部都有明顯突起，「那是眼蝶幼蟲。」其鮮豔的色彩令人難以聯想，牠長大後會是一隻顏色單調的褐色蝴蝶。徐堉峰解釋，蝴蝶會經過完全變態，卵細胞內分化為幼蟲細胞與成蟲細胞。孵化成毛毛蟲時，成蟲細胞先休眠，待毛毛蟲結蛹時，將幼蟲獲取的營養提供給成蟲。原來毛毛蟲蛻變成蝴蝶不是醜小鴨變天鵝的勵志故事，而是蝴蝶一開始就做好了規劃。

台灣的蝴蝶分為五科：鳳蝶、蛺蝶、粉蝶、弄蝶、灰蝶。在猴硐，幾乎可以看見每科的蝶類。徐堉峰輕抓著一隻蛺蝶說明，蛺蝶的特色是前腳特化變短，有味覺的功能。因為蛺蝶幼蟲只吃特定植物，所以當他們要下蛋時，會用前腳快速連續地觸及葉面，像是在出拳，確認那是幼蟲會吃的食物。就像人類的母親餵食嬰兒喝奶前，會先用手確認溫度，有異曲同工之妙。

蝴蝶經過完全變態，幼蟲與成蟲的外觀會截然不同。

台灣特有種蝴蝶與現象

台灣特有種的蝴蝶主要出現在中高海拔，例如尾部是紅底黑斑酷似西瓜的曙鳳蝶，以及尾部有罕見雙環的雙環鳳蝶，經常吸引外國賞蝶者的注意。而徐堉峰30年前發現的特有種「夸父璀灰蝶」，也是棲息在中高海拔的台灣山毛櫸森林。

回想當初發現的歷程，像是電影情節般，令人難以預料。小時候的徐堉峰，已經對植物與昆蟲產生極大興趣，經常到台大森林系教授廖日京的研究室裡請教他，後來甚至透過廖日京聯繫上日本的蝴蝶權威專家白水隆。有次回信，白水隆提到在日本山毛櫸棲息著特有種富士璀灰蝶，因此他推測台灣山毛櫸或許也有特別的蝴蝶棲息。

忙於課業的徐堉峰，直到1992年留學返國的那個暑假，他多次到插天山的台灣山毛櫸區域後，才發現從未見過的特有種蝴蝶。因為這種蝴蝶於梅雨季活動，卻只在晴天露面，徐堉峰認為尋找這種蝴蝶的過程，像是在跟太陽比賽，於是取名夸父璀灰蝶。

通常陸地面積越大，緯度越低的地方，蝴蝶的種類較多。徐堉峰表示，台灣相較於南美洲與東南亞國家，蝴蝶數量固然比不上，但是特有種比例很高，「而且世界上很難找到一個地方，從海平面上升到3,000公尺，只需要車程三小時，然後就可以看到熱帶和溫帶的蝴蝶。」

除了特有種蝴蝶，在台灣也值得觀察的蝴蝶現象，是每年秋天，從日本飛來過冬的「大絹斑蝶」。根據國內研究團隊的觀察紀錄，大絹斑蝶從日本大阪附近的上五島，飛越1,000多公里的海洋，到蘭嶼與澎湖島上。近年甚至在上海、香港與菲律賓等地也發現大絹斑蝶的身影，是罕見的蝴蝶越洋現象。

蝴蝶是環境指標

徐堉峰強調：「蝴蝶不只是看著漂亮，牠的種類、數量都會反映環境變化。」過去十年，他與林務局和宜蘭大學組成團隊投入台灣山毛櫸的研究，在這類樹上，找到超過140種的蝶、蛾，他們還為其中四種新種命名。

不過，當研究團隊進行氣候模擬，未來全球溫度上升，雨量減少後，台灣山毛櫸在50年內，數量會減少至現在的5%，尤其是插天山與拉拉山的台灣山毛櫸可能會全部滅絕，居住在上面的豐富物種也面臨生存危機。因此，《臺灣生物紅皮書》將棲息在台灣山毛櫸的夸父璀灰蝶評為極度罕見的指標物種。「當這類物種變少，表示環境惡化，最終是人類受害。」徐堉峰總結。

蝴蝶、鳥類、地衣、維管束植物，都是陸域的環境指標。每種蝴蝶對污染的忍受程度不同，「當你家附近耐汙染的蝴蝶數量變多，表示環境變差了！」徐堉峰舉例，小時候他將馬路旁的樟樹葉子餵給青鳳蝶幼蟲吃，沒事，但黃星斑鳳蝶的幼蟲吃下，卻死了。後來他洗淨樹葉上的髒污，甚至用酒精消毒，再餵給黃星斑鳳蝶幼蟲，他們才存活下來。「如果你們家附近黃星斑鳳蝶變多了，表示環境變好了！」認識蝴蝶，不只是記住他們的特徵，更重要的是，可以了解人類所居住的環境。

為了完整記錄台灣蝴蝶，林務局與徐堉峰的研究團隊合作，出版《臺灣蝶類誌》，不同於科普導向的蝴蝶圖鑑，這套書不僅介紹蝴蝶的特徵、分布與圖片，也涵蓋歷來的學名演變，以及生殖器的剖面構造圖。「要辨別蝴蝶是否為新種，研究團隊會看牠的生殖器，單看外表很難辨識。」徐堉峰解釋。這本書分為五卷，分別介紹：鳳蝶、粉蝶、弄蝶、彩蝶、灰蝶，中英對照呈現，向國際展現台灣豐富的蝴蝶種類。

張榮華分享，經過志工努力，現在劍南蝶園有160種蝴蝶。

保育基地──劍南蝶園

蝴蝶復育與棲地維護，需要持續投入心力，才有機會看見成果。台灣的民間機構「台灣蝴蝶保育學會」（簡稱蝶會），從2003年開始，在林務局與台北市政府建設局指導下，推動劍南路蝴蝶步道的棲地復育，原本曾經受颱風摧毀的環境，經過志工團隊的整理與植被培養，現在園內有超過160種蝴蝶，是台灣指標性的蝴蝶生態教育園區。

這天，理事長張榮華帶著採訪團隊，觀察這座都市裡的開放式蝶園。蝶會志工在園內種植原生種寄主植物、蜜源植物，分別提供蝴蝶的幼蟲與成蟲食用。為了避免蝴蝶競爭食物，志工也適度地調整園內植物分布，將食草移植到蝴蝶族群多的地方。每次種下新的食草，志工會定時記錄蝴蝶在此棲息、覓食的狀況，了解各種食草對蝴蝶的吸引力，藉此調整園內植物的種類與數量。

在蝶園內，每隔一小段距離，就可以觀察到蝴蝶的生物現象。入口處附近的水金京樹上，異紋帶蛺蝶幼蟲用糞便形成偽裝物，保護自己不被天敵攻擊。異色尖粉蝶在魚木上徘迴飛舞，逗留好一陣子，仍不願在葉面停下，堅持尋找適合產卵的地方。香蕉樹上，一處的葉子被捲成螺旋狀，那是外來種蕉弄蝶幼蟲的家。

在坡地上，不停有蝴蝶從身邊飛過，「蝴蝶是變溫動物，溫度越高，飛得越快。」張榮華解釋。這裡有一溜煙就消失在眼前的花鳳蝶，那是都會區常見的蝴蝶，還有同樣出沒在低海拔的遷粉蝶，那是美濃「黃蝶翠谷」的主角。接著一抬頭，一隻有豹紋花色的白裳貓蛺蝶停在樹上，翅膀一開一闔在休息。

「曾經有一位澳洲女孩到蝶園，表示台灣人很幸福，在一個地方就可以看到很多種類的蝴蝶。」張榮華回憶。實際上，澳洲的面積是台灣的215倍，但台灣跟澳洲一樣，擁有超過400種蝴蝶。

除了棲地保育，蝶會也透過園區設置來教育民眾蝴蝶生態，例如：樹冠觀察區，從樓梯旁往下看，剛好是樹的頂層，「從這個角度，民眾可以看到蝴蝶停留在頂層花苞，吸食花蜜的樣子，那是平常比較難觀察到的區域。」張榮華熟悉地介紹園內每個細心的設計，接著指向休息區前的一棵大樹說：「那是我們的『寶樹』──臭娘子，許多蝴蝶都喜歡在這吸花蜜，而且它的枝葉與花冠向上生長，方便民眾觀察與拍照。」

最近，志工在園內開闢了一條新的小徑，兩旁的樹叢林立，形成天然的隧道。隧道內遮蔽了陽光，陰暗涼爽，「有些喜歡待在陰暗處的蝴蝶就可以來這裡。」通常向陽性的蝴蝶顏色鮮艷，向陰性的蝴蝶顏色單調、陰暗，當張榮華如此說明時，一隻黑色的蝴蝶正好飛過，已迫不及待造訪這處新秘境。

劍南蝶園是一座都市裡的開放式蝶園，蝴蝶可以自由進出，增加生物多樣性。

保育蝴蝶的國家：台灣

台灣不僅蝴蝶種類多，而且保育的功夫也是亞洲地區值得效仿的典範。徐堉峰表示，台灣中小學的自然課，設計了許多有趣的教案，有些學校還栽種寄主植物，吸引蝴蝶造訪產卵，像是位在新北中和的復興國小，校區鄰近牛埔山，擁有豐富的山林資源，有些老師也是蝶會志工，因此開啟了一系列的蝴蝶生態課程。老師教導學生種植寄主植物，觀察蝴蝶幼蟲成長，了解蝴蝶與植物的交互作用，最後學習解說蝴蝶的生態與特色。

此外，台灣有許多志工投入蝴蝶調查，是學術研究的幕後英雄。他們在各地觀察蝴蝶生活習性的變化，這些數據是重要的研究材料。像是蝶會理事長張榮華，三年前在北部山區發現保育類的大紫蛺蝶，「而且是近距離觀察，能辨認出雄雌蝶，那次看見將近36隻。」對於瀕臨絕種的蝶種而言，這個數量相當令人驚喜。後來張榮華將這個發現告訴學者，並加入研究團隊的駐點觀察行動，希望更了解這隻「日本國蝶」，同時也是台灣特有亞種。

張榮華表示，參加國際研討會時，不時會有他國的蝴蝶同好表示：「台灣怎麼會有那麼多志工？」光是蝶會就有400位志工，主要分為劍南蝶園的棲地復育與寬尾鳳蝶解說兩組。早期蝶會邀請研究蝴蝶的教授：徐堉峰與曾任台北市立教育大學環教所所長的陳建志，教導志工蝴蝶的知識與生態的互動。志工還要觀摩學長姐解說兩年，通過蝶會認證，才能正式成為解說志工。棲地復育的志工則要學習辨認蝴蝶、觀察幼蟲並長期記錄環境的景觀與微氣候（溫度、濕度、日照、風速），適時調整園區經營方向。

正如作家吳明益在散文集《迷蝶誌》所提及，觀察蝴蝶是「結識另一種生命的想法、感受與思維，」他也相信：「人類並非沒有翅膀，而是萎縮。」透過蝴蝶，我們不僅可以看見人類所沒有的生物智慧，還能看見蝴蝶背後那片多元又脆弱的環境，值得我們去欣賞與守護。